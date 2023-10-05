Итоги дня: состояние изнасилованных детей, когда заработает безвиз с Китаем, День учителя в РК

В Казахстане отмечают День учителя, президент наградил педагогов. О состоянии детей, подвергшихся насилию, рассказала Ажар Гиният. Начальник полиции Алматы сделал заявление после смертельного ДТП с мопедистом и юным самокатчиком. Главное за 5 октября – в обзоре Zakon.kz.

День учителя в Казахстане

В Казахстане чествуют учителей. В этом году День учителя в стране впервые отмечают 5 октября. Токаев поздравил казахстанских учителей с профессиональным праздником, некоторым из них присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы".

Также глава государства рассказал, что изменилось в работе казахстанских учителей с 2019 года. Именно тогда был принят специальный закон "О статусе педагога".

Выступая 5 октября 2023 года на Республиканском съезде педагогов, Касым-Жомарт Токаев заявил, что педагог – это важнейшее звено в процессе формирования нового качества нации. Он подчеркнул, что школы страны испытывают серьезный дефицит кадров.

Кроме того, Токаев подчеркнул, что профильному министерству следует прекратить давление на преподавателей путем частого изменения квалификационных требований.

Выступая на Республиканском съезде педагогов, президент прокомментировал недавние инциденты с насилием в отношении учеников и нарушениями норм безопасности в школах Казахстана. Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в последнее время получает много писем-обращений от родителей пострадавших детей.

Токаев остановился на еще одной активно обсуждаемой проблеме – о проявлениях религиозности в школах. Глава государства подчеркнул, что согласно Конституции, Казахстан – светское государство, и этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной. Президент обратился к родителям школьников, призвав не поощрять детей к проявлению насилия и нарушению общепринятого порядка. "Попустительство в отношении подобных поступков из-за любви к своим детям может обернуться большой трагедией для них в будущем", – отметил президент.

Будут ли проверять всех отчимов на предмет насилия в отношении детей

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал резонансное сообщение о том, что в МВД намерены проверять все семьи, где дети проживают с отчимом.

На вопрос о возможности проверки отчимов на предмет насилия Лепеха ответил: "Тот факт, что ребенка воспитывает отчим, никоим образом не является нарушением и не может быть поводом для проверки".

По его словам, поводом для проверки может быть только нарушение прав и интересов несовершеннолетнего, либо нарушение уголовного или административного законодательства.

Представитель МВД рассказал и о том, рассмотрит ли МВД предложение депутата Мажилиса Жаркынбека Амантая штрафовать жертв домашнего насилия, если они "провоцировали" агрессоров. Подробнее читайте в материале.

О состоянии детей, подвергшихся насилию, рассказала Ажар Гиният

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о том, в каком состоянии сейчас находятся дети, подвергшиеся сексуализированному насилию, – семилетний мальчик и трехлетние сестры-близнецы из Алматинской области.

Новый штамм коронавируса "Эрис" пришел в Казахстан

В стране впервые зарегистрировали заражение новым штаммом COVID-19 – вариацией "Омикрона" под названием "Эрис".

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что новые штаммы "Омикрона" сейчас регистрируют по всему миру, так как при циркуляции коронавируса во внешней среде происходят мутации. Появляются новые вариации вируса, о которых ВОЗ сообщает ежемесячно.

В Казахстане хотят повысить ответственность водителей InDrive и "Яндекс"

Зампредседателя Комитета транспорта МТ РК Селим Куанышулы на заседании в Мажилисе заявил, что анализ показал большое количество ДТП с водителями InDrive и "Яндекс". Он уверен, что следует повышать их ответственность.



Начальник полиции Алматы сделал заявление после смертельного ДТП с юным самокатчиком

"Принимаемые Министерством внутренних дел меры позволили несколько стабилизировать ситуацию с эксплуатацией самокатов: установлены возрастные ограничения, требования по обязательному использованию средств защиты, перевозке пассажиров. Однако трагедии продолжаются. Буквально вчера погиб 13-летний мальчик, которому доступ к пользованию самокатом дал родственник. Юноша – приезжий, не был адаптирован к интенсивному дорожному движению в крупном мегаполисе. В результате подросток погиб под грузовиком", – прокомментировал начальник ДП Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Глава алматинской полиции также обратил внимание на критическую ситуацию с эксплуатацией мопедов, призвав участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, а родителей – осознавать полную ответственность за безопасность своего ребенка.

Когда заработает безвиз с Китаем

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха озвучил условия начала безвизового режима с Китаем.



Он отметил, что китайская сторона поставила как одно из условий начала работы соглашения о безвизовом режиме подписание и ратификацию соглашения об обмене информацией в отношении граждан. Документы, по его словам, вступят в силу после ратификации обеими странами.

Кроме того, Казахстан и Китай будут сообща бороться с двойным гражданством.

Когда будет завершено строительство транспортной развязки на аэропортовском кольце в Алматы

О том, когда закончатся все строительные работы на транспортной развязке на пересечении улицы Бухтарминской с Кульджинским трактом, рассказал руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

Спорт

Шестую золотую медаль Азиады Казахстану принес велогонщик Евгений Федоров.



Спортсмены заняли два первых места в групповой гонке в велошоссе: Евгений Федоров завоевал "золото", а чемпион в индивидуальной гонке Алексей Луценко – "серебро". Итог – шестая золотая и двенадцатая серебряная медали в копилке Казахстана.



Чемпионом Азиатских игр стал Нуржан Батырбеков.

В финале в весе до 69 кг в джиу-джитсу он победил соперника из ОАЭ со счетом 4:2 и принес седьмую золотую медаль сборной Казахстана.



Еще одну "бронзу" в копилку сборной Казахстана принес джитсер Алдияр Серик.



В схватке за бронзовую медаль казахстанский джитсер, выступающий в весе до 69 кг, одолел соперника из Сингапура Ноа Тян Рун Лима со счетом 2:0.

Каратист Нурканат Ажиканов стал чемпионом Азиатских игр.

Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов завоевал золотую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу и принес в копилку национальной сборной восьмую награду высшей пробы.

Бейбит Жукаев одержал победу в первом круге "Мастерса" в Шанхае.



В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (Мастерс). Отличные результаты показывают казахстанские теннисисты. Вслед за Михаилом Кукушкиным во второй круг пробился и Бейбит Жукаев.

Казахстан завоевал 59-ю медаль в общем зачете Азиатских игр.

Борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков стал бронзовым призером Азиады.

FIFA разрешила юношеской сборной России выступать на международной арене.



Совет Международной федерации футбола (FIFA) дал добро на участие юношеской сборной России до 17 лет на международных соревнованиях под своей эгидой, но с некоторыми условиями.

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал Zakon.kz выступление сборной Казахстана по теннису на летних Азиатских играх в Ханчжоу (Китай). Доскараев в беседе с корреспондентом отметил, что тренерский штаб и федерация предоставили возможность выступить на этом крупном старте именно ближайшему резерву.

Мир

Собаку Джо Байдена выгнали из Белого дома

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