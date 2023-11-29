Хищения в "Казпочте", новая гумпомощь Палестине и правила ввоза иностранных авто – главное за день

Национальный оператор почтовой связи Казахстана выявил многомиллионные хищения. Казахстан дополнительно направит в Палестину более 38 тонн гуманитарной помощи. Как ввозить автомашины, зарегистрированные за рубежом. Главные новости за 29 ноября – в подборке Zakon.kz.

Хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте"

Национальный оператор почтовой связи Казахстана в рамках внутреннего расследования установил в своих региональных филиалах многомиллионные хищения.

По итогам 2023 года в ряде регионов выявлены финансовые нарушения на общую сумму 273 млн тенге. Материалы внутренней проверки были переданы в Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения и привлечения подозреваемых к ответственности, а также возмещения суммы ущерба. Всего зарегистрировано 11 уголовных дел в семи региональных филиалах (факты хищений, мошенничества, краж, получения незаконного вознаграждения).

В МЧС РК сделали заявление относительно зарядки электромобилей в паркингах

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана отметили, что могут пересмотреть запрет на зарядку электромобилей в паркингах. Прежде, 22 ноября 2023 года, в МЧС РК заявили, что "использование зарядных станций переменного тока в боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта для зарядки электромобиля недопустимо".

Подробнее заявления по ссылке.

В Казгидромете рассказали, когда в Казахстан придет настоящая зима

Синоптики отметили, что нетипично теплая осень и поздняя зима на территории страны связаны с частыми выходами западных и южных циклонов, а также выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря.

Согласно данным, установление снежного покрова на большей части страны прогнозируется в конце первой декады декабря. На юго-западе, юге и юго-востоке республики – во второй половине месяца.

Еще одна компания резко сократила добычу нефти в Казахстане

Компания NCOC (Северо-Каспийская операционная компания) ограничила добычу нефти из-за приостановки приема на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Это случилось после того, как на терминале в порту Новороссийска временно остановили отгрузку из-за плохих погодных условий.

Штраф для водителей авто на газе без спецзнака

В Казахстане на автомобили на газе с 1 января 2024 года нужно будет установить специальный знак. В Министерстве торговли и интеграции рассказали, какой предусмотрен штраф, если не будет специального знака. Какой размер штрафа предусмотрен за нарушение – читайте на сайте.

Ситуация с корью в Казахстане

Глава Минздрава высказалась о вспышке кори в Академии Нацгвардии в СКО. По словам Ажар Гиният, только один курсант находится в медсанчасти и лечится. Остальные уже выздоровели.

Министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что в целом у населения есть доверие к вакцине от кори. Однако она отметила, что примерно 10% не явились на плановую вакцинацию в течение 10 месяцев.



Дополнительная гуманитарная помощь от Казахстана Палестине

Казахстан дополнительно направит в Палестину более 38 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан выделит дополнительную гуманитарную помощь Палестине, которая включает в себя продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия. Подробнее о том, когда ее направят, в новости на сайте.

Кто из иностранцев может работать в Казахстане без разрешения акиматов

Постановлением правительства РК определен перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности. Кто именно вошел в перечень – читайте на сайте.

Мавзолей Яссауи хотят включить в перечень стратегических объектов

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сообщил, что после предотвращения попытки теракта в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи в правительство направлено письмо с просьбой придать историческому объекту стратегический статус.

Власти региона тем самым намерены обеспечить объект специальной охраной. Причиной беспокойства послужила информация КНБ РК о том, что на ранней стадии приготовления сорвана попытка совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане.

Как будут формировать базу данных вкладчиков обязательных пенсионных взносов

Министерство труда утвердило Правила формирования базы данных вкладчиков по обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам.

База данных формируется на основании сведений из Государственной базы данных "Физические лица" (ГБДФЛ) и АИС "Организация обработки платежей" (АИС "ООП") по физическим лицам, перечислившим ОПВ, ОППВ. Какую информацию она содержит по каждому вкладчику, читайте на сайте.

Казахстан проголосовал за возвращение Израилю границ 1967 года

Казахстан поддержал резолюцию ООН с призывом к Израилю вернуться к границам 1967 года, а также освободить Голанские высоты.

Документ поддержала 91 страна, 62 страны воздержались от голосования, а против выступили 8 государств: Израиль, США, Великобритания, Микронезия, Палау, Австралия, Канада, Маршалловы острова.

Вандалы уничтожили 460 саженцев в Алматы

Полиция Алматы нашла и задержала двух вандалов, умышленно уничтоживших высаженные саженцы. Молодые деревья были высажены вдоль улицы Северное кольцо Жетысуского района.

Для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа.

Как ввозить в Казахстан автомашины, зарегистрированные за рубежом

Правительство утвердило Правила и требования въезда (ввоза) на территорию республики автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, и их эксплуатации на территории РК.

Въезд (ввоз) в Казахстан осуществляется через пункты пропуска в соответствии с Законом "О Государственной границе Республики Казахстан" и при наличии следующих документов.

Казахстан обогнал соседей в рейтинге по индексу процветания в 2023 году

Специалисты Legatum Prosperity Index представили рейтинг стран по индексу процветания за 2023 год, охватывая три ключевых блока: социальный (безопасность и свобода), экономический и условия жизни (здоровье, образование и экология). Казахстан занял 69-е место из 167 стран, опередив Россию (77-е место) и других соседей по Центральной Азии.

Среди всех показателей мы наиболее преуспели в образовании – 35 место.

Полиция сделала заявление по делу об изнасиловании мальчика в Алматы

В правоохранительных органах заявили, что мать ребенка препятствует расследованию. Расследование продолжается по ч. 4 ст. 121 УК РК после того, как жительница города обратилась в правоохранительные органы с заявлением о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее сына. Но мать ребенка не содействует следствию и даже мешает ему, утверждают полицейские. Подробнее на сайте.

Мир

В ООН приняли резолюцию с призывом к Израилю

В Генеральной ассамблее ООН прошло голосование по резолюции с призывом к Израилю "освободить Голанские высоты".

Во время 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций прошло голосование по резолюции, согласно которой Израиль должен вернуть свои границы к тем, которые существовали до 1967 года.

Согласно ее итогам, за принятие резолюции проголосовала 91 страна. Кто выступил "против", а кто "за" – читайте на сайте.

24 человека погибли от ударов молний в Индии

Не менее 24 человек погибли и 23 получили травмы из-за ударов молний в штате Гуджарат на западе Индии. В стране несколько дней подряд продолжаются сильнейшие ливни и грозы.

В результате стихии погибло 71 животное, а также повреждены 29 домов. Больше всего смертельных случаев зафиксировали в городе Даходе.

Грузовик с фейерверками взорвался на Иссык-Куле

На трассе Бишкек – Нарын – Торугарт Тонского района Иссык-Кульской области водитель HOWO, перевозивший фейерверки, не справился с управлением и попал в ДТП.

В результате происшествия один человек, находившийся в грузовике, погиб.



Спорт

Эрлинг Холанд стал лидером в гонке футбольных снайперов. Футболист английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал самым результативным игроком 2023 года. Норвежец забил 50-й гол в этом году и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров мира.

Футзальный "Кайрат" начинает сражение за путевку в "Финал четырех". В ночь на 30 ноября алматинский "Кайрат" сыграет первый матч в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Первым препятствием на пути к "Финалу четырех" станут хозяева турнира, команда "Приштина" из Косово.

Звездный бразильский форвард Неймар и его подруга Бруна Бьянкарди официально расстались спустя месяц после рождения дочери. О расставании объявила сама Бруна на своей странице в социальной сети.



В английском профессиональном футболе хотят опробовать эксперимент с временными удалениями игроков. Футболистов хотят отправлять на скамейку запасных на 10 минут за незначительные нарушения. Эксперимент может стартовать в 2024 году.

