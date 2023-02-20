Главное за день: сотрудники Антикора требовали взятки, выводы МВД после ЧП в школе, Байден побывал в Киеве

Сотрудники Антикора требовали от сельских акимов взятки. Какие выводы сделаны министерством внутренних дел после ЧП в школе Петропавловска. Перестрелка произошла в Шымкенте. Президент США Джо Байден побывал в Киеве. О главных новостях понедельника, 20 февраля, - в подборке Zakon.kz.

Расследования

В Генеральной прокуратуре сообщили, что сотрудники Антикоррупционной службы, осуществляя проверку в акиматах Жетысайского района Туркестанской области, требовали от акимов сельских округов денежные средства, запугивая привлечением к уголовной ответственности. Дело направлено в суд.



Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона выявлена схема серого импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через Казахстан. Это, согласно данным АФМ, позволило уклониться от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" в сумме почти 150 млн тенге.

Антикоррупционная служба по Астане и Главная транспортная прокуратура начали досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО "КТЖ". Предварительный ущерб заявлен на сумму более 1,5 млрд тенге.

Бывшему заместителю председателя Комитета национальной безопасности - директору Пограничной службы Казахстана Дархану Дильманову продлили арест до 22 марта.

Стрельба в Шымкенте

В Шымкенте 20 февраля днем мужчина открыл стрельбу. Видео появились в социальных сетях. На кадрах видно, как вооруженный мужчина ходил по городу. По информации Otyrar.kz, 39-летний гражданин Узбекистана, напал на продавца охотничьего магазина "Арсенал" по улице Рыскулбекова, угрожая пистолетом, он похитил охотничье ружье. Дальше выбежав на улицу, стал стрелять в охранника, его госпитализировали. Продавец от госпитализации отказалась.

Сообщалось, что подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Позднее в полиции рассказали подробности стрельбы в центре Шымкента.

ЧП в школе Петропавловска

Заместитель начальника управления Департамента по контролю за охранной деятельностью МВД РК Серик Куспанов на брифинге в ведомстве 20 февраля рассказал, какие выводы сделаны министерством после ЧП в школе Петропавловска. В целом, по его словам, проблему безопасности в школах необходимо решать на уровне правительства с участием не только МВД, но и Министерства просвещения, здравоохранения, информации и общественного развития, акиматов и других органов.

Также Серик Куспанов рассказал, сколько школ и детских садов до сих пор остаются без специализированной охраны. По состоянию на 1 января текущего года частными охранными организациями, имеющими соответствующую лицензию, охраняются 3404 школы и 1371 детский сад.

А корреспонденты Zakon.kz разбирались, какие дополнительные меры начали предпринимать в казахстанских школах после ЧП в петропавловской школе.

Экономика

По данным Минтруда, в Казахстане средний размер пенсии вырос на 11 898 тенге. По состоянию на 1 января 2023 года средний размер пенсии составлял 108 761 тенге (солидарная – 74 950 тенге, базовая – 33 811 тенге), а по состоянию на 1 февраля средний размер совокупной пенсии составил 120 659 тенге (солидарной – 82 878 тенге, базовой – 37 781 тенге).

После 23 февраля 2023 года стартует выплата компенсаций по депозитам в тенге в рамках программы защиты тенговых вкладов. Предварительная сумма заявок по ним составляет 306, 2 млрд тенге. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в финансовых ведомствах.

Спорт

Казахстанские акробаты завоевали два "золота" на Кубке мира. Лидер казахстанской сборной Данил Мусабаев сумел завоевать награду высшей пробы в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте среди мужчин. Карагандинец завершил свои выступления с багажом в 59.240 очка. Также Данил Мусабаев в дуэте с Пирмамедом Алиевым заработали вторую золотую медаль по синхронным прыжкам на батуте среди мужчин.

Сборная Казахстана по грэпплингу одержала победу на турнире ASIA OPEN 2023 среди детей, юношей, молодежи и взрослых, который завершился в Астане. В соревнованиях приняли участие около 1 200 спортсменов.

Лучшая теннисистка Казахстана и 10-я ракетка мира Елена Рыбакина претендует на престижную международную спортивную награду Laureus World Sports за 2023 год в номинации "Прорыв года".

Кадровые перестановки

Постановлением правительства Казахстана назначены два вице-министра:

Сарсен Куранбек - вице-министром культуры и спорта РК;

Едил Оспан - вице-министром просвещения РК.

Землетрясение в Турции

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что на сегодняшний день информации о пропавших без вести граждан Казахстана в результате землетрясения в Турции нет. Он отметил, что казахстанские дипломаты находятся на связи с местными властями и проверяют списки погибших и пострадавших.

Также Айбек Смадияров рассказал о самочувствии найденной под завалами в Турции казахстанки Сабины Мамадьяровой. По его словам, она пока еще находится под наблюдением врачей и рядом с ней находятся ее родные.

Интересное

Редакция Zakon.kz спросила у ChatGPT, знает ли он про праздник Наурыз. Какие традиции и обычаи, а также какие блюда готовят в этот день, рассказал искусственный интеллект.

Казахстан занял 18-е место в мировом рейтинге по стоимости такси (0,44 доллара - 196,24 тенге). Согласно данным Numbeo за 14 февраля, самые низкие цены на услуги такси в расчете на 1 км по стандартному тарифу были зафиксированы в Египте (0,16 долларов - 71,36 тенге), Пакистане (0,19 долларов - 85 тенге) и Беларуси (0,2 долларов - 89,2 тенге).

Аналог виагры из дикорастущей травы создали казахстанские ученые. Проект лекарственного препарата из дикорастущего растения Цистанхе солончаковая (Cistanhe salsa O.) презентовали на кафедре фармацевтических технологий КазНМУ им. С. Д Асфендиярова. Как отмечают специалисты, после долгих исследований выявлен ряд полезных свойств и широкий спектр применения: одно из них – значительное повышение потенции.

С 1 января 2023 года в Казахстане введен Единый платеж для работодателей, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, который необходимо уплатить не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

В мире

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 20 февраля сообщил журналистам, что попросил Совет безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с запуском баллистической ракеты Северной Кореей.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился со всеми бывшими главами государства на нейтральной территории – в Дубае. На встрече приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, а также Сооронбай Жээнбеков. По словам действующего президента, он сел за один стол со всеми бывшими главами Кыргызстана ради стабильности. Также Садыр Жапаров заявил, что из-за отсутствия единства и борьбы за власть, страна "застревает в углу Центральной Азии".

Армения может выйти из ОДКБ. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, есть определенные опасения в связи с ОДКБ, и эти опасения были публичными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности Анкары отдельно рассмотреть заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с главой Белого дома. Встреча президентов США и Украины прошла за закрытыми дверями. При подведении итогов встречи Зеленский сказал, что сегодняшние договоренности серьезным образом отразятся на поле боя. Позднее стало известно, что Байден уехал из Киева.