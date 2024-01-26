Снос вокруг аэропортов, жилье для нуждающихся и виновные по делу исчезнувшего автобуса: главное за день

В Казахстане снесут незаконные строения вокруг аэропортов. Стали известны условия госфинансирования приобретения жилья нуждающимися в нем. Автобус с людьми рухнул под землю: комиссия огласила результаты расследования – итоги за 26 января 2024 года от Zakon.kz.

Снос незаконных строений вокруг аэропортов

В Казахстане снесут незаконные строения вокруг аэропортов. Такое решение принято на совещании в Минтранспорта, в котором участвовали представители Главной транспортной прокуратуры, центральных государственных и местных исполнительных органов, аэропортов и организаций. На встрече они обсудили вопросы по регулированию и контролю за строительством на приаэродромной территории с учетом требований безопасности полетов.

Условия госфинансирования приобретения жилья

Министерство промышленности и строительства утвердило Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета или выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья гражданам РК, нуждающихся в жилище.

Правила определяют порядок и условия финансирования строительства и приобретения местными исполнительными органами (МИО) и Единым оператором жилья за счет республиканского бюджета или выпуска ГЦБ, мониторинга и реализации жилья гражданам РК, нуждающимся в жилище, через АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".

Так, для обеспечения МИО необходимым объемом коммунального жилищного фонда будут предоставляться из республиканского бюджета средства на строительство, приобретение или реконструкцию арендного жилья согласно нормативу, определенному уполномоченным органом в области архитектуры, градостроительства и строительства, с обязательным софинансированием из местного бюджета.

Автобус с людьми рухнул под землю: результаты расследования

Комиссия по расследованию несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области огласила результаты специального расследования, проведенного с 4 по 24 января 2024 года.

Членами комиссии под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Мусы Танабаева изучена рабочая и проектная документация, привлечены к расследованию четыре экспертных организации, в том числе эксперт из Российской Федерации, проведен опрос свидетелей и должностных лиц предприятия. Комиссией произведен спуск в шахту и обследовано место обрушения.

Комиссией установлены семь ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.

Казахстан одобрил соглашение с Испанией о воздушном сообщении

Правительство Казахстана приняло постановление от 24 января 2024 года "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Испания о воздушном сообщении". Соглашение предусматривает, что стороны предоставляют друг другу права с целью осуществления международных воздушных перевозок на установленных маршрутах.

В Казахстане узаконят расследование нарушений безопасности на железной дороге

Министерство транспорта разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта". В частности, предлагается в закон "О железнодорожном транспорте" внести новую статью, предусматривающую расследование нарушений требований безопасности движения.

Так, говорится, что расследование нарушений требований безопасности движения на магистральных, станционных и подъездных путях осуществляется уполномоченным органом или его территориальными органами.

Создание НИИ Каспийского моря

Научно-исследовательский институт (НИИ) Каспийского моря будет создан в Казахстане. Правительство Казахстана утвердило разработанное Министерством водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК постановление о создании института.

Научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

Новые данные по возврату активов РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов. В рамках заседания обсуждены вопросы включения новых лиц, по которым будут начаты проверочные мероприятия, в соответствующий реестр. По некоторым ранее включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов.

Премьер-министр подчеркнул, что решение главы государства о возврате незаконно приобретенных активов – это продолжение процесса построения "Справедливого Казахстана". Так, за два года в страну возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге.

На сегодня в рамках масштабной работы выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект – за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 млрд тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 трлн тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 трлн тенге.

Казахстанские студенты смогут оформлять места в общежитиях через SMS

Министерство науки и высшего образования подготовило изменения в Правила распределения мест в общежитиях организаций высшего и послевузовского образования.

Предоставление общежития обучающимся в организациях высшего и послевузовского образования (государственная услуга) оказывается бесплатно на основании заявления.

При этом уточняется, что прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:

информационные системы организаций высшего и послевузовского образования (ОВПО);

абонентское устройство сотовой связи, зарегистрированное на веб-портале "электронного правительства.

Мобильные переводы: как работать официантам и таксистам, не нарушая закон

С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные переводы граждан с признаками предпринимательской деятельности. В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, как теперь работать официантам и таксистам, не нарушая закон.

По словам заместителя руководителя Департамента государственных доходов Алматы Зангара Шындали, контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков.

"Органы государственных доходов не будут проверять все мобильные переводы. Проверке подлежат только лица, скрывающие свои доходы или не зарегистрированные как ИП, получившие на личные счета мобильные переводы от 100 и более лиц в течение трех месяцев", – рассказал Зангар Шындали.

Казахский язык планируют преподавать в одном из старейших вузов мира

Казахстанская делегация в лице министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, ректоров ведущих вузов страны посетила один из престижных старейших вузов мира – University of Oxford.

В ходе посещения учебного заведения Великобритании представителям делегации были представлены эксклюзивные древние рукописи Бодлианской библиотеки Оксфорда, относящиеся к Казахстану, а также проведена экскурсия по университету.

Между Министерством науки и высшего образования РК и University of Oxford подписано соглашение, согласно которому планируется запустить преподавание казахского языка в Оксфордском университете.

Экс-акима Атырау из СИЗО перевели под домашний арест

Экс-акиму Атырау Кайрату Уразбаеву изменили меру пресечения – его перевели из следственного изолятора под домашний арест. Как объяснили Zakon.kz в пресс-службе суда, это связано с состоянием здоровья бывшего чиновника.

О задержании Уразбаева стало известно в ноябре 2023 года.

Землетрясения в Алматы

Специалисты Национального научного центра сейсмоисследований зарегистрировали три землетрясения близ Алматы в течение одного часа. Во всех случаях жители Казахстана колебания не ощущали.

В Национальном научном центре сейсмологического наблюдения и исследований рассказали, сколько афтершоков ощутили алматинцы за четверо суток. Так, в период с 23 января по 26 января по Казахстану "ННЦСНиИ" зарегистрировал более 1800 слабых афтершоков, только 11 из них ощущались в Алматы в 2 балла.

Специалисты Управления общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии пострадавших во время сильного землетрясения. Трое взрослых продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы выступил с обращением к жителям и гостям города. Специалисты объяснили взволнованным горожанам причину продолжающихся несколько дней подземных толчков.

Управление градостроительного контроля Алматы обратилось с заявлением к жителям города. Как оказалось, в ведомстве обновили список жилых комплексов, которые не рекомендуют рассматривать для покупки. Список состоит из 45 жилых комплексов.

Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали провел совещание с руководителями структурных и территориальных подразделений по изучению ситуации с системой оповещения о землетрясениях. Совещание было проведено после поручений Касым-Жомарта Токаева.

Спецоперация по Казахстану

Молодых вымогателей задержали в двух городах Казахстана. В Павлодаре и Шымкенте задержали две молодежные группировки. Они были причастны к вымогательствам, грабежам, мошенничествам и незаконному лишению свободы. Также в Павлодарской области находилась группировка, состоявшая из пяти молодых жителей областного центра, в возрасте от 18 до 23 лет.

Рассылка о массовых убийствах в школах Актобе

Жители Актобе боятся отпускать детей в школу после пугающей рассылки о массовых убийствах. Акимат Актобе обратился к жителям. Оперативная обстановка в городе стабильная, поводов для беспокойства нет, отметили там. Общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме, их безопасность обеспечивается нарядами полиции.

Спорт

25 января юношеская сборная Казахстана по хоккею завоевала бронзовые медали зимней Олимпиады-2024 в Канвоне. Это лучший результат нашей страны за всю историю участия в соревнованиях по хоккею с шайбой на юношеских Олимпийских играх. С этим историческим успехом наших молодых хоккеистов в Канвоне поздравил президент Национального Олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев.

Согласно лайв (live) рейтингу WTA, стала известна расстановка сил в женской табели о рангах после окончания Открытого чемпионата Австралии. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в обновленном списке потеряет две позиции.

В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии завершился первый полуфинальный матч в мужском одиночном разряде. За выход в финал сражались лидер мирового рейтинга Новак Джокович (Сербия) и итальянец Янник Синнер (№4 АТР). Янник Синнер в четырех сетах обыграл 24-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Итальянец стал первым игроком, победившим Новака Джоковича в полуфинале Australian Open. Также он прервал его победную серию из 33 матчей в Мельбурне.

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти планирует временно оградить своих футболистов от шумихи, связанной с проблемами с судейством в испанском футболе. Как сообщает издание Marca, 64-летний итальянский специалист намерен пойти на такой шаг в связи с напряженным календарем королевского клуба. Анчелотти желает, чтобы его подопечные не отвлекались на разные разговоры и слухи, а сосредоточились на четырех ближайших поединках в рамках Ла Лиги, в которых "галактикос" сыграют с "Лас-Пальмасом", "Хетафе", "Атлетико" и "Жироной".

Сборная Палестины по футболу, которая добилась исторического успеха на нынешнем Кубке Азии, встретится с хозяевами турнира, командой Палестины, в рамках 1/8 финала.

Глава столицы Франции Анн Идальго заявила, что Париж неполностью готов принять летние Олимпийские игры 2024 года, которые стартуют уже через полгода.

Мир

По информации китайского издания The Epoch Times, после мощного землетрясения магнитудой 7,1 в префектуре Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР уже трое суток продолжаются афтершоки. С 23 по 26 января сейсмологи зафиксировали 4216 подземных толчков, самый сильный из них – магнитудой 5,7.

Западные и российские СМИ сообщили, что Россия по неофициальным каналам дала понять властям США, что готова к переговорам о прекращении военного конфликта в Украине. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившиеся в западных и российских СМИ публикации о том, что Кремль готов к мирным переговорам с Киевом и даже откажется от требования о нейтральном статусе Украины.

Как сообщает VOA News, Совет безопасности ООН провел экстренное заседание, созванное по требованию России после катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области, произошедшей 24 января. По версии РФ, самолет, в котором находились пленные украинские военные, был сбит ВСУ. Украинская сторона ранее утверждала, что Ил-76 перевозил ракеты. На заседании Совбеза как Россия, так и Украина призвали к объективному расследованию инцидента. Официально подтверждена гибель шести членов экипажа, один из которых был уроженцем Казахстана.

Чудом уцелевшие при крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане члены экипажа вернулись в Москву и впервые рассказали журналистам подробности авиакатастрофы. Он рассказал, что экипаж с трудом сумел посадить воздушное судно на вершине горы.

В США потерпел крушение самолет, угнанный из аэропорта в штате Техас. Угонщик успел долететь до границы штата, прежде чем потерял управление. 23-летний мужчина погиб.

Власти Южной Кореи распространили официальное предупреждение, в котором настоятельно рекомендовали гражданам страны не есть жареные зубочистки. Ранее такой тренд распространился в TikTok.