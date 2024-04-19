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Переговоры Токаева и Жапарова, угрозы судье по делу Бишимбаева, сообщения о терактах в Астане – итоги дня

Переговоры Токаева и Жапарова, угрозы судье по делу Бишимбаева, сообщения о терактах в Астане, итоги дня, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 18:45 Фото: akorda.kz, Zakon.kz, Telegram/Jogargy_sot
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров приняли участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана. Судью Айжан Кульбаеву, рассматривающую дело Бишимбаева, взяли под охрану из-за поступивших угроз. Главные события за 19 апреля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Президента Кыргызстана Садыра Жапарова приняли в Акорде

Церемония встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась в резиденции главы Казахстана Касым-Жомарт Токаева. В Акорду заранее прибыли члены правительства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-казахстанских отношений. 

Под председательством президентов Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова состоялось шестое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана. В своем выступлении глава Казахстана отметил, что казахско-кыргызские взаимодействия развиваются в духе стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кыргызстана Садыра Жапарова орденом "Достық" I степени. Президент отметил огромный вклад Жапарова в развитие и укрепление двусторонних отношений.

По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета президенты Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Токаев и Жапаров подписали перечень важных документов. Со списком можно ознакомиться в материале на сайте

В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан деятелям культуры нашей страны были вручены государственные награды. Роза Рымбаева получила новое звание. 

Также был открыт памятник Манасу. В Астане Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров торжественно открыли памятник Айкол Манасу. В своем выступлении глава Казахстана отметил, что возведение этого памятника свидетельствует о глубоком уважении казахского народа к братскому Кыргызстану.

Ситуация с паводками в Казахстане

В Астане талой водой залило дорогу по проспекту Улы Дала

В МЧС РК сообщили, что талая вода с полигона для вывоза снега топит дорожное полотно и-за обильного таяния.

В Атырау продолжает прибывать вода

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предоставил новые данные об уровне воды в реке Урал. Согласно прогнозу, за прошедшие сутки уровень реки Урал из-за поступления воды с территории ЗКО значительно вырос.

Паводки в цифрах

В Казахстане продолжается борьба с паводками и устранение их последствий. Пострадавшим гражданам выплачивают компенсации, разовые и на возмещение ущерба.

Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. Уже принято более 16 тыс. заявок.

Выделение средств из резерва правительства пострадавшим от паводков: принято постановление

Согласно документу, выделение денег из резервов правительства и местных исполнительных органов осуществляется в случаях: наличия положительной рекомендации Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2024 года либо поручения премьер-министра РК для использования резервов правительства или местного исполнительного органа для возмещения имущественного вреда, причиненного населению, компенсации имущественных потерь субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

Выплаты предпринимателям, пострадавшим от паводков

Министерство национальной экономики разработало Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

Компенсация имущественных потерь производится путем возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества, принадлежащего субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением застрахованного имущества. 

Названы регионы, где в ближайшие дни будет расти уровень воды в реках

В "Казгидромете" 19 апреля озвучили прогноз погоды на ближайшие сутки и назвали области, где реки будут наполняться талой водой. До 22 апреля в области Абай и Восточно-Казахстанской области в связи с сохранением повышенного температурного фона и возможными осадками в виде дождя ожидается формирование склонового стока, дальнейшие подъемы уровня воды на реках и превышение критических отметок. Подробнее – в материале на сайте. 

Выявили воровство мешков для дамб

В Атырау поймали подозреваемых в краже мешков с песком с прибрежных дамб. Четверо мужчин (42, 32, 37, 38 лет) и 34-летняя женщина задержаны. Возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что сообщение о краже мешков для дамб в Атырауской области оказалось шуткой волонтеров.

Стала известна сумма максимальной пенсии в Казахстане

В Едином накопительном пенсионном фонде сегодня, 19 апреля 2024 года, назвали сумму максимальной пенсии казахстанцев. Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана назвали средний размер совокупной пенсии. Подробнее о суммах можно прочитать в материале.

Судья по делу Бишимбаева получает угрозы от неизвестных

В пресс-службе Верховного суда 19 апреля заявили, что в адрес судьи Айжан Кульбаевой, председательствующей по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, поступают угрозы. Возбуждено уголовное дело.

Из-за поступающих угроз судью Айжан Кульбаеву взяли под охрану.

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю. Ознакомиться с ними можно в материале на сайте.

В Астане стала известна дата завершения отопительного сезона

Акимат Астаны определил дату завершения отопительного сезона. В столице установились благоприятные погодные условия.

Антикор задержал замдиректора департамента "Алматы Су" и чиновника из Кызылординской области

Антикоррупционная служба заявила о задержании заместителя директора департамента "Алматы Су" и руководителя Управления предпринимательства Кызылординской области. Следствие продолжается.

Теракты в Астане: на рассылки отреагировали в полиции

В мессенджерах стали распространять сообщения с угрозами устроить теракты в школах и торговом центре столицы. На это отреагировали в Департаменте полиции.

Наводнение в Дубае: вероятны ли аномальные дожди в Казахстане

В РГП "Казгидромет" прокомментировали недавние сильные дожди в Объединенных Арабских Эмиратах и рассказали, вероятны ли настолько сильные дожди в Казахстане. При этом в Гидрометцентре отметили, что в Дубае не первый раз происходят такие сильные дожди. 

Порадует ли погода алматинцев в эти выходные

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы ожидается теплая погода без осадков. Но в конце недели начнутся дожди и сильный ветер.

Спорт 

Казахстанские гребцы заработали еще одну лицензию на Олимпиаду-2024. Команда Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завоевала вторую олимпийскую лицензию на отборочном Чемпионате Азии в Токио. Ее обладателями стали Маргарита Бровкова и Руфина Искакова.

Сборная Казахстана по гребле добыла третью лицензию в Париж-2024.

Лига конференций-2024: известны итоги матчей стадии четвертьфинала. В ночь на 19 апреля прошли ответные поединки 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, по итогам которых определились четыре команды, которые продолжат спор за трофей данного турнира.

Мир

Атака на Иран

В ночь на 19 апреля в Иране прозвучали взрывы. Израильские ракеты поразили объект в Иране. Сообщалось о том, что сработали системы противовоздушной обороны. Редакция собрала все известное об атаке.

Великобритании ввели новые санкции в ответ на атаку Ирана на Израиль. Об этом в четверг, 18 апреля 2024 года, заявил президент Джо Байден.

В ХАМАС заявили, что будут продолжать борьбу, несмотря на блокировку США в Совбезе ООН резолюции с рекомендацией принять Палестину в состав организации.

Падение самолета в России

На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Позже стало известно, что один из пилотов погиб.

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