Приговор Бишимбаеву, сроки виновным в гибели 14 лесничих, нападение с ножом в школе – итоги дня

Осудили экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова. Лесные пожары в "Семей орманы" и 14 погибших: сотрудники получили тюремные сроки. Учитель и ребенок ранены в школе Павлодара. Главные события за 13 мая 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Огласили приговор в отношении Бишимбаева и Байжанова

13 мая в Астане состоялось очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова. Утром судья Айжан Кульбаева озвучила 13 вопросов для присяжных заседателей, чтобы те вынесли вердикт в отношении подсудимых. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Далее судья и 10 основных присяжных заседателей удалились в совещательную комнату для вынесения решения по делу. После обеда стало известно, что сегодня же будет озвучен приговор в отношении Бишимбаева и Байжанова.

В 17:00 по времени Астаны судья огласила приговор:

экс-министр будет отбывать наказание в колонии максимальной безопасности. Приговор – 24 года колонии. Его признали виновным по статьям "Истязание" и "Убийство".

Второй подсудимый Бахытжан Байжанов будет отбывать наказание в колонии средней безопасности. Приговор – четыре года лишения свободы. Его признали виновным в укрывательстве преступления.

Гибель 14 человек при пожаре в "Семей орманы": вынесен приговор



В Бородулихинском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении двоих сотрудников Государственного природного резервата "Семей орманы". Их обвиняли в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть 14 человек.

Суд установил, что подсудимые, занимавшие руководящие должности в резервате "Семей орманы" и Новошульбинском филиале, во время лесного пожара не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.

Вина их полностью доказана. Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде семи лет лишения свободы каждому.

Пытавшегося перерезать девушке шею канцелярским ножом осудили в Талдыкоргане

В отношении мужчины суд вынес наказание – 10 лет лишения свободы, с учетом смягчающих вину обстоятельств. 27 октября 2023 года подсудимый пытался убить бывшую девушку канцелярским ножом в Талдыкоргане. Его обвинили в покушении на убийство и хулиганстве.

Оскорблял глухонемого таксиста: астанчанина арестовали

В выходные дни в Астане произошел инцидент с участием пьяного пассажира и глухонемого таксиста. Столичная полиция отреагировала на произошедшее. Пассажира задержали, а потом арестовали на 15 суток.

Токаев дал поручения министру культуры и информации Аиде Балаевой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву. Она отчиталась об итогах работы министерства, а также перспективных подходах к дальнейшей деятельности ведомства.

По итогам встречи президент поставил перед министерством ряд конкретных задач по развитию инфраструктуры культурных и исторических объектов, поддержке творчества, популяризации культуры Казахстана за рубежом.

Изменились стандарты казахских пород собак

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 3 мая 2024 года внес изменения в параметры казахских пород собак. Новые стандарты изложены в новой редакции.

Так, стандарты обновлены для длинношерстных борзых или борзых с украшающей шерстью (тазы) и казахских тобетов. Подробнее в материале на сайте.



Новая ипотечная программа "Наурыз": почему не всем казахстанцам одобрили заявки

В "Отбасы банке" объяснили, почему не всем казахстанцам, подавшим заявки по новой ипотечной программе "Наурыз", дали одобрение. На 10 мая уже 17 432 казахстанца подали заявки, однако приняли только 8945 заявок, половина из которых поступила от представителей социально уязвимых слоев населения, стоящих в очереди на жилье.

Как рассказала председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, 2436 заявок были отклонены. Основная причина – у клиентов отсутствует на депозите необходимая сумма в размере 1 млн тенге. Это обязательное условие участия в программе "Наурыз". Также отказы получили те, кто имеет в собственности жилье.

Новый авиамаршрут откроют из Казахстана в Узбекистан

Появился новый маршрут в авиасообщении с Узбекистаном. Таким образом общее количество международных рейсов из Казахстана достигло 567 в неделю по 121 авиамаршруту. С 1 июня 2024 года начинается выполнение регулярных рейсов по новому авиамаршруту Алматы – Нукус.

Школьник ранил ножом одноклассника и учителя в Павлодаре

Чрезвычайное происшествие случилось в одной из школ Павлодара – школьник напал с ножом на одноклассника и учителя. Пострадавшие были доставлены в приемный покой стационаров больницы №1 и детской больницы, где им оказана медицинская помощь. Позже пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

В Астане фасад дома рухнул на ребенка

В Астане фасад дома рухнул на ребенка, который выходил из подъезда. Видео с места происшествия разлетелись в социальных сетях. Какие травмы получил мальчик, корреспонденту Zakon.kz рассказали в столичном управлении здравоохранения.

Расширен спектр профессий, которые позволят иностранцам получить ВНЖ в Казахстане

Министерство труда приказом от 3 мая 2024 года утвердило новый Перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Казахстане. В него вошла 51 специальность в сферах здравоохранения, естественных наук, математики, цифрового развития, креативных индустрий и другие. Ранее в перечне состояла всего 21 востребованная профессия.

Спорт

"Ордабасы" нанес первое поражение "Тоболу" в сезоне КПЛ-2024.

Прощальный матч Мбаппе за ПСЖ обернулся поражением.

"Астана" выиграла командный зачет девятого этапа "Джиро-2024".

Казахстанские гимнастки завоевали три медали на World Challenge Cup 2024.

Аргентинский наставник Симеоне стал рекордсменом Ла Лиги.

В Шымкенте стартовала квалификация к чемпионату мира среди юниоров.

