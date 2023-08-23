Итоги дня: скандал вокруг концерта Земфиры, в Казахстане создан новый университет

Скандал после выступления Земфиры в Казахстане. В стране появился новый госуниверситет. В реке Сырдарья обнаружены тела всех 11-ти утонувших – подборка новостей за 23 августа от Zakon.kz.

Токаев принял Ногаева

Касым-Жомарт Токаев встретился с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым.

Президент поручил акиму обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистау и завершить реализацию задач в рамках комплексного плана социально-экономического развития региона.

Кроме того, на встрече были обсуждены следующие темы:



Об итогах социально-экономического развития региона за 7 месяцев 2023 года и планах на предстоящий период.

О запуске в регионе 6 инвестпроектов на сумму 5,3 млрд тенге.

О ходе решения проблемы дефицита питьевой воды (до 2025 года реализуются 6 проектов, которые позволят увеличить объемы опреснения воды на 146 тыс. кубометров).

Совершенствование сферы ЖКХ в Актау.

О реконструкции предприятия МАЭК: на ремонтные работы выделено 9,4 млрд тенге, на необходимое оборудование – 4,9 млрд тенге.

В Казахстане появился новый госуниверситет

Постановлением правительства Казахстана от 17 августа 2023 года создано республиканское государственное предприятия на праве хозяйственного ведения "Технический университет Ұлытау" Министерства науки и высшего образования РК. Новый университет будет располагаться в городе Жезгазгане.

Нарушения на рынке "Алтын Орда"

Департамент государственных доходов по Алматинской области отчитался об итогах проверки, которую провел на рынке "Алтын Орда" еще в июне. По итогам инспекции в бюджет взыскано 169,6 млн тенге налогов без учета пени.



В ходе хронометражного обследования ТОО "Altyn Orda New Company" представило дополнительную налоговую отчетность за IV квартал прошлого года, задекларировав доход в 530,4 млн тенге. Компания выплатила 63,6 млн тенге по НДС и 106 млн тенге по КПН.

При проверке рынка выявили точки, где расчеты вели без контрольно-кассовой аппаратуры, в том числе на входе и в бухгалтерии. Благодаря разъяснительной работе на "Алтын Орде" добровольно получили статус ИП 742 торговца, которые зарегистрировали свои контрольно-кассовые аппараты.

Также провели рейдовую проверку по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах. Установлены 12 физических лиц, материалы по ним передали в суд.

Пожар в заповеднике Костанайской области потушили

В Костанайской области на территории Наурзумского государственного природного заповедника потушили два крупных лесных пожара, третий – локализовали.

В ДЧС уточнили, что возгорания потушили 22 августа: пожар на территории Бишагашского лесничества в Наурзумском заповеднике ликвидировали в 18:10. Предварительная площадь – 807 га. На другом участке, где горел сухой камыш на площади 10 га, пожар ликвидировали в 18:10. На третьем участке в районе отделения Карамайшы общими усилиями сотрудников ДЧС и работников заповедника пожар локализовали 22 августа в 18:53. Сейчас производится окарауливание и дополнительная опашка по периметру возгорания.

Срок уплаты налогов и ряда платежей истекает 24 и 25 августа

В Казахстане 24 и 25 августа истекает срок уплаты налогов и платежей за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Полный перечень необходимых взысканий, которые необходимо оплатить в срок, можно посмотреть по ссылке.

Повышение стипендий студентам: стали известны размеры выплат

Опубликован текст постановления правительства от 17 августа 2023 года, которым в Правилах назначения, выплаты и размеров государственных стипендий установлены новые размеры стипендий. В информации обозначены суммы, размер которых вырастет с 1 сентября 2023 года.

Так, студентам, обучающимся в вузах, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", – 41 898 тенге (сейчас стипендия составляет 36 660 тенге); студентам, обучающимся по педагогическим направлениям, – 67 200 тенге (сейчас – 58 800 тенге); студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 32 681 тенге (сейчас – 21 787 тенге).

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте.

Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест



Бывшему депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей на один месяц – до 21 сентября 2023 года.

Ранее, 21 июня, Кайрату Кудайбергену уже продлевали арест на два месяца – до 21 августа.

Весной прошлого года депутата маслихата задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках в январе. Его исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата. Он находится под стражей с момента задержания.

Трагедия на Сырдарье: найдено тело 11-го утонувшего

В Туркестанской области спасатели нашли тело последней утонувшей в Сырдарье. Сегодня же спасатели сообщили, что обнаружили тело десятого утонувшего человека – им оказался мальчик. 21 августа 2023 года в Отырарском районе на реке Сырдарья, вблизи дорожного моста, утонули 11 человек. По предварительным данным, трагедия произошла при купании в необорудованном месте.

Ранее в МЧС РК сообщили, что в реке Сырдарье продолжаются поиски двоих из 11-ти утонувших: мальчика 2011 г. р. и девочки 2013 г. р. Сейчас ведутся поиски последнего погибшего. Предположительно, ею является девочка.

Также появились кадры, как спасатели и водолазы ведут поиски утонувших в Сырдарье.



Скандал после выступления Земфиры в Казахстане

Известная российская рок-певица провела несколько концертов в Казахстане, после которых заявила, что ей не понравилась организация гастролей в Казахстане:

"Три абсолютно разных концерта, много мыслей. чудовищная организация в казахстане - некий табриз. вывезли на профессионализме.а в остальном, прекрасная маркиза...спасибо", – написала Земфира в Instagram (стилистика, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

У некоторых пользователей этот пост вызвал негодования. Артистку обвинили в неблагодарности к слушателям и указали на то, что зрители не виноваты в плохой организации. Не понравилось фолловерам и то, что название нашей страны Земфира написала с маленькой буквы.

Впрочем, вскоре артистка пролила свет на ситуацию и дополнила свой пост извинениями: "КАЗАХСТАН, абсолютно не хотела задеть вас! писала быстро и коротко, игнорируя правила пунктуации. прошу прощения. у меня в принципе прекрасная публика, везде, КАЗАХСТАН исключением не стал – встретили действительно отлично.РИЖАНЕ – привет вам".

Международный аэропорт Алматы

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал, когда решат накопившиеся проблемы в воздушной гавани южной столицы.

По словам президента аэропорта, ему известно о причинах проблемы с постоянными пробками. По его словам, всему виной маленькая вместительность нынешнего терминала.

Также он ответил и на другие вопросы, которые чаще всего задают пассажиры, жалуясь на неудобства, – об этом можно узнать в материале на сайте.

Кроме того, стало известно, как сейчас выглядит строящийся терминал аэропорта Алматы.

Пожарные в Алматы предотвратили взрыв на предприятии

Пожарные потушили возгорание и предотвратили взрыв на предприятии по переработке автомобильных шин в Турксибском районе Алматы. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Антикор: Каждый второй руководитель подразделений МЧС РК – коррупционер

70% коррупционных преступлений в МЧС РК совершают руководители подразделений, причем в коррупции замешан каждый второй из этих руководителей. Об этом 23 августа заявил председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали.



Спорт

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