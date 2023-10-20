Закредитованность казахстанцев, безвиз с Китаем и Ван Дамм с казахстанкой – главное за день

Депутаты и представители министерств и агентств обсуждали проблему закредитованности казахстанцев, военным вынесли приговор из-за взрыва в Жамбылской области, отмена Bed tax в Казахстане. Об этих и других событиях – в дайджесте Zakon.kz.

Безвиз с Китаем

Соглашение между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований начнет действовать с 10 ноября 2023 года.

Граждане обеих стран освобождаются от визовых требований для осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для въезда, выезда, транзита через территорию государства другой стороны.

Период пребывания не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Школьное питание

Пилотный проект по новой модели школьного питания реализуют по инициативе Министерства просвещения совместно с Национальным центром здорового питания в шести школах Астаны.

Меню разработали в соответствии с национальными традициями и ассортиментом отечественной продукции, производимой в регионе.

Изнасилование детей в Туркестанской области

Накануне казахстанцев шокировала новость об изнасиловании несовершеннолетних девочек в Туркестанской области. Адвокаты Айман Умарова и Ляззат Ракишева раскрыли новые подробности по данному делу.

Айман Умарова попросила Генерального прокуратура РК Берика Асылова направить сотрудников ведомства для расследования этого дела, поскольку количество детей, по ее информации, уже более 15.

На эти данные отреагировали в полиции Туркестанской области. Там сообщили, что на 19 октября с заявлением обратились трое потерпевших, и "никаких 15 фактов или 15 заявлений, либо 15 потерпевших нет".

Закредитованность казахстанцев

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях указал на необходимость на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов в Казахстане.

По его словам, люди стали бездумно брать кредиты. Иногда на абсолютно не нужные вещи.

Замглавы МВД Игорь Лепеха сообщил, что чрезмерная закредитованность нередко влечет за собой тяжкие последствия: не имея возможности погасить кредиты, заемщики совершают преступления, а порой и сводят счеты с жизнью.

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова предложила ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита.

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Мадина Абылкасымова также предложила выдавать кредиты гражданам, не достигшим 21 года, только при наличии официальных доходов. Говорилось и о возможности отмены микрокредитов до зарплаты.

Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова рассказала, жители каких регионов чаще всего берут кредиты.

По уровню охвата это города Алматы и Астана, а также Алматинская и Восточно-Казахстанская области.

Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев предложил ужесточить требования к деятельности коллекторских агентств в Казахстане. По словам мажилисмена, портфель коллекторских агентств имеет тенденцию постоянно расти и на 1 сентября 2023 года составляет 325 млрд тенге, а количество заемщиков – 882 тыс.

Реабилитация репрессированных

Мангистауский областной архив был создан в 1973 году. Документы, касающиеся мангистаусцев, пострадавших в годы репрессий, есть в Актюбинской области, в Алматы, в Актау и даже в Москве.

Время не щадит документы, более того, многие из них были написаны карандашом, не очень четким почерком, есть и те, которые заполнены арабской графикой. Все сведения написаны на бумаге не самого лучшего качества – порой на желтых газетных листках.

По итогам 2022 года на полное оправдание представлено 156 участников восстаний, 1055 беженцев, 17 жертв коллективизации, 404 военнопленных, 21 представитель религии. В настоящее время в списке, готовящемся к полной реабилитации, насчитывается 5652 человека. Пока по ним проходит экспертиза.

Результаты Азиады

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев критически высказался о физическом состоянии и уровне подготовки казахстанских борцов, оценивая их выступление на Азиатских играх.

Ермек Маржикпаев указал, что казахстанские борцы "первый период борются, а во втором уже выдыхаются". Он раскритиковал Федерацию борьбы за отсутствие индивидуальных программ подготовки спортсменов и поручил создать пул потенциальных медалистов Олимпиады-2024.

Зато выступления казахстанских пловцов Ермек Маржикпаев оценил как удовлетворительные. Спортсмены выполнили план, который перед ними ставили, и завоевали две медали Азиады. Главный тренер казахстанской сборной Илья Гусаков пояснил, что средний возраст членов команды – 16-17 лет, и на молодых пловцов сейчас возлагают большие надежды.

Отмена Bed tax

О планах и решениях по поводу туристического сбора bed tax сообщил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

С начала года в Казахстане действует туристический сбор bed tax. Он предусматривает получение с каждого иностранного туриста, останавливающегося в гостинице, определенной суммы, которая в дальнейшем поступает в бюджет региона.

Однако сбор создает неудобства как для отечественного бизнеса, так и для прибывающих иностранных туристов.

В министерстве приняли решение приостановить действие bed tax.

Приговор военным

В резонансном деле о взрывах на складе боеприпасов в войсковой части села Кенен Жамбылской области, произошедших в 2021 году, поставили точку. Суд в Шымкенте вынес обвиняемым приговор.

К тюремному сроку приговорили только двух солдат. В колонии средней безопасности 20-летние Ерпулат Туранов и Асет Аширбай проведут девять лет. Они также должны выплатить штраф в размере 24 млрд тенге.

Ликвидация логова интернет-мошенников в Украине

Центр ликвидировали в декабре 2022 года.

Он находился на территории Украины, деятельность центра была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан.

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Для того, чтобы оставаться в тени, мошенники используют так называемых "дропов" из числа казахстанцев, которых они находят в Telegram-каналах. Им поручают открыть счета в нескольких банках, на которые в дальнейшем поступают деньги потенциальных потерпевших, определенную часть из которых "дропы" оставляют себе.

Ван Дамм в TikTok с казахстанкой

Елена Басырева из села Северо-Казахстанкой области активно ведет TikTok. Хобби женщины принесло ей популярность среди подписчиков со всего мира. Одним из них оказался американский актер Жан-Клод Ван Дамм.

Сельчанка рассказала, что с актером у них был батл (прямой эфир сразу с двумя участниками).

"Он на меня подписался, ну и я потом тоже подписалась на него. Я там ухохоталась. Жалко, что сам эфир не сохранился. Скрин сделала, чтобы показать своей сестре. Чтобы узнать, это действительно он или нет. Она любит его творчество, и сказала мне, что это он". Елена Басырева

Посол Ирана в Казахстане о Палестине

Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукари высказался о ситуации в секторе Газа. Он ответил на вопрос о том, могут ли иранские военные вмешаться в палестино-израильский конфликт.

Посол напомнил о позиции Ирана в отношении палестинской военизированной группировки ХАМАС. Иран поддерживает ХАМАС и не считает организацию террористической.

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На вопрос, в каком случае власти Ирана могут вмешаться в конфликт, дипломат конкретно ответить не смог.

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