Визит Орбана, незастрахованные казахстанцы и новый допинговый скандал: итоги за 2 ноября

Официальный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Казахстан. Полный запрет на выдачу кредитов солдатам. Запреты не для незастрахованных в ОСМС. Новый допинговый скандал. Обзор главных новостей за 2 ноября 2023 года представляет Zakon.kz.

О чем говорили Токаев с Орбаном

Второй день Касым-Жомарт Токаев продолжает встречать высоких зарубежных гостей. После визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Астану прилетел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

После торжественной церемонии встречи в резиденции "Акорда" состоялись переговоры по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

К примеру, Токаев отметил, что нужно предпринять дополнительные шаги для увеличения товарооборота между двумя странами. Кроме того, президент подчеркнул, что казахи и венгры – исторически родственные народы.

"Наши страны имеют схожие язык, традиции, культуру. Потомки кипчакских племен, переселившихся в средние века из тургайских степей в Европу, ныне проживают на территории Венгрии. Мы гордимся этим", – уточнил Касым-Жомарт Токаев.

Также президент заявил, что в Астане одну из улиц назовут в честь венгерского поэта Шандора Петёфи.

Материал по теме Какие проекты обсудили Токаев и Орбан

В завершении встречи Токаев высоко оценил усилия премьер-министра в укреплении казахско-венгерских отношений и наградил его орденом "Достық" I степени.

Рост предельных тарифов на электроэнергию

Предельные тарифы на электроэнергию выросли в Казахстане с 1 ноября 2023 года. Всего в перечень входит 50 групп энергопроизводящих компаний по регионам страны. При этом тарифы останутся прежними лишь в 16 группах. Новые тарифы рассчитаны также на 2024 и 2025 годы.

С изменениями можно ознакомиться по ссылке.

Резкий рост заболеваемости кори

С начала года по Казахстану зарегистрировано 11 тыс. случаев кори. Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев объяснил резкий рост заболеваемости корью в стране.

Запрет на выдачу кредитов

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Стамбеков предложил вариант решения проблемы закредитованности казахстанцев. По его словам, необходимо ввести полный запрет на выдачу кредитов солдатам срочной службы.

Льготная ипотека для ученых

Ученым в Казахстане предлагают предоставлять льготные ипотечные кредиты. Асхат Аймагамбетов, бывший министр образования и науки РК, предложил законодательно изменить систему финансирования науки в Казахстане. Как именно, читайте в материале Zakon.kz.

Саммит Организации тюркских государств в Астане

2 ноября 2023 года в Астану на саммит Организации тюркских государств (ОТГ) прилетели президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Топ-5 национальностей и религия

Почти 70% казахстанцев исповедуют ислам. Такие данные приводятся в тематическом сборнике по Национальному составу населения по итогам переписи 2021 года. Примечательно, что доля неверующих в стране уменьшилась с 2,8% до 2,3%.

Также специалисты назвали топ-5 национальностей, проживающих в Казахстане. Список возглавили казахи, затем расположились русские, узбеки, украинцы и уйгуры.

В казахстанском спорте новый допинговый скандал

Национальный антидопинговый центр на своем официальном сайте обновил список тех казахстанских спортсменов, которые нарушили кодекс WADA в 2023 году. Длительную дисквалификацию получили 19 человек: пауэрлифтер Аман Капышев, джитсер Максат Есмурат, киберспортсмен Дарын Бейбитов, каноистка Дильназ Султанбек, легкоатлет Калжан Музахан, а также тяжелоатлеты.

Общего торгового знака в ЕАЭС не будет

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев заявил, что торговой марки "Произведено в ЕАЭС" не будет. Он отметил, что этот вопрос не стоит ни на пространстве ЕАЭС, ни на национальном уровне.

Запреты для незастрахованных в ОСМС

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев рассказал, получение каких еще услуг предлагается ограничить для незастрахованных в системе медицинского страхования казахстанцев. Он подчеркнул, что есть предложение ограничить выдачу прав и права на ношение оружия для незастрахованных граждан.

Размер компенсации в связи с повышением тарифов

В Алматы с 1 ноября вырастет размер компенсации в связи с повышением тарифов. Размер социальной помощи, которая оказывается с 1 июля 2023 года без учета дохода в размере 0,5 МРП, с 1 ноября 2023 года составит 0,6 МРП. То есть вырастет с 1725 до 2070 тенге.

Приговор супружеской паре

Супружескую пару осудили на шесть и 10 лет за создание финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019". Организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 года под видом предоставления беспроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 тысяч вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге.

Новости мира и спорта

Чемпионат мира по мини-футболу 2023 года, который в эти дни проходит на аренах города Рас-эль-Хайма (ОАЭ), вступил в решающую фазу. На этом турнире очень успешно выступает казахстанская сборная, которая уже добралась до 1/4 финала.

Президент Узбекистана подписал закон с поправками в кодексы, которые закрепляют светскость страны. Штрафы будут грозить жителям за пропаганду гендерной дискриминации, за нахождение в общественных местах с закрытым лицом, за пропаганду двоеженства.

В Иране стали чаще выносить смертные приговоры и казнить людей. Согласно новому отчету ООН, количество казней в стране выросло почти на треть.

В одном из интервью Папе Франциску задали вопрос о футболе. Главе католической церкви предложили выбрать между двумя звездными аргентинцами: Лионелем Месси и Диего Марадоной. Понтифик похвалил обоих своих соотечественников – Месси и Марадону. Но он добавил, что не забыл про другого великого игрока в мире футбола – бразильца Пеле.

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) объявила лучшим игроком года центрального защитника мюнхенской "Баварии" – 26-летнего Ким Мин Чжэ.

Через шесть недель после экспериментальной операции по трансплантации скончался Лорнес Фосетт, получивший генетически модифицированное сердце свиньи. Ему было 58 лет.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во второй раз за двое суток нанесла авиаудар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. Убиты по меньшей мере 80 человек.