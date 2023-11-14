Новые обвинения Кариму Масимову, юбилейная 10-тысячная купюра и массовые задержания – главное за день

Кариму Масимову предъявили новые обвинения. Юбилейная 10-тысячная купюра появится в Казахстане. Масштабная спецоперация по задержанию 10 членов ОПГ проведена в Шымкенте, также ряд резонансных задержаний прошли по всей стране. Главные новости за 14 ноября – в подборке Zakon.kz.

Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Главе государства доложено о проведении консультаций по созданию самостоятельной кассационной инстанции. Мергалиев сообщил, что по итогам обсуждения совместно с юридическим, научным, бизнес-сообществом и депутатами палат парламента одобрили модель, которая предполагает создание в Астане трех кассационных судов (по уголовным, гражданским и административным делам).



Назначения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил двух командующих войсками. Куанышбек Уштаев назначен командующим войсками регионального командования "Юг", освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Восток". А Женис Маралов назначен командующим войсками регионального командования "Восток".

Новая 10-тысячная купюра

Национальный Банк Казахстана с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 тыс. тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан. Банкнота имеет 19 защитных элементов.

Запрет на вывоз некоторых видов угля

Министр промышленности и строительства РК подписал приказ от 7 ноября 2023 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита". Теперь на шесть месяцев запрещено из Казахстана вывозить автомобилем уголь каменный; полученные из него брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива; лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата.

Сколько кандасов и переселенцев примет Казахстан в 2024 году

Министерство труда подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2024 год". В рамках него в страну прибудут 2433 кандасов и 7050 переселенцев.

Подтверждение получения медуслуг по-новому

Пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медуслуги посредством QR-кода запущен Минздравом РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В нем участвуют медицинские организации Астаны, Алматы и Северо-Казахстанской области.

QR-подтверждение, которое будет использоваться для подтверждения факта посещения врача, обеспечивает безопасность и прозрачность в рамках налаживания цифрового взаимодействия между пациентом и медицинским работником.

Новые правила определения знаний студентов

Министр науки и высшего образования приказом от 8 ноября 2023 года утвердил Правила и требования для проведения среза знаний обучающихся. Срез знаний проводится в форме компьютерного тестирования среди обучающихся бакалавриата очной формы, за исключением обучающиеся по сокращенным образовательным программам высшего образования с ускоренным сроком обучения на базе технического и профессионального, послесреднего или высшего образования.

Содержание тестовых заданий направлено на выявление понимания и осмысление методов научного и философского познания, содержания научного мировоззрения, научного анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития Казахстана. Обучающиеся проходят тестирование на основе языка обучения по четырем блокам, включающие 60 тестовых заданий.

Похороны Болата Назарбаева

В поселке Шамалган Алматинской области в последний путь проводили брата первого президента Казахстана Болата Назарбаева. На похоронах присутствовал Нурсултан Назарбаев.

Новые обвинения Кариму Масимову

Новые уголовные дела завели в отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. В частности это отмывание денег, а также получение взятки в особо крупном размере.

Задержания

В Астане директора "Гастро-центра", где произошло убийство Салтанат Нукеновой, арестовали на два месяца.

Также в столице арестовали главу Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Антикоррупционная служба озвучит подробности дела 15 ноября.

Столичный департамент полиции продолжает расследовать гибель трех промышленных альпинистов, которые 12 октября сорвались с высоты и разбились. По уголовному делу арестовали работодателя погибших за "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В Жезказгане арестованы руководитель и главный специалист филиала АО "КазТрансГаз Аймак". Официальный представитель АФМ Алибек Абдилов заявил, что они вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 тыс. до 300 тыс. тенге.

Рецидивистов-вымогателей задержали во время спецоперации в Шымкенте. Возраст участников группы варьируется от 20 до 40 лет. Они на протяжении длительного времени путем угроз и применения физической силы вымогали денежные средства у двух местных предпринимателей, завладели их машинами. При проверке изъяты четыре единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, наркотические средства и иные вещественные доказательства.

Приговор

В деле с насильственным действием сексуального характера в отношении пятилетней девочки в Арыси поставлена точка. Свою вину педофил полностью признал и раскаялся. Его приговорили к 20 годам колонии.

Прокуратурой Жамбылской области по результатам анализа гражданских дел установлены схемы незаконного приобретения права собственности на 20 объектов недвижимости рыночной стоимостью более 300 млн тенге. Злоумышленники выявляли в Таразе бесхозные квартиры и дома, владельцы которых умерли или переехали в другое государство, и путем подделок правоустанавливающих документов завладевали ими для личной выгоды в целях продажи другим лицам.

В прошлом году по трем из 20 объектов одно лицо осуждено к пяти годам лишения свободы. В этом году приговором суда №2 Тараза двое лиц осуждены к ограничению свободы на срок от двух до четырех лет за хищение двух квартир. По остальным 15 объектам недвижимого имущества проводится досудебное расследование.

Спорт

Спортивная команда алматинского "Центра социальных услуг "Демеу" вернулась из Караганды с республиканского турнира по юнифайд-волейболу с победой. В команде "Демеу" по юнифайд-волейболу играли 4 получателя услуг "Центра социальных услуг "Демеу", самому старшему из которых 54 года, а младшему, капитану команды, – 30 лет. Всего турнире приняли участие 19 команд из разных регионов Казахстана.

Казахстанская футбольная дружина накануне собралась в полном составе перед ответственными играми отбора Евро-2024. Исключением и некоторым огорчением стало отсутствие в списке двух ведущих игроков нашей команды – Асхата Тагыбергена и Бахтиера Зайнутдинова. Асхат и Бахтиер получили непредвиденные травмы во время матчей. Тагыберген не смог доиграть поединок казахстанского первенства против карагандинского "Шахтера", а Зайнутдинову не повезло в играх турецкого чемпионата.

В Турине (Италия) 24-кратному чемпиону турниров "Большого шлема" сербскому теннисисту Новаку Джоковичу вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона 2023. Новак Джокович уже в восьмой раз в карьере завершает сезон в качестве лучшего теннисиста в мире. Таким образом, он обновит собственный мировой рекорд по этому показателю.

Немецкий футбольный клуб "Бавария" завершил финансовый год с прибылью в 31-й раз подряд, его капитал достиг 536,5 млн евро. Это мировой рекорд. Оборот клуба достиг 854,2 млн евро – это также непревзойденный результат.

Мир

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что движение ХАМАС больше не контролирует сектор Газа благодаря успешному наступлению израильской армии. ЦАХАЛ наступает на всех направлениях. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг, мирные жители громят их базы. У населения нет доверия к их правительству.

Американский хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс", как обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона, по традиции посетил Белый дом. Во время данного торжества игроки команды подарили президенту США Джо Байдену золотую клюшку и форму с №46.

Национальный центр по кибербезопасности заявил, что технологии искусственного интеллекта представляют угрозу для выборов, которые должны пройти в Великобритании в январе 2025 года. В отчете центра говорится, что способность ИИ создавать "все более реалистичные дипфейк-видео и другие формы дезинформации" может оказать влияние на предпочтения избирателей. Сам по себе искусственный интеллект не будет создавать новых рисков: вместо этого он усилит воздействие уже существующих приемов манипуляции. Созданные ИИ фейковые видео и публикации могут стремительно распространяться по соцсетям, тем самым формируя общественное мнение.

Популярная соцсеть TikTok столкнулась с ограничениями во многих странах в связи с предполагаемым нарушением правил передачи данных и потенциально вредным влиянием некоторых материалов на молодежь. Власти Непала приняли решение о запрете TikTok. Соцсеть постоянно используется для обмена контентом, который "нарушает социальную гармонию и разрушает семейные структуры и социальные отношения". Власти не уточнили, что послужило причиной запрета.