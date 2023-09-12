Главное за день: ТЭЦ в критическом состоянии, будущее рынков, триумф шахматисток

Оборудование на 11 частных ТЭЦ Казахстана – в критическом состоянии. Стало известно, какое будущее ждет рынки в Астане. Казахстанские шахматистки добились беспрецедентного успеха. Главные новости за 12 сентября – в дайджесте Zakon.kz.

Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнес-сообщества. На ней он обозначил условия нового общественного договора между властью и бизнесом, а также призвал не допускать перегибов при борьбе с экономической преступностью и подчеркнул необходимость соблюдения баланса при возврате активов.

Глава государства также поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с завоеванием серебряных медалей на командном чемпионате мира в Польше.

"Это настоящий прорыв в развитии отечественных шахмат. Вы показали высочайшее мастерство и непоколебимую волю к победе. Уверен, ваше триумфальное выступление придаст мощный импульс популяризации шахмат среди подрастающего поколения", – написал глава государства в Instagram.

Новые вице-министры

Постановлениями главы правительства были назначены два новых замглавы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Соответствующие должности заняли Ерлан Нурпеисов, который до этого назначения возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, и Бауыржан Сыздыков, который ранее был председателем Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.

Кроме того, Дархан Ахмед-Заки стал вице-министром науки и высшего образования РК. Ранее он занимал должность председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.

ТЭЦ в критическом состоянии

На 11 казахстанских ТЭЦ, которые находятся в частной собственности, оборудование – в критическом состоянии, а на ряде объектов выявили системные недостатки и нарушения. Таковы итоги прокурорской проверки, которые обсудили участники комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Глава правительства подчеркнул, что если владельцы ТЭЦ не выполнят свои обязательства, станции вернут в государственную собственность.

Визит российского премьера

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров анонсировал приезд в Казахстан премьер-министра России Михаила Мишустина и премьер-министра Беларуси Романа Головченко. Они приедут в Астану в конце сентября на международную промышленную выставку "Иннопром Казахстан-2023".

Заявление МИД РК о Нагорном Карабахе

МИД РК сделало официальное заявление о позиции Казахстана по ситуации в Нагорном Карабахе.

"В связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права", – говорится в заявлении.

Попытка суицида школьника: идет проверка

Школу в Алматинской области, где учится 10-летний мальчик, который пытался совершить самоубийство, проверит рабочая группа Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК. Руководство министерства лично выехало в учебное заведение. Идут следственные действия, причины инцидента устанавливают.

Ранее в поселке Бесагаш учащийся школы написал предсмертную записку и попытался отравиться аспирином.

Будущее рынков в Астане

Руководитель столичного департамента торговли и защиты прав потребителей Нургали Егембердиев на брифинге в Службе коммуникаций Астаны рассказал, какие рынки и когда планируют модернизировать в городе. По его словам, до конца 2025 года в столице обновят и превратят в совмещенные торговые помещения три рынка: "Шанхай", "Алтай" и "Ұлжан".



Профстандарт для педагогов

Министерство просвещения разработало профстандарт для педагогов дошкольного воспитания и обучения, среднего, дополнительного, а также технического и профессионального образования. Это сделали, чтобы установить единые требования к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности. О том, что теперь входит в перечень компетенций педагогов и по каким критериям их будут оценивать, можно прочесть здесь.

Антилидер по ДТП

Стало известно, какой город Казахстана лидирует по количеству ДТП. Согласно статистическим данным, больше всего аварий с января по август 2023 года зарегистрировали в Алматы. На втором месте – Алматинская область, на третьем – Жамбылская.

Мир

Разрушительное наводнение в Ливии, по оценкам некоторых СМИ, унесло жизни почти 2 тысяч человек. Причиной природной катастрофы стал шторм "Дэниел", который смыл целые кварталы в прибрежных городах. Город Дерна, наиболее пострадавший от наводнения, объявили зоной бедствия.

Самолет с казахстанцами на борту экстренно сел на поле в Новосибирской области РФ. На борту было 170 человек, в том числе 23 ребенка. Среди пассажиров – четверо граждан Казахстана. Никто не пострадал.



Мусульман Узбекистана призвали к умеренности в проявлении религиозности. Муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров заявил, что ислам не требует от женщин полного закрытия лица и ношения черной одежды, а от мужчин – отращивания очень длинной бороды.

Таджикистан запретит ввозить старые автомобили из Казахстана с 2024 года. Запрет коснется машин, произведенных до 2013 года, и связан с заботой об экологии.



Спорт

Казахстанские шахматистки установили несколько рекордов на командном ЧМ-2023, завоевав "серебро" женского мирового первенства. Изначально команда Казахстана на турнире не входила в число фаворитов из-за юного возраста участниц и не самого высокого рейтинга, но поборола опытных соперниц из Германии и Франции, а в финале уступила Грузии. Для казахстанской женской сборной это громкий успех и достижение. Ранее она не поднималась выше пятого места на чемпионатах мира.



Стало известно, сколько получат казахстанские спортсмены за победу на Азиатских играх. По данным Министерства спорта и туризма РК, чемпиону Азиатских игр выплатят денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов, а тренеру, подготовившему обладателя золотой медали, – 5000 долларов. Серебряный призер континентального первенства получит 5000 долларов, а его тренер – 3000 долларов. Также установлено денежное вознаграждение в размере 3000 долларов для обладателя бронзовой награды и премиальные в 2000 долларов для его тренера.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA/УЕФА) прокомментировал победу сборной Казахстана над Северной Ирландией (1:0) в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2024 года. В УЕФА отметили, что казахстанцы набрали рекордные 12 очков в группе и продолжают борьбу за выход на Евро-2024, а также похвалили удачный удар Максима Самородова.

Французского футболиста Поля Погба дисквалифицировали за допинг – он не прошел пробу на тестостерон после матча, который провел на скамейке запасных. Говорить о каких-либо наказаниях преждевременно, но Поля Погба могут отлучить от футбола на четыре года.

