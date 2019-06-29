Рок Атамбаева, зарплата Зеленского и последнее предупреждение Трампа – мировые итоги недели

Краткий обзор основных событий, освещаемых в зарубежных СМИ.

Уходящая неделя запомнилась в основном уголовным преследованием экс-президентов стразу двух стран ближнего зарубежья. Один из них вернулся в тюрьму, а второй пообещал отстреливаться от силовиков, в случае попытки его ареста. Также стало известно, какую зарплату получает глава Украины Владимир Зеленский, а его российский коллега Владимир Путин рассказал о своем приемнике. Продолжается противостояние США и Ирана, причем Дональд Трамп пригрозил оппоненту уничтожением в случае нападения "на что-либо американское". Также журналистам стало известно о том, как крысы выжили из дворца королеву Британии Елизавету II, а в американском городе Сан-Франциско власти запретили табак и электронные сигареты, но разрешили горожанам употреблять марихуану. Произошло и немало других интересных событий, как в политической, так в общественной жизни. Более подробно обо всем этом можно узнать в традиционном еженедельном обзоре, подготовленном Zakon.kz.

Новости ближнего зарубежья

Источник фото:Телеканал 24

Во вторник стала известна сумма первой зарплаты президента Украины Владимира Зеленского. Она составила 12,7 тысячи гривен (483 доллара). Из оклада удержано 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов, а зарплата была депонирована — то есть, передана на сохранение. Ранее Государственное управление делами президента в ответ на запрос агентства "Украинские новости" сообщило, что бывший глава государства Петр Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов), и эта сумма перечислена в благотворительный фонд.

А в пятницу сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 год. Среди прочего, в нем предусматривается выделение военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. Треть этой суммы пойдет на поставки летального вооружения. Помимо этого, в Вашингтоне вознамерились выделись деньги на средства береговой охраны, противокорабельные ракеты и системы управления войсками. Кроме того, 18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере. С учетом этих средств за последние пять лет США выделили Украине около 1,5 миллиарда долларов на развитие армии.

Также зарубежные СМИ заинтересовал вопрос об участии в парламентских выборах партии Саакашвили. Сначала Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух нових сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию. Но потом суд обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины повторно рассмотреть документы для регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Рух нових сил". Внеочередные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля.

Не менее примечательные события происходили и в других странах ближнего зарубежья. Так в понедельник стало известно, что экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован в третий раз. Такое решение принял апелляционный суд Армении, отменив решение об изменении меры пресечения бывшему главе государства. Как заявил судья, сумма залога, внесенная за освобождение бывшего лидера страны, будет возвращена.

Напомним, 26 июля 2018 года Специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день его арестовали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу бывшего президента Армении, оно было направлено в Конституционный суд. Экс-президенту также вменяется получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян называет обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

По-прежнему остается неразрешенной ситуация с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. 25 июня профильный комитет Жогорку Кенеша рассмотрел заключение Генеральной прокуратуры о выдвижении против Атамбаева пяти обвинений из шести указанных депутатской комиссией. Между тем Атамбаев заявил, что не будет "играть унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". В тот же день на дороге к дому экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш появились бетонные заграждения. Кроме того, недалеко были расположены четыре юрты, также появился пресс-центр для журналистов. Эксперты выражали опасения по поводу возможной дестабилизации обстановки в стране.

В четверг депутаты парламента Кыргызстана большинством голосов одобрили постановление о лишении неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Таким образом, следственные органы получили право на его допрос и задержание. Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.

Однако сам Алмазбек Атамбаев заявил, что окажет сопротивление при задержании и будет отстреливаться, так как у него есть наградное оружие. При этом он сообщил журналистам, что у него много сторонников среди силовиков, но отстреливаться он будет один, и рядом с ним никого не будет.

А российский президент Владимир Путин, в интервью британской газете Financial Times, рассказал о своем преемнике. Он считает, что будущего президента России изберет народ. "Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда, начиная с 2000 года. Ситуация меняется, меняются определенные требования к людям. А в конечном итоге, я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге решение должен принять российский народ. Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации, - сказал президент. Он напомнил, что выборы главы российского государства проходят через всеобщее прямое тайное голосование.

Также стоит отметить, что на уходящей неделе официальный курс грузинской национальной валюты – лари, упал до исторического минимума на фоне введенного Россией туристического эмбарго. Сотрудники обменников связывают падение курса лари с решением России запретить полеты в Грузию. При этом министр экономики Натия Турнава исключила такой вариант, заявив, что речь идет о кратковременном колебании курса, а этот новый вызов долгосрочно на него повлиять не может. Напомним, президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. Кроме того, туроператорам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии убытки от туристического эмбарго оценивают в 750 миллионов долларов.

Геополитика

Источник фото: Униан

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении "жестких санкций" против Ирана. "Мы продолжим усиливать давление. Иран никогда не должен иметь ядерное оружие", — сказал он. По словам президента США, санкции призваны лишить верховного лидера и других руководителей Ирана доступа к "миллиардам долларов". В частности, ограничения коснулись трех высших иранских военных руководителей. В ответ президент Ирана Хасана Роухани заявил, что американскую администрацию "охватила умственная неполноценность" и она не знает, что делает.

На следующий день Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов. "Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", — написал он в твиттере. "Больше никакого Джона Керри и Обамы!" — добавил президент, имея в виду своего предшественника и бывшего госсекретаря, заключивших в 2015 году ядерную сделку c Ираном, которую Трамп разорвал в 2018 году.

Немалый интерес зарубежные СМИ проявили к состоянию здоровья канцлера Германии Ангелы Меркель, которой вновь стало плохо на официальной встрече. Она в очередной раз испытала приступ сильной дрожи во время протокольного мероприятия - приема у президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Соответствующую видеозапись распространил в четверг телеканал n-tv. Аналогичная история произошла 18 июня. Канцлер принимала президента Украины Владимира Зеленского и неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. Окружающие обратили на это внимание, однако никто не решился подойти к ней, видимо, из-за опасения нарушить протокол.

Также на уходящей неделе были озвучены условия возвращения России в ПАСЕ. Условия возвращения РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) перечислила госскретарь Франции при министерстве иностранных дел по вопросам Европы Амели де Моншален. При этом ни одно названное условие не связано с Украиной. Ранее 24 июня глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что приглашение для участия России на июньской сессии ПАСЕ носит исключительный характер.

В среду после того, как ассамблея проголосовала за проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме, делегации Украины, Прибалтики, Грузии и Польши покинули ПАСЕ. Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что вопрос о дальнейшем нахождении Украины в ПАСЕ будет решать новый состав Верховной рады, избранный в результате предстоящих 21 июля внеочередных выборов.

Напомним, 4 июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Это решение осудили в Эстонии и Киеве. Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

А президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о пресечении новой попытки переворота. 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили якобы намеревалась организовать в стране переворот и убийство главы государства. Как заявил Мадуро, все участники последней попытки переворота в стране пойманы. "Мы разоблачили, разрушили и задержали фашистскую и террористическую банду, которая должна была атаковать венесуэльское общество и венесуэльскую демократию. Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств, мы 14 месяцев следили за этой преступной и фашистской группой, - заявил Мадуро в эфире гостелевидения. Мадуро обвинил президента Колумбии Ивана Дуке в причастности к организации данного заговора, а также потребовал у властей Доминиканской республики экстрадировать в Венесуэлу сбежавшегося туда бригадного генерала ВВС в отставке Эдуардо Баеса Торреальбу.

Также зарубежные СМИ продолжают отслеживать ситуацию по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На уходящей неделе спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер сообщил, что Ассанжу не дают возможности подготовиться к своей защите в суде. По его словам Ассанжу недостаточно часто позволяют общаться с адвокатами, он также не может получить документы. Ранее Мельцер на брифинге в Женеве заявил, что западные СМИ предвзято подходят к освещению дела Ассанжа и под разными предлогами отказываются публиковать информацию о нарушениях.

Напомним, Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. В конце мая власти США сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17-ти эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.

Общество

Источник фото: Bloomberg

Сан-Франциско стал первым городом в США, где запрещены все виды электронных сигарет. "Никто не должен продавать или распространять электронные сигареты людям в Сан-Франциско", - говорится в решении совета. Отмечается, что нарушение этого постановления будет наказываться административным штрафом до тысячи долларов. В прошлом году в городе запретили продажу ароматизированного табака. При этом, Сан-Франциско является одним из городов в США, где легализована марихуана.

Кроме того, в минувший понедельник зарубежные СМИ облетела новость о том, что крысы вынудили Елизавету II покинуть Букингемский дворец. Сообщается, что королева "в ужасе" покинула дворец, в то время как ее подданные ужесточают борьбу с грызунами и проводят серию инструктажей для всех обитателей резиденции. Как уточняется, крысы и мыши - распространенная проблема для жителей британской столицы, особенно тех, кто живет в старых домах.

А в Мексиканском заливе группа исследователей-ихтиологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружила гигантского кальмара длиной 3-3,7 метра. Более того, ученым удалось снять монстра глубин на видео. На кадрах видно, как животное пытается обвить своими огромными щупальцами глубоководный аппарат, который светится в толще воды. По словам исследователей, несмотря на размеры, моллюск вовсе не опасен.

Также на уходящей неделе специалисты компании Cybereason раскрыли масштабную операцию хакеров, которые получили доступ к данным клиентов сразу нескольких сотовых операторов. По данным экспертов, киберпреступники уже на протяжении семи лет несколько раз взламывали систему безопасности как минимум 10 операторов связи. Так как хакеры продолжают свою деятельность, специалисты не раскрыли названия сотовых операторов, но уточнили, что это крупные компании. Как пишет ZDNet, под угрозой оказалась информация о сотнях миллионах абонентов, однако специалисты уточнили, что хакеров интересовали лишь двадцать определенных человек, личности которых они не раскрыли из соображений безопасности. Компания подозревает, что хакеров поддерживает государство. Они допускают, что за происходящим могут стоять взломщики из Китая.

Довольно необычный факт медицинского мошенничества был выявлен в канадском городе Оттава. 80-летний врач-репродуктолог Бернард Норман Барвин на протяжении десятилетий оплодотворял бесплодных пациенток спермой не тех доноров, что они выбирали. За все время его врачебной практики от спермы не тех доноров родились примерно 50-100 детей. В 11 случаях репродуктолог без ведома пациенток использовал собственный биологический материал. 25 июня колледж Онтарио, контролирующий стандарты медицинской практики и выдающий лицензии, оштрафовал Нормана Барвина на десять тысяч канадских долларов (2,8 млн тенге). Также ему запретили работать в сфере медицины и отобрали лицензию.

ЧС и криминал

Источник фото: News.ru

В минувшую среду в Саратове, Федеральной службой безопасности РФ была предотвращена подготовка теракта, планировавшегося членом международной террористической организации "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России и Казахстане), в местах массового пребывания граждан. Дав присягу главарям террористических структур и действуя по их указанию, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оборудовав в одном из гаражных кооперативов Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ РФ. На месте происшествия было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств.

А в германском городе Гессен более 2,5 тысяч человек временно покинули свои дома в связи с обнаружением двух снарядов времен Второй мировой войны. Бомба немецкого производства весом 250 кг и американский снаряд весом 50 кг были обнаружены вечером в понедельник в непосредственной близости друг от друга. Отмечается, что саперы произвели контролируемый взрыв германской бомбы, снаряд американского производства был обезврежен.

Мощный взрыв прогремел в минувшую среду в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены. В результате взрыва дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.

В минувший четверг в Бурятии пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска из-за отказа одного из двигателей, выкатился за пределы ВПП, столкнулся со зданием и загорелся. Два пилота погибли. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения. Позже в медицинских службах региона уточнили, что число пострадавших выросло до 22 человек.

Подготовил Владимир Демидов

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