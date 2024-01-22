Важнейшую задачу полиции назвал президент, воры и бандиты должны сидеть в тюрьме – итоги дня

Важнейшую задачу полиции Казахстана назвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в МИД РК ответили на высказывания Тины Канделаки – главные события, произошедшие в Казахстане и мире 22 января, в подборке Zakon.kz.

Расширенное заседание коллегии МВД

Президент Казахстана провел расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел. Касым-Жомарт Токаев заявил, что главное условие построения Справедливого Казахстана и главная задача полиции – обеспечение верховенства закона и порядка в стране.

Также президент призвал соблюдать права лиц, отбывающих наказание. Он отметил, что подростки не должны бездельничать. Также он раскритиковал исполнение поручений по борьбе с распространением наркотиков. Касым-Жомарт Токаев поручил поставить заслон киберпреступности и интернет-мошенничеству.

"Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме. Это единственная цель вашей работы против криминала. Бескомпромиссная борьба с криминалитетом – ваша прямая ответственность и служебный долг", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В стране пройдет внеочередная аттестация полицейских.

Страна этого не простит

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде.

Казахстан не отдает детей на усыновление в страны Африки

В МИД РК опровергли информацию сенатора Дархана Кыдырали о том, что больше 100 казахстанских детей-сирот отдали на усыновление в экзотические страны, в том числе в Африку

Переговоры по Сирии

24-25 января в Астане пройдет 21 международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса. В переговорах примут участие делегации: России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается участие представителей Иордании, Ирака и Ливана. А также комиссара ООН по делам беженцев и международного комитета Красного креста. Ожидается участие спецпосланника ООН по Сирии Гейр Педерсена.

Изменились правила пенсионных выплат

Постановлением правительства внесены изменения в правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единовременных пенсионных выплат.

Дело Мырзахметова

В Астане началось главное судебное разбирательство по делу бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. 10 мая 2023 года экс-главу НПП "Атамекен" задержали за крупную взятку. Суд будет проходить в закрытом режиме.

Соцвыплаты

В Министерстве труда и социальной защиты населения предоставили информацию по социальным выплатам по случаю утраты трудоспособности и потере кормильца.

Единый часовой пояс

Правительство приняло постановление. Весь Казахстан переходит на 5-й часовой пояс с 1 марта.

Нелегальные пассажироперевозки

Министр транспорта Казахстана связал рост количества аварий на трассах и дорогах страны с увеличением нелегальных пассажироперевозок.

Перегородки для водителей

В новых автобусах Алматы появятся перегородки, отделяющие водителей от пассажиров.

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