Главное за день: Токаев в Чолпон-Ате, задержание замгендиректора "ОзенМунайГаза", ЧП в Петропавловске

Касым-Жомарт Токаев посетил Чолпон-Ату. АФМ заявило о задержании заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева. Дети пострадали на аттракционе в Петропавловске. Главные новости за 2 июня – в подборке Zakon.kz.

Токаев в Кыргызстане

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского союза. В аэропорту президента Казахстана встретил председатель Кабинета министров, руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

На встрече Токаев высказался о перспективах сотрудничества Казахстана и Европейского союза, а также обозначил приоритетные направления развития сотрудничества между ЦА и ЕС.

Задержан замгендиректора АО "ОзенМунайГаз"

Агентство по финансовому мониторингу заявило о задержании заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева.

Мамбетсапаев, используя должностное положение, в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО "ОзенМунайГаз" незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых. В то время как в очереди на трудоустройство в компанию находятся 9 тысяч жителей Жанаозена.

Опасный аттракцион в Петропавловске

1 июня на территории ТОО "Мир аттракционов" в центральном парке Петропавловска на аттракционе пострадали пятеро детей. На данный момент аттракцион не эксплуатируется, идет расследование произошедшего. Позднее в Северо-Казахстанской детской областной больнице рассказали, какие травмы получили дети.

Кто стал сенатором вместо умершей Гульмиры Каримовой

В Казахстане прошли выборы депутата Сената Парламента от Северо-Казахстанской области вместо умершей Гульмиры Каримовой. Сенатором от СКО была выбрана председатель филиала партии Amanat по области Асем Рахметова.

Аэропорт Астаны и топоры

Аэропорт Астаны обратился к пассажирам, которых призывает не летать с топорами. Пресс-служба столичной воздушной гавани просит вылетающих внимательнее собирать багаж.

За три месяца 2023 года Международный аэропорт Астаны обслужил почти 660 тыс. пассажиров. У пассажиров обнаружены 72,8 л легковоспламеняющихся жидкостей и 4264 потенциально опасных предмета, ограниченных к перевозке на воздушных суднах. Чаще всего это отвертки, молотки, топоры, колюще-режущие предметы.

Криминогенная обстановка в столице

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов предлагает ограничить время работы баров в Астане. По его словам, необходимо увеличивать мощности медвытрезвителей.

Переименование улиц в Астане

О предложении переименовать улицы столицы сообщила заместитель руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Айгерим Молдабаева. По ее данным, в столице насчитывается 17 проспектов, четыре автомагистрали и 1110 улиц. Большинство из них получили новые названия после 1997 года в честь выдающихся личностей и исторических топонимов.

В Казахстане планируют развивать приграничные районы

Министерство нацэкономики подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы.

Так, в концепцию добавлен новый раздел "Развитие приграничных территорий". Как отмечается в документе, в настоящее время 14 областей граничат с территориями России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. На приграничных территориях расположены 65 районов с численностью населения 3,4 млн человек.

Мощный взрыв в Костанае: директор оружейного магазина осужден на 5 лет

В суде Костаная вынесен приговор по уголовному делу в отношении директора ТОО "Сатурн 2012" Сергея Бескровного за нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц и иные тяжкие последствия.

Казахстанцы стали реже ходить в баню

Говоря об ухудшении благосостояния казахстанцев, депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров отметил, что раньше люди ходили в баню раз в неделю, а сейчас – раз в две недели. Причиной тому, по его мнению, является повышение цен. Он считает, что пора менять индикаторы благосостояния казахстанцев.

Первая Президентская литературная премия

В Казахстане в 2023 году для господдержки молодых талантов и формирования нового поколения авторов впервые будет вручена специальная Президентская литературная премия.

Лауреаты Президентской литературной премии будут определены в четырех номинациях: "Проза", "Поэзия", "Драматургия" и "Детская литература". Победители в каждой из категорий получат по 4 млн тенге, звание "Лауреат специальной Президентской литературной премии", диплом и нагрудный знак.

Редкие цветы

Редкий в Казахстане цветок альстромерии выращивают в селе Турбат Казыгуртского района в Туркестанской области. Местный садовод Жамиля Ырысова посадила декоративное растение, которое требует особого ухода.

44-градусная жара

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 3-5 июня 2023 года. Согласно прогнозу, на большей части страны ожидается сильная жара.

Какое мороженое чаще всего завозят в Казахстан

По данным Комитета государственных доходов МФ РК, в Казахстане пользуется спросом турецкое, французское и швейцарское мороженое. Так, с января по апрель этого года Казахстан экспортировал мороженое весом 234,2 тонны на сумму 910,8 тыс. долларов, а импортировал из третьих стран, не входящих в ЕАЭС, 432,8 тонны на сумму 1 852,9 тыс. долларов.

Нефтяные цены колеблются из-за экономики Китая

Слабые темпы экономической активности в КНР повлияли на снижение стоимости барреля нефти марки Brent до 74 долларов.

Цены на нефть марки Brent колебались на этой неделе в достаточно широком диапазоне. В понедельник, 29 мая, стоимость барреля составляла 77,07 доллара, снизившись во вторник до 73,54 доллара. В среду цена просела уже до 72,14 доллара, временами доходя до 71,53. В четверг стоимость бочки "черного золота" отыграла до 74,31 доллара.

Спорт и кино

Боец смешанных боевых искусств Майк Драгич схватил за хвост большого аллигатора, который находился на стоянке возле начальной школы в Джексонвилле, штат Флорида. За работой Драгича наблюдали почти 200 человек.

Португальская звезда и капитан клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду завершил свой первый сезон за арабский коллектив. Но не смог сыграть заключительный матч в чемпионате из-за травмы.

Редакция Zakon.kz подготовила подборку интересных киноновинок июня. Первый летний месяц порадует кинолюбителей ужасами, триллерами, комедиями и фантастикой.

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