Новые камеры на дорогах Алматы, система оповещения при землетрясениях и рост цен на газ – итоги 5 марта

Новые камеры появились на дорогах в Алматы. До конца мая в южной столице заработает система оповещения при землетрясениях и других ЧС. Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев анонсировал очередное поднятие цен на сжиженный нефтяной газ. Главные события за 5 марта – в подборке Zakon.kz.

Новые камеры на дорогах Алматы

Новые камеры с весьма большими объективами заметили в Алматы на улице Саина и ВОАД.

Сайту Kolesa.kz в компании Sergek Group сообщили, что это специализированные транспортные камеры, которые имеют более высокое разрешение и поляризационный фильтр, противодействующий солнечным бликам. Все это позволяет получать изображения в еще более высоком разрешении, в том числе в темное время суток.

Новая система оповещения при землетрясениях в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал о новой системе оповещения за 475 млн тенге, которую запустят до конца мая.

По словам главы города, система оповещения будет работать по принципу Mass Alert, с использованием технологии Cell Broadcast.

В отличие от традиционных SMS технология Cell Вroadcast не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет обеспечить мгновенную и массовую рассылку, время и частоту оповещения сразу для всех абонентов, находящихся в зоне покрытия антенн базовых станций.

Рост цен на сжиженный газ

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил о повышении стоимости сжиженного нефтяного газа в Казахстане.

По словам главы Минэнерго, цены на сжиженный нефтяной газ планируют ежегодно увеличивать. В этом году, а точнее уже весной, ожидается небольшое повышение – порядка 5-8 тенге в зависимости от регионов.

Токаев посетит Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял посла Казахстана Ерлана Байжанова, где стороны в том числе обсудили запланированную в этом году поездку главы Казахстана в Беларусь.

По словам главы белорусского государства, официальный визит Касым–Жомарта Токаева в Беларусь планируется в третьем квартале этого года.

Землетрясение в Алматы обсудили в правительстве

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства отметил, что в этот раз все службы города оперативно отреагировали на произошедшее землетрясение в Алматы. Также своевременно были задействованы сирены и системы оповещения.

Несмотря на это, глава правительства поручил министру по ЧС продолжить мониторинг за сейсмологической ситуацией в стране.

Также стало известно, что у правительства есть соответствующий резерв средств на случай разрушительного землетрясения. Если по итогам сейсмоаудита последнего землетрясения потребуются средства из этого резерва, то правительство окажет соответствующую помощь.

Комплексную градостроительную экспертизу запустят в Казахстане

В Казахстане для исключения точечной застройки все градостроительные проекты будут проходить комплексную градостроительную экспертизу.

Также планируется внедрить единый механизм проведения общественных обсуждений при разработке градостроительных проектов. А для пресечения незаконного строительства на строящиеся объекты будут выезжать органы архитектуры. Выявленные нарушения будут направлять в ГАСК для принятия мер.

Экс-гендиректора АНПЗ поместили под домашний арест

По данным некоторых СМИ, бывший генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода Мурат Досмуратов находится под домашним арестом.

10 января в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз" заявили, что полномочия Досмуратова в качестве руководителя предприятия прекращены досрочно согласно поданному заявлению. А 28 февраля стало известно, что руководство АНПЗ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Просроченные вакцины почти на 8 млн нашли на складах в СКО

В учреждениях здравоохранения Северо-Казахстанской области прошли проверки. По данным прокуратуры за 5 марта этого года было выявлено свыше 70 фактов фиктивной вакцинации против кори и сибирской язвы, а также фальсификация официального документа медицинскими работниками одной из поликлиник города. Кроме того, на складе находились просроченные вакцины против кори, паротита, краснухи и гепатита А в количестве 1,8 тыс. доз на сумму 7,8 млн тенге.

Приговор убийце спортсменки Валерии Шальновой

В актауском суде №2 5 марта вынесли приговор по делу об убийстве молодой спортсменки Валерии Шальновой. Подсудимому предъявили обвинения по трем статьям: "Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера", "Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей", "Грабеж, открытое хищение чужого имущества".

Подсудимого приговорили к 22 годам заключения в учреждении максимальной безопасности.

Доллар подешевел на торгах 5 марта

По данным KASE, на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,53 тенге, снизившись на 2,69 тенге. В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,7-452,7 тенге.

Расписание поста и намаза на Рамазан-2024

Священный месяц Рамазан в 2024 году начнется 11 марта, а в ночь на 6 апреля – священная ночь Предопределения. В этом году фитр-садака утвердили в размере 640 тенге из расчета средней цены 2 кг муки по стране.

Редакция Zakon.kz подготовила календари с расписанием поста и намаза – смотрите по ссылке.

Новая концепция развития здравоохранения до 2026 года

В Казахстане приняли новую концепцию развития здравоохранения до 2026 года. В новой редакции изложены целевые индикаторы и ожидаемые результаты, по которым:

продолжительность жизни к 2026 году составит 75,1 лет;

увеличение доли граждан Казахстана, ведущей здоровый образ жизни к 2025 году составит 45%;

снизится материнская и младенческая смертность;

уровень охвата населения в системе ОСМС к 2026 году вырастет до 90%.

КТЖ оштрафовали за обрушение части ж/д моста в Туркестанской области

КТЖ оштрафовали за обрушение перильного ограждения железнодорожного переезда в Туркестанской области. По словам специалистов, на данный момент угрозы безопасности движения поездов и автомобилей нет.

Само происшествие случилось 3 марта на перегоне "Кызылсай – Манкент". Конструкция рухнула на проходящую под ним дорогу. Этот железнодорожный переезд разделяет Шымкент и Сайрамский район. Автомобильный трафик на данном участке всегда напряженный.

Еще 37 иностранных компаний "переедут" в Казахстан

Правительство ведет работу с 37 иностранными компаниями, которые планируют перевезти производственную базу в Казахстан. Как рассказал вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов, планирующие "переезд" компании связаны со сферами обрабатывающей промышленности, IT–компании, а также это компании горно-добывающей отрасли.

Что будет с акцизами на сладкие напитки

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пресс-конференции в правительстве рассказал о возможности введения акциза на сахаросодержащие напитки в Казахстане.

По словам министра, в Казахстане резко выросло количество больных сахарным диабетом. Однако любое фискальное нововведение требует детального рассмотрения.

"Мы еще обсуждаем, будем смотреть, считать, как в целом будет влиять на экономику. Потому что с другой стороны есть производители этой продукции, бизнес, который, если честно, не слишком желает платить эти акцизы. Я думаю, в этом году мы должны на этот вопрос дать ответ, принимаем акцизы или нет", – заявил Нурлан Байбазаров.

Спорт

5 марта ушел из жизни известный журналист и комментатор Рабат Жанибеков, который почти 40 лет своей работы посвятил казахстанскому спорту.

С 6 по 17 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдет турнир категории WTA-1000. По итогам жеребьевки вторая ракетка страны Юлия Путинцева проведет стартовый матч против немецкой спортсменки Тамары Корпач. Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина начнет свое выступление со второго раунда, где встретится с сильнейшей в противостоянии Паула Бадоса (Испания) – Эшли Крюгер (США).

Между тем, первая ракетка страны Александр Бублик начнет выступление на "тысячнике" со второго раунда, где встретится с квалифаером или с австралийцем Джорданом Томпсоном. Другой представитель Казахстана Александр Шевченко стартует с первого круга матчем против немца Доминика Кёпфера.

Казахстанки Карина Магрупова и Даяна Джаманчалова завоевали два "золота" на чемпионате Азии по водным видам спорта.

Лондонский "Арсенал" выиграл семь встреч подряд в английской Премьер лиге. Свое победное шествие команда Микеля Артеты пополнила очередным успехом 4 марта, когда обыграла "Шеффилд Юнайтед".

Мир

Бывшие топ-менеджеры X Corp (ранее Twitter) подали в суд на Илона Маска и его компанию. Они заявили, что имеют право на более 128 млн долларов в виде невыплаченных выходных пособий.

Школу игры на домбре открыли в Тюмени. Инструменты для занятий изготовили на заказ в Казахстане.