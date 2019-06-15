Арест имущества Порошенко, пенсии мигрантов в РФ и беспорядки в Гонконге – мировые итоги недели

Краткий обзор основных событий освещаемых в мировых СМИ.

На уходящей неделе в Украине продолжали активно готовиться к выборам в Верховную раду, обсуждали аспекты проводимой Зеленским политики, а также решали, как поступить с имуществом бывшего президента Петра Порошенко. США пригрозили Китаю введением очередных пошлин, а также обвинили Иран в атаке на два нефтяных танкера в Османском заливе, и направили туда еще один эсминец с крылатыми ракетами. При этом сам Иран отрицает свою причастность к данному инциденту и считает все обвинения безосновательными. Жители Гонконга устроили массовые протесты против нового законопроекта об экстрадиции с КНР, что привело к значительному снижению котировок акций на Гонконгской бирже. А в Узбекистане госслужащие наконец-то получили выходной день. Произошло и немало других важных событий, как в политической, так и общественной сферах. Более подробно обо всем этом можно узнать в традиционном обзоре, подготовленном Zakon.kz.

Новости Украины

Источник фото: theworldnews.net

В понедельник мировые СМИ облетела новость о том, что имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко могут арестовать в июне 2019 года. Об этом сообщил экс-заместитель главы Администрации президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne. По его словам, для ареста нет каких-либо юридических препятствий, кроме генерального прокурора. Ранее националисты устроили демонстрацию у дома Порошенко, требуя арестовать экс-президента и его соратников в связи со скандалом вокруг "Укроборонпрома".

А заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала в интервью "Голосу Америки", о последствиях возможного объявления дефолта по внешнему долгу. Ранее к этому президента страны Владимира Зеленского призвал украинский бизнесмен Игорь Коломойский. По мнению Екатерины Рожковой, после объявления дефолта страна потеряет финансовую поддержку международных организаций, останется с дефицитным бюджетом, и не сможет получить займ или привлечь инвестиции извне.

Также гражданам Украины объяснили, что информация о снижении тарифов на ЖКХ, якобы озвученная президентом страны, не соответствует действительности. Как сообщил представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус: "Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть". При этом Герус уточнил, что президент понимает, что это проблемный вопрос.

Накаляются страсти вокруг предстоящих внеочередных выборов в Верховную раду, которые запланированы на 21 июля.

Так лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала объединиться все демократические политические силы, среди которых она назвала пропрезидентскую партию "Слуга народа" и "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука, чтобы не допустить прихода в парламент старой власти. По мнению Тимошенко, только "совместное объединение может сделать невозможным приход в парламент тех сил, которые за кулисами, раздавая деньги и преференции, проводили свои лоббистские решения".

А бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины. Саакашвили допустил, что при регистрации в Центральной избирательной комиссии у него могут возникнуть трудности из-за того, что он проживал в Украине не последние пять лет, чего требует избирательное законодательство, а меньше. Политик добавил, что с этим вопросом обратится в суд и выполнит любое его решение.

Между тем, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne, прокомментировала критику пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель по поводу поездки лидеров партии Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию. Напомним, им инкриминируют такие статьи УК, как "посягательство на территориальную целостность" и "государственная измена". Как заявила Королевская: "Мы видим, что продолжаются политические преследования, это абсурдное продолжение политики режима Порошенко. Когда Виктор Медведчук и Юрий Бойко вполне открыто говорят о возможности получить для Украины сегодня колоссальную скидку на газ, получить возможность для продления договора в 2020 году для украинской газотранспортной магистрали, и при этом сохранить доход в украинский бюджет в размере трех миллиардов гривен".

Другой депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина", и вовсе заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе. Парламентарий посетовал, что пока от администрации президента страны он видит лишь намерение продолжать внутриукраинский конфликт в Донбассе, а также добавил, что разочаровался из-за недавнего высказывания Зеленского о мире. Ранее президент Украины заявил, что ВСУ будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.

Стоит упомянуть и еще одну новость, заинтересовавшую зарубежные СМИ. В понедельник Украина призвала политические силы Молдавии предотвратить реализацию "российского сценария федерализации" страны. Как заявили в МИД Украины, для безопасности в регионе важно не допустить внешнее вмешательство. Также в министерстве отметили, что украинские власти заинтересованы в стабильной, демократичной, европейской Молдавии и готовы оказать помощь в урегулировании кризиса. Напомним, основным предметом разногласий президента Молдавии Игоря Додона и правительства республики служит внешняя политика. В то время как глава государства настаивает на сотрудничестве с Россией, в парламенте преобладает большинство проевропейских партий.

Политика

Источник фото: ИА REX

В понедельник член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, поделился мнением о дальнейших отношениях России и Казахстана. По его словам, Россия и Казахстан сумеют сохранить и укрепить дружеские отношения после победы на президентских выборах Касым-Жомарта Токаева. Это стратегическое сотрудничество, основанное на глубоком уважении национальных интересов и суверенитета двух стран. "Убежден, что Россия и Казахстан сумеют сохранить и укрепить связи наших братских народов, не позволив внешним деструктивным силам негативно влиять на российско-казахские отношения", - цитирует Железняка пресс-служба депутата.

А вот отношения России и США были признаны худшими за всю историю. Даже хуже, чем во времена холодной войны. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal. По его словам, в худшие годы противостояния противники могли предвидеть, как будут развиваться их отношения, однако сейчас их изменения стали непредсказуемыми. Рябков отметил, что улучшить отношения между государствами помогут меры укрепления доверия, например, прекращение практики взаимной высылки дипломатов и закрытия дипмиссий. Российская сторона верит в прогресс взаимоотношений, заверил он, однако в них "нет места чуду".

К слову, на уходящей неделе Совет США по географическим названиям (подразделение Геологической службы Соединенных Штатов) переименовал в базе написание столицы Украины с Kiev на Kyiv. По информации РБК, об этом просил посол Валерий Чалый. После вступления решения в силу, написание названия столицы Украины также изменится и за пределами США, так как зарубежные организации ориентируются на американскую базу. В частности, речь идет о международных аэропортах. В конце мая украинское правительство одобрило изменение написания славянских и, в частности, русских фамилий. Отмечалось, что принятый документ частично вернет в употребление языковые нормы, которые существовали в Украине в начале двадцатого века.

А утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают "данные разведки и использованное оружие". Позднее в США сообщили о найденной на борту одного из танкеров неразорвавшейся мине. По утверждению военных, такие же бомбы использовались при нападении на танкеры в мае. Также в Пентагоне заявили об отправке в Оманский пролив еще одного эсминца с крылатыми ракетами.

В ответ глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Тегерана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными. По его словам, обвинения США в адрес Ирана без каких-либо прямых или косвенных доказательств являют собой попытки саботировать дипломатию и замаскировать экономический терроризм против Ирана. "Я предупреждал именно о таком сценарии еще несколько месяцев назад. И не потому, что я ясновидящий, а потому, что вижу разработчиков этого плана", - сказал дипломат.

Продолжается подготовка к выходу Великобритании из ЕС. В среду Еврокомиссия рекомендовала правительствам стран ЕС и европейскому бизнесу воспользоваться данной Великобритании отсрочкой до 31 октября в деле выхода страны из ЕС для лучшей подготовки к Brexit без соглашения. Еврокомиссия напомнила, что сценарий отсутствия сделки между Брюсселем и Лондоном подразумевает, что "Великобритания станет посторонней для ЕС страной с момента выхода без всяких переходных периодов, все виды европейских норм престанут применяться к Великобритании с этого момента". Это приведет "к значительным проблемам для граждан и бизнеса и нанесет значительный экономический ущерб, который станет более чувствительным для Великобритании, чем для стран ЕС".

Также мировые СМИ облетела новость о том, что сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, убитый в 2017 году в аэропорту Малайзии, был информатором ЦРУ и несколько раз встречался с сотрудниками управления. По данным издания Wall Street Journal, Ким Чен Нам поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться со своим контактным лицом из ЦРУ, о чем полиция заявила во время суда над обвиняемыми в убийстве брата Ким Чен Ына женщинами. Ряд бывших должностных лиц США заявили, что "господин Ким, который проживал в основном в китайском анклаве Макао, почти наверняка был в контакте со службами безопасности других стран, особенно Китая", заявляет газета.

А в Гонконге местные жители вышли на улицы для участия в акции протеста против нового законопроекта об экстрадиции с КНР. По данным организаторов, в первый день акция собрала рекордное за последние годы количество участников - свыше 1 млн человек. Полиция называет более скромную цифру в 240 тыс. Демонстранты выступают против поправки в законопроект, которая позволит Гонконгу выдавать подозреваемых в нарушении законов КНР. Местная оппозиция считает, что закон может коснуться не только фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и правозащитников и местных диссидентов.

Экономика

Источник фото: Letras e Lucros

На волнения в городе биржа Гонконга сразу отреагировала снижением котировок акций. В четверг индекс Hang Seng в первые минуты торгов сократился на 211 пунктов (0,77%) - до отметки 27 097, а затем падение превысило 1,6%. Негативной динамикой охвачены активы, связанные с транспортом, финансами, торговлей. Почти на 2% подешевели ценные бумаги оператора железнодорожных сетей - корпорации MTR, которая по просьбе полиции закрыла станцию Admiralty в центре города, служащую крупным транспортно-пересадочным узлом сразу для трех веток. По соображениям безопасности в районе Admiralty были закрыты отделения банков, офисы, правительственный комплекс, торговый центр Pacific Place. Около 90 маршрутов рейсовых автобусов перенаправлены по другим направлениям.

Продолжаются также торговые войны США и Китая. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил телеканалу CNBC, что Вашингтон незамедлительно введет очередные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится в Осаке (Япония) 29 июня. Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары на сумму около 200 миллиардов долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

А китайская компания Huawei, внесенная Министерством торговли США в черный список, перекрывающий компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей, а в частности лишает Huawei доступа к обновлениям ОС Android (которой оснащены смартфоны китайской компании), разработала собственную операционную систему. Как сообщил вице-президент компании Эндрю Уильямсон, Huawei находится в процессе запуска операционной системы Hongmeng (Хунмэн) для установки ее на своих аппаратах вместо ОС Android. По его словам, процесс запуска собственной "операционки" может занять несколько месяцев.

Также на уходящей неделе популярный мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. "Начиная с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать правовые меры в отношении тех, кто, по нашему мнению, вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг", - говорится в сообщении. В компании пояснили, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование программы не в личных целях. При этом WhatsApp намерен искать доказательства такой деятельности и за пределами собственной платформы.

Общество

Источник фото: riakchr.ru

Россия планирует выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС. Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину. Проект соглашения был размещен Евразийской экономической комиссией еще в марте, а в середине мая Минтруд России направил на рассмотрение Экспертного совета при правительстве соответствующий пакет документов, попросив согласовать их "в возможно короткий срок", следует из письма Минтруда. По информации пресс-службы Минтруда, соглашение вступит в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами — членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу. Стоит отметить, что мигранты уже делают отчисления в пенсионный фонд, но пенсий не получают.

А Узбекистане госслужащих освободили от работы в воскресенье. Президент страны Шавкат Мирзиеев поручил сократить количество собраний и порекомендовал госслужащим проводить больше времени с семьями. Теперь государственные служащие будут работать до 17:00 в субботу, а по воскресеньям отдыхать. Весной 2017 года глава государства объявил "чрезвычайное положение" для руководящего состава республики с усиленным режимом работы. Жители Ташкента и других городов Узбекистана сообщали, что свет в окнах госучреждений не гаснет до полуночи.

Также мировые СМИ облетела новость о том, что в Польше нашли туннель, который может вести к Янтарной комнате. Польские музейщики обнаружили вход в него на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки на северо-западе страны. Пока что размеры туннеля остаются неизвестными. При этом многое указывает на то, что вход в него был намеренно скрыт большим слоем земли. Чтобы попасть внутрь, необходимо убрать 100-килограммовую бетонную плиту, закрывающую вход, а также выкорчевать дерево, выросшее над ним. Тоннель будет вскрыт, предположительно, в конце июня после улаживания всех юридических формальностей.

Кроме того, нашлась картина Леонардо да Винчи, считавшаяся пропавшей. Она хранится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Как пишет специализирующийся на искусстве портал Artnet, картина "Спаситель мира" долгое время считалась утраченной. В 2017 году она была продана частному коллекционеру на аукционе за 450 миллионов долларов (с учетом комиссии аукциона), став самым дорогим произведением искусства в истории. По данным портала, картина была доставлена на яхту принца Serene и будет храниться там, пока власти Саудовской Аравии не построят масштабный культурный центр в районе города Аль-Ула.

А России ушел из телепередачи "В мире животных" зоолог и бессменный телеведущий Николай Дроздов. Ученый отметил, что не снимается уже полгода, хотя его уговаривали. Сейчас в эфире можно увидеть только старые записи. "Я не возражаю - пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну", – объяснил ведущий. Также он сообщил, что возвращаться к съемкам не собирается. Однако признался, что продолжит преподавать в МГУ, потому что это его "любимое занятие".

Криминал и ЧС

источник фото: Onliner

Во вторник зарубежные СМИ сообщили о том, что корреспондент российского интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвинявшийся в покушении на сбыт наркотиков, вышел на свободу. Домашний арест также был отменен. Как сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, вина Голунова не доказана, обвинения с него сняты. Журналиста "Медузы" задержали 6 июня в Москве. Обстоятельства задержания вызвали критику со стороны коллег, была проведена серия одиночных пикетов. Три российских деловых издания — "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК — 10 июня выпустили свои газеты с одинаковыми первыми полосами в поддержку Голунова.

А полиция Швеции задержала на вокзале мужчину, который вел себя угрожающе: в руках у него было две сумки, он кричал, что там было оружие и бомба. Стражам порядка пришлось стрелять, они ранили его в обе ноги. Сумки мужчины обезвредили прибывшие на место происшествия взрывотехники. В вещах задержанного было обнаружено несколько разных документов, удостоверяющих личность. Шведская прокуратура приняла решение арестовать задержанного.

Во Франции 35-летний арестант, отбывающий длительное наказание в тюрьме Конде-сюр-Сарт, взял в заложники двоих человек - стажера и надзирателя. Благодаря сотрудникам тюремной администрации и бойцов спецподразделения заложников удалось освободить. Как отмечает телеканал BFMTV, это не первый случай, когда заключенный берет сотрудников тюрьмы в заложники. Отмечается, что мужчина страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.

В США башенный кран упал на многоэтажный жилой комплекс Elan City Lights, расположенный в центре Далласа, штат Техас. По словам представителя городской пожарно-спасательной службы Джейсона Эванса, в результате произошедшего погиб один человек, еще шестеро пострадали. Кран серьезно повредил часть комплекса, некоторые квартиры и апартаменты оказались полностью разрушены. По словам очевидцев происшествия, кран упал из-за шквалистого ветра. В момент инцидента в городе шел крупный град, а скорость ветра достигала 33,5 метров в секунду.

А на следующий день в нью-йоркском районе Манхэттен вертолет врезался в 54-этажное здание. Информации о пострадавших нет, одно из зданий в районе эвакуировали.

В Эмиратах почти 200 человек отравились водопроводной водой. Инцидент произошел в Аджмане, где 191 житель комплекса Horizon Towers обратился в местные больницы с признаками отравления. Восемь человек были госпитализированы, остальные отравившиеся продолжили лечение амбулаторно. О летальных исходах не сообщалось. По информации СМИ, ранее жители жаловались на неприятный запах и пожелтевший оттенок поступающей в квартиры воды.

Подготовил Владимир Демидов

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