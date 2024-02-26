Дело Бишимбаева поступило в суд, снова избили водителя скорой, Головкин возглавил НОК – итоги дня

В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны поступило дело Куандыка Бишимбаева. В Темиртау избили водителя скорой помощи. Геннадий Головкин стал президентом Национального олимпийского комитета. Итоги 26 февраля 2024 года – в обзоре Zakon.kz.

Дело Куандыка Бишимбаева поступило в суд

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau. Дело будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Кроме Бишимбаева на скамье подсудимых – Бахытжан Байжанов.

Бишимбаеву вменили следующие преступления:



по п. 5. ч. 2 ст. 99 УК РК – убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью;

по п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК – причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного.



Подозреваемый Байжанов обвиняется:



по ст. 432 УК РК, заранее не обещанного укрывательства особо тяжкого преступления, по ст. 434 УК РК, недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении.

В Казахстане снова избили водителя скорой помощи



Очередное нападение на сотрудника скорой произошло в Темиртау в одном из дворов города, когда бригада приехала на вызов к больному. Коллеги пострадавшего поделились видео с места происшествия. На записи видно, что двое неизвестных наносят телесные повреждения 45-летнему водителю бригады скорой помощи. Полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых, в возрасте 25 и 29 лет. Их водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Головкин сменил Кулибаева на посту президента НОК

В Астане на заседании внеочередной генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Казахстана 26 февраля 2024 года избрали нового президента НОК. Им стал Геннадий Головкин. "За" избрание Головкина президентом НОК проголосовали 34 члена генеральной ассамблеи, воздержались двое. Экс-чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе уточнил, что представлять Казахстан в новом качестве для него большая честь.

"Когда мне предложили возглавить НОК Казахстана, я согласился выдвинуть свою кандидатуру при условии, что мне позволят внести свой вклад в развитие казахстанского спорта. Как вы знаете, я не политик и не чиновник. Я привык доказывать свои намерения не словом, а делом", – прокомментировал свое назначение Геннадий Головкин.

Токаев прибыл с рабочей поездкой в ВКО



В аэропорту Усть-Каменогорска главу государства встретил аким ВКО Ермек Кошербаев, а также аким города Жаксылык Омар. В ходе поездки Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных и социальных объектов региона. Рабочая поездка главы государства в Восточно-Казахстанскую область началась с посещения Центра лучевой терапии и диагностики, созданного на базе областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии. Президенту продемонстрировали работу таких современных медицинских аппаратов, как МРТ последнего поколения, линейный ускоритель Elekta Versa HD, компьютерный томограф Discovery RT, которые позволяют проводить высокоточную раннюю диагностику и лечение онкологических заболеваний.

Также Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем.

На карагандинском заводе произошел пожар

В 06:32 в районе им. А. Бокейханова города Караганды на территории ТОО "Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко" произошло возгорание деревянной обрешетки кровли цеха. Предварительная площадь – 400 кв. м. Пострадавших нет.

Почему в Астане решили поднять цену за проезд на автобусе?

На встрече с жителями района "Сарыарка" аким города Женис Касымбек рассказал, что в 2023 году в рейс по городу выходило около 900 автобусов, сейчас же выходит 1300. При этом за 10 лет выросла стоимость бензина, газа, зарплаты водителей увеличились. Аким отметил, что себестоимость проезда на одного пассажира, если это электроавтобус, составляет 400-500 тенге, если обычный на дизеле и газе – 240-400 тенге. То есть за каждую перевозку акимат доплачивает около 200 тенге.

На этой же встрече Женис Касымбек рассказал, почему он не ездит на общественном транспорте.

В Карагандинских школах нашли просроченные лекарства



Системные нарушения в медицинской сфере вскрыли в школах прокуроры Караганды. В частности, в учебных организациях сотрудники надзорного органа обнаружили лекарства с истекшим сроком годности. В ходе прокурорской проверки выявлены факты неоказания медицинских услуг, а также хранение лекарственных средств с истекшим сроком годности. Мерами надзора просроченные лекарства уничтожены, лица привлечены к ответственности, защищены права 7000 детей.

Полицейские задержали группу наркодилеров

Сотрудники полиции после длительной разработки и оперативно-следственных мероприятий пресекли деятельность преступной группы, наладившей канал поставки наркотиков из Шуcкого района Жамбылской области в Алматы. Оперативниками установлены организатор и 11 лиц, причастных к незаконному сбыту марихуаны и гашиша. В их числе закупщики, перевозчики, сопровождающие, арендаторы помещений для хранения, расфасовщики и реализаторы.

Названа сумма пенсионных накоплений казахстанцев

С начала 2024 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на 306,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 96,4 млрд тенге, солидарной пенсии – 210,4 млрд тенге. Об этом 26 февраля рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. По состоянию на 1 февраля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 343 тыс. человек.

По состоянию на 1 февраля 2024 года пенсионные накопления казахстанцев составили более 18,1 трлн тенге. За первый месяц 2024 года их прирост составил порядка 240,5 млрд тенге (1,3%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос на 3,3 трлн тенге (на 21,9%)

Средний размер совокупной пенсии вырос на 11 602 тенге об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

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