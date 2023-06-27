Главное за 27 июня: в Казахстане вырастут тарифы на комуслуги, вероятность роста цен на сахар и бензин

В Казахстане растут цены на коммунальные услуги, топливо и продукты. Глава Минэнерго ответил на возмущение казахстанцев из-за повышения тарифов на отопление. В стране новые правила продажи билетов и проведения переписи населения. Подборка важных новостей за 27 июня 2023 года от Zakon.kz.

О росте цен

С 1 июля в Алматы изменятся тарифы на холодную воду и канализацию. Начнут действовать новые уровни тарифов на воду – 55,2 тенге и на канализацию – 32,74 тенге за 1 м³.

Со следующего месяца в южной столице увеличат тарифы на услуги теплоснабжения. Так, рост стоимости услуг теплоснабжения для населения составляет 20%, для бизнеса – 30%. Основная нагрузка ляжет на бюджетные организации, ставка увеличится на 36%.

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал возмущение казахстанцев по поводу повышения тарифов и модернизации ТЭЦ за счет граждан. Он уточнил, что тарифы на отопление относятся к компетенции Министерства экономики. При подготовке отраслевой экспертизы в министерстве отметили существенный износ объектов теплоснабжения. Планируемое повышение тарифов связано с необходимостью их модернизации.

Также Саткалиев отметил, что сейчас определена ответственность Экибастузской ТЭЦ и ТЭЦ Риддера. По другим энергообъектам будут принимать точечные решения.



Цены на сахар

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин ответил на волнующий казахстанцев вопрос: ожидать ли повышения цен на сахар и есть ли вероятность дефицита этого продукта текущим летом?

По словам министра, сахар в стране есть, а рисков его дефицита не наблюдается. Что касается цен, то сейчас правительство думает, какие механизмы применять в случае их повышения.

Цены на бензин АИ-95 могут вырасти в Казахстане



Об этом заявил Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 27 июня. Он объяснил, что в стране есть риск роста цен на бензин АИ-95, поскольку летом растет число автомобильных поездок.

Он отметил, что необходимый объем бензина АИ-92 в стране зарезервировали, сейчас на нефтебазах есть запасы топлива на 23 дня. Рисков дефицита или роста цен на АИ-92 нет. А вот по бензину АИ-95 определенные риски в Казахстане появились. Их появление министр энергетики РК пояснил следующим образом: "Возможно повышение цен, но это нерегулируемая область в связи с тем, что в летний сезон увеличивается количество поездок, особенно в курортные зоны. Поэтому мы видим риски именно по 95-му бензину".

Студентов будут награждать за патриотизм и активную гражданскую позицию

Министерство науки и высшего образования разработало Правила награждения студенческой молодежи, обучающейся в организациях высшего и послевузовского образования, за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию.

Награждение будет проводиться ежегодно и является мероприятием, подводящим итоги деятельности актива обучающихся за учебный год. Цель – официальное признание министерством заслуг обучающихся, имеющих особые достижения в области учебы, науки, творчества, спорта, молодежного лидерства и общественной деятельности.

Новые правила продажи билетов на поезда



Согласно приказу МИИР РК о внесении изменений в "Правила организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике Казахстан", с 27 июня изменились сроки продажи билетов.

При этом продажа билетов будет прекращена за 10 минут до отправления поезда. Также внесены изменения в оформление билетов при покупке через интернет-ресурсы, электронные терминалы и фискализированные билетно-кассовые комплексы.

Кроме того, казахстанцам не будут делать скидки за задержки поездов.

Изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество

Своим приказом министр юстиции РК внес изменения в Правила проведения систематической регистрации прав на недвижимое имущество в правовом кадастре. В частности, технический паспорт, составляемый по результатам государственного технического обследования недвижимого имущества, теперь называется кадастровый паспорт объекта недвижимости. Кроме того, при учетной регистрации ранее возникших прав на первичные и вторичные объекты по новым правилам кадастровый паспорт объекта недвижимости правообладателем не представляется.

Токаев поздравил журналистов с профессиональным праздником

Касым-Жомарт Токаев вручил премии и гранты в сфере СМИ и поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации.

Во время встречи президент рассказал подробности телефонного разговора с Владимиром Путиным, отметив, что перед отечественными журналистами стоит ответственная задача объективного освещения событий, происходящих за рубежом и, конечно, в ближайшем геополитическом окружении.

Путин посетит Казахстан

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан этой осенью. Об этом рассказал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что у Казахстана принципиальная позиция относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства.

Проверить частные нефтяные компании требует депутат

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин на пленарном заседании палаты потребовал от правительства провести проверку в частных нефтяных компаниях. Он рассказал, что с 9 июня горит нефтяная скважина на месторождении "Каратурун Южный". И это месторождение, по его мнению, разрабатывает компания "Бузачи Нефть", которая не соблюдает техническую безопасность на месторождении и казахстанские законы.

Отменен приговор убийце юриста Айман Асановой

Приговор убийце алматинского юриста Айман Асановой вызвал широкий резонанс в обществе. Казахстанцы возмущены тем, что за жестокое убийство ее бывший муж получил лишь 1,5 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.



27 июня Алматинский горсуд частично удовлетворил апелляционное ходатайство потерпевшей стороны по приговору убийце юриста Айман Асановой. Приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы от 17 мая 2023 года в отношении Талгата Нуртаева отменили и направили дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд.

Большое Алматинское озеро обмелело

Жителей Алматы напугал объем воды в Большом Алматинском озере. В АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС), на балансе которого находится БАО, объяснили причины малого количества воды в высокогорном водоеме.

До 1 июня специалисты срабатывают объем воды Большого Алматинского озера до "мертвой" отметки. То есть используют воду из озера для своих производственных нужд и водоснабжения Алматы. С июня по ноябрь наступает период накопления озера. До 1 ноября озеро пополнится водой до прежних размеров. Это цикличный плановый процесс.



В Казахстане планируют закрывать бары, где совершаются преступления

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов 27 июня рассказал, что к заведениям, в которых продают наркотики и совершаются преступления, хотят применять ограничительные меры, вплоть до закрытия.

Спорт

Казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов покончил жизнь самоубийством. На 35-м году жизни умер участник пекинской Олимпиады 2008 года, четырехкратный чемпион Республики Казахстан по тяжелой атлетике.



Саудовская Аравия впервые примет клубный чемпионат мира по футболу. Мировое клубное первенство по футболу в 2023 году пройдет в городе Джидда. Такое постановление было принято после визита делегации FIFA в Саудовскую Аравию во главе с ее президентом Джанни Инфантино.

Опубликован календарь нового сезона КХЛ с участием казахстанского "Барыса".

Мир

Президент России Владимир Путин выступил перед военнослужащими в Кремле. Глава Российской Федерации заявил, что военные "в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос".

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