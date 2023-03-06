Главное за день: снос нескольких строений в Алматы, телефонный разговор Токаева и Путина, укрепление доллара

В Алматы снесут несколько торговых точек и летнее кафе, Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, доллар начал расти на торгах. О главных новостях понедельника, 6 марта, – в подборке Zakon.kz.

Снос торговых точек и кафе в Алматы

В Алматы на пересечении улиц Толе би и Момышулы по решению суда снесут несколько торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда. Как заявили в акимате города, данным участком на праве аренды сроком на три года владел предприниматель.

По истечении срока аренды бизнесмен должен был вернуть участок в государственный фонд, однако отказался сделать это добровольно. В связи с этим Управление градостроительного контроля Алматы обратилось с соответствующим иском в суд.

Телефонный разговор Токаева и Путина

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей. Лидеры Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

Отметим, что это третий телефонный разговор двух лидеров с начала 2023 года. Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин созванивались 3 и 20 января.

Укрепление доллара

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 432,83 тенге, поднявшись на 1,77 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436-441 тенге, евро – по 465-471 тенге, российские рубли – по 5,5-5,8 тенге.

Системные проблемы в сфере земельных отношений

Антикоррупционная служба совместно с Комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Казахстана провели анализ сферы земельных отношений, где были выявлены системные проблемы.

Местные исполнительные органы по-своему трактовали нормы Земельного кодекса и затягивали сроки, направляя заявления о продлении аренды на рассмотрение земельных комиссий.

Другой немаловажной проблемой является отказ в продлении аренды в связи с истечением сроков уведомления.

Также выявлена скрытая государственная услуга – составление договора аренды на новый срок, которая не регламентирована законодательством.

Дело A-Parking

Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор экс-директору ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марату Принбекову и бывшему генеральному директору ТОО Alan Parking Мухтару Базарбаеву.

С учетом преступной роли каждого соучастника преступления, смягчающих обстоятельств суд назначил наказание подсудимому Принбекову 5 лет лишения свободы, подсудимому Базарбаеву – 6 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях уголовно- исполнительной системы средней безопасности.

Банкротство физлиц

Минфин Казахстана утвердил форму типового плана восстановления платежеспособности граждан. Документ содержит общие сведения о должнике, данные об имуществе должника.

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал Zakon.kz, что нужно сделать гражданам до того, как подать заявление на процедуру банкротства. Он подробнее рассказал об алгоритме действий должника и кредитной организации в случае возникновения просрочки по займу или микрокредиту.

Будни президента

На имя Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма Башара Аль-Асада, в которой президент Сирии поблагодарил главу государства за оказанную Казахстаном гуманитарную помощь сирийскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года.

Президент принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову, которая проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятиях высшего органа аудита в текущем году. В их числе аудиты в теплоэнергетическом комплексе, а также в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения и другие.

Также глава государства принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева. Президент был проинформирован о законотворческой деятельности верхней палаты Парламента Казахстана.

Законодательство

Как подать заявление на снятие с учета по налогу на добавленную стоимость? Об этом рассказали в ДГД по Актюбинской области.

Ветераны Астаны получат дополнительно по 800 тыс. тенге ко Дню Победы. Соответствующее решение подготовил маслихат Астаны.

В Казахстане появятся новые ведомственные награды. Дополнения в перечень ведомственных наград некоторых госорганов, входящих в структуру правительства РК, подготовило Министерство культуры и спорта.

Список обязательных телеканалов расширят в Казахстане. Изменения в перечень обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от распространения в многоканальном вещании подготовило Министерство информации и общественного развития.

Правительство Казахстана приняло постановление от 1 марта 2023 года, которым внесло в план законопроектных работ правительства РК на 2023 год два новых законопроекта. В частности, проект закона "О масс-медиа" и поправки в сопутствующие законодательные акты МИОР представит в Министерство юстиции и в правительство в феврале 2023 года, а в Парламент – в марте 2023 года.

Паводки в Казахстане

РГП "Казгидромет" выпустил основной прогноз по паводкам:

регионы с повышенными рисками – Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;

со средними рисками – Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;

с низкими рисками – Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области.

Землетрясения в Турции

В Турции арестовали причастных к строительству обрушившихся зданий. В целом, по решению прокуратуры задержали 997 подозреваемых в причастности к строительству: 247 человек арестовали, в отношении 322 подозреваемых назначили судебный контроль, в отношении 198 выдали ордер на арест, 102 задержали.

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