Главное за день: новый глава Антикора, КНБ высказался о побеге Кудебаева, ограничения по продаже дизтоплива

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Асхата Жумагали главой Антикорупционной службы, Комитет нацбезопасности высказался о побеге Серика Кудебаева, в Алматы на некоторых АЗС ввели ограничения по продаже дизельного топлива. Подборка главных новостей за 5 апреля от Zakon.kz.

Новый глава Антикора

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Асхата Жумагали председателем Агентства РК по противодействию коррупции, освободив его от должности зампредседателя Антикоррупционной службы. Позднее глава государства провел совещание с руководящим составом агентства, в ходе которого представил нового руководителя. Президент поблагодарил экс-главу Антикора Олжаса Бектенова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новой должности, и поставил задачи перед новым главой агентства.

КНБ высказался о побеге Кудебаева

5 апреля КНБ высказался о побеге бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, который 3 апреля не явился в суд и был объявлен в международный розыск. По словам директора Погранслужбы, зампредседателя КНБ Ерлана Алдажуманова, сейчас комитет совместно с МВД пытаются установить место на границе, откуда предположительно сбежал Серик Кудебаев. Он отметил, что бывший начальник ДП Алматинской области госграницу через официальные пункты пропуска не пересекал.

Ограничения по продаже дизтоплива на некоторых алматинских АЗС

3 апреля было анонсировано, что в Казахстане повысят цены на бензин и дизельное топливо. По словам премьер-министра, это вынужденная мера. А уже 5 апреля стало известно, что в Алматы на некоторых автозаправочных станциях ввели ограничения по продаже дизтоплива. При этом в акимате мегаполиса заверили, что на сетевых АЗС и нефтебазах Алматы дизтоплива хватает. Лимитированный отпуск дизтоплива на некоторых заправках введен в целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб.

Розыск экс-главы ТЭЦ Тараза

В Таразе перед вынесением приговора из-под домашнего ареста сбежал бывший глава городской ТЭЦ Бакберген Мауленов, которого обвиняют в многомиллиардных хищениях госсредств. В связи с этим он объявлен в розыск. Сбежавший больше года провел в следственном изоляторе, а в декабре 2022 года его отпустили под домашний арест по состоянию здоровья. Экс-директора ТЭЦ, его сына и еще семерых человек подозревают в хищении более 4 млрд бюджетных тенге.

Предварительная причина крушения Ми-8 в ЗКО

23 февраля на территории Западно-Казахстанской области потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". В результате крушения погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса") и пострадали двое. 5 апреля в кулуарах Мажилиса Парламента РК министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин назвал предварительную причину крушения вертолета. По его словам, предварительная причина крушения – резкое ухудшение погодных условий.

Запрет на ловлю и вывоз некоторых видов рыбы

С 5 апреля в Казахстане стартовала акция "Нерест", которая продлится до 5 июня. В течение двух месяцев введен запрет на ловлю рыбы с учетом региональных особенностей, а нарушителям грозят штрафы и тюремные сроки. Рыбоохранная акция направлена на сохранение разнообразия рыб в период их нереста и миграции.

В Казахстане вводится запрет на вывоз некоторых видов рыбы. Исключение составляет кларевый (африканский) сом. Приказ вводится в действие с 15 апреля 2023 года.

Ужесточение требований к застройщикам, работающим на сейсмоопасных территориях

2 апреля вечером алматинцы почувствовали землетрясение. Его эпицентр располагался в 17 км на юг от Алматы – на территории Казахстана. Тогда в МЧС Казахстана заявили, что подобные землетрясения в регионе являются нормой. Но вот 5 апреля в 7:37 казахстанские сейсмологи вновь зарегистрировали землетрясение, эпицентр которого был расположен в 557 км на юго-восток от Алматы – на территории Китая.

В Казахстане могут ужесточить требования к застройщикам, работающим на сейсмоопасных территориях. Об этом заявил министр по ЧС Юрий Ильин на пленарном заседании Мажилиса. Он отметил, что ситуация, которая произошла в Турции, заставила многие страны пересмотреть вопрос по обеспечению сейсмической безопасности. По словам министра, более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений.

Также на пленарном заседании Мажилиса стало известно, что в стране урегулируют работу Центра по ЧС. Это следует из законопроекта "Соглашение между правительством Казахстана и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории страны", который ратифицировали депутаты.

Изменения в законодательстве

В Казахстане размер минимальной заработной платы будет рассчитываться по новой методике. Министерством труда совместно с экспертами Всемирного банка подготовлен проект методики определения размера МЗП, который предлагается определять, исходя из медианной зарплаты и производительности труда. Как считают в Минтруда, такой подход позволяет установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемами производимых товаров, работ и услуг. До 1 июля планируется подготовить соответствующие поправки в Трудовой кодекс по законодательному закреплению методики.



В Казахстане изменились правила освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте товаров, по которым изменен срок уплаты косвенных налогов и исполнены требования. Приказ вводится в действие с 15 апреля 2023 года.



В Казахстане могут ввести испытательный срок перед выдачей водительских прав. Целесообразность этого рассматривают в Министерстве внутренних дел. Этот вопрос обсуждался представителями госорганов, АО "КазАвтоЖол", НПП "Атамекен" и Казахского НИИ безопасности дорожного движения в рамках реализации принципа "нулевой смертности" на дорогах и решения по воздействию на основные причины ДТП.

Молодежную практику смогут проходить безработные выпускники до 35 лет. Соответствующие поправки внесены в Правила организации и финансирования молодежной практики. Согласно внесенным поправкам, молодежная практика предназначена специально для безработных из числа выпускников колледжей, техникумов и вузов по полученной профессии (специальности), завершивших обучение в течение трех предыдущих лет и не старше 35 лет. Ранее прохождение практики было доступно безработным гражданам не старше 29 лет.

С 15 апреля в Казахстане заработают молодежные трудовые отряды. Правила создания и мониторинга деятельности молодежных трудовых отрядов утвердило Министерство информации. Согласно принятым Правилам, молодежные трудовые отряды создадут в целях обеспечения временного трудоустройства молодежи. Организуют отряды молодежные ресурсные центры по согласованию с местными исполнительными органами (акиматами) на основании заявок молодежи. Как подать заявку и чем будут заниматься отряды, читайте здесь.

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Компания Johnson & Johnson согласилась выплатить 8,9 млрд долларов десяткам тысяч людей, которые утверждают, что у них развился рак в результате применения талька. Фармацевтическая компания предложила мировое соглашение, которое еще должен одобрить суд. Если суд одобрит соглашение, то компания произведет выплаты в течение следующих 25 лет.

Президент Джо Байден не будет присутствовать на предстоящей коронации короля Чарльза III. США будет представлять первая леди Джилл Байден. Коронация Чарльза III состоится в Вестминстерском аббатстве Лондона 6 мая. Эта коронация станет первой с 1953 года, когда на престол взошла Елизавета II. К слову, тогдашний президент США Дуайт Эйзенхауэр также не присутствовал на коронации.