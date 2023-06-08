Главное за день: перестановки в правительстве, Токаев выступил на форуме, изменения в зарплатах и ценах

В Казахстане произошли кадровые изменения в правительстве. Касым-Жомарт Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера и назначил на нее Тамару Дуйсенову. Также президент выступил на Международном форуме Астана. Какие еще изменения произошли в стране 8 июня – в подборке Zakon.kz.

Назначения

Президент Казахстана освободил Алтая Кульгинова от должности вице-премьера. На его место была назначена Тамара Дуйсенова, занимавшая пост министра труда и социальной защиты населения РК. Эта должность пока остается вакантной.

Парламент

На заседании Сената Парламента РК был одобрен законопроект по пресечению ложных товарных знаков на территории СНГ.

Кроме того, на пленарном заседании Сената новый депутат Асем Рахметова принесла присягу. Она заменила Гульмиру Каримову, которая скончалась 27 января от острого инфаркта миокарда.

Президент Казахстана принял участие в Международном форуме Астана

В начале встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо прекратить идеологию войн и конфликтов. По мнению президента, нам требуется взглянуть глубже, увидеть корень проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

"...Тех проблем, которые влияют на благосостояние людей. На самом деле жизнь простых людей по всему миру усложняется, и нам необходимо это признавать... Не надо смотреть на заголовки только. Нам нужно уходить вглубь, обсуждать проблемы, которые, к сожалению, для нас общие. И нам необходимо справляться с этими проблемами. С моей точки зрения, диалог, обмен мнениями, открытость должны однозначно превалировать. Необходимо прекратить идеологию войн и конфликтов", – сказал президент.

Самое важное из выступления президента:

• Казахстан уже давно является перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом.

• Несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом Центральной Азии.

• Путь преобразования существующей системы в Казахстане еще далек от завершения.

• Мы надеемся на взаимную ответственность со стороны наших зарубежных партнеров. В этом заключаются основные принципы нашей политики.

• Казахстан прилагает все усилия для поддержания дружественных отношений с нашими глобальными и региональными партнерами.

• Казахстан решительно выступает за ядерное разоружение и привержен Договору о нераспространении ядерного оружия.

• Мы призываем выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала.

• Чрезвычайная климатическая ситуация на планете является нагляднейшим примером нашей взаимозависимости и общей судьбы.

• Новые кризисы угрожают хрупкой международной экосистеме.

• Предлагаю создать проектный офис стран Центральной Азии в Алматы и провести Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН и других международных организаций.

• Позвольте закончить свое выступление мягким предостережением. Чтобы способствовать содержательному разговору и сотрудничеству, необходимы открытость, терпимость и компромисс.

Кроме того, Токаев пригласил инвесторов в Казахстан.

С полной текстовой трансляцией выступления Токаева на пленарном заседании МФА можно ознакомиться здесь.

Антикор раскрыл подробности задержания экс-мажилисмена Альтаева

Днем ранее сотрудники Антикоррупционной службы задержали экс-вице-министра Нуржана Альтаева по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

Альтаева подозревают в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем депутатом Мажилиса Парламента РК, на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

Экс-мажилисмен водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Астаны. Расследование продолжается.

Названа средняя зарплата на предприятиях в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, согласно отчетам предприятий по итогам 2022 года, средняя заработная плата составила 310 тыс. тенге.

Это увеличение на 23,8% по сравнению с прошлым годом в денежном выражении и на 7,6% – в реальном выражении. Разделение по кварталам выглядит следующим образом: в первом квартале – 285 тысяч тенге, во втором – 312 тысяч тенге, в третьем – 300 тысяч тенге, в четвертом – 339 тысяч тенге.

В каких отраслях был зафиксирован наибольший и наименьший рост – читайте на сайте.

Предельные цены на газ вырастут в Казахстане с 1 июля

Министр энергетики приказом от 6 июня 2023 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана.

На период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета НДС составит:

• в Астане – 27 052 тенге;

• в Алматы – 25 103 тенге;

• в Шымкенте – 26 197 тенге.

Где в Алматы нельзя ездить на арендных самокатах

Акимат города ограничил передвижение на арендных электросамокатах. Изменения для всех участников дорожного движения введены для обеспечения безопасности и комфорта жителей мегаполиса.

Где запрещено передвижение на самокатах:

- парки "Южный", 28 гвардейцев-панфиловцев, Культуры и отдыха и Первого Президента; сквер "Северный";

- территория перед КБТУ;

- Ботанический сад;

- на улицах Панфилова и Макатаева установлено ограничение скорости до 10 км/ч.

Также на вышеуказанных участках запрещена парковка электросамокатов.

Скляр пообещал экибастузцам полностью отремонтировать ТЭЦ к осени

"Я хочу ответственно заявить, что к началу отопительного сезона все работы будут завершены, все котлы будут отремонтированы на ТЭЦ и в том числе теплосети. Соответствующие средства выделены, работы ведутся. Могу от себя лично дать твердую гарантию, поскольку я там лично находился в декабре 7 дней, в вопрос погружен полностью и могу сказать, что к отопительному сезону в Экибастузе все будет", – сказал заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Что касается Петропавловска, там, по словам зампремьера, строят новую трубу. В прошлом году, когда обрушилась одна труба, провели работы по реконструкции ТЭЦ на 17 млрд тенге.

В Алматы улицу Хмельницкого пробьют до Талгарского тракта

Как рассказал на встрече с жителями Турксибского района акима Алматы Ерболат Досаев, в рамках утвержденного генплана стоит задача развивать дороги в городе – улицу Хмельницкого намерены пробить до Талгарского тракта.

"Нам нужна прямая дорога, эффекта от искривления и изгибов не будет. Мы привлекали все институты, вместе рассматривали маршрут. Это касается и пробивок больших магистральных улиц к центру Алматы. К сожалению, город по-другому развиваться не может. Все остальные вопросы будем решать по рыночным ценам, никого не обидим", – сказал жителям района аким.

Новый автобусный маршрут

Вместе с тем градоначальник сообщил, что в этом районе запустят новый автобусный маршрут.

По его словам, по просьбам жителей района в 2023 году обновлены маршруты №50, 10, 227 в количестве 45 автобусов. Теперь будет обновлен подвижной состав на 12 маршрутах. Также планируется запуск нового автобусного маршрута в количестве восьми автобусов – от мкр. Кайрат до станции метро "Райымбек".

В Алматы до конца 2023 года снесут почти 400 объектов торговли

В городе Управление предпринимательства и инвестиций принимает меры для борьбы с незаконно установленными нестационарными объектами торговли (НОТ), которые наносят ущерб внешнему облику города, нарушают благоустройство, захламляют мусором тротуары и участки дорог.

В планах властей до конца 2023 года демонтировать 399 незаконных объектов торговли. На сегодня демонтирован 101 объект.

Минздрав высказался о скандальном напитке "Мистер Сидр"



По информации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, слабоалкогольная продукция "Мистер Сидр" производства ООО "АНДИ" (РФ) на территорию Казахстана не ввозилась, учетно-контрольная марка не выдавалась.

Согласно информации, распространяемой в СМИ, в напитке выявлено высокое содержание примесей метанола и этилбутирата, представляющих угрозу для жизни и здоровья, продукция находилась в нелегальном обороте. В России произошло массовое отравление сидром: не менее 33 человек стали жертвами суррогата.

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Эдвард Сноуден назвал слежку в 2013 году "детской забавой" в сравнении с 2023 годом. Он предупредил, что технологии слежки сегодня настолько более совершенны и навязчивы, что использование их американскими и британскими спецслужбами "выглядит детской забавой".

В Австралии окончательно запретили нацистскую символику. Нарушителям этого правила грозит год тюремного заключения, заявили в правительстве страны. Запрет коснется предприятий и магазинов, которые продают сувениры с нацистской символикой. При этом генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус добавил, что нацистское приветствие не будет подпадать под запрет.

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