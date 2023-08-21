Главное за день: безвиз с Вьетнамом, новая цена за проезд в Алматы и изменения в системе образования

Во время официального визита президента Казахстана во Вьетнам подписан ряд документов. Действующие запреты на ввоз и вывоз товаров в РК. В Алматы новая стоимость за проезд в общественном транспорте и пожар на барахолке – подборка важных новостей за 21 августа от Zakon.kz.

Токаев провел переговоры с президентом Вьетнама

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах.

Токаев поблагодарил президента Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что считает свой визит во Вьетнам значимым событием.



В ходе встречи стороны подписали значимые документы, в том числе – введение безвизового режима между Казахстаном и Вьетнамом. С полным списком документов можно ознакомиться здесь.

Кроме того, во время официального визита Токаев сообщил о возможных налоговых преференциях для вьетнамских инвесторов. Инвесторы, проявляющие интерес к реализации проектов в сферах нефте- и газопереработки, а также геологоразведки в Казахстане, смогут получить налоговые льготы.

Также во время переговоров стало известно, что в Казахстане может появиться Вьетнамский торгово-логистический центр, а лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан.

Запреты на ввоз и вывоз товаров

В Комитете государственных доходов рассказали о действующих запретах в Казахстане на ввоз и вывоз товаров на данный момент. Запрет распространяется на ввоз на территорию Казахстана пшеницы, а также вывоз лома и отходов черных и цветных металлов, каменного угля, рыбы видов сом и судак, лесоматериалов и другого. Ознакомиться с перечнем запретов и ограничений на ввоз и вывоз можно в материале.

В Казахстане обновили критерии оценки знаний учащихся школ и колледжей

С 21 августа 2023 года вводится в действие приказ министра просвещения РК от 2 августа 2023 года, которым внесены изменения и дополнения в критерии оценки знаний обучающихся в школах и колледжах.

Согласно документу, критерии оценки знаний обучающихся среднего, технического и профессионального, послесреднего образования основаны на оценивании следующих уровней усвоения учебного материала: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Подробнее – в материале.

В Казахстане разработали новые квалификационные требования к вузам

Министерство науки и высшего образования разработало квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и послевузовское образование.

Какие именно квалификационные требования предъявляются к организациям высшего образования, читайте в материале.

Казахстанский центр межбанковских расчетов исключили из структуры Нацбанка

Согласно внесенным поправкам, из перечня организаций Национального банка РК исключили РГП на ПХВ "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка Республики Казахстан".

Одновременно с этим изменены полномочия Совета директоров Нацбанка, который теперь утверждает акты по вопросам применения Нацбанком Казахстана платежных и иных документов при осуществлении платежей и переводов денег, организации и управления операционным днем Национального банка, приема и обработки платежных документов в платежных системах Нацбанка Казахстана и (или) его дочерней организации, а также изготовления, учета, хранения и выдачи чековых книжек.

Бывший вице-министр стал заместителем акима Улытауской области

Алмаз Идырысов, ранее занимавший должность замглавы МИИР, назначен заместителем акима Улытауской области. Как сообщили в пресс-службе акимата Улытауской области 21 августа, Алмаз Серикболович Идырысов занял должность заместителя акима региона.

Все госшколы Алматы намерены обеспечить комплексной системой безопасности

До конца текущего года во всех 214 государственных школах будет внедрена комплексная система безопасности, оснащенная "тревожными кнопками", пропускной системой (турникетами), системой пожарной безопасности, камерами видеонаблюдения, которая будет интегрирована с центрами оперативного управления полиции. Данный проект финансируется в рамках трехлетней сервисной модели общей стоимостью 4,9 млрд тенге.

В Алматы новая стоимость за проезд в общественном транспорте



В Алматы с 21 августа 2023 года начало действовать постановление акимата города от 10 августа 2023 года "Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров". С горожан начали взимать плату за проезд по новым ценам.

Так, при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной карты либо мобильного приложения за проезд цена составила 100 тенге, а при оплате наличными деньгами – 200 тенге.

До 21 августа стоимость проезда в общественном транспорте составляла 80 тенге (действовала с 2012 года) при оплате безналичным способом оплаты, при оплате наличными – 150 тенге.

Какой категории студентов компенсируют оплату общежития

Правительство постановлением от 16 августа 2023 года внесло поправки в Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь.



Государство частично компенсирует расходы в период получения образования за проживание в общежитиях колледжей и вузов в размере, не превышающем 29 МРП в год (что составляет 100 050 в 2023 году): детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам РК из числа молодежи, потерявшим или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия, а также лицам с инвалидностью первой или второй группы, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью.

Министр просвещения Казахстана ответил родителям на вопросы о школьной форме

Родители не первый год поднимают вопрос о том, чтобы разрешить детям свободную форму в школах. Гани Бейсембаев сообщил, что в этом учебном году форма будет прежней, как ранее было утверждено приказом.

Он объяснил, что школьная форма – общемировая практика, в ее целесообразности есть научное объяснение и подходы.

"Я готов пригласить вас на встречу с экспертами, которые вам более подробно объяснят, почему вообще необходима школьная форма. Но вы же видите и фильмы смотрите зарубежные, там тоже каждый колледж, каждая школа имеет собственную форму одежды. Единственное, с чем я согласен, что форма должна быть удобной, качественной", – резюмировал министр.

При этом, что касается спортивной обуви, в Управлении образования Алматы пояснили следующее: у школьников должен быть классический вид обуви, других дополнительных требований нет.

Кто должен покупать рабочие тетради в школу?

Руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева рассказала, что учителя не вправе принуждать родителей покупать рабочие тетради. Спикер отметила, что учебники и рабочие тетради к предстоящему учебному году уже закупили для 1 классов. Для 2-4 классов рабочая тетрадь идет как учебно-методический комплекс. Учителя не имеют права требовать покупать их, поскольку обязательным это не является.

В Алматы снова горела барахолка

В Алматы 21 августа горели контейнеры на рынке Байсат. По информации ДЧС города, в 14:02 силы и средства по адресу: Шоссе Северное кольцо, 7, рынок Байсат были направлены по повышенному рангу.

Как отметили в ведомстве, горели двухъярусные контейнеры на общей площади 150 кв. м. На месте происшествия были созданы два участка тушения пожара – в условиях высокой температуры и сильного задымления работали три звена газодымозащитной службы.

Пожарным удалось локализовать пожар на рынке за 25 минут. В 14:50 – ликвидировать полностью.

Почему в Казахстане переименовали McDonald's

В пресс-службе компании объяснили причину переименования бывших ресторанов быстрого питания.

Так компания решила поблагодарить своих сотрудников и подчеркнуть значимость каждого из них. Акция является временной.

Операцию по "эвакуации" ребенка из общественного туалета провели в Талдыкоргане

Несколько человек были вынуждены вытаскивать запертого ребенка через маленькое окошко в общественном туалете Талдыкоргана. Пока мальчик справлял нужду, его умудрились закрыть на ключ. Инцидент произошел в общественном туалете микрорайона "Самал".

Спорт

Алматинский футзальный коллектив "Кайрат" в поединке за бронзовые медали международного турнира Mucho Mas в испанском городе Вальдепеньяс обыграл "Пальму" – победителя последнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Противостояние "Кайрата" с лучшим футзальным клубом Европы завершилось крупной победой алматинцев, забивших в ворота испанского клуба семь безответных мячей. В этом матче за третье место хет-трик оформил бразильский новичок "Кайрата" Денер Родриго, который вошел в состав казахстанской команды в начале июля.

Форварда американского клуба "Интер Майами" Лионеля Месси признали самым титулованным футболистом в истории. Аргентинец в этом рейтинге по числу трофеев обошел Дани Алвеса: в его "копилке" 44 награды против 43 у бразильского игрока. Такого успеха нападающий "Интер Майами" достиг после того, как накануне его объявили победителем Кубка лиг. Этот трофей стал 44-м в его карьере.



Велокоманда "Астана" пригласила в свои ряды перспективного итальянца Фортунато. Astana Qazaqstan Team объявила, что в ближайшие два сезона в ее составе будет выступать новый гонщик. Честь велоклуба "Астана" с 2024 года будет защищать 27-летний итальянец Лоренцо Фортунато, который подписал двухлетнее соглашение с казахстанской командой.

Футболистки сборной Испании впервые в истории выиграли золотые медали женского мундиаля, одолев в финальном поединке команду Англии со счетом 1:0. Единственный и победный гол в решающем матче на 29-й минуте забила защитница мадридского "Реала" Ольга Кармона.



Мир

Шпиона ЦРУ арестовали в Китае. Пекин утверждает, что сотрудник китайского министерства 39-летний Хао был завербован Центральным разведывательным управлением США во время учебы в Японии с целью стать американским шпионом. При этом не сообщается ни пол Хао, ни то, в каком министерстве он работает. Это уже второй подобный арест за август.

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За убийство семи младенцев в Великобритании судят медсестру. Бывшая медсестра неонатального отделения Люси Летби может провести остаток жизни в тюрьме. Ей вынесут приговор за убийство семи младенцев и попытку убийства еще шести в больнице. Она убивала новорожденных, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской.

Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок. 27-летняя Паттарамон Тхочароен, известная в TikTok как "Боу", имеет более 300 тыс. подписчиков в соцсети. Ее назвали "самой красивой уборщицей улиц Таиланда". У Паттарамон Тхочароен есть два сына, девяти и шести лет. Видеоролики Паттарамон часто носят легкомысленный характер: она танцует или реагирует на необычные или забавные ситуации, возникающие в ходе ее повседневной работы.



