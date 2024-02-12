Прогноз по землетрясениям в Казахстане, новый Водный кодекс и запрет на отстрел сайгаков – итоги 12 февраля

Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Казахстане на 2024 год. Министерство водных ресурсов и ирригации разработало проект нового Водного кодекса. Отстрел сайгаков снова запретили в Казахстане. Главные события за 12 февраля – в подборке Zakon.kz.

Прогноз по землетрясениям в Казахстане

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев 12 ферваля заявил, что в среднесрочной перспективе на 2024 год с вероятностью 70% сильных разрушительных землетрясений на территории Казахстана не ожидается.

По его словам, ежедневно научный центр обрабатывает около 200 параметров, проводит мониторинг, на которых и основываются прогнозные заключения.

Новый Водный кодекс

Министерство водных ресурсов и ирригации разработало проект нового Водного кодекса. Документ содержит ряд масштабных нововведений и позволит актуализировать водное законодательство Казахстана.

В новом кодексе крайне важную роль играет экономия воды. Теперь водопользователи будут обязаны рационально использовать водные ресурсы, принимать меры по внедрению водосберегающих технологий и систем повторного использования воды, а также не допускать использования питьевых подземных вод не по назначению. А организации, не имеющие систем повторного использования воды, обязаны предоставить план перехода к таким системам. Подробнее о нововведениях по ссылке.

Запрет на отстрел сайгаков

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что с 10 февраля регулирование популяции сайги приостановили в Казахстане. Отстрел животных приостановили после консультаций и обсуждений с отечественными учеными и международными экспертами.

Однако, по словам министра, ожидается новый прирост популяции реликтовой антилопы, поэтому, возможно, в следующем году регулирование численности сайгаков могут возобновить.

Обращение Токаева к казахстанцам

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с важным обращением, в котором поблагодарил казахстанцев, спасающих людей в непогоду. Особые слова благодарности глава государства адресовал сотрудникам местных исполнительных органов, министерства по ЧС и правоохранительных органов, медицинским работникам, представителям коммунальных служб и автодорожной отрасли.

Отличившихся президент представил к награде.

Госвизит президента в Катар

В пресс-службе Акорды сообщили, что 13-14 февраля Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Катар, где проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром страны шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

А также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет ряд встреч с капитанами катарского бизнеса.

Новые подробности в деле о хищениях в "Казкоммерцбанке"

Департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО "Казкоммерцбанк" провел параллельное финансовое расследование.

Так, с санкции суда были арестованы земельные участки подозреваемых лиц площадью почти 300 га и автотранспортные средства на общую сумму 44,5 млрд тенге.

Решением суда имущество передали в собственность государства – на баланс акимата Алматы.

Давка из-за цветочной акции в Жанаозене

В Казнете распространяют видео очередной давки, на этот раз в Жанаозене. В пресс-службе полиции Мангистауской области пояснили, что столпотворение произошло по вине владельца цветочного магазина, который устроил раздачу бесплатных смартфонов и путевок в пятизвездочный отель.

К слову, свои действия предприниматель не согласовал с местным исполнительным органом, за что был привлечен к ответственности.

Приговор подросткам за убийство таксиста в Алматы

Суд присяжных в Алматы вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних, которых обвиняли в убийстве водителя такси в 2023 году.

Подсудимых признали виновными в противоправном умышленном причинении смерти человеку и назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому.

Летом 2023 года подсудимые вызвали такси из Шымкента в Алматы. Добравшись до места назначения, они отказались платить водителю 40 тыс. тенге и по предварительному сговору убили его.



Запретить продажу лотерейных билетов в домах предложило Минтуризма и спорта

Вице-министр туризма и спорта Мирас Толебаев рассказал, что сейчас правительство готовит поправки по вопросам лотерейного и игорного бизнеса. Одна из предлагаемых норм – запрет на продажу лотерейных билетов в жилых домах, общежитиях, культовых, образовательных, медицинских и культурных учреждениях.

По мнению вице-министра, нужно последовательно ужесточать государственное регулирование игорного и лотерейного бизнеса и всего что с этим связано – рекламу, легкие микрокредиты, ломбарды, пропаганду ставок именитыми и популярными лицами.

Случайно застрелил коллегу в Алматы: суд вынес приговор полицейскому

Алмалинский районный суд Алматы огласил приговор по уголовному делу в отношении сотрудника полиции, который летом 2023 года случайно застрелил коллегу.

Прокуратура запрашивала для него 1,5 года лишения свободы. Суд согласился с позицией обвинения и отправил мужчину за решетку на указанный срок, а также взыскал с него 10 млн тенге морального ущерба и 3,5 млн тенге материального ущерба.

Две транспортные развязки откроют в Алматы

По данным городского акимата, в конце 2024 года планируется открыть движение по развязке на пересечении пр. Сейфуллина с ул. Жансугурова.

А в третьем квартале уже запустят движение по транспортной развязке на пересечении ул. Саина с ул. Монке би.

Кроме того, до конца 2024 года завершится пробивка двух улиц: ул. Саина – от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара и пр. Абая – от ул. Б. Момышулы до границы города.

Блокировка сайта ЛГБТ

Министерство культуры и информации Казахстана заблокировало казахстанский сайт ЛГБТ "Selftanu.kz".

Данный сайт и его контент вызывал неоднозначную реакцию у казахстанцев. Большинство людей высказывали свои возмущения. В день открытия первого сайта для ЛГБТК+ подростков казахстанцы запустили петицию против пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации.

В министерстве отметили, что на интернет-ресурсе было выявлено нарушение законодательства, связанное с размещением информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Поэтому уполномоченный орган по охране прав детей посчитал необходимым ограничить доступ к интернет-ресурсу.

32-градусные морозы вернутся в Казахстан

По данным синоптиков, в стране ожидаются температурные качели. С прохождением фронтальных разделов 13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, ожидаются метели, гололедные явления, а также повышение температуры на западе до -5+5°C, в северных, центральных восточных регионах – до -5+2°C.

Однако 15 февраля циклон покинет территорию Казахстана, его место займет бесснежный арктический антициклон, который вернет морозы в северную половину республики. Так, на западе, северо-западе и севере страны к 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до -22-32°C, днем -15-27°C.

Спорт

ФК "Кайрат" одержал первую победу на Кубке РПЛ в Абу-Даби, обыграв "Ростов" со счетом 2:1.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая 11 февраля стала чемпионкой турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), поднялась с пятого места на четвертое.

Сборная Кот-д′Ивуара стала победителем домашнего Кубка африканских наций, обыграв в решающем матче команду Нигерии со счетом 2:1. Хозяева турнира снова стали лучшей командой континента с 2015 года.

Южноамериканское дерби двух футбольных держав, Бразилии и Аргентины, в очередной раз закончилось победой земляков Лионеля Месси. Футболисты Аргентины (U-23) обыграли бразильских сверстников и оставили их без поездки на нынешние Олимпийские игры.

24-летний мировой рекордсмен в марафоне Келвин Киптум трагически погиб в автокатастрофе, которая произошла на западе Кении.

Мир

12 февраля, по всему Пакистану начались массовые протесты из-за обвинений в фальсификации результатов парламентских выборов. Сторонники осужденного экс-премьера Имрана Хана вышли на улицы, утверждая, что их кандидатов дискриминировали при подсчете голосов.

Власти Катара освободили восьмерых граждан Индии, которых ранее судили и приговорили к смерти по обвинению в шпионаже. Индийское правительство подтвердило, что семеро из них уже вернулись домой.

Израильские военные во время спецоперации в Рафахе освободили двух заложников, которые находились в плену у боевиков палестинского движения ХАМАС с октября 2023 года.