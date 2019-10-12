Вероятный преемник Путина, амбиции США и 9-летний убийца пяти человек – мировые итоги недели

Краткий обзор основных мировых событий, обсуждаемых в зарубежных СМИ.

Глава Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что экс-президент Порошенко подталкивает людей к проведению "майдана". Глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал о пользе ремня для детей. Зарубежные СМИ высказали предположение, кто станет преемником Владимира Путина. Президентом республики Куба стал Мигель Диас-Канель. Президент США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции". Олигархи из Казахстана и России рискуют остаться в Британии с голыми руками. Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики. Эквадорская государственная компания Petroamazonas приостановила работу на двух месторождениях, которые были захвачены протестующими. Девятилетнего мальчика в США обвинили в пяти убийствах и трех поджогах. В Саратове полицейские были вынуждены применить спецсредства, чтобы защитить подозреваемого в убийстве 9-летней девочки от самосуда местных жителей. ФБР назвало самого продуктивного серийного убийцу в истории США. Иранскую "Анджелину Джоли", прославившуюся своей жуткой внешностью, обвиняют в богохульстве и оскорблении исламского дресс-кода. Поменять пол в детском возрасте становится обыденным явлением для западных стран. Более подробно обо всем этом, а также других интересных событиях, можно прочесть в традиционном обзоре мировых новостей, подготовленном Zakon.kz.

Новости Украины

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Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сообщает издание "Украинские новости". Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса ("Декларирование недостоверной информации") и будет передано в Национальное антикоррупционное бюро, поскольку это его подследственность. Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады. Стоит отметить, что Порошенко фигурирует в качестве свидетеля в 12 уголовных делах. Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

Украинское руководство предостерегли от встречи "нормандской четверки" в ближайшее время. По мнению астролога Влада Росса, переговоры по урегулированию в Донбассе нельзя проводить с 12 по 18 октября. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами. Эксперт призвал лидеров стран "нормандской четверки" провести переговоры до 12 или после 18 октября. Но по всей видимости, астрологии украинские власти не доверяют. Несмотря на предостережение Росса, Киев планирует встречу "нормандской четверки" в середине октября.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась подготовка к возможной встрече лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. "Оба [лидера] были едины во мнении, что условия для такой встречи после того, как трехсторонняя Контактная группа 1 октября смогла договориться о дальнейшем разведении сил на линии соприкосновения, последовательности проведения региональных выборов на территориях востока Украины, а также вступлении в силу особого статуса для этого региона, выполнены", - отметил Зайберт. Меркель и Зеленский, по его информации, подчеркнули важность скорейшего достижения договоренности о будущем транзите газа из России в Европу через Украину.

В тот же день зарубежные СМИ сообщили о том, что Украина не намерена продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как в планах Киева — подписание долгосрочного договора "по европейским правилам". Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Премьер отметил, что переговоры с РФ по газу будут длиться "как минимум несколько месяцев". В это время Киев хочет успешно имплементировать европейское энергетическое законодательство. "Но как оно получится — посмотрим", — сказал Гончарук.

Глава украинского государства Владимир Зеленский высказал мнение, что экс-президент Украины Петр Порошенко подталкивает людей к проведению "майдана" против разведения сил и средств в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР). "Он против разведения, ему кажется, что по этому поводу может быть "майдан". Мало того, он немного подталкивает людей. И своими СМИ подталкивает людей, и своими действиями", - сказал Зеленский. Он добавил, что Порошенко забывает, что уже покинул президентский пост. "Я боюсь, что он в это не верит, - сказал Зеленский, отметив, что экс-президент ошибается, полагая, что может стать лидером нового "майдана". Напомним, на последней встрече контактной группы стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября. В этот день отвод войск так и не начался, новая попытка была назначена на 9 октября. Однако и на этот раз, как сообщили республики Донбасса, украинская сторона сорвала разведение.

Также Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что у мэра Киева Виталия Кличко высокие шансы на победу на предстоящих выборах в украинской столице. Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. "Есть ли большие шансы у господина Кличко победить (на выборах – ред.), думаю, да", - сказал Зеленский. При этом, он отметил, что хотел бы иметь возможность провести выборы мэров во всех городах "даже не имея кандидатов". "Просто надо перезагрузить (местную власть – ред.)",- уточнил Зеленский.

Ближнее зарубежье

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На уходящей неделе зарубежные СМИ высказали предположение о том, кто станет преемником Путина. На свой 67-й день рождения Владимир Путин отправился в Сибирь с министром обороны Сергеем Шойгу — собирать грибы, рвать цветочки и сидеть у костра, пишет швейцарская газета Der Tages-Anzeiger. Шойгу присутствует на соответствующих кадрах не впервые, однако на этот раз их значение можно истолковать иначе, полагает автор статьи, — потому что к 2024 году Россия ищет для Путина преемника. Шойгу считается одним из кандидатов, сообщается в статье.

Также стало известно о том, что Путин повысил зарплату себе и Медведеву. В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства "в целях обеспечения социальных гарантий" увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%. Также проиндексированы размеры выплат для глав всех министерств, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Жители города Орехово-Зуево Олег и Инна Солнышкины назвали новорожденную дочь Россией. По словам отца девочки, необычное имя родители дали малышке из-за самых теплых чувств к стране, куда они переехали из Азербайджана. В кругу семьи девочку называют Русей. "Ну а что такого? – недоумевает Олег. – Детей же называют, например, в честь Юрия Гагарина. Просто я люблю Россию и таким образом выразил свою любовь. Я поездил по всему миру, много где был, но всегда тянет домой. Нет страны лучше России. Жалею только, что не мы первые так назвали дочь – до нас родители дали ребенку такое имя в Мурманске и в Санкт-Петербурге".

А президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о пользе ремня для детей. Он признался, что не сторонник того, чтобы наказывать детей. Но иногда, по его мнению, этого не получается избежать. "Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно, - отметил Президент. "Где-то кто-то брякнул - о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье, - сказал Лукашенко относительно обсуждаемой концепции закона о противодействии домашнему насилию. "Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо", – добавил он. https://www.zakon.kz/4989116-zhiznennyy-opyt-lukashenko-rasskazal-o.html

Арестованный бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев получил 14 уведомлений о совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он находится в СИЗО ГКНБ. По некоторым делам следствие завершили, и в ближайшее время они поступят в суды. Атамбаев мог быть осужден на 129 лет, однако УК Кыргызстана гласит: за все преступления по совокупности человеку нельзя назначить больше 20 лет тюрьмы. Обвинений, по которым Алмазбеку Атамбаеву могли бы назначить максимальное наказание — пожизненное лишение свободы, пока ему не предъявляли.

Все новости по теме ареста Алмазбек Атамбаев читайте здесь.

В Узбекистане планируют ввести уголовную ответственность за проведение никаха (свадебного обряда) без регистрации в госучреждениях. В связи с этим в настоящее время в республике разрабатываются поправки в законодательство, предусматривающие уголовное наказание для имамов, проводящих никах без соответствующих документов загса. По данным местных СМИ, в республике в текущем году официальную регистрацию брака прошли 33 тысячи пар; живущих по законам шариата - примерно 12150 семей. В Самаркандской области в текущем году было зафиксировано 2500 пар, живущих без официальной регистрации, 2300 из них узаконили свой брак.

Также стало известно о том, что Узбекистан прекратит экспорт хлопка-сырца в зарубежные страны к 2020 году. Об этом заявил министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков в интервью японскому изданию Nikkei Asian Review. По словам министра, Узбекистан будет перерабатывать весь урожай внутри страны, поставляя за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью — текстиль. По прогнозам, в этом году экспорт узбекской текстильной продукции достигнет 2 миллиардов долларов, а в 2025 году - до 8 миллиардов долларов. Узбекистан производит 1,2 миллиона тонн хлопкового волокна в год.

Кроме того СМИ Узбекистана сообщили о том, что за критику властей местного блогера и учителя английского языка Нафосат Оллашукурову, пишущую в Facebook под именем Shabnam Olloshkurova, поместили в психдиспансер и сейчас она получает лечение. Ее отец Болтабой Оллашукуров заявил СМИ, что его дочь никогда не страдала психическими заболеваниями. Международная правозащитная организация "Комитет по защите журналистов" (CPJ) призывает Узбекистан освободить блогера.

Геополитика и экономика

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В минувший четверг парламент Кубы избрал президентом председателя госсовета Мигеля Диаса-Канеля в ходе внеочередного заседания в Гаване. "Президент Национального электорального совета Алина Бальсейро сообщает результат голосования. Президент республики - Мигель Диас-Канель, вице-президент республики - Сальвадор Вальдес", - говорится в сообщении на странице Национальной ассамблеи в Twitter. Пост руководителя Национальной ассамблеи и госсовета Кубы вместо ушедшего Диаса-Канеля занял Эстебан Ласо Эрнандес, в прошлом спикер парламента страны.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужно прекратить кампанию в Сирии. По первоначальному плану американские войска должны были быть там 30 дней, отметил он (США вместе с союзниками начали бомбардировки в Сирии в сентябре 2014 года). "Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с захваченными боевиками ИГ (запрещенная в РК террористическая группировка "Исламское государство") <...>. Мы находимся в 7000 милях от них и победим ИГ снова, если они придут куда-нибудь рядом с нами, - добавил Трамп.

Также президент США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного. "Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше, — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте. По его словам, Турция, европейские страны и другие "должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ (запрещенная в РК террористическая группировка) и их семьями".

В ответ вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что его страна не изменит свою политику под влиянием угроз. "Наше послание международному сообществу четкое: Турция не та страна, которая действует под влиянием угроз. Мы сами определим свой путь и сами перережем пуповину, когда сочтем нужным. Мы никогда не позволим создать террористический коридор у наших границ, чего бы нам это ни стоило. Наша позиция останется неизменной для обеспечения спокойствия наших границ и будущего сирийских братьев, как и в отношении территориальной целостности Сирии и ее политического единства, - сказал Октай, выступая в Анкаре.

В минувшую среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. "Операция "Источник мира" ВС Турции совместно с (оппозиционной. – Прим. ред.) Свободной сирийской армией против Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство" (Организация запрещена в Казахстане) на севере Сирии началась. Наши цели – уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", - написал глава государства в Twitter. Как сообщает сирийское Гостелевидение, турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас-эль-Айн на севере страны.

В тот же день зарубежные СМИ сообщили, что курдские отряды "Сирийских демократических сил" (СДС) отразили наступление турецкой армии на сирийский город Тель-Абьяд. Об этом сообщил представитель СДС Мустафа Бали. Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами СДС на севере Сирии. В частности, обстрелы велись в сирийских городах Тель-Абьяд и Кобани. Погибли не менее 11 человек.

В пятницу в Турции заявили о гибели первого военного в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар. Он уточнил, что это произошло 10 октября при столкновении с "террористами Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов" (РПК-YPG). При этом число нейтрализованных противников достигло 277, добавил он.

А члены сената Конгресса США внесли инициативу о введении санкций в отношении властей и высокопоставленных чиновников Турции за проведение военной операции в Сирии. Соответствующий проект документа, договоренность о котором достигнута обеими американскими партиями, опубликовал республиканец Линдси Грэм. Среди санкций, в частности, предлагается запретить военное сотрудничество с Турцией, ввести визовые ограничения против высокопоставленных чиновников, а также санкции в отношении активов и энергетического сектора страны. Последние будут касаться любых иностранных граждан, которые каким-либо образом обеспечивают поддержку турецкого производства топлива и газа, идущих в пользование армии.

Между тем Китай выразил США протест в связи с санкциями в отношении 28 китайских компаний из-за уйгурского вопроса. Пекин считает это вмешательством во внутренние дела страны, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Ранее Минторг США сообщил, что вносит 28 китайских организаций в "черный список", пояснив, что причиной внесения данных организаций в "черный список" является "нарушение прав" уйгурского населения. Последствиями этих действий станут дополнительные ограничения по лицензированию торговли с этими организациями. Китай призывает США исправить свое ошибочное поведение, как можно скорее отметить соответствующие меры и перестать вмешиваться во внутренние дела КНР.

А США решили ввести визовые ограничения в отношении членов правительства и Компартии Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. "Визовые ограничения (вводятся) для должностных лиц китайского правительства и Коммунистической партии, которые, как считается, несут ответственность за задержание или жестокое обращение с уйгурами, казахами или другими членами групп мусульманского меньшинства в Синьцзяне, Китай. На членов семьи таких лиц также могут распространяться эти ограничения", - говорится в заявлении госсекретаря.

Также зарубежные СМИ сообщили, что Китай скептически оценивает шансы заключить полноценное соглашение с США, которое могло бы положить конец торговой войне, и поэтому готов к частичной сделке. По данным агентства Bloomberg, главной целью Пекина сейчас является минимизация ущерба для собственной экономики. Приемлемым итогом для него станет заморозка американских пошлин на нынешнем уровне и отказ президента США Дональда Трампа от введения новых, в том числе и тех, которые запланированы на октябрь и декабрь. В качестве ответного шага Китай готов пойти на некоторые уступки, которые источник агентства называет "неосновными". Одним из них должно стать увеличение закупок американской сельхозпродукции.

Кроме того, стало известно, что Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в письме, которое советник американского лидера Пэт Чиполлоне направил в Палату представителей Конгресса США. В письме сказано, что расследование, которое стало поводом для начала процедуры импичмента, не имеет под собой никаких законных оснований. Чиполлоне называет расследование несправедливым и необъективным, а также указывает, что оно может повредить институту исполнительной власти и принципу разделения властей. Комментируя письмо, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала импичмент "партизанскими действиями", оскорбляющими Конституцию США. Она считает, что с помощью процедуры импичмента демократы надеются повлиять на выборы президента США 2020 года.

Напомним, палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Эквадорская государственная компания Petroamazonas приостановила работу на двух месторождениях, которые были захвачены протестующими. Около 30 протестующих ворвались на территорию блока 44 и заставили сотрудников Petroamazonas приостановить работу на 15 скважинах. В захвате блока 18 участвовали около 60 человек. Они потребовали прекратить работу электростанции и 30 скважин. Сотрудники Petroamazonas при захвате объектов не пострадали. На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страны охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки.

Олигархи из Казахстана и России рискуют остаться в Британии с голыми руками. Британские власти и судебные органы все агрессивнее относятся к богатым иностранцам, приобретающим недвижимость в Англии или просто проживающим на островах. Отличным подспорьем в этой кампании для них стали "Ордеры на богатство неясного происхождения" (UWO), закон о которых вступил в силу после Brexit, в 2018 году. Беглым олигархам и просто бизнесменам, предпочитающим работать в Британии по английскому праву, придется быть настороже — никто не знает, за кем придут в следующий раз. Потрясти могут практически любого из британских резидентов (или даже нерезидентов) — граждан стран за пределами ЕС. К олигархам и чиновникам из бывшего СССР, надо думать, будут относиться с особым пристрастием, учитывая неважные отношения между Лондоном и Москвой в последнее время.

Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему. "Два года назад мировая экономика находилась на этапе синхронного подъема. На основе показателей ВВП почти 75% стран мира испытывали ускорение. Сегодня еще большая часть мировой экономики движется синхронно, но, к сожалению, на этот раз рост замедляется… Это масштабное замедление темпов означает, что рост в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия, - заявила она. "Если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках. Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса", - добавила Кристалина Георгиева.

Кроме того, по прогнозам Минэнерго США цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение. Отмечается, что до конца 2019 года стоимость барреля нефти Brent будет держаться на уровне 59 долларов. При этом со второго квартала 2020 года стоимость упадет до 57 долларов. По мнению специалистов, это произойдет из-за роста мировых запасов черного золота. Кроме того, ожидается, что падение цен в дальнейшем сменится ростом до 62 долларов за баррель. По оценке Минэнерго, цена на 2020 год должна составить 60 долларов.

На 38 бортах самолетов Boeing 737 Next Generation (NG) обнаружили опасные трещины. Об этом стало известно в результате проверки 810 лайнеров. Речь идет о детали, которая обеспечивает надежность крепления крыла к фюзеляжу. Именно в ней у каждого двадцатого проверенного самолета были обнаружены трещины, на данный момент проверены около трети самолетов данной модификации, находящихся в эксплуатации в США. Несколько авиалайнеров различных авиакомпаний уже прекратили полеты. На очереди проверка 1,9 тысячи самолетов 737 NG в США. Всего Boeing произвел более семи тысяч лайнеров данного типа.

Терроризм и криминал

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В немецком городе Галле неизвестный открыл стрельбу у синагоги. По предварительным данным, преступник убил женщину и ранил несколько человек. Злоумышленник был вооружен автоматом, а также бросил гранату в еврейское кладбище. Полиция предупредила, что злоумышленников может быть несколько. Стрелок покинул место происшествия на автомобиле, власти посоветовали жителям близлежащих домов не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

Девятилетнего жителя Иллинойса (США) обвинили в пяти убийствах и трех поджогах (в том числе с отягчающими обстоятельствами). Об этом сообщил прокурор штата Грег Мингер. По информации издания Peoria Journal Star, 6 апреля мальчик устроил пожар в передвижном доме. Погибли пять человек, в том числе трое детей. Двоим удалось спастись. Если ребенка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок. Учитывая возраст обвиняемого, это является единственным решением.

А в российском Саратове полицейские были вынуждены применить спецсредства, чтобы защитить подозреваемого в убийстве 9-летней девочки от самосуда местных жителей. Стражи правопорядка со щитами окружили микроавтобус, на котором задержанного привезли на следственные мероприятия и распылили слезоточивый газ. Ранее сообщалось, что жители Саратова собрались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу местной девятилетней Лизы Киселевой, пропавшей 9 октября по дороге в школу. Задержанный подозреваемый сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил девочку со злости - та якобы ему грубо ответила.

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке. Пострадавшие решили посетить один из ночных клубов города, и по словам очевидцев, вели себя вежливо и спокойно. "В какой-то момент молодые люди вышли на улицу, разговаривая между собой на родном языке. Охранники заведения, услышав украинскую речь, напали на них, применив при этом слезоточивый газ", - отмечает издание Dziennik Baltycki. В результате нападения один из украинцев впал в кому на 18 дней. Один из напавших на украинцев был отправлен под стражу на три месяца, другой находится под полицейским наблюдением, ему запрещен выезд из страны.

Старший судья уголовного суда провинции Ялла на юге Таиланда после зачтения приговора, с которым был не согласен, попытался убить себя прямо в зале суда. Инцидент произошел во время финального судебного заседания по делу о сговоре с целью создания преступного сообщества и нелегального оборота вооружений, по которому обвиняемыми проходили пять человек. Руководство суда отменило подготовленное судьей постановление, оправдывавшее подсудимых, и заменило его новым приговором. По словам самого судьи, совершившего попытку суицида, доказательства, фигурировавшие в деле, подтверждали невиновность подсудимых, и новое постановление обрекало невиновных на долгие годы тюрьмы.

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян, задержанных по подозрению в убийстве отца. На записи девушка объясняет дежурному отдела полиции, что в ее квартире совершено преступление. При этом она утверждает, что отец напал на нее и сестер с ножом. Напомним, инцидент произошел 27 июля 2018 года. На теле 57-летнего мужчины были многочисленные колото-резаные ранения. Девушки свою вину признали, рассказав, что жизнь с отцом-тираном была невыносимой.

ФБР назвало самого продуктивного серийного убийцу в истории США. 79-летний Сэмюэль Литтл признался в совершенных 93 убийствах в период с 1970 по 2005 годы, большинство его жертв были женщины. ФБР подтвердило причастность Литтла к 50 убийствам, однако аналитики ведомства считают, что и его признания в остальных 43 убийствах "заслуживают доверия". Сэмюэль Литтл в 2014 году был осужден за три убийства, и приговорен к пожизненному заключению. Три жертвы были женщинами, все скончались от избиений и удушения.

Общество

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Жительницу Ирана Сахар Табар, схожей с жуткой версией Анджелины Джоли, арестовали в Тегеране. 22-летнюю иранку обвиняют в богохульстве, подстрекательстве молодежи к насилию и коррупции, обогащении незаконным путем и оскорблении исламского дресс-кода. Ее Instagram-аккаунт был удален. В конце ноября 2017 года СМИ впервые написали о Табар, которая якобы сделала 50 пластических операций и похудела до 40 килограммов ради внешности, как у актрисы Анджелины Джоли. Позже девушка призналась, что решила пошутить, а в июле 2018 года иранка выложила снимки, на которых показала свое настоящее лицо.

55-летний Марк Шанд отсидел 27 лет и стал миллионером. Его приговорили к тюремному заключению за преступление, которое он не совершал. Марка обвинили в убийстве девушки, ставшей жертвой разбирательств между двумя группами наркоторговцев в 1986 году, и приговорили к пожизненному заключению свободы. Однако следователи через 27 лет решили пересмотреть дело мистера Шанда, а в результате нового расследования выяснилось, что Марк не виноват. В итоге мужчину освободили из тюрьмы и присудили выплатить 27 миллионов долларов. Американец открыл небольшую лавку, где угощает посетителей вкусным и свежим смузи.

Также стало известно настоящее имя мужчины, изнасиловавшего американскую актрису Деми Мур, когда ей было 15 лет. Им оказался бизнесмен и владелец популярного ночного клуба в Лос-Анджелесе Бейзил Думас. Об этом газете The Sun сообщил знакомый Деми Мур Джордж Джерманайдс. О пережитом в юности надругательстве Мур рассказала в конце сентября. Ее насильником был 48-летний мужчина. Он познакомился с матерью будущей актрисы Вирджнией Кинг в ресторане "Мирабель", совладельцами которого были Думас и Джерманайдс. Через некоторое время злоумышленник начал караулить девочку у школы, а затем ворвался в ее квартиру — оказалось, что у него был ключ. Ранее сообщалось, что Вирджиния Кинг свела свою дочь и насильника за 500 долларов, однако актриса до сих пор не верит, что мать могла с ней так поступить.

В Таиланде мужчина, представлявшийся олигархом, устроил роскошную свадьбу, не заплатил за нее и исчез, оставив невесту с большим долгом. Свадьба, по утверждению матери невесты, стоила более трех миллионов батов (больше 38 млн тенге). При этом организатор торжества заявил, что на самом деле оно обошлось в 300 тысяч батов (почти 4 млн тенге). В отеле, где проходила свадьба, предложили обманутой невесте выплатить долг в рассрочку, а организатор мероприятия подал на нее в суд. Девушка обратилась за юридической помощью и подала на развод.

В Мексике недовольные мэром жители решили сами наказать градоначальника обещавшего построить дорогу, но так этого и не сделавшего. Главу администрации мексиканского муниципалитета Лас-Маргаритас в штате Чьяпас Хорхе Эскандона привязали веревкой к пикапу и провезли по улицам. Сообщается, что в результате столкновений с полицией района Лас-Маргаритас пострадало по меньшей мере 11 человек, еще около 30 крестьян было задержано. Главе муниципалитета оказана необходимая помощь.

Компания Johnson & Johnson выплатит по решению суда восемь миллиардов долларов в качестве компенсации мужчине за то, что та не предупреждала его и других потребителей о нежелательном побочном эффекте нейролептического препарата – гинекомастии (увеличение молочных желез у мужчин). В результате у 26-летнего Николаса Мюррея, употреблявшего по назначению врачей препарат Risperdal, который предназначен для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства, выросла грудь. Стоит отметить, что в 2015 году Мюррей выиграл в аналогичном споре. Тогда суд назначил ему выплату от Johnson & Johnson в размере 1,75 миллиона, однако апелляционный суд штата Пенсильвания снизил размер компенсации до 680 тысяч долларов.

Ученые выявили, что мужчины, у которых возникают проблемы на работе, значительно чаще лгут своим женам. Психологи нашли профили мужчин разных профессий на сайте знакомств для женатых людей. Специалисты рассмотрели страницы полицейских и финансовых консультантов, а также изучили информацию о дисциплинарных взысканиях этих мужчин. Затем эксперты сравнили их с представителями тех же профессий, у которых не было проблем с начальством. Оказалось, что те, кто совершал проступки на работе, в два раза чаще оплачивали счет на сайте знакомств для женатых. Психологи объяснили это тем, что поведение людей на работе тесно связано с их поведением в личной жизни.

В России для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. В правительстве обсуждают административное наказание - то есть речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Норма может быть закреплена в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года. В России курят около 10% подростков, но идея пока не нашла поддержки у экспертов: для решения проблемы они предлагают сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее "правильный" досуг.

Между тем для западных стран поменять пол в детском возрасте становится обыденным явлением. В богемных тусовках уже аномальное число случаев, когда девочек перекраивают в мальчиков и наоборот. Смену пола гордо называют свободой выбора или самоидентификацией. Вопрос, в каком теле жить дальше, родители оставляют на усмотрение детям. Мода на такое самовыражение и смену пола иногда достигает абсурда. Не учитывают даже родительское мнение.

На острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк олень ворвался в салон красоты. Видео инцидента опубликовал телеканал ABC7 Eyewitness News. Животное влетело в помещение, разбив окно и перепрыгнув через посетительницу, сидевшую на диване у входа. Женщине досталось по голове копытами. Некоторое время олень метался по салону красоты в поисках выхода и вскоре выбежал через дверь. Когда полиция прибыла на место происшествия, животное уже сбежало.

Итальянский ученый из университета Вероны Аттилио Мастрочинке смог расшифровать "проклятие танцовщицы", записанное на свинцовой пластине 1500 лет назад и обнаруженной на территории Израиля в середине XX века. Ученые пытались расшифровать ее более 70 лет. С помощью специальной компьютерной программы удалось узнать, что текст, написанный на греческом языке посвящен танцовщице Манне, которая выступала в Кесарии — городе, построенном царем Иудеи Иродом Великим. Это — магическое заклинание, в котором недоброжелатель Манны призывает древнеегипетских богов и демонов разных стихий навлечь на танцовщицу разного рода неприятности. Вероятно, текст написал кто-то из конкурентов танцовщицы.

Подготовил Владимир Демидов

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