Последнее слово Бишимбаева, новый министр цифрового развития, Токаев вручил награды – главное за день

В суде с последним словом выступили Бишимбаев и Байжанов. Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, а также наградил орденом электрослесаря. Также в РК назначен новый министр цифрового развития. Обзор основных событий от Zakon.kz за 6 мая 2024 года.

В Алматинской области произошло землетрясение

Утром 6 мая подземные толчки ощутили жители Алматинской области и Алматы.



На сайте Евро-Средиземноморского сейсмологического центра указывается, что землетрясение произошло в 09:12, в 190 км к востоку от Алматы.



Энергетический класс землетрясения – 11,2.



Магнитуда MPV – 5,7.



Координаты эпицентра – 42..73° с. ш. 79.21° в. д.



Глубина – 10 км.



Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): с. Тогызбулак 3 балла, с. Каркара 3-4 балла, с. Кегень 2-3 балла.

В суде с последним словом выступили Бишимбаев и Байжанов



Бишимбаев заявил, что намерено прибег к суду присяжных, несмотря на риск, "что любой присяжный будет заранее предубежден против меня". По его словам, он преследовал только одну важную цель – донести хотя бы до 10 человек правду о том трагическом вечере, об отношениях с Салтанат Нукеновой.

В свою очередь, Бахытжан Байжанов заявил, что не стал бы укрывать преступление Куандыка Бишимбаева, если бы знал о нем, и с самого начала расследования не отрицал, что он закрывал ресторан, удалял видео с камер наблюдения и выполнял другие поручения Бишимбаева.

Начался прием заявлений на основное ЕНТ

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана заявили, что по стране начался прием заявлений на основное единое национальное тестирование. Он продлится по 14 мая.

Само ЕНТ начнется 16 мая и продолжится до 5 июля.

Для шести регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых объявлен режим ЧС, регистрация будет продлена и пройдет с 6 по 20 мая, а ЕНТ – с 25 мая по 12 июля.

По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

В Казахстане обновили правила проведения научно-технической экспертизы

Министр науки и высшего образования приказом от 30 апреля 2024 года внес изменения и дополнения в Правила оказания государственной услуги "Проведение государственной научно-технической экспертизы".

Государственная услуга оказывается АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы".

По заявкам, набравшим балл ниже порогового балла ГНТЭ, цент возвращает заявку с результатами ГНТЭ услугополучателю (научному руководителю) после завершения ГНТЭ в течение трех рабочих дней.

Заявки, набравшие пороговый балл ГНТЭ и выше, направляются эксперту для оценки обоснованности запрашиваемого объема финансирования.



Приказ вводится в действие с 15 мая 2024 года.

Работу девяти СЭЗ в Казахстане продлят до 2049 года

Министерство промышленности и строительства подготовило постановление правительства РК "О некоторых вопросах специальных экономических зон", которое подразумевает срок действия девяти СЭЗ до 2049 года.

Предполагается, что принятие проекта будет способствовать инвестиционной привлекательности специальных экономических зон.

Долгожданное тепло придет в Казахстан

Синоптики обрадовали казахстанцев перед праздниками. В ближайшие дни теплые воздушные массы из районов Узбекистана принесут пусть краткосрочное, но долгожданное тепло практически во все регионы Казахстана. Несмотря на то, что в отдельных районах севера и востока республики ночью сохранятся отрицательные температуры, уже к 9 мая столбики термометров в дневные часы покажут +20+28°С.

Токаев присвоил ряду казахстанцев высшие воинские и специальные звания, а также наградил электрослесаря

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил электрослесаря подземного участка шахты имени Костенко. Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени был награжден Айбар Косанов, предотвративший 2 мая 2024 года трагедию в шахте. Тогда эвакуировали около 190 горняков.

Также президент подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов". В Казахстане стало чуть больше генерал-майоров, генерал-лейтенантов и государственных советников юстиции.

Здесь же Токаев вручил 25 казахстанцам ордена и медали за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка ряд граждан.



Во время церемонии Касым-Жомарт Токаев заявил, что в нынешнее время значение сильной и боеспособной армии существенно возрастает. По словам президента, Казахстан зарекомендовал себя всему миру как миролюбивое государство и установил дружественные отношения со всеми странами.

МИД обратился к казахстанцам, находящимся в России

В Министерстве иностранных дел Казахстана ответили, стоит ли казахстанцам воздержаться от поездок в Россию вслед за Кыргызстаном и Таджикистаном.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 6 мая сообщил, что в ведомстве не наблюдают каких-либо проблем на казахстанско-российской границе. Дипломаты в России постоянно находятся в контакте с местными властями, министерством иностранных дел, пограничной службой. Каких-либо массовых задержаний либо проверок документов наши граждане не наблюдают.

В Минцифры рассказали о ходе расследования истории со "списком девственниц".

В Министерстве цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности заявили, что в случае отсутствия фактов уголовного правонарушения в деле о "списке девственниц" министерство рассмотрит вопрос привлечения виновных к административной ответственности.

В Казахстане начали действовать поправки в ПДД

Так, в населенных пунктах разрешается движение:



транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч;

автобусов со скоростью не более 50 км/ч;

транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч.

Также теперь проезд на желтый сигнал светофора разрешается, если непосредственно перед его выключением не мигал зеленый сигнал.

Назначен новый министр цифрового развития РК

6 мая 2024 года новым министром цифрового развития стал Жаслан Мадиев. Он сменил на этом посту Багдата Мусина, которого освободили от должности 30 апреля.

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