Мобильные переводы, соцвыплаты и пособия, новые города на карте Казахстана, возврат земли Нацбанку – итоги дня

Могут ли увеличить порог проверки мобильных переводов. Какие соцвыплаты и пособия получают казахстанцы. На карте Казахстана могут появиться 18 новых городов. Нацбанку вернули 960 га земли, принадлежащих известному бизнесмену. Главные события за 19 марта 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Могут ли увеличить порог проверки мобильных переводов, рассказал глава Минфина

По словам министра финансов Мади Такиева, для мониторинга мобильных переводов налоговики используют два критерия: более 100 переводов и в течение трех месяцев.

"Сейчас обсуждаем третий критерий, чтобы сумма была выше 255 тыс. тенге. Проводили работу с банками, люди обратно переходят на мобильные переводы. За январь зарегистрировалось порядка 75 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), в феврале – порядка 70 тыс. То есть идет легализация и вывод из тени людей, которые были там. Мы эту работу будем продолжать", – заявил он.

При этом глава Минфина сообщил, что ситуация вокруг этого вопроса в целом стабилизировалась.

"Мы разговаривали с банками, оборот наличности снова падает, люди возвращаются к мобильным переводам. Это вопрос регистрации. Если 255 тыс. тенге за три месяца и в год выше 12-кратной минимальной заработной платы, он подлежит постановке на учет в качестве ИП. Таков закон", – заявил Мади Такиев.

Соцвыплаты и пособия казахстанцам

В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. По данным Минтруда, выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо: авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн-режиме можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

Также казахстанцы получают государственные пособия по многодетности. На них, как уточнили в Минтруда, могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют: с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

18 новых городов могут появиться на карте Казахстана

По словам министра национальной экономики РК Нурлана Байбазарова, в стране насчитывается 112 сел с населением более 10 тыс. человек. Из них в 18 населенных пунктах проживает более 30 тыс. человек.

"В законодательстве предусмотрены механизмы изменения их статуса. Например, если численность населения будет превышать 10 тыс. человек в течение трех лет, то областной маслихат имеет право изменить статус этих сел, то есть придать им статус города", – уточнил он.

О том, какие села могут получить статус города в Казахстане, можете узнать здесь.

Нацбанку вернули 960 гектаров земли, принадлежащих известному бизнесмену

Прокуратура Алматы на основании анализа судебных актов и приговоров суда установила вывод активов должника (ответчика Ш.), являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCreditBank". Задолженность ответчика составляла более 15 млрд тенге.

Прокуратурой в интересах Национального банка подан иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика "Ш". Решением Илийского районного суда Алматинской области исковые требования прокуратуры Алматы удовлетворены в полном объеме. Постановлением судебной коллегии судебный акт оставлен в силе.

Отметим, что единственным акционером ликвидированных банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCreditBank" является Орифджан Шадиев.

Самолет из Астаны развернулся на полпути в Костанай

Рейс FlyArystan Астана – Костанай развернули на полпути. О возврате борта стало известно из сообщения регионального издания "Наша газета". Пассажиры отметили, что им "толком не пояснили", что произошло. В авиакомпании назвали причину.

"Рейс КС7341 Астана – Костанай 19 марта 2024 года при вылете в Костанай вернулся обратно в аэропорт Астаны по производственной причине. Рейс авиакомпании вылетел в 14:15 по местному времени". Пресс-служба FlyArystan

Спецоперация в Туркестанской области: мужчина взял в заложники экс-супругу

Как пояснил начальник Департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов, в полицию обратился местный житель. Он заявил, что бывший зять устроил семейный скандал.

"В ходе ссоры он, угрожая ножом, взял его дочь в качестве заложницы и выехал на автомашине Chevrolet в направлении Кызылорды по месту своего жительства. Он также потребовал его не преследовать и не привлекать к ответственности, угрожая убийством". Кабденов Мурат

После заявления незамедлительно был создан оперативный штаб.

"Силами спецподразделения "Арлан" по дороге возле мкр. Асар подозреваемый был обезврежен, а потерпевшая освобождена". Начальник Департамента полиции Туркестанской области

Проливные дожди испортят погоду в Алматы

Не успели алматинцы насладиться солнечной погодой, как синоптики предупредили жителей и гостей города о проливных дождях. По прогнозу РГП "Казгидромет", с 20 по 22 марта в Алматы ожидается сильный дождь. Поэтому, как уточнили в акимате, городские коммунальные службы приведены в готовность.

Изменились правила поступления в Академию правосудия при Верховном суде РК

Председатель Верховного суда приказом от 13 марта 2024 года внес изменения в Правила приема на обучение в Академию правосудия при Верховном суде РК. Теперь вступительные экзамены проводятся с 5 по 22 августа. Ранее – с 10 по 22 августа. Зачисление по-прежнему осуществляется до 31 августа.

В Казахстане исключили ряд импортных товаров из госзакупок на два года

Правительство Казахстана приняло постановление от 16 марта 2024 года "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима". В нем говорится, что при осуществлении государственных закупок установлено изъятие из национального режима:

товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК;

товаров химической промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками;

товаров металлургической промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками;

товаров строительной промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками;

продовольственных товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК.

Казахстанцев предупреждают о глобальной акции

Во всех регионах Казахстана 23 марта с 20:30 стартует экологическая акция "Час Земли". Жителей страны призывают стать участниками главного экофлешмоба планеты.

В Минэкологии отметили, что это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на один час, тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку.

Тачка на "прокачку": распространенные схемы обмана с авто

Согласно официальной статистике, в Казахстане на 1 февраля текущего года зарегистрировано свыше 5,3 млн автотранспортных средств, из них почти 88% – легковые авто. Растет спрос на электромобили, количество которых составило 8,3 тыс., что в девять раз больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Мошенники тоже следят за трендами на рынке авто и изобретают различные ловушки. Подробнее о распространенных схемах обмана с авто, а также о том, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев. Подробности здесь.

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