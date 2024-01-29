Расширение списка наркотиков и психотропов, новая программа по изучению казахского в вузах: главное за день

Внесены изменения и дополнения в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК. Министерство науки и образования подготовило изменения в типовые учебные программы для вузов. Главные события 29 января – в подборке Zakon.kz.

Аким обратился к жителям Карагандинской области после избиения водителя "скорой"

По словам акима региона Ермаганбета Булекпаева, установление местонахождения агрессора – вопрос времени.

Материал по теме В Караганде ищут мужчину, избившего водителя скорой помощи

Он отметил, что в большинстве своем граждане с уважением относятся к труду сотрудников скорой помощи, "однако встречаются отдельные личности, для которых их сиюминутная блажь выше общечеловеческих ценностей, уважения, гуманизма".

Булекпаев напомнил, что подобное поведение будет наказываться в рамках закона.

После инцидента он поручил разработать меры, направленные на повышение безопасности сотрудников скорой помощи.

Расширение списка наркотических и психотропных средств

Постановлением правительства от 23 января 2024 года внесены изменения и дополнения в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК.

Так, раздел "Наркотические средства" пополнился следующими наименованиями:

Пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил)

Брорфин

Метонитазен

В раздел "Психотропные вещества" добавлено:

3-метоксифенциклидин

Эутилон

В списке наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под контролем, раздел "Психотропные вещества" дополнен:

Клоназолам

Диклазепам

Флубромазолам

В список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ), находящихся под контролем, добавлено:

4-метилпропиофенон (1-(4-метилфенил)-1-пропанон)

Список заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ, пополнился веществами:

Этокси

Карбоксамид

Метоксикарбонил

Метоксиметил

Постановление вводится в действие с 6 февраля 2024 года.

Обновление программы по изучению казахского языка в вузах

Министерство науки и образования подготовило изменения в типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин для организаций высшего и послевузовского образования.

В частности, типовая учебная программа общеобразовательной дисциплины "Казахский язык" для организаций высшего и послевузовского образования изложена в новой редакции.

Продолжительность обучения по программе составляет 300 академических часов (10 академических кредитов).

Коротко о ее структуре. Программа предусматривает изучение казахского языка в соответствии с пятью уровнями. Один уровень составляет пять кредитов. Студент осваивает не менее двух уровней (10 кредитов).

Уровень владения языком определяется на основе диагностического теста. После завершения каждого уровня владения языком сдается экзамен. Студент, освоивший средний уровень казахского языка (В-1) в 1 семестре, в следующем семестре выбирает и продолжает обучение по следующему уровню (В-2-1).

При этом каждый уровень казахского языка должен учитывать соответствующие пререквизиты и постреквизиты. Начальный (элементарный) уровень казахского языка (А 1) предлагается иностранным студентам. Базовый уровень (А2) направлен на прохождение казахстанскими студентами.

Предполагается, что обновленная программа будет утверждена после обсуждения на сайте Открытые НПА, которое продлится до 12 февраля.

Подробнее о нововведении читайте здесь.

Руководителей министерств обязали проводить встречи с населением

Правительство Казахстана приняло постановление от 17 января 2024 года "О проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением".

Центральным исполнительным органам (за исключением министерств обороны, иностранных дел, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, юстиции) предписано проводить регулярные встречи с населением, при выборе региона для проведения встречи с населением учитывать отраслевые проблемы и вопросы, поднимаемые на местах, проводить встречи вне графика при риске возникновения социальной напряженности и отчитываться об итогах проведенных мероприятий.

Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей поручено оказывать организационную, информационную и техническую поддержку центральным исполнительным органам в организации проведения встреч.

Нацбанк вложил 173 миллиарда тенге из ЕНПФ в облигации "Байтерека"

Доходность - 13% годовых, срок обращения -15 лет. Отмечается, что общий объем размещения облигаций на Казахстанской фондовой бирже составил 190 млрд тенге. В размещении данных облигаций помимо ЕНПФ приняли участие другие инвесторы на общую сумму 17 млрд тенге.

Как ожидается, привлеченные средства АО "НУХ "Байтерек" направит на финансирование проектов транспортной инфраструктуры.

Вместе с тем проспектом эмиссии вышеуказанных облигаций предусмотрен досрочный возврат основной суммы долга. Эмитент обязан досрочно ежегодно по истечении 5-ти лет выкупать часть принадлежащих держателям облигаций по их требованию по номинальной стоимости в размере до 10% от объема первичного размещения.

В Нацбанке рассказали, как отличить настоящую пятитысячную банкноту от поддельной

Банкноты номинальной стоимостью 5000 тенге с новым дизайном НБК выпустил в обращение 25 декабря 2023 года.

Нацбанк подробно описал защитные элементы "новинки", на которые следует обратить внимание.

Инструкцию с фото и видео смотрите здесь.

Air Astana объявила ценовой диапазон по акциям на IPO

Предложение включает продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (BAE) и Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" ("СК"), а также размещение компанией вновь выпущенных акций (и ГДР, базовым активом которых являются вновь выпущенные акции).

Компания подаст заявку: на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте "стандарт" и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, и на допуск Aкций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX.

Допуск акций к категории "премиум" сектора "акции" "основной" площадки KASE состоялся 19 января 2024 года, и компания также подаст заявку на допуск к торгам на KASE.

Ориентировочный ценовой диапазон предложения был установлен на уровне от 8,50 до 11,00 долларов США за ГДР и от 2,13 до 2,75 долларов США за акцию.

Окончательная цена предложения за ГДР и акцию будет находиться в пределах ценового диапазона предложения. Базовым активом ГДР будут простые акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут 4 (четыре) акции. Окончательная цена за акцию будет установлена в тенге и будет равна окончательной цене за ГДР, разделенной на 4 (четыре) и конвертированной в тенге по официальному курсу Нацбанка Казахстана, действующему на дату, предшествующую дате объявления цены. Заявки инвесторов на Акции на KASE и AIX должны подаваться в тенге.

Окончательная цена предложения определится после завершения формирования книги заявок (букбилдинга) и, как ожидается, будет объявлена примерно 9 февраля 2024 года.

Подозреваемый по делу Mudarabah Capital казахстанец использовал паспорт умершего кыргызстанца

Оказалось, что мужчина пересек границу Кыргызстана 30 декабря 2023 года. Установлено, что задержанный гражданин незаконно получил и неоднократно использовал паспорт гражданина Кыргызстана, умершего в 2000 году. Более того, его успели привлечь к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и оштрафовать.

Возбуждено уголовное дело по статье 347 "Незаконная выдача паспорта" УК КР.

По подозрению в незаконной выдаче паспорта задержана и водворена в ИВС ГУВД Бишкека ведущий специалист отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Октябрьского района Бишкека К.А., 1981 года рождения.

Стало известно, сколько дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах

В казахстанских школах с 8 января 2024 года– началась III четверть. Она состоит из 10 учебных недель.

Как рассказали в Минпросвещения, дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней с 5 по 11 февраля 2024 года.

Расширены требования к туроператорам

Министерство туризма и спорта приказом от 18 января 2024 года внесло изменения в квалификационные требования, предъявляемые к туристской операторской деятельности и перечень документов, подтверждающих соответствие им.

Квалификационные требования включают сформированный туристский продукт, наличие не менее одного работника с туристским образованием, имеющего стаж работы не менее одного года, помещения для офиса на праве собственности или иных законных основаниях, договора банковской гарантии, заключенного с банком в соответствии с пп. 1) п.1 ст.27-3 закона "О туристской деятельности в Республике Казахстан".

Кроме того, обновлена Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям.

Приказ вводится в действие 6 февраля 2024 года.

Мир

В МВД Турции сообщили, что более 40 человек задержаны по подозрению в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви в Стамбуле. Как отметил глава МВД Али Ерликая, среди задержанных есть гражданин России.

В Центральном командовании США проинформировали, что число пострадавших военных при атаке на базу США в Иордании выросло до 34. Также восемь военнослужащих, получивших ранения, потребовали эвакуации из Иордании, их состояние стабильное.

Правительство Великобритании одобрило запрет на распространение одноразовых электронных сигарет-вейпов и рассматривает другие меры по борьбе с курением среди подростков и молодежи. Запрет пока касается только одноразовых электронных сигарет, рассчитанных на ограниченное количество употреблений. Новые правительственные меры также предполагают жесткие ограничения на распространение многоразовых вейпов.

Дональд Трамп выступил с резкими обвинениями в адрес своего главного конкурента, действующего президента США Джо Байдена. Он заявил, что из-за действий Байдена мир оказался на грани Третьей мировой войны. По мнению Трампа, именно действия президентской администрации привели к нападению боевиков на американскую базу в Иордании.

В Иране казнили четырех человек, обвинявшихся в подготовке теракта на оборонном объекте. Согласно решению суда, казненные были "связаны с Моссадом" (государственной разведкой Израиля) и планировали устроить взрыв на заводе по производству снарядов в Исфахане. Приговор привели в исполнение утром 29 января.

Глава МИД Ирана Нассер Канаани выступил с заявлением, в котором опроверг причастность страны к атаке на американскую военную базу в Иордании. В МИД Ирана указали, что боевики, устроившие нападение, "не подчиняются приказам" иранских властей.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина.

Спорт

17-летняя казахстанка, фигуристка Центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта София Фарафонова заняла третье место на международном турнире "Кубок Эфеса-2024". Ежегодные традиционные соревнования "Кубок Эфеса" прошли с 22 по 28 января на льду турецкого Измира. В данном международном турнире приняли участие фигуристки из 15 стран. Победителем турецких соревнований стала спортсменка из Литвы Александра Головкина, серебряная медаль досталось фигуристке из Молдовы Анастасии Грачевой.

Таджикистан впервые вышел в четвертьфинал Кубка Азии по футболу. Команда впервые принимает участие в Кубке Азии и сразу заработала путевку в четвертьфинал. Судьба матча между Таджикистаном и ОАЭ решилась в серии послематчевых пенальти, так как основное время закончилось с ничейным счетом – 1:1. В пробивании пенальти удача улыбнулась представителям Центральной Азии – 5:3. Теперь в четвертьфинале таджики сыграют с победителем матча Ирак – Иордания. Эта встреча пройдет 29 января.

В Кот-д'Ивуаре проходят матчи плей-офф Кубка Африки-2024 по футболу. Турнир покинули вице-чемпионы прошлых состязаний, футболисты сборной Египта, не сумевшие одолеть команду Демократической Республики Конго, проиграв по пенальти со счетом 7:8. Основное время матча закончилась ничьей – 1:1 – после голов Мешака Элиа и Мостафа Мохамеда.

В возрасте 41 года умер лучший снайпер сборной Панамы по футболу Луис Техада. Он потерял сознание во время товарищеского матча среди ветеранов.