Главное за 13 апреля: хищения на 45,5 млн, отчисления "Самрук-Қазына", раскрыта тайна гостя Акорды

Преступную схему выявили в ТОО "Богатырь Көмір": ущерб составил 45,5 млн тенге. "Самрук-Қазына" обязали ежегодно выделять не менее 7% от чистого дохода в фонд "Қазақстан халқына". Касым-Жомарт Токаев встретился с Еленой Рыбакиной. Обзор главных новостей за 13 апреля от Zakon.kz.

Ущерб на 45,5 млн тенге: преступная схема в ТОО "Богатырь Көмір"

Пресечена преступная деятельность руководителей среднего звена ТОО "Богатырь Көмір" Экибастуза. Директор автобазы подозревается в незаконном обогащении в группе с другими лицами: материальный ущерб от их действий составил 45,5 млн тенге.

Ежегодные отчисления АО "ФНБ "Самрук-Қазына"

АО "ФНБ "Самрук-Қазына" будет ежегодно выделять не менее 7% от чистого дохода общественному фонду "Қазақстан халқына". Фонд обязан использовать перечисленные средства по целевому назначению. На сегодня фонд реализует более 25 благотворительных программ в шести направлениях, среди которых медицина, образование, спорт, культура, социальная поддержка, а также оказывает помощь при ЧС.

День Токаева: назначения в КНБ и встреча с Рыбакиной

Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности:

Руслан Сейсембаев назначен заместителем председателя КНБ РК – начальником Службы антитеррора;

Асхат Тулеуов назначен заместителем председателя КНБ РК – начальником Службы экономической безопасности.

Днем ранее пресс-служба Касым-Жомарта Токаева заинтриговала казахстанцев сообщением о визите в Акорду известной личности, без преувеличения, мирового масштаба. Сегодня, 13 апреля, стало известно, о ком шла речь. Токаев поздравил победительницу Уимблдона Елену Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами. Позднее спортсменка рассказала о встрече и обмене подарками.

Даниал Ахметов о новых владельцах ТЭЦ в Риддере и про пост

На пресс-конференции аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов высказался о новых владельцах Риддерской теплоэлектроцентрали. По его словам, новые владельцы ничего не делают для ремонта, модернизации и погашения задолженности в размере 3,3 млрд.

Кроме того, он рассказал, как держит пост.

"Все проходит очень хорошо и легко. Ораза меняет мысли и чувства человека, организм обновляется", – уточнил он.

Встреча Ерболата Досаева с жителями города

На встрече с жителями Ауэзовского района аким Алматы Ерболат Досаев обозначил несколько приоритетов:

улицу Жубанова пробьют до границы города;

на территории бывшего машиностроительного завода построят школу;

как будут решать проблему с пробками в Алматы;

арендованные от имени города автостоянки передадут в "Алматы паркинг";

жалобы жителей о плохом освещении.

Остановка перевалки и приема нефти на КТК

13 апреля в Минэнерго объяснили остановку перевалки и приема нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Терминал остановлен на плановый ремонт на 72 часа. "Остановка производится по заранее объявленному графику", – говорится в сообщении.

Концепция по управлению активами Национального фонда

Национальный банк разработал проект "Концепции по управлению активами Национального фонда РК до 2030 года".

Основная цель Национального фонда – сбережение финансовых ресурсов путем формирования накоплений для будущих поколений и снижение зависимости республиканского бюджета и экономики страны от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов. Функциями Национального фонда являются сберегательная и стабилизационная.

Генеральная схема газификации страны

Министерство энергетики подготовило приказ "Об утверждении Правил подготовки генеральной схемы газификации Республики Казахстан".

Генеральная схема газификации РК – это документ, определяющий экономически обоснованные стратегические направления развития газовой отрасли для обеспечения надежного газоснабжения потребителей республики и основные мероприятия, подлежащие осуществлению для развития газовой отрасли путем использования в качестве топлива товарного и сжиженного нефтяного газа на объектах жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных объектах.

Предельные цены на оптовую реализацию для АЗС: новые правила

Министерство энергетики утвердило "Правила определения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов через АЗС, а также на оптовую реализацию для АЗС нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен".

В новую редакцию Правил внесены дополнения, которыми установлен порядок определения предельной цены на оптовую реализацию для АЗС нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен.

Пожизненные выплаты спортсменам

Министерство культуры и спорта разработало Правила выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, установления их размеров.

Материальное обеспечение выплачивается следующим спортсменам и тренерам, являющимся гражданами РК, имеющим трудовой стаж не менее 20 лет в области физической культуры и спорта, в частности:

спортсменам, завоевавшим звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и чемпионов мира по олимпийским видам спорта;

тренерам, подготовившим вышеназванных спортсменов.

В продолжение спортивной темы: самый высокооплачиваемый хоккеист Казахстана помог ЦСКА выйти в финал Кубка Гагарина.

Завершился финал в Западной конференции КХЛ, где московский ЦСКА был сильнее питерского СКА. Победу столичным армейцам в шестом поединке принес защитник сборной Казахстана Даррен Дитц, шайба которого стала решающей и вывела ЦСКА в финал Кубка Гагарина.

Также UFC выпустил сборник всех пяти финишей Шавката Рахмонова. Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов сейчас идет на серии 17 досрочных побед, пять из которых одержаны под флагом американского промоушена. И вот эту видеоколлекцию UFC решил представить мировой общественности.

Грязный воздух и строительство заводов по сжиганию мусора

Восемь городов Казахстана отнесены к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш и Усть-Каменогорск.

Причины загрязнения атмосферного воздуха в городах можно разделить на три категории:

в городах Алматы и Астане основной процент загрязнения приходится на теплоисточники – ТЭЦ, котельные, а также автотранспорт и частный сектор;

в городах Усть-Каменогорске и Темиртау наибольший объем эмиссий приходится на промышленность;

в городах Актобе и Атырау причиной высокого загрязнения являются устаревшие канализационно-очистные сооружения.

Также стало известно, что вопрос строительства мусоросжигающих заводов в Казахстане тянется с 2021 года. По словам директора Департамента госполитики в управлении отходами Минэкологии и природных ресурсов РК Мансура Ошурбаева, есть определенные сложности по реализации этого вопроса.

Пожар близ аэропорта Астаны

Днем 13 апреля возле аэропорта Астаны разгорелся пожар. По данным ДЧС (на 14:30), площадь горения сухостоя и камыша составляет около трех гектаров. Аэропорт столицы продолжает работать в штатном режиме.

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