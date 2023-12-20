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Законодательство РК

Предупреждение Минэнерго, правила техосмотра, рост тарифов на воду: главные события 20 декабря

Предупреждение Минэнерго, правила техосмотра, рост тарифов на воду: главные события 20 декабря Фото: Zakon.kz, pixabay
В Казахстане изменили правила проведения техосмотра. Минэнерго обратилось к казахстанцам с предупреждением. Как изменятся соцвыплаты и пенсии в 2024 году. Обзор главных событий за 20 декабря 2023 года от Zakon.kz.

Возврат 120 млн тенге

Кайрат Сатыбалды вернул государству еще 120 млн долларов. Об этом рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции. Всего Антикоррупционной службой за последние два года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму более 912 млрд тенге.

Трудовые мигранты в Казахстане

По данным на 1 декабря 2023 год, на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 870 иностранных граждан.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 4131 человек (29,7%),

Индия – 1281 человек (9,2%),

Турция – 1249 человек (9%),

Узбекистан – 969 человек (6,9%).

Кредиты солдатов-срочников

На сегодня более чем пяти тысячам солдат предоставили кредитные каникулы. Общая сумма кредитов, выплаты по которым приостановлены на время службы срочников, – 1 млрд 875 млн тенге. Сейчас на рассмотрении в банках и микрокредитных организациях находятся заявления еще примерно пяти тысяч военнослужащих на сумму 1,6 млрд тенге. Речь идет именно о временных кредитных каникулах, а не о полном освобождении от выплат по кредитам.

Ужесточение правил кредитования для защиты граждан

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК секретарь Комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева рассказала о законопроекте, который предусматривает запрет на выдачу гражданам новых кредитов. Подробнее ознакомиться можно по ссылке.

Предупреждение от Минэнерго

За последние несколько суток на ТЭЦ в нескольких регионах Казахстана произошли технологические нарушения. Министерство энергетики предупредило, что из-за устранения аварий температура в системе отопления может временно упасть.

Штраф двух крупных недропользователей

Два крупных предприятия-недропользователя получили штрафы на общую сумму в 10,7 млрд тенге за нарушения экологического законодательства в Атырауской области. По результатам проверки ведомство внесло акты прокурорского надзора двум компаниям – ТОО "Karabatan Utility Solutions" и ТОО "Тенгизшевройл". Обе компании привлекли к ответственности по решению суда.

В Казахстане изменили правила проведения техосмотра

Приказом и.о. министра транспорта от 5 декабря 2023 года приостановлено действие некоторых норм Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним. В частности, до 1 января 2025 года приостановлено действие трех пунктов. Подробно читайте тут.

Создателям финпирамиды QazHome вынесли приговор в Атырау

Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, осуждены к реальным срокам лишения свободы. Приговором суда руководители потребительского кооператива QazHome признаны виновными, им назначено наказание по 6 лет лишения свободы каждому.

Соцвыплаты и пенсии в 2024 году

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге. По предварительном данным, в 2024 году средний размер специальной социальной выплаты в целом составит более 208 тыс. тенге.

Также министр подробно уточнила, как изменятся пенсии казахстанцев в 2024 году. Базовая пенсионная выплата в текущем году составила 60% прожиточного минимума (ПМ), с 2024 года она вырастет еще на на 5% ПМ.

Повышение тарифов на воду

Казахстанским аграриям повысят тарифы на воду с 1 января 2024 года. С 1 января 2024 года средневзвешенный тариф увеличивается на 1 тенге за м³. Это позволит повысить заработную плату работников на 25%, средняя зарплата составит 211 тыс. тенге. Об этом заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Также он рассказал, в каких регионах Казахстана есть проблемы с питьевой водой.

Новогодний салют в Алматы

Салюту быть. В новогоднюю ночь 31 декабря на площади "Астана" в Алматы планируется проведение концерта с участием звезд казахстанской эстрады, по завершении которого будет запущен праздничный фейерверк. Какие еще мероприятия пройдут в праздничные дни, читайте по ссылке.

Кроме того, как уточнили местные власти, на оформление каждого района в среднем из городского бюджета выделено 60 млн тенге.

Промышленная ипотека

Депутат Мажилиса Динара Шукижанова предложила разработать в Казахстане промышленную ипотеку для работников обрабатывающей отрасли по аналогии с программой для военных "Әскери баспана". Такие льготные программы, по ее словам, успешно реализуются в Татарстане, где доля промышленности составляет 44%.

Новости спорта

В Анталье (Турция) стартовал турнир среди мужчин серии ITF М15 (грунт). Казахстан представляют Дмитрий Попко и Даниал Рахматуллаев. Наши теннисисты провели матчи первого круга в парном разряде.

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) вернулся на Родину после очередной досрочной победы в октагоне знаменитого американского промоушена.

Английский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 32 сенсационных матчей за всю историю мировых первенств по футболу. На первой строчке данного списка стоит поражение сборной Бразилии со счетом 1:7 от команды Германии.

Мировые новости

Суд в Италии вынес приговор супружеской паре мигрантов из Пакистана, убивших родную дочь за отказ носить хиджаб и выходить замуж за родственника.

Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA в США передали на Землю видеоролик сверхвысокой четкости с рекордного расстояния в 31 млн километров.

Закон, который вводит жесткие ограничения для мигрантов, приняли во Франции. Это привело к расколу в правительстве.

Спецслужбы США и других стран получили контроль над главным сайтом группы русскоязычных хакеров, которые заражали компьютеры пользователей по всему миру вирусами и вымогали у жертв деньги.

Парламент Кыргызстана на заседании рассмотрел и принял без обсуждения законопроект об изменении флага в трех чтениях. "За" проголосовало 59 депутатов, "против" – 5.

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