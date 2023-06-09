Главное за день: повышение тарифов на комуслуги, задержание сотрудников МВД, крупный пожар в Абайской области

В Алматы с 1 июля повысят тарифы на комуслуги. В Актюбинской области задержали несколько сотрудников службы охраны МВД по подозрению в растрате. Трое лесников погибли при крупном пожаре в Абайской области, 11 – пропали. Главные новости за 9 июня – в подборке Zakon.kz.

На сколько повысят тарифы на комуслуги в Алматы с 1 июля

Как принцип "Тариф в обмен на инвестиции" будет работать в Алматы и что изменится с 1 июля 2023 года, рассказала руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы Асель Буденеева. По ее словам, в рамках реформирования тарифной политики по принципу "Тариф в обмен на инвестиции" начата работа по обновлению инженерной инфраструктуры.

В целом, по данным ведомства, заявленный рост тарифов с учетом всех составляющих (доп. инвестиции, безхоз, стратег. товары и зп) составляет в сфере теплоснабжения 43%, передачи электрической энергии – 40%, водоснабжение и водоотведение – 44%.

В Актюбинской области задержали сотрудников службы охраны МВД

Несколько сотрудников службы охраны МВД задержали в Актюбинской области по подозрению в растрате. Информация о нарушениях выплаты денежных средств поступила сотрудникам УСБ. По данному факту провели аудиторскую проверку, в результате которой в ИВС водворены сотрудники Управления специализированной службы охраны. 6 июня в отношении должностных лиц начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК. Расследование продолжается.

Крупный лесной пожар в Абайской области



Площадь природного пожара, который начался разгораться 8 июня на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы", 9 июня увеличилась до 30 тыс. га. По данным МЧС Казахстана, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

В связи с крупным пожаром президент поручил главе МЧС РК Юрию Ильину оперативно выехать в Абайскую область и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием. А правительству и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

В Астане арестовали экс-сотрудника прокуратуры и командира роты дорожной полиции

В Астане Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении командира роты дорожно-патрульной службы. Его подозревают в пособничестве на покушение к даче взятки в крупном размере работникам судебной системы через бывшего сотрудника Управления материально-технического обеспечения при прокуратуре за положительное решение по гражданскому делу. Ранее мужчина в прокуратуре занимал административную должность, оперативным сотрудником не являлся, в период совершения преступления был безработным. 8 июня с санкции следственного суда указанные лица взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Как прошла пятница у президента

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с:

делегацией ООН. Участники встречи обсудили перспективы развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и институтами ООН, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня;

председателем президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович. Они обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Переговоры прошли в доверительном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. По итогам достигнута договоренность по активизации двустороннего сотрудничества;

Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушом Войчеховским. Глава государства обратил внимание на имеющийся потенциал Казахстана для расширения сотрудничества с ЕС в сельскохозяйственной отрасли. По словам главы государства, наша страна готова увеличить экспорт зерновых и масличных культур, высококачественных органических продуктов;

известным американским экономистом, профессором Нью-Йоркского университета, директором консалтинговой компании Roubini Macro Associates Нуриэлем Рубини. В ходе встречи также были обсуждены перспективы трансформации мирового финансового рынка.

Спецоперация в Алматы: задержали мужчин, вымогавших у бизнесмена 2 млн тенге



В Алматы рэкетиры вымогали у предпринимателя 2 млн тенге. Их задержали. Трое из задержанных ранее имели судимости за разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений и кражу чужого имущества. Факт вымогательства зарегистрирован по ч. 2 ст. 194 УК РК.

Авиакомпанию Air Astana оштрафовали на 6,7 млрд тенге

В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что на фоне резкой критики населения на непрекращающийся рост цен на авиабилеты, особенно в летний период отпусков, провели проверку деятельности Air Astana. По итогам проверки в действиях Air Astana выявили факты злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившегося в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета. 8 июня Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы в отношении Air Astana наложил административный штраф в размере 6,7 млрд тенге.

Проходные баллы ЕНТ установили вузы Казахстана

Казахстанские высшие учебные заведения установили проходные баллы Единого национального тестирования (ЕНТ) для поступления в 2023 году. Согласно документу, самый низкий пороговый балл составляет 25, а самый высокий – 130. Документ с пороговыми баллами вузов на 2023-2024 учебный год можно скачать на сайте НЦТ.

Спад жары до 20 градусов пообещали казахстанцам

По данным РГП "Казгидромет", в резко континентальном климате Казахстана жара довольно часто сменяется существенным понижением температуры. Спад жары ожидается на севере, востоке до +20+29°, в центре – до +20+33°, 11-12 июня на юго-востоке республики – до +23+28.

ЦОНы в Казахстане временно не будут оказывать ряд услуг

В связи с проведением технических работ на стороне информационно-производственного центра (ИПЦ) МВД РК с 14:00 9 июня до 18:00 10 июня 2023 года будет временно приостановлен прием заявок на получение следующих услуг во всех ЦОНах Казахстана: формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в Казахстан; выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту; выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в Казахстан; оформление документов на выезд за пределы Казахстана на постоянное место жительства.

Горячую воду отключат в одном из районов Алматы

Ряд зданий в Наурызбайском районе Алматы временно отключат от горячей воды. Как рассказали в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", с 12 по 29 июня 2023 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Наурызбайского района в контурах улиц Жуалы – Райымбека – Алтын Орда – Медеубекова. Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельной "Премьера", которая находится на балансе ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

Спорт

Прославленный казахстанский велогонщик, олимпийский чемпион Лондона-2012, 50-летний Александр Винокуров победил в гонке с раздельным стартом на азиатском первенстве в Таиланде в категории ветеранов. Александр Винокуров завоевал золотую медаль в "разделке" на 15 километров в возрастной категории 50+ с результатом 20 минут и 6 секунд.

Прошла жеребьевка элитного раунда Чемпионата мира-2024 по футзалу, по итогам которой казахстанские футзалисты сыграют в подгруппе А с командами Румынии, Азербайджана и Нидерландов. Матчи элитного раунда стартуют в сентябре и завершатся в декабре 2023 года. Победитель группы сразу получит прямую путевку в финальный этап Чемпионата мира-2024. А команда, занявшая второе место, сыграет в плей-офф квалификации. Всего в европейской зоне будет 20 сборных, которые разбросаны по пяти группам.

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова выиграла второй трудный поединок на профессиональном турнире ITF 15Women на кортах Таиланда, что дало ей возможность пробиться в стадию полуфинала. 18-летняя астанчанка за выход в 1/2 финала турнира W15 NAKHON SI THAMMARAT обыграла местную теннисистку Салактип Оунмуанг в трех тяжелейших партиях – 1:6, 6:2, 7:5.

Удачно складываются дела для представителей казахстанского велоспорта на азиатском первенстве в Таиланде. После победы национальной команды Казахстана в миксте теперь радуют юниоры и андеры, в активе которых три медали высшей пробы.

Интересное в мире

Евросоюз согласовал радикальные реформы законов о миграции и предоставлении убежища, включая сборы в размере 20 тыс. евро за каждого беженца, которого отказалась принять одна из стран-членов. После почти 12 часов напряженных переговоров в Люксембурге и многолетней борьбы министры внутренних дел заключили в четверг соглашение о том, что они назвали "историческим" новым подходом.

Ученые выявили, что таурин может замедлить процесс старения и способствовать более здоровой жизни. Они призвали к проведению масштабных клинических испытаний вещества. Исследователи обнаружили, что уровень микроэлемента таурина значительно снижается с возрастом, но его повышение улучшает здоровье мышей и обезьян и даже увеличивает продолжительность жизни мышей. При этом неясно, могут ли люди получить такую же пользу и безопасны ли вообще требуемые высокие дозы, но ученые считают, что полученные данные достаточно убедительны, чтобы провести крупномасштабное исследование.

Пользователи Instagram пожаловались на недоступность соцсети через приложение, сайт, а также на проблемы с загрузкой контента. По данным сайта Downdetector, жалобы на работу Instagram отправили около 6 тыс. человек. Сбой наблюдался в Казахстане, России и США.

Накануне экс-игрок мадридского "Реала" Карим Бензема был официально представлен в качестве игрока "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии. На знакомство с новым футболистом арабского клуба прибыли 62 тыс. фанатов. Презентацию французского форварда клуб из Ближнего Востока организовал на своем родном стадионе. Футболист на встрече с болельщиками поздоровался на арабском языке "ас-саляму алейкум".

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения, связанные с его обращением с секретными правительственными документами после того, как он покинул Белый дом. Обвинительное заключение пока держится в тайне, но CNN сообщает со ссылкой на источник, что оно содержит несколько уголовных обвинений. Трамп станет первым бывшим президентом, которому предъявят обвинения в федеральном суде.

Американский футбольный клуб "Интер Майами" всего лишь за сутки сумел добиться небывалого рекорда в своей истории. После того, как стало известно о переходе Лионеля Месси, были распроданы билеты клуба на все игры до конца сезона МЛС, включая выездные матчи. В связи с таким ажиотажем "Интер Майами" рассматривает варианты смены стадиона на более вместительный, так как нынешняя арена "Драйв Пинк Стэдиум" вмещает всего 18 тыс. человек болельщиков.

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг провела свою последнюю школьную забастовку. При этом она заявила, что "будет продолжать протестовать по пятницам". Она обвинила "власть имущих" в том, что они ставят "жадность, прибыль и экономический рост" выше планеты, и предупредила: "Мы стремительно приближаемся к потенциальным нелинейным экологическим и климатическим переломным точкам, которые мы не можем контролировать".