Главное за день: обращение ЕНПФ к казахстанцам, содержание записки Путина Токаеву, повышение соцвыплат

Руководство ЕНПФ обратилось к казахстанцам. Что было в записке, которую Путин передал Токаеву во время саммита ЕАЭС в Москве. С 1 июля в Казахстане повысят социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца. Об этих и других важных событиях – в подборке новостей Zakon.kz.

В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением

Руководство Единого накопительного пенсионного фонда обратилось к казахстанцам с предостережением. Граждан просят остерегаться ложных сообщений в некоторых новостных агрегаторах. Как говорится в сообщении, "информация, распространяемая одним из зарубежных агрегаторов новостей со ссылкой на ЕНПФ о том, что с 1-го числа следующего месяца текущего года в Казахстане вводятся дополнительные ежемесячные денежные выплаты определенной (льготной) категории населения, не соответствует действительности".

Что было в записке, которую Путин передал Токаеву во время саммита ЕАЭС в Москве

На прошлой неделе в Москве прошел саммит Евразийского экономического союза. На нем российский лидер Владимир Путин передал записку главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Как рассказал пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай, в записке "содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе".

Соцвыплаты и пособия

С 1 июля в Казахстане на 14,5% повысят социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Также с 1 июля пособия семьям с детьми будут выплачивать по новым правилам. Какие денежные выплаты относятся к государственным пособиям, можно прочитать здесь.

Токаев пригласил президента Турции в Туркестан

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы глава Казахстана поздравил президента Турции с победой на президентских выборах. Токаев отметил, что убедительная победа на выборах, состоявшихся в год 100-летия Турецкой Республики, достигнута благодаря большому вкладу турецкого лидера в развитие страны и его высокому авторитету в обществе.

Также президент Казахстана пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств, который состоится осенью 2023 года в духовной столице тюркского мира – Туркестане.

В свою очередь президент Турции поблагодарил главу Казахстана и пожелал братскому народу Казахстана процветания.

Акимов двух областей раскритиковал Смаилов

27 мая премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба, на котором рассмотрены темпы привлечения инвестиций в основной капитал (ИОК) и прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Глава правительства отметил, что "Улытауская и Жамбылская области и в прошлом году не выполнили годовой план по ИОК". Премьер указал, что "на предыдущем заседании Инвестштаба акимы данных регионов обещали, что в текущем году исправят ситуацию". Но, как подчеркнул Алихан Смаилов, эти регионы "находятся на последних местах среди всех областей".

Акорда рассказала о планах Токаева на неделю

В пресс-службе президента Касым-Жомарта Токаева рассказали о мероприятиях, которые пройдут на этой неделе (с 29 мая по 2 июня) с участием главы государства. Согласно анонсу, 2 июня Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать во втором саммите "Центральная Азия – Европейский союз", который состоится в городе Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Токаев высказался о приглашении Лукашенко в союзное государство

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с сельхозпроизводителями в СКО уточнил, что на днях президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство. Глава государства отметил, что "по достоинству оценил его шутку". По мнению президента Казахстана, "необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз".

Трансгендера из Казахстана задержали в Москве

Трансгендера из Казахстана задержали в Москве за дебош в баре "Молодежь" во время празднования своего дня рождения. По данным Telegram-канала SHOT, 44-летняя казахстанка Элис Фемина пришла накануне отдохнуть в бар "Молодежь" на Новослободской улице. Она стала вести себя неадекватно, сотрудники бара вызвали полицию. Прибывшие полицейские успокоили Элис и увезли в отделение. Они выяснили, что год назад она была мужчиной – Ильей Науменко. На казахстанку составили несколько административных протоколов, в том числе за хулиганство. Ей грозит несколько штрафов и арест.

Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля

В Казахстане с 1 июля пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, предоставляется право на использование всей суммы пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения. Пенсионеры по выслуге лет могут обратиться посредством интернет-платформы за единовременными пенсионными выплатами в АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" или банки второго уровня для использования накопленных средств на улучшение жилищных условий.

Токаев утвердил новую структуру Генеральной прокуратуры

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 мая 2023 года подписал указ, которым внес изменения в структуру и положение о Генеральной прокуратуре РК. Согласно документу, из состава ведомства исключена Служба специальных прокуроров. Как выглядит структура Генпрокуратуры в новой редакции, можете ознакомиться здесь.

Почему растут цены на комуслуги и топливо в Казахстане

Для подержания стабильного положения в сфере энергетики иногда применяется метод сдерживания цен. Но он действенен только в определенный период, помогая на короткое время поддержать финансовое положение жителей. По мнению экспертов, не стоит ограничиться только этой мерой, не принимая во внимание возможные риски и последствия. Так, может оказаться, что в результате платить придется еще больше, а ситуация может выйти из-под контроля. Казахстанцы уже ощутили последствия небезопасной ситуации, когда во время морозов в нескольких регионах страны граждане мерзли из-за аварий на ТЭЦ. Подробнее читайте здесь.

Антикор завершил расследование в отношении генерал-майора полиции Билялова

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Финансовый прогноз от нумеролога: кого ждет прибыль и куда лучше вложить деньги

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