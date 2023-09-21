Итоги дня: новая должность Зульфии Сулейменовой, дело Дикого Армана, законопроект об онлайн-петициях

Зульфия Сулейменова получила новую должность. Дело Дикого Армана будут рассматривать в закрытом режиме. Петиций об отставке акимов и министров в Казахстане больше не будет. Главные события 21 сентября – в подборке Zakon.kz.

Новая должность Зульфии Сулейменовой

Экс-министр экологии Казахстана Зульфия Сулейменова получила новую должность. 21 сентября ее назначили советником президента – специальным представителем по международному экологическому сотрудничеству. В должности министра экологии Зульфия Сулейменова проработала с 4 января по 1 сентября 2023 года.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял Зульфию Сулейменову и поставил перед ней задачи, которые она должна будет выполнить в новой должности.

Дело Дикого Армана

Рассмотрение уголовного дела в отношении Армана Джумагельдиева (Дикого Армана) и Кайрата Кудайбергена перевели в закрытый режим. Как уточнили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, это сделали ради безопасности участников процесса. 10 потерпевших, один свидетель и один подсудимый по делу ходатайствовали о проведении процесса в закрытом формате из-за опасений за свою жизнь и безопасность своих семей.

Закон "Об общественном контроле"



Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 21 сентября одобрили в двух чтениях закон "Об общественном контроле" с сопутствующими поправками. Документы направили на подпись главе государства. Новый закон позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, а также расширит участие граждан в управлении делами государства.

Петиций об отставке акимов больше не будет

Казахстанцы больше не смогут подавать петиции об отставке министров и акимов. Об этом сообщил вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров, комментируя законопроект об институте петиций в Казахстане. Он объяснил, что назначение и снятие с должностей министров и акимов – прерогатива главы государства, двух палат парламента и правительства.

Новый глава Комитета госдоходов

Нового председателя Комитета государственных доходов назначили в Министерстве финансов РК. Им стал Жандос Дуйсембиев. Он ранее работал в налоговых структурах Алматы, руководил организационно-финансовым управлением ДГД по Алматы, в 2019-2022 годах был директором Департамента КГД Министерства финансов РК, а с июня 2022-го занимал должность руководителя РГУ "Главное диспетчерское управление Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан".

Защита дольщиков

Мажилис рассматривает законопроект об ужесточении норм долевого строительства в Казахстане. Если новые нормы примут, то все договоры долевого участия нужно будет регистрировать в органах юстиции, все расчеты переведут в безналичный формат, а граждан будут мотивировать заключать официальные договоры долевого участия вместо менее надежных договоров бронирования.

Инвесторы в безопасности



В правительстве РК дали разъяснения по поводу ранее вступившего в силу закона о возврате государству незаконно полученных активов. Кабмин пояснил, что закон не угрожает интересам добросовестных инвесторов. В нем содержится четкий перечень тех, кому придется доказывать законность происхождения активов, и определен порядок соответствующих процедур. Само по себе наличие активов стоимостью свыше 13 млн МРП (44,8 млрд тенге, или 100 млн долларов) не будет основанием для применения к добросовестным инвесторам норм нового закона.

Алматинцев заставят экономить воду

В Алматы могут ввести нормы потребления воды и повысить тарифы на водоснабжение, заявил аким Ерболат Досаев на встрече с населением. По его словам, речь идет об ограничениях для предпринимателей, которые используют питьевую воду вместо технической. Аким подчеркнул, что в некоторых районах вода – главное богатство, и необходимо ответственно подходить к ее расходованию.

Будущее рощи Баума

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с горожанами сообщил, что сроки благоустройства рощи Баума в мегаполисе переносятся. Изначально планировалось, что проектные работы завершат в 2023 году, а строительство закончат в середине 2024-го. Теперь стало известно, что реализацию проекта начнут только во II квартале 2024 года. Помимо рощи Баума, в Алматы благоустроят Большой Алматинский канал и пешеходно-прогулочную зону вдоль реки Малая Алматинка.

Кандидат-коррупционер

21 сентября стало известно, что в Туркестане бывший коррупционер попытался стать чиновником: он выдвинул свою кандидатуру в депутаты городского маслихата, но его регистрацию отменили избирательные комиссии. После этого мужчина обратился в Конституционный суд и потребовал признать подпункт 2) п. 4 ст. 4 Конституционного закона "О выборах" не соответствующим Конституции. Это ему не удалось: в инстанции подтвердили, что ранее осужденному за коррупцию законно отказали в регистрации.

Экстрадиция мошенника

Казахстанца, подозреваемого в хищении средств строительных компаний на сумму около 1 млрд тенге, экстрадировали из Турции. Его доставили в Алматы и поместили в следственный изолятор. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Средства, которые он похитил, должны были пойти на строительство социальных объектов, в том числе больницы.

Приговор за пропаганду терроризма

Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Шымкента по делу о пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни. По информации КНБ, осужденный изучал в Интернете лекции радикальных проповедников, поддерживал контакты с единоверцами из Сирии и под вымышленными данными публиковал в социальных сетях материалы с идеологией насильственного экстремизма.



Ущерб на 870 млн тенге

Участник организованной преступной группировки из Алматы обманул государство на 870 млн тенге. Он выписывал недобросовестным предпринимателям фиктивные счета-фактуры за несуществующие услуги и работы. В конце концов подозреваемого разоблачили, суд отправил его под стражу. Идет следствие.

В мире

Саудовская Аравия может получить ядерное оружие, заявил наследный принц королевства Мохаммед бин Салман в интервью американскому телеканалу Fox News. По его словам, если Иран успешно завершит свою ядерную программу, то обзавестись атомной бомбой придется и Саудовской Аравии "для баланса сил". При этом бин Салман подчеркнул, что считает получение ядерного оружия любой страной "очень плохим решением".

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Спорт

Сборная Казахстана прибыла в китайский Ханчжоу для участия в летних Азиатских играх-2022. Первыми, кто отправился на Азиаду, стали команды по боксу, плаванию, настольному теннису, большому теннису, пулевой стрельбе, водному поло (женщины), фехтованию, спортивной гимнастике, дзюдо, регби-7, гандболу (мужчины). Всего сборная Казахстана представлена 525 атлетами, которые будут бороться за медали в 30 видах спорта, в том числе в 27 олимпийских.

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