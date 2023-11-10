Задержание Бишимбаева, зачем прилетал Путин и чемпионский титул казахстанского лучника – главное к утру

Бывший министр нацэкономики, ранее осужденный за коррупцию, задержан по подозрению в убийстве супруги – СМИ. Визит Путина в Астану: цели и договоренности сторон. 17-летний лучник Андрей Тютюн стал чемпионом Азии-2023, сообщает Zakon.kz.

СМИ: Бишимбаев задержан за убийство

Ряд изданий вечером 9 ноября распространили информацию, ссылаясь на источники, что по подозрению в жестоком избиении супруги, приведшем к смерти, задержан бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Официальных комментариев от государственных органов пока получить не удалось. О том, за что судили 43-летнего болашаковца можно прочесть здесь.

Визит Путина: цели и договоренности

9 ноября президент Владимир Путин прилетел в Астану с официальным визитом и принял участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах, где обсудили вопросы казахстанско-российского партнерства.

Стороны подписали ряд документов. Список документов, подписанных официальными делегациями Казахстана и России, здесь.

Чемпионский титул юного лучника

Член сборной Казахстана по стрельбе из лука Андрей Тютюн стал обладателем золотой медали на азиатском первенстве в Бангкоке (Тайланд). 17-летний лучник из Акмолинской области в финальной стрельбе сумел одолеть представителя Южной Кореи Кима Джонхо. Они состязались в программе "стрельба из блочного лука", где в заключительной попытке удача была на стороне казахстанца – 146:144.

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