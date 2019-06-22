Суд над экс-президентом, спецназ Порошенко и тайна погибшего Boeing-777 – мировые итоги недели

Краткий обзор основных событий, освещаемых в мировых СМИ.

Уходящая неделя выдалась очень насыщенной на события. Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала недомогание во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а Порошенко, подготовил "новый спецназ" против России. Сразу три президента различных стран, а также глава Интерпола, стали объектами уголовного преследования, а в Гонконге и в Грузии власти пытаются разобраться с протестными акциями и массовыми беспорядками. Нарастает противостояние США и Ирана из-за инцидента в Оманском заливе, а НАТО планирует разместить американские войска в Польше у границ Беларуси и России. Также были озвучены новые подробности двух загадочных авиакатастроф, произошедших еще в 2014 году, а в Японии и Китае грянули сильные землетрясения. Случился и ряд других не менее важных событий, способных оказать влияние на геополитическую ситуацию в мире. Более подробно обо всем этом можно узнать в традиционном обзоре, подготовленном Zakon.kz.

Новости Украины

Источник фото: Газета.Ру

Новостная неделя в Украине началась с того, что президент Украины Владимир Зеленский призвал расширить и ужесточить антрироссийские санкции. Об этом он рассказал в интервью Bild. По словам Зеленского, международные принудительные меры - единственный дипломатический способ воздействия на Москву. Также глава государства пообещал, что при первой встрече с Владимиром Путиным начнет разговор с того, что Донбасс и Крым — это Украина. В Кремле сделали ответное заявление, сообщив, что российский лидер "тоже начнет общение с правильных фраз", если такое общение когда-нибудь состоится.

Позже депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский сообщил, что команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным. "По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения", - сказал Поплавский. Он добавил, что Зеленский понимает свою историческую миссию по прекращению огня в Донбассе, и осознает, что решать этот вопрос необходимо напрямую с российским президентом.

А во вторник зарубежные СМИ облетела новость о том, что канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала недомогание во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сама Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием, так как в Берлине в то время стояла жара до 35 градусов. Чуть позже заместитель официального представителя германского кабмина Ульрике Деммер сообщила, что Меркель чувствует себя прекрасно и рада участвовать в мероприятиях, запланированных по графику.

Не обошел своим вниманием тему взаимоотношений Украины с Россией и бывший президент Украины Петр Порошенко, написав в своем Twitter-аккаунте, что его партия "Европейская солидарность" - это новый спецназ против России. По словам политика, партия баллотируется на выборы в Верховную Раду, чтобы "не допустить реванша пророссийских сил" и добиться вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Стоит отметить, что согласно последнему опросу, на предстоящих выборах в Раду 21 июля партию Порошенко готовы поддержать 8,3 процента украинцев.

Не обошли вниманием зарубежные журналисты и гибель депутата Верховной рады от фракции "Народный Фронт" Дмитрия Тымчука, известного своими сводками о происходящем в Донбассе. Он погиб в Киеве от огнестрельного ранения в голову. По первоначальной информации, несчастный случай произошел при чистке наградного пистолета. Однако глава национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Также стоит отметить инициативу бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который предложил убрать административный центр из Киева и перенести его в новое здание, чтобы начать все “с чистого листа”. Саакашвили также подчеркнул, что украинских городах нет соответствующей мировым стандартам современной архитектуры, но есть коррупционеры-застройщики.

К слову, Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили на территории Украины в течение пяти лет. Это дает ему возможность принимать участие в выборах в Верховную раду. "Суд вывел справедливое решение о возможности для меня принять участие в парламентских выборах!", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook, прикрепив видеозапись, на которой судом зачитывается решение. Напомним, в 2017 году указом Порошенко, Саакашвили был лишен гражданства Украины, а в феврале 2018 года депортирован с ее территории. 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство и на следующий день он вернулся в Украину.

Нелегкое бремя власти

Источник фото: Радио Озодлик

В понедельник депутаты Жогорку Кенеша, инициировавшие лишение неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева и рассказали, по каким фактам хотят выдвинуть против него обвинения. В частности речь идет о том, что Атамбаев, будучи премьер-министром, якобы вручил 123 гражданам России оружие, и что среди них были даже члены ОПГ. Что Атамбаев якобы незаконно завладел участком в селе Кой Таш, где в настоящее время построен его дом. Также депутаты хотят выдвинуть обвинение в отношении Алмазбека Атамбаева в организации незаконного освобождения кримавторитета Азиза Батукаева.

А во вторник бывший президент Египта Мухаммед Мурси, пожизненно лишенный свободы, умер во время заседания суда в Каире. Мурси взял слово, выступил и скончался после того, как заседание было отложено. Политику было 67 лет. Мурси, отстраненный от власти в 2013 году, проходил обвиняемым по делу о шпионаже. В 2015-м бывшего главу государства и 16 его сторонников приговорили к смертной казни, но позднее наказание было заменено на пожизненное заключение, которое в Египте приравнивается к 25 годам. Сторона Мурси пыталась оспорить и это решение, но в 2017-м апелляционный суд Египта подтвердил данный вердикт.

Кроме того стало известно, что бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции и торговле влиянием. Дело возникло после того, как следователи прослушали телефоны Саркози и его адвоката Тьерри Херцога по делу о финансировании избирательной компании в 2007 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В марте 2018 года Саркози взяли под стражу.

Стоит отметить и еще одно коррупционное дело, где фигурантом стал высокопоставленный чиновник, а точнее – экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй. В ходе судебного заседания, проходившего 20 июня, он признал свою вину в получении взяток и раскаялся в содеянном. Отмечается, что Мэн Хунвэй многие годы использовал служебное положение в своих личных интересах и в интересах третьих лиц, принимал дорогие подарки и крупные денежные взятки, общая сумма полученных средств составляет порядка 14,46 миллиона юаней (около 2,1 миллиона долларов). Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Власти Китая потом заявили, что считавшийся пропавшим глава Интерпола подозревается в нарушении закона, а спустя несколько часов Интерпол сообщил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвея в качестве президента организации. В ноябре власти Франции закрыли расследование по делу о его исчезновении.

Протесты и демонстрации

Источник фото: adagamov.info

В понедельник возобновились протестные митинги в Гонконге. Десятки тысяч жителей вновь вышли на демонстрацию в центре города в знак протеста против решения властей приостановить дальнейшее рассмотрение законопроекта об экстрадиции. Участники акции требуют полного и бесповоротного отказа от закона об экстрадиции. Напомним, 12 июня рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после миллионной акции протеста. Демонстранты заблокировали здание Заксобрания, полиции пришлось разгонять участников акции с помощью слезоточивого газа. Более 80 человек пострадали, 11 зачинщиков задержаны.

А в Турции семнадцать человек получили пожизненный срок за причастность к попытке госпереворота в июле 2016 года. Власти Турции обвиняют в причастности к попытке госпереворота организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов). После мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

В четверг несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента Грузии. Глава МВД страны Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.

Протесты начались после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе - его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.

Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. "Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие", - сообщила глава государства. По ее словам, российская пятая колонна в нынешней ситуации более опасна, чем открытая агрессия. Зурабишвили подчеркнула, что это те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают российскую политику и реализуют планы Кремля.

А в пятницу премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что за организацию массовых беспорядков в центре Тбилиси и за все допущенные ошибки в связи с этим инцидентом к ответственности будут привлечены как оппозиционеры, так и члены правящей команды.

Конфликт в Оманском заливе

Источник фото: Navy.mil

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе "агрессией Ирана" и призвал мировое сообщество ее остановить. "Все миролюбивые страны должны поддержать усилия США и президента (Дональда) Трампа, направленные на то, чтобы ее (агрессию Ирана) остановить и обеспечить свободу судоходства в международных водах, - сказал Нетаньяху на церемонии презентации на Голанских высотах нового поселка, названного в честь Трампа.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. Граждане России, Грузии и Филиппин были членами экипажа Front Altair, который перевозил топливо. Есть версия, что в танкер попала торпеда. Власти США возложили ответственность за произошедшее на Иран, который считает обвинения Америки необоснованными. В качестве доказательства, американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе судна. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы. Позднее к обвинениям Вашингтона присоединились Лондон и Эр-Рияд. В Совфеде РФ заявили о фабрикации "доказательств" вины Ирана в инциденте с танкерами.

Тем не менее, Вашингтон решил отправить на Ближний Восток из-за Ирана 1000 военных. Это решение одобрил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Как заверили в Пентагоне, отправка военных будет произведена в "оборонительных целях". Как указано в сообщении военного ведомства: "Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном. Сегодня принимаются меры для обеспечения безопасности и благополучия наших военнослужащих, работающих по всему региону, и для защиты наших национальных интересов". Кроме того 17 июня Jerusalem Post со ссылкой на западных дипломатов при ООН сообщил, что Вашингтон планирует нанести ограниченный удар по одному из объектов ядерной программы Ирана.

А в четверг военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Как сообщает Press TV, инцидент произошел в провинции Хормозган на юге Ирана. Военнослужащие сбили американский беспилотник RQ-4 Global Hawk после того, как летательный аппарат нарушил воздушную границу страны. Ранее стало известно, что США отправят на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot, а также беспилотники и самолеты-разведчики. В Пентагоне подчеркнули, что не стремятся к войне, однако намерены защищать свои интересы в ближневосточном регионе.

К слову, на вопрос, собирается ли Вашингтон наносить удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника, президент США Дональд Трамп не дал однозначный ответ. "Скоро узнаете", — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.

Взаимоотношения России и США

Источник фото: riafan.ru

Газета New York Times сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты". В ответ на обвинения президента газета заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.

Также в понедельник стало известно что НАТО разместит американские войска, как минимум в шести точках на востоке Польши у границ Беларуси и России. Об этом заявил министр обороны восточноевропейской республики Мариуш Блащак. При этом польский министр уточнил, что в Польше создадут дивизионное командование, которому будут подчиняться все американские войска на восточном фланге НАТО. "Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Предполагаемый захватчик знает, что нарушение польских границ означает не локальный конфликт, а глобальный. Присутствие американских военных свидетельствует о том, что атака на Польшу станет атакой на весь альянс НАТО", — заключил Блащак. В настоящее время в Польше находится около 4,5 тыс. американских военных из состава бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы. В соседней с Польшей Германии, размещены на постоянной основе более 30 тыс. американских военных.

А Совет ЕС продлил "крымский" пакет санкций против России. "Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на все вышесказанное, жизнь в России идет своим чередом и 20 июня ее президент Владимир Путин провел "прямую линию" с гражданами страны, ответив на 70 вопросов. При этом общее число вопросов, которые поступили на прямую линию к ее завершению, превысило 2 млн 600 тысяч, а обращения прозвучали из 23 регионов РФ. Подавляющее большинство из них касалось внутренних проблем. Речь шла о здравоохранении, экологии, ипотеке для многодетных семей, изменениях законодательства, работе Интернета, национальных проектах. В международной повестке прозвучали вопросы о санкциях, ситуации в Украине, судьбе беженцев из Донбасса, отношениях с США, а также о проблемах Сирии и Ирана.

В очередной раз отличился российский политик Владимир Жириновский. Он предлагал упростить процедуру получения российского гражданства иностранцам с русской национальностью. То есть тем, тем, у кого один из родителей может документально подтвердить национальность. Однако депутаты Госдумы РФ его инициативу не поддержали, и Жириновский, обидевшись, покинул стены Парламента.

Своим чередом идет жизнь и в США. Во вторник президент страны Дональд Трамп сменил главу Пентагона. "И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность [главы Пентагона], чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера", - написал он в Twitter.

Также во вторник президент США Дональд Трамп объявил об официальном начале кампании с целью своего переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах, отметив при этом, что страна сейчас процветает и достигает новых высот. "Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны", - отметил американский лидер. Напомнив о победе на президентских выборах 2016 года, Трамп сказал: "Один раз мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца". Говоря о своих политических оппонентах, Трамп подчеркнул: "Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября [2020 года] и голосуйте, голосуйте, голосуйте".

Кроме того в четверг Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки", который пройдет 28-29 июня в Японии. Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Россией. Американский лидер добавил, что хочет улучшить взаимодействие с Китаем. В рамках саммита Трамп запланировал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Напомним, президенты России и США должны были встретиться в ходе саммита G20 в Аргентине, который прошел 31 ноября - 1 декабря 2018 года. Однако Трамп отменил переговоры, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

К слову, в Британии продолжается предвыборная гонка на пост премьер-министра страны. На уходящей неделе определились два финалиста. В финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства вошли бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего в четверг пятого тура голосования, в котором приняли участие депутаты-тори из Палаты общин британского парламента.

Буйство природы и криминал

Источник фото: Delfi

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Подземные толчки были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 16 километров. Провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, землетрясения здесь происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. Тогда погибли или пропали без вести 87150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).

Буквально на следующий день землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Была объявлена угроза цунами. Жителям не рекомендовалось выходить на прибрежную линию и подходить к берегам рек. Отмечалось, что эпицентр подземных толчков находился у побережья Ямагаты. Очаг залегал на 10-километровой глубине под океанским дном. Ожидание цунами подтвердилось. Высокая волна была зафиксирована у берегов Японии. Землетрясение привело к отключению электричества во многих жилых домах. В префектуре Ямагата без электроэнергии остались 5900 жилищ, а в префектуре Ниигата — 2300 жилищ. Особую тревогу вызывало то, что в Ниигате расположена крупнейшая в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" с реакторами типа "Фукусимы".

Также на уходящей неделе были опубликованы итоги расследования авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 777 "Малазийских авиалиний", которая произошла в ночь на 8 марта 2014 года. Авиалайнер, совершавший перелет из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. На борту самолета находились 238 человек. В ходе расследования выяснилось, что к гибели пассажиров причастен командир экипажа рейса MH370 Захария Ахмад Шах. Эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров. Эти действия летчика привели к тому, что у пассажиров Boeing 777 закончился кислород, и они задохнулись перед тем, как самолет предположительно рухнул в воды Индийского океана.

Кроме того, были озвучены некоторые подробности крушения Boeing-777 над Донбассом. Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно. Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом объявило семьям жертв имена подозреваемых. Были названы имена четырех человек, троих россиян и одного украинца, это Гиркин, Пулатов, Дубинский, Харченко. В России выводы ССГ называли голословными. Напомним, малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

А на сельскохозяйственном рынке в селе Беюк Кесик в Азербайджане произошел инцидент со стрельбой. В итоге были убиты четыре человека и ранены еще трое. В ходе предварительного расследования было установлено, что огонь открыл житель села Садыхлы Агстафинского района Эльнур Сулейманов с целью мести на почве личных взаимоотношений. Сулейманов добровольно явился в Агстафинское районное отделение полиции и сдал органам следствия орудие преступления - автомат Калашникова.

В индийском штате Химачал-Прадеш, что расположен на севере страны, сорвался в ущелье пассажирский автобус. В момент аварии в автобусе было не менее 73 человек, хотя это транспортное средство было рассчитано только на 42 пассажира. Многие жертвы - школьники и учащиеся колледжей, которые возвращались после занятий в свои деревни. Как отмечает газета Hindustan Times, число жертв может увеличиться, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. По предварительным данным следствия, водитель не справился с управлением.

Курьезный случай произошел в Польше. Участниками истории стали два поляка, транспортировавшие советский Т-55. В какой-то момент прицеп, на котором перевозили военную машину, сломался, и для ремонта танк сгрузили на землю. Владелец Т-55, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься, прихватив с собой пассажиров. Их езда попали на видео, когда танк выехал на одну из центральных улиц города Паенчно. Теперь 49-летнему водителю танка грозит до восьми лет лишения свободы за создание опасной ситуации на дороге и еще два года за вождение в нетрезвом виде.

Подготовил Владимир Демидов

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