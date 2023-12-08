Поручения Токаева, единое время для Казахстана и судьба АМТ – главное за день

Касым-Жомарт Токаев созвонился с Николом Пашиняном, дал поручения по развитию Астаны и обратился к болашаковцам. Казахстан перейдет на единый часовой пояс. Известна дальнейшая судьба "АрселорМиттал Темиртау". Главные новости за 8 декабря – в подборке Zakon.kz.

Президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В разговоре он отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств. Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.

В этот же день Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека. Он выслушал о ситуации в столице и дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

Также президент страны направил приветственное письмо участникам торжественного форума, посвященного 30-летию Международной стипендии "Болашак".

Единый часовой пояс

Министерство торговли и интеграции подготовило проект соответствующих поправок в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан". Согласно которому планируется, что в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00-00 акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей переведут местное время на 1 час назад.

Эксперты заявили, что, изучив все за и против, сделали отчет и разослали всем государственным органам, мединститутам, НИИ и получили поддержку, в том числе и Минздрава.

Многострадальный "АрселорМиттал"

"АрселорМиттал" передает право собственности на "АрселорМиттал Темиртау" предприятию, находящемуся в 100%-ной собственности правительства Казахстана. По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева переговоры о выходе Лакшми Миттала из казахстанского актива начались еще в 2022 году.

Казахстанская компания Qazaqstan Steel Group стала инвестором предприятий бывшего ArcelorMittalTemirtau. QSG в лице казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева достигнуты договоренности с Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан о приобретении активов ArcelorMittalTemirtau.

Компания намерена выплатить 16 млрд тенге на развитие Карагандинской области. Они будут направлены на развитие социальных проектов в области образования и здравоохранения.

Казахстанский эксперт Азамат Ергалиев высказался о завершении ключевой сделки по передаче ArcelorMittal Temirtau и ArcelorMittal Tubular Products Aktau.

Выплата участникам декабрьских событий

Участникам декабрьских событий предложили увеличить единовременную выплату до 250 тысяч тенге в Алматы. Изначально этот план рассматривался на следующий год. Однако по поручению акима Алматы Ерболата Досаева за счет экономии средств и накануне Дня Независимости рассмотрена возможность организовать выплаты "желтоксановцам" в текущем году. Ежегодно участники декабрьских событий 1986 года получают выплаты по 150 тысяч тенге ко Дню Независимости РК. В 2023 году эту помощь получат 702 человека.

Рост цен на электроэнергию

Предельные тарифы на электроэнергию с 1 января 2024 года планируется увеличить для 31 группы энергопроизводящих компаний из 55. В частности, вырастут тарифы для:

первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова) – с 7,32 тенге до 8,05 за кВтч;

третьей группы (станция Экибастузская ГРЭС-2) – с 11,20 до 11,76 тенге за кВтч;

шестой группы (Караганда Энергоцентр) – с 12,64 до 13,65 тенге за кВтч;

18-й группы (Степногорская ТЭЦ) – с 16,40 до 22,58 тенге за кВтч;

26-й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) – с 14,02 до 17,82 тенге за кВтч;

33-й группы (АЭС Шульбинская ГЭС) – с 3,67 до 4,14 тенге за кВтч;

41-й группы (Таразэнергоцентр) – с 12,15 до 14,29 тенге тенге за кВтч.



Увеличение предельных тарифов на электроэнергию по Казахстану составит в среднем до 2 тенге за кВт/ч.

Финансирование науки и инноваций

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что для более эффективного раскрытия инновационного потенциала республики необходимо увеличить концентрацию выделяемых средств на приоритетах технологического развития – это АgriTech (органические продукты), MedTech (превентивная медицина) и GreenTech (вода).

Также предлагается рассмотреть вопрос включения в приоритетные направления сфер искусственного интеллекта, Индустрии 4.0, GovTech и металлургии. Согласно прогнозам экспертов, к 2050 году данные направления будут представлять собой наиболее значимые вызовы не только для Казахстана, но и для всего мира.

Снижение базовой ставки

Анализируя волатильность нефтяных котировок, потенциальный предновогодний рост спроса на инвалюту, снижение объемов конвертации средств Нацфонда, эксперты АФК ожидают ослабление курса тенге, замедление инфляции и как следствие – снижения базовой ставки в январе. Согласно опросу, проведенному Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК), большинство экспертов казахстанского финансового рынка (76%) прогнозируют очередное снижение базовой ставки на первом в 2024 году заседании по денежно-кредитной политике, которое должно состояться 19 января. Причем 69% из них ожидают понижения на 25 базисных пунктов, до 15,5%, тогда как остальная треть рассматривает возможность более широкого шага – на 50 б.п., до 15,25%.

Запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота

Министерство сельского хозяйства разработало приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", в рамках которого введут на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Казахстана маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота.

Статистика аварий на предприятиях

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на парламентских слушаниях в Сенате прокомментировал большое число аварий на промышленных объектах в Казахстане. Причиной трагедий на производстве становится изношенность оборудования и несоблюдение требований безопасности. Ежегодно на опасных производственных объектах происходит около 20 крупных аварий.

О системе предупреждения ЧС

Председатель Сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях высказался о состоянии системы предупреждения и ликвидации ЧС в Казахстане. По его словам, в последние годы произошло множество природных и техногенных катастроф, в результате которых пострадали несколько тысяч человек, есть погибшие. По мнению спикера Сената, при организации работы по предупреждению и ликвидации ЧС казахстанским специалистам необходимо исследовать и перенимать мировой передовой опыт и внедрять новые механизмы, широко использовать научный потенциал.

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