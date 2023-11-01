Визит Макрона, список погибших шахтеров, численность казахстанцев – главное за 1 ноября

В Астану прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Опубликован полный список горняков, погибших в результате аварии на шахте им. Костенко. Новые данные по численности казахстанцев предоставили в Бюро национальной статистики. Главные новости за 1 ноября – в подборке Zakon.kz.

Официальный визит Эмманюэля Макрона в Казахстан

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.

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Затем в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, где его приветствовал Касым-Жомарт Токаев.

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На переговорах в узком формате Касым-Жомарт Токаев тепло поприветствовал Эмманюэля Макрона и назвал его визит в нашу страну историческим. В свою очередь президент Франции повторно выразил соболезнования в связи с трагической гибелью горняков на шахте им. Костенко.

Также лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахско-французского стратегического партнерства. Особое внимание уделили укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах.

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По словам президента Франции, Казахстан играет большую стратегическую роль в развитии логистических цепочек, которые пострадали от войны в Украине.

"Полномасштабная война в Украине бросила большой вызов логистическим цепям поставки, и я приветствую в этом отношении вашу решимость и желание развивать, продвигать срединный Транскаспийский коридор. Это соответствует нашим намерениям. Мы надеемся, что это найдет поддержку в регионе". Эмманюэль Макрон

Он также поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за его геополитическую позицию.

В свою очередь президент Казахстан рассказал, что объем французских инвестиций в экономику нашей страны составил около 18,7 млрд долларов. Касым-Жомарт Токаев отметил, что сейчас сотрудничество между Казахстаном и Францией в различных сферах выходит на новый уровень.

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По завершении двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, а члены официальных делегаций подписали шесть документов.

Опубликован полный список погибших на шахте имени Костенко

Газета АО "АрселорМиттал Темиртау" Metallurgy today опубликовала полный список горняков, погибших в результате аварии на шахте им. Костенко. Он состоит из 46 имен шахтеров, которые не успели выбраться на поверхность из шахты.

Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский отметил, что семьям погибших шахтеров будет оказана полная финансовая и психологическая помощь.

С полным списком можете ознакомиться здесь.

Опубликованы новые данные по численности казахстанцев

Численность населения Казахстана приближается к отметке в 20 млн. Об этом заявили в Бюро национальной статистики.

Согласно опубликованным данным, численность на 1 октября 2023 года составила 19 967 964 человека, из которых:

горожане – 12 387 957 человек;

сельские жители – 7 580 007 человек.

На сколько подорожает сжиженный газ в Казахстане

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев заявил, что казахстанцев ждет поэтапный рост цены на сжиженный газ. Он отметил, что сейчас в целом по Казахстану действует ценовой диапазон в пределах от 50 до 80 тенге. При этом себестоимость его – минимум 110 тенге.

"Но мы пока не планируем сразу устанавливать эту цену, то есть это будет поэтапный рост. Более того, есть вопросы, связанные с необходимой модернизацией завода. Как вы знаете, "Казмунайгаз" достаточно большие инвестиции вкладывает, в частности, "КазГПЗ" строит новое оборудование. Это также будет влиять на конечную цену продукции". Алмасадам Саткалиев

"Казахфильм" станет национальной киностудией

Министерство культуры и информации подготовило постановление правительства "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан". Согласно документу, АО "Казахфильм" им. Шакена Айманова" преобразуется в АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова".

Также АО "Национальная киностудия "Казахфильм" им. Шакена Айманова" определено юридическим лицом, осуществляющим мероприятия, направленные на обеспечение сохранности, хранение, копирование, тиражирование, прокат и показ киноколлекции Государственного фонда фильмов.

Спецслужбы Казахстана, РФ, Беларуси, Кыргызстана провели несколько спецопераций

В Комитете национальной безопасности Казахстана рассказали о ряде спецопераций в сфере противодействия наркобизнесу, проведенных только за октябрь. По данным КНБ, нейтрализована противоправная деятельность пяти кустарных производств синтетических наркотиков и одной фитолаборатории, предназначенной для выращивания каннабиса.

"Совместно с компетентными органами Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана ликвидировано 6 каналов международного наркотрафика. В ходе указанных спецопераций задержаны 23 подозреваемых лица. Из незаконного оборота изъято около 300 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше тонны химических прекурсоров, предназначенных для изготовления "синтетики", – говорится в сообщении.

Финансовая пирамида Chia Tai Tianging Pharmaceutical обманула казахстанцев на 490 млн тенге

Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области завершил расследование дела в отношении организатора финансовой пирамиды, которая под видом фармацевтической компании обманула несколько сотен граждан. Дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical в ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях направили в суд.

"Злоумышленники позиционировали себя как прибыльная инвестиционная компания и обещали высокий стабильный доход. На самом деле Chia Tai Tianging Pharmaceutical привлекала деньги граждан для последующего перераспределения их между участниками без цели предпринимательства. За короткое время финпирамида привлекла средства 425 вкладчиков. Сейчас потерпевшими от ее действий признаны 411 казахстанцев, общая сумма ущерба составляет 490 млн тенге. Всего Chia Tai Tianging Pharmaceutical успела собрать 520 млн тенге", – говорится в сообщении АФМ.

Когда откроют зимний сезон катания на Медеу в Алматы

Администрация ледового катка на Медеу в Алматы рассказала, что сейчас завершается подготовка к старту сезона ледовых катаний. На объекте уже начали заливку льда.

"Хотим поделиться с вами радостной новостью. Официальное открытие сезона ледовых катаний на "Медеу" состоится 15 ноября. На данный момент мы готовимся к нашему открытию!" – говорится в сообщении.

Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

АО "Казтелерадио" уведомило о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 8 ноября текущего года в период с 3:00-17:00 (по времени Астаны).

В компании уточнили, что "планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей" проводятся ежеквартально АО "Казтелерадио" для "обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания".

Спорт

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые с истории выиграла матч в Итоговом турнире WTA в Канкуне. Лучшая казахстанская теннисистка обыграла Марию Саккари из Греции во втором матче Итогового турнира WTA. Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:7 (4), 7:6 в пользу казахстанской спортсменки. Победа принесла Елене Рыбакиной все шансы на выход из группы.

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Казахстан добился исторического результата на V Всемирных играх боевых искусств, которые прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Эти состязания стали самыми успешными для казахстанских атлетов за всю историю проведения Игр. Казахстанцы удостоились третьего места в общекомандном зачете.

Третий казахстанский стрелок заработал квоту на участие в летних Олимпийских играх 2024 года. Очередную путевку на парижскую Олимпиаду получил алматинец Константин Малиновский. Квоту на Олимпиаду алматинскому спортсмену обеспечили его результаты на азиатском первенстве по пулевой стрельбе, которое проходит в Чханвоне (Южная Корея). Малиновский занял пятое место в финале соревнований в стрельбе с пневматической винтовкой из трех позиций на 50 метров. В итоге Константин набрал 590 очков, что позволяет ему через год выступить на Олимпиаде-2024.

Интересное в мире

Не менее 50 человек погибли в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по одному из крупнейших лагерей беженцев в секторе Газа. По данным Индонезийского госпиталя в Газе, ранены еще как минимум 150 палестинцев, включая детей. ЦАХАЛ признает факт атаки, но утверждает, что ее целью был один из предводителей ХАМАС – командир батальона "Центральная Джабалия" Ибрахим Биари. По заявлению израильской армии, он был убит в результате авиаудара, равно как и "большое количество террористов".

Проливной дождь и сильный ветер, обрушившиеся во вторник на Северную Италию, затопили некоторые районы Милана и привели к выходу из берегов озера Комо и реки Севезо. Вода хлынула по лестницам в подземные вокзалы. Органы гражданской обороны откачивали воду из затопленных зданий и устанавливали мобильные заграждения. На юге страны также наблюдались наводнения. Среднемесячная норма осадков выпала всего за 24 часа. Ливень вызывал оползни, которые повалили деревья.

Король Чарльз III рассказал об "отвратительных и неоправданных актах насилия", совершенных Великобританией в отношении кенийцев во время их борьбы за независимость, но не стал приносить извинений, несмотря на требования правозащитных организаций. Монарх выразил "величайшую скорбь" и "глубочайшее сожаление" по поводу "неправомерных действий" прошлого. Президент Кении Уильям Руто назвал реакцию Великобритании на борьбу африканцев за независимость "чудовищной по своей жестокости".

Пограничный пункт Рафах на границе между Египтом и осажденным израильской армией сектором Газа открыли для эвакуации мирных жителей впервые с начала полномасштабной войны между палестинскими боевиками и Израилем. Через пункт Рафах впервые за три недели пропустят жителей Газы, которым требуется медицинская помощь. Из осажденного палестинского анклава эвакуируют десятки раненых мирных жителей и сотни иностранных граждан.