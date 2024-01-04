Искусственный интеллект для казахстанцев, автобус с людьми рухнул в воронку – главное за день

Как получить специальное профессиональное государственное пособие, сколько денег выделили из бюджета на пенсии и выплаты, а также отказ в принятии наличных в магазинах и такси. Обо всем этом в дайджесте Zakon.kz.

Отключение российских каналов

Информацию об отключении с 1 января 2024 года в сети Otau TV пакета телеканалов "Цифрового телесемейства" корреспонденту Zakon.kz прокомментировала представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане Ирина Калашникова.

Она отметила, что "тут нет никакой политики".

"Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году. Это решение – экономическое, а не политическое". Ирина Калашникова

Казахстанцы, работа и искусственный интеллект

На портале Электронной биржи труда (ЭТБ) запустили модель искусственного интеллекта для рекомендаций по вакансиям и резюме.

Она позволяет подбирать рекомендации по вакансиям и резюме для соискателей и работодателей.

Модель ИИ позволяет анализировать содержание резюме, на основе которого рекомендуют наиболее подходящие варианты вакансий и продолжения карьеры с учетом различных параметров, таких как ожидаемый уровень заработной платы, регион проживания, возможности переезда, навыки и т.д. Это обеспечивает более точные и персонализированные рекомендации как для работодателей, так и для соискателей.

Специальное профессиональное госпособие: как получить

Министерство труда и социальной защиты населения приказом от 25 декабря 2023 года утвердило Правила назначения, осуществления, приостановления, возобновления и прекращения выплаты специального профессионального государственного пособия.

Обратиться за назначением пособия можно в любое время после возникновения права на него через:

государственную корпорацию;

проактивную услугу.

Заявитель может одновременно с пособием обратиться за назначением пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из Единого накопительного пенсионного фонда.

Подробности тут.

Хищения в национальном университете Казахстана

В Казахском национальном аграрном исследовательском университете установлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева.

Причиненный ущерб составляет 43,8 млн тенге.

Мясо с сибирской язвой

Казахстанского предпринимателя оштрафовали за реализацию зараженной сибирской язвой мясной продукции.

В августе 2023 года предприниматель, занимающийся реализацией мясной продукции, реализовал мясо, зараженное сибирской язвой, тем самым нарушил требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, что повлекло причинение вреда здоровью человека.

Подробности дела читайте здесь.

Деньги на пенсии и выплаты

В Казахстане более чем на 16% выросли расходы бюджета на социально-трудовую сферу в 2024 году.

В целом расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу в 2024 году предусмотрены на сумму порядка 5 трлн 456 млрд тенге, что на 16,3% больше расходов 2023 года.

На сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии.

Суд над Мухамедиулы

Очередное заседание в Межрайонном суде Астаны по уголовным делам 4 января 2024 года пришлось отложить из-за госпитализации одного из подсудимых.

На заседание не был доставлен с конвоем Алмаз Нуразхан – бывший заместитель Мухамедиулы в бытность того директором Национального музея.

Автобус рухнул в воронку

В песке на руднике "Майкаинзолото" в Павлодарской области найдены тела двух спасателей. В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб рассказали о ходе спасательной операции.

Работы по спасению и извлечению пострадавших осложнены из-за угрозы дополнительного обвала. Зона чрезвычайного проишествия оцеплена и ведутся все необходимые работы с учетом мер предосторожности. О причинах происшествия будет сообщено дополнительно, после завершения официального расследования.

Взятка заместителю акима

Антикоррупционная служба по Алматы проводит досудебное расследование в отношении заместителя акима Жетысуского района города.

Его подозревают в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей.

Сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

Поздравление митрополита

В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах страны пройдут торжественные Рождественские богослужения. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит праздничную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

По словам Митрополита Александра, всем верующим, кто по каким-либо причинам не сможет посетить храм, будет доступна прямая трансляция ночного Рождественского богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы. Ее будет осуществлять на канале Youtube телекомпания "Семиречье".

Каникулы школьникам

В Казахстане зимние каникулы у школьников длятся десять дней. 8 января 2024 года ученики уже вернутся за парты. Первоклассникам везет больше: они отдохнут зимой два раза.

Для обучающихся первых классов в третьей четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней – с 5 по 11 февраля 2024 года включительно.

Хронология Кантара

4 января 2024 года политолог Марат Шибутов представил свой доклад "Алматинская трагедия: два года спустя". В презентации приняли участие известные журналисты и эксперты.

Доклад посвящен протестам и попытке государственного переворота, которые произошли в Казахстане в январе 2022 года. В докладе описана хронология событий, причины протестов, сама попытка государственного переворота, реакция на это государства, версии произошедшего, последствия для страны в целом.

Самые популярные имена

В Бюро национальной статистики рассказали, какие имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанские родители за прошедший год.

По данным специалистов, в топ-10 популярных имен 2023 года вошли следующие имена:

Мальчиков:



Алихан, Омар, Амир, Алдияр, Айсұлтан, Алан, Али, Нұрилам, Мухасммад, Хамза.

Девочек:

Медина, Айша, Айлин, Асылым, Сафия, Томирис, Раяна, Амина, Аяла, Айым.

Значения этих имен читайте здесь.

Кадровые перестановки

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения о назначениях.

Новым заместителем министра внутренних дел Казахстана стал Айдар Сайтбеков.

Анвара Сабирова освободили от должности секретаря Высшего судебного совета РК – руководителя аппарата.

Наличные возвращаются?

После Нового года казахстанцы все чаще сталкиваются с требованием продавца оплатить товар наличными, некоторые таксисты также перешли на наличку. Насколько законны такие требования, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.

Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами закона "О платежах и платежных системах" предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR платежом или наличными деньгами.

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП).

Взрыв в Уральске

В Уральске ночью 4 января 2024 года разрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq в результате взрыва газа.

Пятеро были доставлены в больницу с различными травмами.

Число погибших при взрыве газа в кафе Уральска увеличилось до трех человек.

В мире



Спорт