Итоги-2021: самые резонансные происшествия в Казахстане

Стрельба в ЖК «Бухар Жырау Тауэрс»

24 апреля 56-летний житель алматинского комплекса «Бухар Жырау Тауэрс» нанес огнестрельное ранение охраннику, после чего забаррикадировался в своей квартире. Из окна мужчина вывесил два плаката с бессвязными посланиями. Периодически из его квартиры доносились выстрелы.

Новость по теме Было очень страшно: что испытали жильцы ЖК «Бухар Жырау Тауэрс» во время стрельбы в их доме Район жилого комплекса был оцеплен. По информации пресс-секретаря ДП Алматы Салтанат Азирбек, полицейскими применялось оружие нелетального воздействия: свето-звуковые и шумовые гранаты.

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Спустя восемь часов с начала ЧП мужчина выбросился из окна 17-го этажа и разбился насмерть.

Крушение самолета близ Алматы

13 марта возле аэропорта Алматы разбился самолет АН-26 Авиационной службы КНБ, следовавший по маршруту Нур-Султан – Алматы.

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При заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном АН-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан – Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы. Пресс-служба аэропорта Алматы

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В ГКБ №4 были доставлены двое пострадавших военнослужащих. Их выписали в конце июня.

Пожары в Риддере

10 мая в Риддере начался лесной пожар. В городе объявили режим ЧС природного характера.

Огонь охватил пять улиц и полностью уничтожил 31 дом из 59. Погибла одна женщина, двое жителей оказались в реанимации.

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Пожар удалось полностью потушить лишь через два дня.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь погорельцам. Им построили новые дома.

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Сообщалось, что полиция задержала предполагаемого виновника пожара.

Пропавшие в Туркестанской области туристы

21 мая семеро туристов отправились в Сайрам-Угамский национальный природный парк. Шестеро из них были студентами Назарбаев университета. Они пешком направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться домой 24 мая. Когда в назначенный день туристы не вышли на связь, их родственники обратились в ДЧС с просьбой о помощи.

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В поисках пропавших участвовали спасатели, полицейские, сотрудники нацпарка и конный патруль погранслужбы КНБ.

Через три дня во время облета на вертолете «Казавиаспаса» спасатели обнаружили в горах троих туристов. Их состояние специалисты оценили как удовлетворительное.

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Тела еще двоих пропавших обнаружили 29 мая на реке Угам. 12 июня в ущелье Макпалсай Туркестанской области было найдено тело третьего туриста. Четвертого туриста нашли 22 июня в двух километрах вверх по течению от слияния рек Айгыржыккан и Угам.

Сель в Чарынском каньоне

29 мая в Чарынском каньоне прошел селевой поток, унесший жизни двух человек – преподавателя и ученицы гимназии №199 города Алматы. Еще одна девочка нашлась на левом берегу каньона на следующий день. Спасатели оказали ребенку первую медицинскую помощь и транспортировали в больницу.

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В тот день группа учеников, учителей и родителей школьников отправилась на экскурсию в каньон.

Среди отправившихся на экскурсию были восемь школьников — учащихся гимназии №199 города Алматы. Их сопровождали пять родителей учеников и три учителя. В результате случившегося погибли ученица и учитель профильных предметов. Трое детей пострадали, они находятся в больнице в удовлетворительном состоянии. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Пресс-служба МОН РК

Позднее в МЧС сообщили, что Чарынский каньон не относится к селеопасным участкам, а от «Казгидромет» не было сообщения о штормовом предупреждении.

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По факту было заведено два уголовных дела.

Взрывы в Жамбылской области

26 августа в воинской части, расположенной в Байзакском районе Жамбылской области, прогремел взрыв. Соцсети облетели кадры того, как люди в страхе бежали с места ЧП. Власти спешно эвакуировали сотни жителей трех населенных пунктов, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших среди гражданского населения.

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Пострадали военные и спасатели, работавшие на месте ЧП. Погибли 17 человек.

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Власти Жамбылской области объявили в Байзакском районе режим чрезвычайной ситуации техногенного характера.

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Из-за инцидента министр обороны Нурлан Ермекбаев подал в отставку.

Перестрелка в Алматы

20 сентября в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и гражданским. Погибли пять человек – судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских.

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Известно, что один из гражданских – новый владелец дома.

Новость по теме Токаев о стрельбе в Алматы: Убийство нельзя оправдать

Подозреваемый был задержан с участием бойцов специального назначения. Полиция завела дело по двум статьям: «Убийство» и «Нападение на представителя власти». Мужчина водворен в СИЗО. По статье «Убийство в отношении двух и более лиц» ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Череда суицидов в Алматы

28 октября стало известно, что в Алматы ученик Назарбаев интеллектуальной школы совершил суицид. Полиция завела дело по статье «Доведение до самоубийства» и назначила судебно-медицинскую экспертизу.

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22 ноября 28-летняя алматинка с тремя детьми спрыгнула с девятого этажа. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи. Полиция начала расследование по статье «Доведение до самоубийства».

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2 декабря покончила с собой несовершеннолетняя девушка, выпрыгнув с балкона на 12-м этаже.

Новость по теме В Алматы девушка выпрыгнула с 12-го этажа

11 декабря с крыши многоэтажки выпрыгнул 16-летний подросток.

Взрыв на шахте в Карагандинской области

7 ноября на шахте «Абайская» в Карагандинской области произошел внезапный взрыв с выбросом метана. На момент аварии там работали 64 человека, из них восемь – в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шестеро шахтеров.

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Было установлено, что одномоментно в шахте произошел выброс более 8 тыс. кубических метров метана.

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Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин сообщил, что наблюдался резкий всплеск свыше 41% концентрации метана именно в забое. Произошел отвал горной массы порядка 100 тонн.

Новость по теме Юрий Ильин назвал причину аварии на шахте «Абайская»

Взрыв газового баллона в Шортанды

Вечером 16 ноября в поселке Шортанды Акмолинской области в одноэтажном доме по улице Линейной произошел взрыв газового баллона. Пожар случился в квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара составила около 350 кв. м.

На месте происшествия обнаружили тела троих человек – двух женщин и ребенка. С ожогами в районную центральную больницу госпитализировали 10 человек, в том числе пятерых детей.

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Позднее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал, что хозяин дома сам принес газовый баллон в дом и установил его возле отопительной печи, чем и спровоцировал гибель своих близких.

21 ноября стало известно, что в больнице скончался 13-летний мальчик, пострадавший при взрыве газа в Шортанды. Подросток поступил в лечебное учреждение с диагнозом «термический ожог пламенем III-АБ степени, ожоговый шок крайне тяжелой степени» и 70%-процентным поражением лица, волосистой части головы, шеи, спины обеих верхних и нижних конечностей.

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23 ноября скончалась еще одна пострадавшая – 10-летняя девочка.