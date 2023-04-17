Главное за день: взрыв газа в Жанаозене, суд над Арыстанбеком Мухамедиулы, непогода в Астане

Четыре человека погибли в результате взрыва газа в Жанаозене, суд над Арыстанбеком Мухамедиулы начался в Астане, коммунальщики столицы обратились к жителям и гостям города. О главных новостях понедельника, 17 апреля, – в подборке Zakon.kz.

Взрыв газа в Жанаозене

Около 5:00 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м.

По последним данным, число погибших достигло четырех человек, еще 13 человек пострадали. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 292 ч. 3 ("Нарушение требований пожарной безопасности") УК РК.

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Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов в СЦК рассказал, что взрыв произошел в двухэтажном двухподъездном жилом доме, в результате чего в первом подъезде полностью рухнули четыре квартиры, во втором подъезде нет ничего.

По словам начальника Управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлана Турегелдиева, предварительная причина – хлопок газовоздушной смеси, о взрыве газового баллона речи не идет.

Суд над Арыстанбеком Мухамедиулы

В Астане начался суд над экс-директором Национального музея Арыстанбеком Мухамедиулы. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения для экс-директора Национального музея на домашний арест – Арыстанбек Мухамедиулы останется в СИЗО.

В суде Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что полностью не признает свою вину в хищении бюджетных средств при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Непогода в Астане

Обрушившаяся на столицу на прошлой неделе непогода стала причиной задержек автобусных маршрутов, авиарейсов. Более креативные жители Астаны передвигались по городу на лыжах.

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По данным РГП "Казгидромет", при месячной норме 22 мм только за последние дни обильного снегопада в Астане выпало 37,6 мм осадков. Количество выпавших за выходные осадков превысило полуторамесячную норму. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В связи с этим коммунальщики обратились к жителям и гостям столицы, которых попросили не оставлять машины на обочинах, не парковать автомобили в неположенных местах, не загораживать проезд.

Законодательство

Гражданам, не достигшим 21-летнего возраста, ограничат выдачу кредитов в микрофинансовых организациях. Соответствующий проект поправок разработало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК.

В Казахстане расширен перечень существенно важных товаров. Дополнения в "Перечень существенно важных товаров" внесены приказом заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК от 12 апреля 2023 года.

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Спорт

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