Новый премьер, старые министры и коррупция в заповеднике: главные события 6 февраля

Новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов. Президент переназначил нескольких министров. В заповеднике "Ертіс орманы" выявили коррупцию. Самые важные события 6 февраля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Новый премьер-министр

Новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов. На пленарном заседании Мажилиса Парламента с участием президента Касым-Жомарта Токаева Олжаса Бектенова утвердили на пост. Кандидатуру Бектенова после консультации с главами парламентских фракций внес на рассмотрение Мажилиса президент. В поддержку Олжаса Бектенова высказались 69 депутатов, семеро воздержались.

Касым-Жомарт Токаев подписал официальный указ о назначении Олжаса Бектенова премьером. Глава государства охарактеризовал нового главу правительства как опытного госслужащего. До этого назначения Олжас Бектенов руководил Администрацией президента, ранее возглавлял Антикор.

Переназначения министров

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, переназначив нескольких министров и чиновников на те должности, которые они занимали в составе прежнего правительства:

Мурат Нуртлеу остался министром иностранных дел;

Руслан Жаксылыков сохранил пост министра обороны;

Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел;

Галымжан Койшыбаев по-прежнему будет вице-премьером;

Азамат Ескараев переназначен министром юстиции;

Алмасадам Саткалиев вновь назначен министром энергетики;

Роман Скляр – снова первый вице-премьер;

Тамара Дуйсенова и Серик Жумангарин остались на постах вице-премьеров.

В то же время в обновленном составе правительства появятся и новые лица. Минфин возглавил Мади Такиев, который ранее был депутатом Мажилиса. Айбек Дадебаев стал новым руководителем Администрации президента.



Президент – об отставке правительства



Президент Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему принял отставку правительства во главе с Алиханом Смаиловым. По словам главы государства, правительство должно оперативно принимать решения, предпринимать действенные шаги, адаптироваться к новым реалиям и противостоять новым вызовам.

Задачи нового правительства

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поблагодарил парламентариев за поддержку и перечислил главные задачи, которые стоят перед правительством. По его словам, правительство будет делать особый акцент на такие отрасли, как промышленность и нефтепереработка, а также принимать меры для стимулирования отечественного производства и увеличения доли производимой в Казахстане продукции. Еще одной задачей он назвал поддержку отечественного бизнеса.



Коррупция в "Ертіс орманы"

Антикоррупционная служба Казахстана 6 февраля сообщила, что руководителя "Ертіс орманы" подозревают во взяточничестве. Управление Антикора по Павлодарской области выявило факты системной коррупции в сфере охраны лесного хозяйства. В ведомстве сообщили, что руководитель природного резервата организовал преступную схему – он получал взятки за незаконную вырубку и реализацию леса предпринимателям. Досудебное расследование также начали в отношении пяти бухгалтеров "Ертіс орманы" – по версии Антикора, в 2021-2023 годах они украли 25 млн бюджетных тенге.

Национальный план развития

Агентство по стратегическому развитию и реформам подготовило проект указа об утверждении Национального плана развития (НПР) Республики Казахстан до 2029 года. В соответствии с предложенным планом власти страны намерены удвоить ВВП до 450 млрд долларов к 2029 году, обеспечить среднегодовые темпы роста экономики в 6-7%, добиться увеличения медианной зарплаты в 1,9 раза. Основные принципы, которые обозначены в НПР:

либерализация и стимулирование конкуренции;

защита предпринимательства и понятная, предсказуемая и привлекательная экономическая политика для инвесторов;

раскрытие потенциала казахстанцев с фокусом на обеспечение качественного образования и поддержку предпринимательской и творческой инициативы;

повышение производительности и сложности экономики через расширение инновационной активности, модернизацию и цифровизацию отраслей и предприятий;

недопущение критических разрывов в развитии регионов.



Несчастные случаи на производстве

Правила регистрации и ведения учета несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, утвердили в Казахстане. Согласно документу, каждый несчастный случай на производстве будет подлежать расследованию. Работодатель в течение суток должен будет сообщить о происшествии в местный орган инспекции труда. После расследования каждого несчастного случая работодатель не позднее трех рабочих дней будет направлять соответствующий акт о несчастном случае в местный орган по инспекции труда. Подробнее о новых правилах читайте здесь.

Крупный пожар в Семее

В ночь на 6 февраля крупный пожар произошел в ТД "Акшын" в Семее. Загорелись два бутика, пламя быстро распространилось и охватило площадь около 4 тыс. м². В тушении пожара участвовали 349 человек личного состава и 47 единиц техники. Инциденту присвоили повышенный третий ранг. Охрану общественного порядка вокруг горящего здания и эвакуацию людей обеспечивали более 300 полицейских. Пожар окончательно потушили только к середине дня. Жертв и пострадавших нет, причину возгорания устанавливают.

Госпитализация детей в Туркестанской области

29 детей и 10 учителей попали в больницу в Сарыагашском районе Туркестанской области. Двое учителей находятся под присмотром врачей. Учеников перевели на дистанционное обучение на три дня. Спустя некоторое время стало известно, что причиной недомогания у детей и педагогов стал запах краски. Дети пробыли в больнице около часа, затем их отпустили домой. Создана специальная комиссия, районная прокуратура начала проверку инцидента.

В мире

В результате мощного урагана, который обрушился на американский штат Калифорния, погибли три человека. Во всех случаях причиной смерти стали упавшие деревья. Под угрозой наводнений оказались 38 млн человек в Калифорнии и соседней Аризоне, из них около 10 млн человек – в округе Лос-Анджелес. В Калифорнии выпало рекордное количество осадков, сообщается о разрушительных грязевых оползнях и ураганном ветре. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в Лос-Анджелесе и еще семи округах штата.

В столице Турции Стамбуле двое террористов атаковали здание суда. Нападавших ликвидировали в перестрелке с полицией. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе трое сотрудников полиции. Ответственность за нападение взяла на себя "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP/C) – радикальная левая организация, запрещенная в Турции.

Басманный суд Москвы заочно арестовал известного российского писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Его обвиняют по двум статьям УК РФ, в том числе в "пропаганде терроризма". Акунин, который известен своими оппозиционными по отношению к Кремлю высказываниями, живет в Великобритании. Российские правоохранительные органы объявили его в международный розыск.

Спорт

Команда Казахстана после четырех дней соревнований вошла в топ-5 сборных по числу завоеванных наград на ЧМ-2024 по водным видам спорта. Достойное место в медальном зачете казахстанской сборной обеспечили представители отечественного синхронного плавания Эдуард Ким и Наргиза Болатова, которые 4 февраля добыли историческое "золото".

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси сделал первое заявление после громкого скандала, связанного с его отсутствием на поле во время товарищеского матча с местными футбольными звездами в Гонконге. Месси сообщил, что не смог участвовать в игре из-за травмы и сожалеет об этом. Он добавил, что сейчас чувствует себя "очень хорошо" по сравнению с тем состоянием, в котором был на момент матча.

Футбольный клуб из Петропавловска "Кызылжар" пригласил в свои ряды 34-летнего защитника Зорана Нижича из РПЛ, имеющего опыт игры за сборную Хорватии. Последние пять лет футболист защищал честь ФК "Ахмат" из Грозного (Россия). Стоимость хорватского защитника на футбольном рынке оценивают в 300 тыс. евро.