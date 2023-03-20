Главное за день: Токаев обратился к Рыбакиной, падение цен на нефть, подорожание золота

Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе, стоимость нефти Brent упала ниже 71 доллара за баррель впервые с 20 декабря 2021 года, а золото, наоборот, подорожало. Главные новости за 20 марта – в подборке Zakon.kz.

Обращение Касым-Жомарта Токаева к Елене Рыбакиной

В ночь на 20 марта лучшая ракетка Казахстана обыграла Арину Соболенко и стала победительницей турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. За победу Елена Рыбакина заработала более 1,2 млн долларов призовых и 1000 рейтинговых очков, после чего поднялась в рейтинге с 10 места и официально стала седьмой ракеткой мира.

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Касым-Жомарт Токаев обратился к Елене Рыбакиной на своей странице в Instagram, где поздравил первую ракетку Казахстана "с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе". Он отметил, что "наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения". Президент уверен, что "Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира!"

Падение цен на нефть и подорожание золота

Стоимость нефти Brent упала ниже 71 доллара за баррель впервые с 20 декабря 2021 года. По состоянию на 13:04 по времени Астаны цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,18%, до 70,65 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI – на 3,14%, до 64,83 доллара.

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А цена на золото впервые за три года поднялась выше 2000 долларов за тройскую унцию. В конце минувшей недели фьючерсы на желтый металл поднялись до самого высокого значения в этом году – до 1982,8 доллара, поднявшись более чем на 3%. Сегодня цены на золото пробили уровень 2000 долларов за тройскую унцию.

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов

В воскресенье, 19 марта, в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней. На них проголосовали 6 521 860 казахстанцев. По предварительным данным ЦИК, на 22:00 по времени Астаны явка избирателей составила 54,19%. На выборы в Мажилис были допущены семь политических партий.

По предварительным данным опросов exit-pol, в Мажилис прошли шесть партий: Партия Amanat (53,33%).

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (11,26%).

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (8,87%).

Народная партия Казахстана (6,93%).

Партия Respublica (8,33%).

Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%).

А вот партия зеленых "Байтак" не прошла. Она набрала минимальное число голосов (2,51%). Лидер партии Азаматхан Амиртаев после обнародования итогов exit-pol заявил, что "Байтак" будет продолжать работать по предложенной программе своими силами".

Глава миссии, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Сади Джафаров дал оценку прошедшим в Казахстане выборам, отметив, что попыток повлиять на них не было.

А чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Казахстане Монтасир Абузеид отметил хорошую организацию выборов депутатов в Казахстане.

Нарушений на прошедших в Казахстане выборах не выявили и в ОДКБ.

В ОБСЕ отметили позитивные моменты прошедших выборов.

По данным МИД РК, в голосовании за рубежом приняли участие 8800 казахстанцев, что соответствует явке в 72,54%.

Несколько изменений в законодательстве

Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан".

Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить План действий по реализации Информационной доктрины РК.

Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

В частности, поправки в Налоговый кодекс предусматривают восстановление применения розничного налога, который действовал с 1 января 2021 года в виде антикризисной меры.

Вместе с тем президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".

Так, в законодательстве появится новое понятие "контрактные служащие", которых будут привлекать на один год для реализации национальных и иных проектов.

Касым-Жомарт Токаев также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".

Так, в законодательстве появится новое понятие "контрактные служащие", которых будут привлекать на один год для реализации национальных и иных проектов.

Также опубликованы поправки в некоторые законодательные акты РК по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, которые предусматривают наказание по ряду статей в Уголовном кодексе. Какое наказание грозит за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение, читайте здесь.

В свою очередь главный государственный санитарный врач подписал постановление от 14 марта 2023 года "Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори в Республике Казахстан".

Документ предусматривает проведение экстренной вакцинации контактных лиц до 30 лет не позднее 72 часов с момента последнего контакта с больным корью после получения информированного согласия, включая иностранных граждан.

А МЧС Казахстана разработало правила спасения людей при чрезвычайных ситуациях. В них говорится, что средства связи, транспорт, имущество и иные материальные средства используются в ходе проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных и неотложных работ только для спасения людей и в случае крайней необходимости.

Кроме того, в Казахстане изменились правила распределения мест в общежитиях колледжей и профессиональных лицеев. Изменения в правила внес своим приказом министр просвещения.

Согласно правилам, государственная услуга по предоставлению мест в общежитиях оказывается бесплатно на основании заявления по установленной форме.

Коррупция

В Алматы за коррупцию осуждены должностные лица Управления экологии. Они должны выплатить 265 млн тенге штрафа.

Паводки в Казахстане

Угрозу паводков в Костанайской (Наурзумском, Жангельдинском, Амангельдинском районах и Аркалыке) и Улытауской областях (север региона и Жанааркинский район) прогнозируют синоптики с 20 по 23 марта. По данным РГП "Казгидромет", в этих регионах ожидается потепление, которое вызовут обильное таяние снега и поднятие уровня рек.

Погода на праздничные выходные

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны на Наурыз будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем погода ожидается солнечной и теплой.

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Также синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в праздничные выходные – с 21 по 23 марта 2023 года. Согласно прогнозу, ожидается погода без осадков, лишь в Шымкенте – дождь с грозой.



Праздничный стол к Наурызу

Корреспонденты Zakon.kz разбирались, в какую сумму обойдется праздничный стол к Наурызу в разных концах страны.

Рамадан-2023

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