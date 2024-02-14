"Землетрясение" в Сатпаеве, слив данных студенток-девственниц, эфтаназия для животных – итоги 14 февраля

"Землетрясение" произошло в Сатпаеве. Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе. Эфтаназию для регулирования численности животных планируют применять в Казахстане. Главные события 14 февраля – в подборке Zakon.kz.

"Землетрясение" в Сатпаеве

В Улытауской области, а именно в 9 км на юго-запад от Сатпаева, произошло землетрясение. Как сообщили в Казахстанском национальном центре данных, землетрясение произошло в 11:09 по времени Астаны.

При этом в МЧС Казахстана заявили, что землетрясения в городе не было. В ведомстве сообщили, что 14 февраля с 8:00 до 11:42 от главного геомеханика ТОО "Казахмыс" поступило сообщение о том, что в действующей шахте №65 Южно-Жезказганского рудника произошло принудительное планомерное погашение пустот, в результате которого были зафиксированы сейсмические события без ощутимости.

Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал ситуацию с обнародованием личных данных студенток одного из алматинских вузов, в том числе информации о наличии или отсутствии девственности.

Произошедшее министр назвал безалаберным отношением к личным данным.

"Вопрос этот на контроль взяли мы, потому что здесь есть прямое нарушение. Виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства. Есть закон о защите персональных данных. Здесь, скорее всего, речь об административном нарушении", – сказал Саясат Нурбек.

Позже на инцидент с распространением персональных данных отреагировали и в Минцифры. Министерство направило запрос в КазНУ им. аль-Фараби для предоставления разъяснений по данному вопросу.

Эфтаназию для животных планируют ввести в Казахстане

Мажилис взял в работу законопроект об ответственном обращении с животными. Основные нормы этого законопроекта направлены на:

централизацию единой электронной базы учета животных;

установление запрета на отказ владельца от животного до определения данного животного в пункт временного содержания, норма обяжет владельца животного пристраивать своего питомца в пункт временного содержания, а не выкидывать его на улицу;

применение эфтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами в течение 15 дней (если это бродячие животные) и в течение 60 дней (если это безнадзорные животные).

Госвизит Токаева в Катар

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Катар вечером 13 февраля. Сегодня президент Казахстана прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri, где состоялись переговоры глав государств.

На встрече президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что наступило время придать новый импульс двусторонним отношениям и предложил вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на уровень полноценного стратегического партнерства. Также стороны обсудили вопросы сельского хозяйства, транспорта, логистики и туризма.

Там же Касым-Жомарту Токаеву вручили меч основателя государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани. К слову, меч – высший государственный символ Катара.

Задержание акима Сатпаева

Антикор задержал акима Сатпаева Шапагата Аубакира. Глава города был задержан в рамках досудебного расследования по ст. 366 ч. 2 УК РК "Получение взятки".

Ранее в ряде казахстанских Telegram-каналов писали, что акима Сатпаева задержали при получении 10 млн тенге от подрядной организации.

Кадровые перестановки в Мажилисе

В Мажилисе Парламента Казахстана произошли небольшие перестановки. 14 февраля Мади Такиев официально сложил мандат депутата в связи с переходом на другую работу. Напомним, он возглавил Минфин.

Депутат Татьяна Савельева возглавила Комитет Мажилиса по финансам и бюджету, сменив на этой должности Мади Такиева. До этого она была секретарем этого комитета.

Кроме того, сегодня дал присягу служить народу Казахстана новый депутат от партии Respublica Айтуар Кошмамбетов. Он занял вакантное место, которое появилось после ухода Динары Шукижановой.

Министр Саясат Нурбек ответил на жалобы о дорогом обучении в вузах

Глава Министерства высшего образования и науки Саясат Нурбек заявил, что стоимость платного обучения в большинстве университетов существенно ниже обучения по гранту.

По его словам, даже в национальных университетах, где стоимость гранта 1,2 млн тенге, стоимость платного обучения составляет 500-550 тыс. тенге за год обучения.

"Есть частные университеты с более высокими ценами – KIMEP, Нархоз, но они отвечают за качество, увеличивая плату за обучение. По госуниверситетам мы очень жестко регулируем, ценовой диапазон держим всегда намного ниже, чем грантовое обучение", – сказал министр.

Где будет работать экс-министр здравоохранения Ажар Гиният

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, что намерена пригласить свою предшественницу Ажар Гиният на новую должность.

На какой позиции Ажар Гиният будет работать пока неизвестно, но, по словам Акмарал Альназаровой, ее опыт нужен системе здравоохранения.

Хищения в ArtSport: арестован чиновник

Экс-директора "Дирекция развития спорта" подозревают в хищении средств, выделенных по программе ArtSport на Западно-Казахстанскую область.

По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы путем обмана совершил хищение бюджетных средств в общей сумме 57 млн тенге. С санкции суда он заключен под стражу.

Вагоны с серой сошли с рельсов в Атырауской области

Ночью 14 февраля семь вагонов с серой сошли с рельсов на 11-м пути ж/д станции "Кулсары" Жылыойского района Атырауской области.

Однако разлива серы не произошло. Жертв и пострадавших так же нет.

Сердце остановилось у ребенка во время рейса в Уральск

На борту самолета, выполнявшего рейс из Алматы в Уральск, у ребенка произошла остановка дыхания и сердцебиения.

В момент, когда ребенку стало плохо, на борту находился врач Областной детской многопрофильной больницы. Медик незамедлительно провел оценку состояния ребенка и реанимировал его. Позже ему оказали медикаментозную поддержку.

В аэропорту Уральска ребенка передали бригаде скорой медицинской помощи.

Школьник запугивал костанайцев массовым расстрелом

Очередной школьник из Казахстана распространял рассылку с угрозами о расстреле детей. Неизвестный обещал, что гимназия №3 первой "ответит за свои грехи" и 15 февраля в школе расстреляют детей. Следом подобное произойдет и в других школах и "Костанай сгорит в аду".

Полицейские установили автора рассылки, им оказался 10-летний школьник.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Родители школьника понесут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

Спорт

28-летний хорватский полузащитник Ловро Цвек подписал контракт с действующим чемпионом Казахстана – футбольным клубом "Ордабасы" из Шымкента. На трансферном рынке стоимость хорватского хавбека оценивают в 1 млн евро.

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Мир

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