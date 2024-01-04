Искусственный интеллект для казахстанцев, автобус с людьми рухнул в воронку – главное за день
Отключение российских каналов
Информацию об отключении с 1 января 2024 года в сети Otau TV пакета телеканалов "Цифрового телесемейства" корреспонденту Zakon.kz прокомментировала представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане Ирина Калашникова.
Она отметила, что "тут нет никакой политики".
"Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году. Это решение – экономическое, а не политическое". Ирина Калашникова
Казахстанцы, работа и искусственный интеллект
На портале Электронной биржи труда (ЭТБ) запустили модель искусственного интеллекта для рекомендаций по вакансиям и резюме.
Она позволяет подбирать рекомендации по вакансиям и резюме для соискателей и работодателей.
Модель ИИ позволяет анализировать содержание резюме, на основе которого рекомендуют наиболее подходящие варианты вакансий и продолжения карьеры с учетом различных параметров, таких как ожидаемый уровень заработной платы, регион проживания, возможности переезда, навыки и т.д. Это обеспечивает более точные и персонализированные рекомендации как для работодателей, так и для соискателей.
Специальное профессиональное госпособие: как получить
Министерство труда и социальной защиты населения приказом от 25 декабря 2023 года утвердило Правила назначения, осуществления, приостановления, возобновления и прекращения выплаты специального профессионального государственного пособия.
Обратиться за назначением пособия можно в любое время после возникновения права на него через:
- государственную корпорацию;
- проактивную услугу.
Заявитель может одновременно с пособием обратиться за назначением пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из Единого накопительного пенсионного фонда.
Подробности тут.
Хищения в национальном университете Казахстана
В Казахском национальном аграрном исследовательском университете установлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева.
Причиненный ущерб составляет 43,8 млн тенге.
Мясо с сибирской язвой
Казахстанского предпринимателя оштрафовали за реализацию зараженной сибирской язвой мясной продукции.
В августе 2023 года предприниматель, занимающийся реализацией мясной продукции, реализовал мясо, зараженное сибирской язвой, тем самым нарушил требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, что повлекло причинение вреда здоровью человека.
Подробности дела читайте здесь.
Деньги на пенсии и выплаты
В Казахстане более чем на 16% выросли расходы бюджета на социально-трудовую сферу в 2024 году.
В целом расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу в 2024 году предусмотрены на сумму порядка 5 трлн 456 млрд тенге, что на 16,3% больше расходов 2023 года.
На сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии.
Суд над Мухамедиулы
Очередное заседание в Межрайонном суде Астаны по уголовным делам 4 января 2024 года пришлось отложить из-за госпитализации одного из подсудимых.
На заседание не был доставлен с конвоем Алмаз Нуразхан – бывший заместитель Мухамедиулы в бытность того директором Национального музея.
Автобус рухнул в воронку
В песке на руднике "Майкаинзолото" в Павлодарской области найдены тела двух спасателей. В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб рассказали о ходе спасательной операции.
Работы по спасению и извлечению пострадавших осложнены из-за угрозы дополнительного обвала. Зона чрезвычайного проишествия оцеплена и ведутся все необходимые работы с учетом мер предосторожности. О причинах происшествия будет сообщено дополнительно, после завершения официального расследования.
Взятка заместителю акима
Антикоррупционная служба по Алматы проводит досудебное расследование в отношении заместителя акима Жетысуского района города.
Его подозревают в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей.
Сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство.
Поздравление митрополита
В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах страны пройдут торжественные Рождественские богослужения. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит праздничную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.
По словам Митрополита Александра, всем верующим, кто по каким-либо причинам не сможет посетить храм, будет доступна прямая трансляция ночного Рождественского богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы. Ее будет осуществлять на канале Youtube телекомпания "Семиречье".
Каникулы школьникам
В Казахстане зимние каникулы у школьников длятся десять дней. 8 января 2024 года ученики уже вернутся за парты. Первоклассникам везет больше: они отдохнут зимой два раза.
Для обучающихся первых классов в третьей четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней – с 5 по 11 февраля 2024 года включительно.
Хронология Кантара
4 января 2024 года политолог Марат Шибутов представил свой доклад "Алматинская трагедия: два года спустя". В презентации приняли участие известные журналисты и эксперты.
Доклад посвящен протестам и попытке государственного переворота, которые произошли в Казахстане в январе 2022 года. В докладе описана хронология событий, причины протестов, сама попытка государственного переворота, реакция на это государства, версии произошедшего, последствия для страны в целом.
Самые популярные имена
В Бюро национальной статистики рассказали, какие имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанские родители за прошедший год.
По данным специалистов, в топ-10 популярных имен 2023 года вошли следующие имена:
Мальчиков:
Алихан, Омар, Амир, Алдияр, Айсұлтан, Алан, Али, Нұрилам, Мухасммад, Хамза.
Девочек:
Медина, Айша, Айлин, Асылым, Сафия, Томирис, Раяна, Амина, Аяла, Айым.
Значения этих имен читайте здесь.
Кадровые перестановки
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения о назначениях.
Новым заместителем министра внутренних дел Казахстана стал Айдар Сайтбеков.
Анвара Сабирова освободили от должности секретаря Высшего судебного совета РК – руководителя аппарата.
Наличные возвращаются?
После Нового года казахстанцы все чаще сталкиваются с требованием продавца оплатить товар наличными, некоторые таксисты также перешли на наличку. Насколько законны такие требования, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.
Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами закона "О платежах и платежных системах" предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR платежом или наличными деньгами.
За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП).
Взрыв в Уральске
В Уральске ночью 4 января 2024 года разрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq в результате взрыва газа.
Пятеро были доставлены в больницу с различными травмами.
Число погибших при взрыве газа в кафе Уральска увеличилось до трех человек.
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