Новые обвинения Трампа, противостояние Турции с США и люди из подземелья – мировые итоги недели

Краткий обзор основных мировых событий, обсуждаемых в зарубежных СМИ.

Украинский депутат попался на пикантной переписке с мужчиной. В Узбекистане известного певца лишили лицензии за "купание" в долларах. В Гонконге и Барселоне бушуют протесты, переходящие в беспорядки и столкновения с полицией. Турция начала военную операцию на севере Сирии, в связи, с чем практически всю неделю между Вашингтоном и Анкарой росла напряженность, которая более или менее разрешилась лишь к четвергу. В США вновь заговорили об импичменте президента Дональда Трампа. Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли компромисса по Brexit. В Японии тайфун "Хагибис" унес жизни более 70 человек. Во Франции задержали мужчину, который "вдохновлялся 11 сентября" и планировал угнать самолет для совершения теракта. В Нидерландах семья много лет прожила в подвале фермерского дома, считая себя единственными людьми на Земле. В США супружеская пара влюбилась в одну женщину и решила жить втроем. Юную норвежку возненавидел весь мир за съеденную ею лошадь. Зарубежные СМИ рассказали, почему экс-король Малайзии мог бросить Воеводину. Компания Microsoft впервые с 1994 года дополнила клавиатурный ряд двумя новыми кнопками. Произошло и немало других событий, заслуживающих внимания. Обо всем этом можно прочесть в традиционном обзоре мировых новостей подготовленном Zakon.kz.

Ближнее зарубежье

Источник фото: slovoidilo.ua

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Анатолий Остапенко попался на интимной переписке с мужчиной. "Депутат от Слуги Народа Анатолий Остапенко решает важные государственные вопросы во время заседания Верховной Рады. Казалось бы, ничего необычного, если бы собеседника депутата не звали Алексеем", - написал в Facebook Александр Волков. Фото депутата с перепиской в смартфоне разлетелось в социальных сетях. Между мужчинами состоялся диалог о предстоящей встрече.

А премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на мероприятии, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна". Фото украинского премьера на сцене мероприятия опубликовал у себя в телеграмм-канале лидер радикально-националистической организации С14 Евгений Карась. По его словам, организовал концерт обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько. После концерта этой группы в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за и фашистских призывов и цитат высказывания Итальянского диктатора Бенито Муссолини.

СМИ Кыргызстана сообщили о том, что бывший президент страны Алмазбек Атамбаев по-прежнему отказывается участвовать в суде. Как отметил его адвокат Замир Жоошев: "Мы сейчас будем ходатайствовать, чтобы процесс продолжить без Алмазбека Атамбаева. Он не будет принимать участие в этом суде, так как считает, что все происходящее незаконно". Однако представители защиты бывшего главы государства не исключают, что суд может вынести решение о принудительном приводе обвиняемого. А во вторник Алмазбек Атамбаев, находящийся в СИЗО ГКНБ, заявил, что объявит голодовку, если его принудительно доставят в суд. "Если суд и правительство хотят моей смерти, пусть идут на такой шаг", — передал его слова юрист.

Напомним 11 октября Атамбаев отказался выходить из камеры, чтобы участвовать в предварительных слушаниях. Его обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.

Также немалый интерес мировых СМИ вызвала публикация "Новой Газеты", где говорится о том, что вот уже несколько месяцев в Чеченской Республике продолжаются репрессии против членов близкого круга Рамзана Кадырова. Якобы в подвалах "секретных тюрем", содержатся от нескольких дней до недель и даже месяцев не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение. Издание пишет, что зачистки начались после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, который открытым текстом и максимально неполиткорректно высказал все, что он думает о Рамзане Кадырове и его семье. Позднее сам Рамзан Кадыров прокомментировал статью о "зачистке". "Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь!", - заявил Кадыров.

Около 50 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить получение российским телеведущим Владимиром Соловьевым итальянского гражданства. Опубликованное на Change.org обращение на итальянском языке сделал православный священник-эмигрант отец Сергий. Он призвал итальянцев "не дать российскому "Геббельсу" итальянское гражданство". В тексте петиции говорится о том, что Соловьев, на деньги, полученные от трансляции пропаганды, купил две виллы рядом с озеро Комо и хочет устроить свою жизнь там. Сам журналист заявил, что никогда не хотел, не просил и не подавал документы на какое-либо иностранное гражданство.

А "Узбекконцерт" лишил лицензии известного узбекского певца Джахонгира Атаджанова. Поводом для этого стал, в том числе, ролик, распространенный в социальных сетях, где певец вышел на сцену в колье из долларов, а поклонники также обсыпают его со всех сторон долларами. "Джахонгир Атаджанов забыл про мораль и во время священного месяца Рамадан проявил неподобающее поведение, не соответствующее этике, национальным обычаям", – говорится в сообщении "Узбекконцерта". Однако сам певец не считает свое поведение зазорным.

Геополитика

Источник фото: lenta.ru

В понедельник во время массовых протестов в Гонконге протестующий ударил полицейского канцелярским ножом в шею. Нападавший мужчина и еще один участник акции, который попытался отбить товарища у полицейских, были задержаны. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Напомним, в Гонконге с июня не утихают массовые протесты, которые были вызваны продвижением закона об экстрадиции. Несмотря на решение властей отказаться от идеи продвижения злосчастного документа, миллионы человек продолжают выходить на улицы и вступать в столкновения с полицией.

В этот же день в барселонском аэропорту "Эль-Прат" начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году. Несколько тысяч человек блокировали подходы к терминалу, еще несколько десятков человек устроили сидячую забастовку внутри здания. Митингующие перекрыли дорогу к аэропорту, на некоторое время было прекращено движение поездов и метро до аэропорта, но потом возобновилось.

Позже выяснилось, что в результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером и в ночь на среду эпицентром противостояния стал центр Барселоны, где проходили столкновения с полицией, радикалы строили баррикады и поджигали их. Столкновения также произошли в Таррагоне, Лериде и Жироне. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 сотрудников правоохранительных органов.

Два дня спустя, 16 октября, колонны сторонников независимости Каталонии направились из различных городов в Барселону, чтобы прибыть туда в пятницу и принять участие во всеобщей забастовке, организованной после приговоров, вынесенных каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Всего к каталонской столице вышли пять колонн – из Жироны (в ней, по данным правоохранительных органов, около десяти тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.

А лидеры предвыборной гонки среди демократов в США выступили за импичмент американского президента Дональда Трампа. Об этом они заявили во вторник на общенациональных теледебатах в штате Огайо. "Импичмент позволит гарантировать, что этот человек не сможет раз за разом нарушать закон", - сказала сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, говоря о Трампе. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выразил уверенность в том, что действующий американский лидер является самым коррумпированным президентом в истории страны и пользовался постом главы государства для "личного обогащения". Бывший вице-президент США Джозеф Байден подчеркнул, что у американских законодателей "нет иного выбора", нежели продолжить процедуру импичмента.

Однако на следующий день спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы откладывают голосование за разрешение провести процедуру импичмента американскому президенту Дональду Трампу. По словам Пелоси, в законодательстве нет требования, которое обязывало бы провести голосование прямо сейчас, так что оно будет отложено. Такое решение было принято из-за растущего давления со стороны республиканцев и Белого дома. Она подчеркнула, что это очень серьезный вопрос для демократов, и они не блефуют, а пытаются найти правду.

В этот же день глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф пообещал обнародовать в будущем документы по делу об импичменте президенту Дональду Трампу. "По мере продвижения расследования мы опубликуем расшифровки бесед в такое время, чтобы не подвергать риску ценность расследования. В них может быть внесена необходимая редактура относительно секретной или деликатной информации. Также мы ожидаем, что в определенный момент расследования будем заслушивать показания свидетелей в открытом режиме", - говорится в письме Шиффа коллегам в палате представителей. Перечисляя события прошедшей недели, Шифф упомянул о том, что Пентагон и бюджетное управление Белого дома отказались предоставить документы по повестке конгресса, и это будет рассмотрено как потенциальное свидетельство воспрепятствования правосудию со стороны президента.

А Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов для физических и юридических лиц. В список вошли пять человек, связанных с сирийским режимом, четверо, причастных, по мнению ЕС, к инциденту в Солсбери, а также одна организация — Центр научных исследований в Сирии. Напомним, в октябре прошлого года Европейский Союз одобрил новый механизм введения санкций против лиц, "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".

Между тем переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли компромисса по Brexit. При этом подробности пока не приводятся. "Когда есть воля, есть и договоренность — и у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства <...>. Я рекомендую саммиту принять эту сделку, — написал в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Британский премьер Борис Джонсон подтвердил эту информацию и призвал парламент поддержать документ. Напомним, в четверг стартовал саммит глав государств Евросоюза, где ключевой темой обсуждения должен стать Brexit.

Операция "Источник мира" в Сирии

Источник фото: ktovkurse.com

В понедельник стало известно, что сирийская армия заняла первый контролируемый курдами город – Табка в провинции Ракка, и продолжила движение дальше на север. Кроме того, гостелевидение Сирии сообщило, что армия Асада также достигла населенного пункта Телль-Тамр на северо-западе провинции Хасеке. Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство" (Террористическая группировка, запрещенная в Казахстане). В субботу Анкара сообщила, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн. Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов.

Между тем вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого потребовал прекращения огня в Сирии. "Соединенные Штаты Америки не дали зеленый свет Турции для вторжения в Сирию", - заявил Пенс журналистам у Белого дома.

В тот же день Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео. Указ, как следует из заявления главы госдепа, призван оказать давление на Турцию, чтобы вынудить ее прекратить операцию в Сирии. Как уточняет минфин США, санкции введены против министерств обороны и энергетики Турции, а также против глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. Кроме того, в черный список попал зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена санкциями, введенными США в ответ на операцию "Источник мира" на севере Сирии. "Пока операция не достигнет всех поставленных целей, она будет продолжаться. Наши цели ясны, по поводу санкций у нас беспокойства нет. Наша цель - удалить террористов на 32 километра от границы. Для координации на поле мы ведем переговоры с США и Россией. YPG [Силы самообороны сирийских курдов] быстро теряют позиции", - отметил государственный лидер. Также Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп потребовал заключить перемирие, однако Турция не намерена этого делать, и не сядет за стол переговоров с террористической организацией, но готова обсудить все вопросы с американской делегацией.

Между тем стало известно, что международная коалиция во главе с США выводит войска с севера Сирии, уже покинула Манбидж. Об этом сообщил представитель коалиции полковник Майлс Каггинс. Манбидж – крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды. Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия в понедельник вошла в город Ракка на севере Сирии.

В среду, 16 октября, телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп в день начала турецкой операции в Сирии направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В письме американский лидер призывает турецкого коллегу "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией. "Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я буду <...> Не будь упертым парнем, - написал Трамп. Он напомнил Эрдогану, что США уже вводили санкции против двух турецких министров из-за дела американского пастора Эндрю Брансона. Отмечается, что подлинность письма подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.

Вскоре СМИ сообщили, что письмо Дональда Трампа лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, было выброшено получателем в урну. А в США демократы резко раскритиковали послание. Они назвали письмо "совершенно жалким". "Буду честен. Сначала я увидел это в Сети. Я действительно подумал, что это пранк, шутка, что это не могло быть написано в Овальном кабинете", — сказал конгрессмен Майк Куигли во время интервью CNN.

Как бы то ни было, но уже в четверг вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции "Источник мира" в Сирии на пять дней. По его словам, стороны, в частности, договорились, что США будут способствовать отводу курдских формирований. Он также пообещал, что США не планируют вводить дополнительных санкций против Турции из-за Сирии, и добавил, что Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Анкары, по мере прекращения Турцией огня в Сирии. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара получила от США "то, что хотела". Так, курды в Сирии сдадут оружие. По его словам, после отвода сил можно будет говорить о завершении турецкой операции в Сирии.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Казахстане). "ИГ полностью находится под контролем, мы продолжаем захватывать боевиков", - сказал американский лидер журналистам в Техасе. Ранее в четверг глава Белого дома заявлял, что захваченные в зоне операции Турции в Сирии боевики ИГ будут находиться под стражей. Также, говоря об итогах американо-турецких переговоров по Сирии, Трамп выразил благодарность президенту Турции Тайипу Эрдогану, курдам, вице-президенту США Майклу Пенсу и госсекретарю Майклу Помпео.

ЧС, терроризм и криминал

Источник фото: golos.ua

В понедельник зарубежные СМИ сообщили, что число жертв обширных наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 39 человек. Ранее сообщалось о 33 жертвах. Травмы получили 189 человек. Около 136 тысяч жилищ в Японии остаются без водоснабжения и 4,3 тысячи - без электричества. Тайфун, сопровождавшийся сильными ветрами и ливнями, привел к выходу из берегов двух десятков рек, к затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря, и к оползням. Тысячи жителей пострадавших районов остаются в эвакуационных центрах. В пятницу стало известно, что общее число жертв тайфуна составило более 70 человек.

В бразильском в городе Форталеза обрушилось семиэтажное жилое здание. Трагедия произошла в одном из фешенебельных городских кварталов Дионисиу-Торреш. К месту происшествия прибыли экстренные службы. Одного человека спасли, он жив. Сколько еще людей может находиться под руинами, выясняется.

В Афганистане не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. Еще несколько человек пострадали. В результате взрыва обрушилась крыша мечети. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

Французские правоохранители арестовали подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. По словам министра МВД Кристофа Кастанера, подозреваемый, который "вдохновлялся 11 сентября" и планировал угнать самолет, был арестован в прошлом месяце. Кастанер отметил, что этот арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции, начиная с 2013 года. Источники в полиции сообщили, что речь идет о 30-летнем гражданине Франции, проживающем в столичном департаменте О-де-Сен.

В Берлине прошел марш против экстремизма и антисемитизма. Несколько тысяч берлинцев прошли маршем по германской столице в знак солидарности с жертвами атаки на синагогу в Галле, протестуя против расизма и правого экстремизма. Атака на синагогу в немецком Галле, в которой находились 51 человек, празднующих Йом-Кипур, произошла 8 октября. Подозреваемый, 27-летний немец Штеффан Б. убил двух прохожих и ранил еще двух. Он дал признательные показания и находится под арестом. Власти Германии назвали преступление правоэкстремистским террористическим актом антисемитской направленности.

В Нидерландах суд приговорил гражданина Афганистана к 26 годам заключения за нападение на туристов из США. Суд также обязал афганца выплатить более двух миллионов евро компенсации его жертвам. Нападавшего возмутил местный конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. В августе 2018 года он приехал из Германии в Амстердам, где прямо на вокзале ранил ножом двух человек. Один из них теперь парализован. Сам обвиняемый признал вину после ареста. Он заявил, что хотел защитить ислам от "нечестных и жестоких людей". При этом своей ошибкой он назвал то, что ранил туристов, а не местных жителей.

А гражданин Таджикистана получил 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за нападение на полицейского и попытку сбыта наркотиков. "В сентябре 2018 года обвиняемый, находясь под оперативным наблюдением, размещал в одном из гаражных кооперативов города Дюртюли наркотические средства в тайники. При задержании злоумышленник, пытаясь скрыться, нанес несколько ножевых ранений сотруднику полиции, в том числе в грудь и живот. Преступные действия нападавшего были пресечены подоспевшим коллегой раненого", - говорится в сообщении прокуратуры Башкортостана. Подсудимый вину признал частично.

Жительница США просто так облила бензином и сожгла своего парня на его день рождения. 24-летний житель американского штата Аляска отмечал свой день рождения в квартире на вечеринке, которую для него устроила 32-летняя возлюбленная, и заснул на диване. Девушка сходила до заправки, взяла там бензин, облила им своего парня, а также единственный выход из квартиры. Затем подожгла кусочек бумаги, кинула его в комнату и закрыла дверь. Молодой человек сгорел заживо. Сама девушка призналась, что мотивов для убийства у нее не было, и рассказала, что уже давно принимает различные наркотики. В общей сложности за свое преступление ближайшие 60 лет девушка проведет в тюрьме.

Американскую модель Эсмеральду Гонсалес нашли мертвой в пустыне Невада. Ее тело лежало в деревянном ящике, залитом бетоном. Поиски 24-летней манекенщицы велись пять месяцев. Полиция установила, что смерть девушки наступила в результате отравления ядовитым веществом, также перед этим ее пытались задушить. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего соседа погибшей Кристофера Престипино. По версии следствия, в день убийства Гонсалес употребила наркотики, находясь в доме у злоумышленника. В настоящее время мужчина арестован по подозрению в убийстве, похищении и заговоре с целью убийства.

В России в одном из кафе Кировского района Ленинградской области диджея убили из-за музыки. Посетителю заведения не понравился репертуар, он потребовал перестать "ставить фигню". Получив отказ, он схватился за нож и ударил диджея в сердце. Пострадавший умер в больнице. Преступник скрылся. Предположительно, им является мигрант из одной из среднеазиатских республик бывшего СССР. По словам свидетеля, друзья мужчины также избили посетителя кафе, пытавшегося снять конфликт на смартфон.

В тот же день российскую блогершу из Екатеринбурга избили в местном клубе. По словам Екатерины Филатовой, неизвестные набросились на нее, ее подругу и молодого человека в баре после того, как подруга отказала одному из посетителей в знакомстве. Затем в баре завязалась драка, несколько мужчин повалили Филатову на пол и начали избивать ногами, в то время как блогерша пыталась снять происходящее на камеру. После того, как пострадавшая вышла из бара, неизвестный снова ударил ее по лицу и пытался разбить телефон. Как уточнила Филатова, никто из охранников не помог им во время драки, а сотрудники полиции отказались приезжать на место происшествия.

Также российские СМИ сообщили о том, что заключенные готовятся к физической расправе над подозреваемым в убийстве 9-летней девочки в Саратове. Об этом сотрудники ФСИН узнали из перехваченной записки зэков. Сообщается, что к заключенному применят меры государственной защиты и переведут в одиночную камеру следственного изолятора. Напомним, 9 октября школьница из Саратова пошла на учебу и не вернулась. За поиски взялись местные жители. Тело девочки было найдено в гаражном кооперативе возле ее дома в ночь на 11 октября. Подозреваемый в убийстве заявил, что он самовольно завладел заброшенным гаражом, где он и убил девочку из-за страха разоблачения.

Общество

Источник фото: mediapulse.online

Полиция в провинции Нидерландов Дренте обнаружила мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома. Семью удалось обнаружить после того, как старший из детей сбежал из дома и зашел в местный бар. У 25-летнего мужчины были длинные волосы, грязная борода. Он был в старой одежде и выглядел растерянным. Мужчина рассказал бармену, что не был на улице уже девять лет. Он также рассказал, что у него есть брат и сестры и все они живут на ферме. Как выяснилось, семья на протяжении нескольких лет не контактировала с внешним миром, и дети думали, что они единственные люди в мире. Где находится их мать, неизвестно.

В Самарской области России отцу троих детей Ивану Сидорову грозит лишение родительских из-за того, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому. Как сообщает "Федерал Пресс", уклад семьи вызвал недовольство местных жителей, которые потребовали отправить детей на социально-психиатрическую экспертизу. К завучу местной школы обратились родители учеников с просьбой прекратить "неправильное влияние" на их детей. Они также направили обращение в комиссию по делам несовершеннолетних. 9 октября Сидорова вызвали на комиссию и обвинили его в "неисполнении родительских обязанностей". Тем временем, по данным Агентства социальной информации, чиновники назвали эту ситуацию надуманной.

В американском городе Кенневик, штат Вашингтон, супружеская пара влюбилась в одну женщину и решила жить втроем. Владелица тренажерного зала CrossFit Мэри Бариллас познакомилась со своим мужем и партнером по бизнесу Лео, когда ей было 13 лет. Спустя четыре года пара поженилась. В 2015 году Мэри и Лео, у которых два ребенка, подружились в спортзале с клиенткой Кимберли Слэгл. Со временем их дружеское общение переросло в романтическое. Уже через два года, в июне 2017 года, женщина с двумя детьми переехала жить в дом Бариллас. Нетипичная семья делится моментами их совместной жизни в Instagram. Своим примером они пытаются вдохновить окружающих быть честными и не бояться отличаться от остальных.

Честный житель Сингапура отказался от выигрышного лотерейного билета, который он взял по ошибке, вместе с другим приобретенным билетом. Случайно подобранный мужчиной билет оказался счастливым и сумма выигрыша составила пять тысяч сингапурских долларов (около 1,5 млн тенге). Однако он решил, что не возьмет себе ни цента, а найдет настоящего победителя. В попытках вернуть мужчина посетил главный офис Singapore Pools, а также отделение полиции.

А житель ирландского города Дублин приобрел выигрышный лотерейный билет и едва не выбросил его в мусорное ведро. 8 октября мужчина со своей дочкой купили лотерейный билет. "Я никогда в жизни не играл в лотерею, поэтому я взял тот же билет, что и она, — рассказывает отец. — Я положил его в кошелек и не вынимал, пока не заговорил с продавцом за прилавком. Он мне сказал, что главный джекпот сорвал житель Великобритании". Неискушенный игрок признался, что собирался выбросить лотерейный билет в мусорное ведро, раз ему точно не достался главный приз. На всякий случай ирландец просканировал билет в автомате. Оказалось, он стал обладателем 500 тысяч евро (более 215 млн тенге).

Юную норвежку возненавидел весь мир за съеденную лошадь. Ее угрожают убить или называют бессердечной психопаткой. Неделю назад Пиа Ольден из Треннелага запостила в Facebook фотографию, где на тарелке лежит кусок мяса ее лошади по имени Стремительная. После этого на нее и посыпались угрозы и сообщения, полные ненависти. И не только на норвежском, но и на русском, французском, испанском и других языках. Однако Ольден, которая, кстати, учится на повара, считает, что все сделала правильно, так как у лошади была травма, и вылечить ее было невозможно. "Я знаю, что приняла правильное решение - позволила лошади принести пользу и после смерти. Мне казалось неправильным просто закопать ее или выбросить - столько высококачественного мяса", – объяснила она свой поступок.

Также на уходящей неделе зарубежные СМИ рассказали, почему экс-король Малайзии мог бросить Воеводину. Когда новость о королевском приеме в Москве попала в Сеть, Мухаммаду V открылась страшная правда о прошлом его супруги. Причиной развода между обладательницей титула "Мисс Москва-2015" и Мухаммадом V во дворце назвали сомнения экс-короля в том, что именно он является отцом ребенка Оксаны. Но, возможно, это лишь одно из следствий, а на самом деле началось все с другого. По одной из версий, журналисты полезли в прошлое Оксаны и откопали там ее главный секрет — историю с участием в реалити-шоу "Каникулы в Мексике".

В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях. По решению суда за злоупотребление свободой массовой информации подвергнуты штрафам сетевое издание "Издательский дом "Момент истины" и его главный редактор Евгений Гнеушев. "Момент истины" был оштрафован на 200 тыс. рублей (более 1,2 млн тенге), а главный редактор на 60 тыс. рублей (около 400 тыс. тенге). Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики сетевого издания ("Срочно! В России готовит революцию Майдан" и еще несколько роликов) и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Напомним, 18 марта президент России подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей.

Также стало известно, что личный состав МВД сократился до рекордных значений с 2012 года. Об этом сказано в отчете МВД России о реализации госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за 2018 год. Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин объяснил, что МВД провело плохую информационную работу, в связи с чем полицейские испугались увеличения стажа выслуги лет для выхода на пенсию. Однако, по его словам, основная причина в том, что россияне не хотят продолжать работать в этой системе. Сотрудников МВД вызывают на работу в любое время, часто отказывают в отгулах и отпусках, кроме того, им запрещен выезд за границу.

Городской совет Нью-Йорка одобрил план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается самым крупным исправительным учреждением в мире. Тюремный комплекс, расположенный на одноименном острове в проливе Ист-Ривер, рассчитан на 10 тысяч заключенных. Городские власти приняли план стоимостью более 8,7 миллиарда долларов, который предусматривает закрытие Райкерса к 2026 году. На его замену будут построены четыре тюрьмы меньшего размера.

А правительство Японии приняло решение о восстановлении в правах 550 тысяч бывших осужденных в связи с торжествами по случаю восшествия на престол нового императора. Помилование не подразумевает сокращения сроков заключения или отмены приговора. Оно касается лишь тех, кто был приговорен к штрафу за относительно легкие правонарушения и выплатил его, если с тех пор прошло более трех лет. Кроме того, будут помилованы в индивидуальном порядке еще тысяча человек, которые в связи с тяжелой болезнью не могут отбывать наказание в течение длительного времени, а также те, чьи права были ограничены после штрафа и кто испытывает из-за этого сложности в устройстве на работу или воспитании детей. Напомним, в Японии 22 октября состоится церемония официального представления нового императора Нарухито его подданным и иностранным гостям.

Компания Microsoft впервые с 1994 года дополнила клавиатурный ряд двумя новыми кнопками. У новой линейки клавиатур имеется одна выделенная клавиша для быстрого вызова пакета офисных приложений Office, а другая — для вставки эмодзи. Выделенная под "офис" клавиша заменяет вспомогательную Win, которая обычно располагается в правой части клавиатуры. Сочетание кнопок Office + W запускает Word, а Office + X — Excel. Клавиша с изображением смайлика открывает список выбора эмодзи в Windows 10. Назначить на нее конкретный значок или создать собственное клавиатурное сокращение, к сожалению, нельзя.

А сеть микроблогов Twitter запретит лайкать, отвечать, делиться и ретвитить записи крупных государственных деятелей, нарушающих правила сервиса. У пользователей, которые захотят отреагировать на неоднозначную публикацию официального лица, останется возможность только процитировать оригинальное сообщение. По мнению руководства Twitter, эти изменения помогут читателям оставаться в курсе мировых событий, причем с соблюдением правил сервиса. Любой пользователь, который публикует контент с пропагандой терроризма, высказывает "явные и прямые" угрозы насилия и физического вреда, будет заблокирован. Однако в случае, если оскорбительный пост, представляющий общественный интерес, сделает политический лидер, его публикация будет оставлена в открытом доступе. Такая запись, разъяснили в компании, будет сопровождаться уведомлением о нарушении и ссылкой, по нажатии на которую твит можно будет прочесть.

Подготовил Владимир Демидов

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