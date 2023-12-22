Дисквалификация Чиншанло, декларация с наличными, громкие дела 2023 года – главное за день

Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года, Али Окапов рассказал о последствиях скандала с госнаградой, в Акорде опровергли материал американских журналистов. Об этом и многом другом в дайджесте от Zakon.kz.

Регистрация авто

Заявления принимаются до 1 июля 2023 года. Заявления, поданные в течение указанного срока, подлежат рассмотрению до 31 декабря 2023 года.

Постановлением правительства от 15 декабря 2023 года внесены изменения в Правила применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года, и освобождения физлиц от расширенных обязательств производителей

Правила исчисления средней зарплаты

22 декабря стало известно, что министр труда приказом от 12 декабря 2023 года внесла изменения в Единые правила исчисления средней заработной платы, которые вступят в силу с 1 января 2024 года.

При суммированном учете рабочего времени средняя заработная плата работника, кроме оплаты листа временной нетрудоспособности, исчисляется путем умножения среднего часового заработка на среднедневное количество рабочих часов и количество календарных дней события. Документ содержит формулу расчета с разъяснениями.

Срок уплаты налогов

В Казахстане 25 декабря истекает очередной срок уплаты налогов и платежей.

Необходимо уплатить следующие налоги и платежи.

За декабрь 2023 года:



авансовые платежи по КПН;



плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За ноябрь 2023 года:

КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;



ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

социальный налог;

единый платеж;

ОПВ, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.

Также необходимо произвести:

плату за использование радиочастотного спектра;

плату за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;

плату за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция).

плату за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства.

Отель Боранбаева

Аким Астаны Женис Касымбек 22 декабря 2023 года в СЦК рассказал, что будет с Comfort Hotel Astana, который ранее принадлежал бизнесмену Кайрату Боранбаеву.

"По Comfort hotel – процесс передачи еще происходит, после того, как процесс передачи завершится, будем определяться с дальнейшим видом деятельности. Но предварительно скажу, что в городе не хватает такого уровня отелей. Возможно, отель сохранит свой профиль деятельности. Но пока объект еще не передан, в процессе все", – рассказал Женис Касымбек.

Процедура передачи завершится в ближайший квартал.

Грозит ли Астане новый дефицит воды

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря рассказал, грозит ли астанчанам новый дефицит воды.

Женис Касымбек напомнил, что в июне 2023 года в городе были проблемы с обеспечением водой.

"Сегодня я хотел бы еще раз официально заявить: дефицита воды в городе нет. И определенный задел прочности на несколько лет вперед сделан. Более того, мы завершаем строительство второй дополнительной нитки водовода из Астанинского водохранилища, начинаем строительство водовода к Нуринскому месторождению и также проектирование расширения насосной станции "Тельман". Это даст нам мощность до 2030 года по питьевой чистой воде", – резюмировал Женис Касымбек.

28 марта 2023 года в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о снижении подачи питьевой воды в Астане.

Али Окапов рассказал о последствиях скандала с орденом "Курмет"

Казахстанский поп-исполнитель Али Окапов решил рассказать подписчикам о последствиях скандала с орденом "Курмет", которые отразились на его здоровье.

Он отметил, что сейчас проходит курс лечения.

По словам артиста, он заболел на нервной почве сразу после "октябрьских новостей".

Всеобщее декларирование и наличные деньги

В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК гражданам страны напомнили важную деталь про наличные деньги при всеобщем декларировании.

Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте страны, при декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП). Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня.

Раскрытие громких дел

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов провел расширенное заседание коллегии главного надзорного органа по итогам работы за 2023 год.

Государству возмещено 39,6 млрд тенге, возвращено имущество на сумму 69,7 млрд тенге. В судах защищены интересы бюджета на 24,4 млрд тенге.

Полностью с результатами работы Генпрокуратуры можно ознакомиться здесь.

Встреча Токаева с послом США

22 декабря 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития двусторонних отношении между Казахстаном и Соединенными Штатами, а также актуальные темы глобальной и региональной безопасности.

Казахско-американское сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, включая вопросы безопасности, устойчивого развития, климатическую повестку и гуманитарные связи.

Отдых в 2024 году

2024 год выдался богатым на дополнительные выходные дни.

На Новый год отдыхаем 1 и 2 января. 3 числа – рабочий день – выходим на работу.

Изменения в законодательстве за неделю

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю.

Чай поставьте!

Уходящий 2023 год был богат не только на события, но и на количество видео, размещенных на просторах Казнета. Некоторые из них вызывали смех и восхищение, а некоторые – даже возмущение. Самые обсуждаемые видео и мемы казахстанского интернета – в подборке Zakon.kz.

Перерасчет за неоказанную услугу

В ситуации, когда вместо горячих батарей в отопительный сезон дома ожидают холодные, должен делаться перерасчет суммы оплаты за услугу. А вот как его добиться.

Существуют Правила предоставления коммунальных услуг в новой редакции, они есть типовые, применяются отдельно и принимаются отдельно по каждому региону.

"Помощь" Токаева Путину с Пригожиным

Советник главы государства – пресс-секретарь президента Берик Уали сегодня, 22 декабря 2023 года, прокомментировал статью, которая вышла в The Wall Street Journal.

Ранее американское издание опубликовало статью под названием "Как правая рука Путина уничтожила Пригожина". В частности, в ней говорится о мятеже ЧВК "Вагнер", который произошел 24 июня, и о звонках, совершенных секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Корреспонденты The Wall Street Journal пишут, что якобы, кроме шквала телефонных звонков Евгению Пригожину, Патрушев звонил в Казахстан и Беларусь, и план с Астаной был страховкой, если армия РФ не сможет остановить ЧВК "Вагнер". Но, как следует из статьи, "Токаев отказал, Лукашенко согласился помочь".

Берик Уали заявил, что эта информация не соответствует действительности. С таким же заявлением позже выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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