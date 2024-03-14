Закон о запрете вейпов, фейк об НДС и видео с собакой президента – итоги дня

Казахстанцы отмечают Көрісу күні. Акорда показала трех тазы Токаева. Парламентарии озвучили предложения по решению самых острых вопросов в стране: эвтаназии животных, нападению на медработников, закону по вейпам, проблеме с горами мусора. Главное за 14 марта 2024 года – в обзоре Zakon.kz.

Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 марта 2024 года поздравил казахстанцев с праздником Амал. Он отметил, что в этот день на первый план выходят наши национальные ценности и самобытность.

Во многих регионах нашей страны прошли празднования Көрісу күні.

Алматинцы отметили Көрісу күні – Амал мерекесі на горе Кок-Тобе. Празднование Наурыза в Алматы началось с концертной программы "Көрісу күні – Амал мерекесі". В этот день жители и гости города собирались на горе Кок-Тобе, чтобы поздравить друг друга с благополучным наступлением весны. Подробнее – в материале.

Акорда поделилась фото и видео тазы, которого подарили Токаеву на Наурыз

В 2023 году на Наурыз разводчик Анна Захарова подарила Касым-Жомарту Токаеву полуторамесячного щенка тазы. Редакция Zakon.kz узнала у пресс-службы главы государства, какую кличку получил и насколько вырос щенок. Также мы узнали, сколько же всего собак у нашего президента.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время у президента на попечении находятся три чистокровных тазы.

Токаев принял генпрокурора Казахстана

Берик Асылов рассказал главе государства о состоянии законности в стране, итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, результатах международного сотрудничества по оказанию правовой помощи и розыску скрывшихся за рубежом преступников, криминогенной ситуации в стране и многом другом.

Закон по вейпам вернули в Мажилис

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты вернули в Мажилис проект закона, предусматривающий установление запрета на ввоз и распространение вейпов.

Речь идет о норме закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". Его представил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев – подробнее в материале.

Нападение на медработников: силовики Казахстана не поддержали предложение об ужесточении ответственности

Об этом сообщил в кулуарах Сената 14 марта 2024 года первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев. Он заявил, что правоохранительные органы не поддержали предложение Минздрава и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников в Казахстане.

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз с территории страны сжиженного нефтяного газа. Об этом 14 марта 2024 года рассказали в пресс-службе правительства. Что стало причиной – читайте в материале на сайте.

На тот же срок продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом.



В Минтруда высказались о "новых выплатах" казахстанцам

Ложную информацию распространили в мессенджерах и социальных сетях неизвестные лица. Информация о том, что Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК введена компенсация за налог на добавленную стоимость (НДС) не соответствует действительности.



АФМ выявило основные схемы мошенников в спецЦОНах

Агентство по финансовому мониторингу выступило с важным заявлением. Во всех спецЦОНах Казахстана начались широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов. Ущерб государству составил свыше 14 млрд тенге.

Проверяется причастность 59 должностных лиц спецЦОНов и работников госорганов.

Компанию "Мобайл Телеком-Сервис" выставят на торги

Правительство Казахстана приняло постановление от 11 марта 2024 года, которым вносятся дополнения и изменения в другие документы "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы".

Перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, дополнен разделом "Акционерное общество "Казахтелеком" следующего содержания: "Товарищество с ограниченной ответственностью "Мобайл Телеком-Сервис" – прямая адресная продажа".

Также будет рассматриваться вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц не ниже заместителей руководителей государственных органов, заместителей руководителей организаций.

Создать бренд Made in Central Asia предлагают в Казахстане

Идею создать новый бренд Made in Central Asia высказала председатель организации Techno Women и руководитель фонда "Цифровая трансформация" Азиза Шужеева на проходящем в Алматы форуме B5+1.

В эти дни в Алматы проходит первый Международный форум B5+1. В мероприятии принимают участие более 200 специалистов стран Центральной Азии и США.

Об эвтаназии бродячих животных высказался спикер сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев озвучил позицию по резонансной норме об эвтаназии бродячих животных. Парламентарий считает, что необходимо следовать принципам гуманного отношения и обсуждать "чувствительную" проблему для правильного принятия решения по закону.

Как решить проблему с горами мусора в Казахстане

Депутат Сената Закиржан Кузиев на пленарном заседании палаты рассказал, как в Казахстане можно решить проблему отходов. Ежегодно в Казахстане образуется около 4,5 млн тонн коммунальных отходов. Сенатор предложил запретить использование упаковки, не подлежащей дальнейшей переработке, ввести системы сортировки отходов на местах первичного накопления мусора, увеличить штрафы за несвоевременный вывоз мусора и создание несанкционированных свалок, а также рассмотреть возможность строительства заводов по переработке и сортировке бытовых отходов.

Мошенники пытались вывести за границу 246 млн тенге казахстанцев



В результатах борьбы с интернет-мошенничеством сотрудники полиции напрямую взаимодействуют с банками и операторами сотовой связи.

Как рассказали в МВД РК, cотрудникам удалось на стадии вывода за пределы страны заблокировать порядка 246 млн тенге, а также обеспечено возмещение ущерба на сумму 850 млн тенге.

Введение штрафов для владельцев ресторанов и кафе, где курят кальян

Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева в кулуарах Сената рассказала о планах ввести новый штраф для рестораторов за курение в их заведении кальяна.

"Сегодняшнее законодательство регулирует только применение мер в отношении самого потребителя, но нет нормы в отношении рестораторов и предпринимателей, которые допускают у себя на объекте потребление этих табачных изделий. В этой связи мы внесли предложения по усилению ответственности, т. е. будут усилены суммы штрафов и введена норма в отношении рестораторов и бизнесменов", – прокомментировала Сарсенбаева.

В Алматы снова сносят незаконное здание

На этот раз нежилой объект был построен в Наурызбайском районе. В Управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что собственник, а это физическое лицо, возвел двухэтажное здание без пакета разрешительных документов.

Алматинцев и жителей области предупредили о резком ухудшении погоды

В РГП "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение о том, что 15 марта в Алматы ожидается обильное выпадение снега, вследствие чего – ухудшение видимости и гололед. В связи с этим горожан и гостей южной столицы попросили уменьшить скорость на дорогах и осторожно передвигаться по тротуарам. При этом в горах близ города – лавиноопасно.

Кроме того, в области синоптики прогнозируют сильный ветер и осадки. Так, ночью и утром в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидается снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, ночью и утром на востоке, в центре области 15-20, временами порывы 24-29 м/с.

В Конаеве ночью 15 марта ожидаются временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, ночью порывы 15-20, временами 25 м/с.

И действительно, после 15:00 в Алматы начался сильный ветер, а после 16:00 посыпался снег. При этом с утра 14 марта в южной столице наблюдалась по-весеннему теплая погода и чистое голубое небо.

Паводки в Казахстане: 10 регионов находятся в зоне повышенного риска

Первый заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Серик Саиров сообщил, что, по оценке специалистов, до конца марта ожидается повышение температурного фона, что приведет к интенсивному снеготаянию и угрозе подтопления. Кроме того, он назвал регионы с повышенными рисками. Подробнее в материале на сайте.

Спорт

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