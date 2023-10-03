Итоги 3 октября: пятое золото на Азиаде, ротации в Генпрокуратуре

Благодаря пятой золотой награде сборная Казахстана сохранила 12-е место в медальном зачете Азиады. Генеральная прокуратура провела ротацию кадров. Главное за день – в обзоре Zakon.kz.

Достижения казахстанцев на Азиаде

Братья Сергей и Тимофей Емельяновы заняли второе место в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

Кроме того, сборная завоевала девятую серебряную медаль. Ее принесли Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева. Спортсменки стали вторыми в финале гребли на каноэ-двойке (200 метров). Финишное время казахстанок составило 46.627.

Также казахстанский велогонщик Алексей Луценко принес в копилку сборной на Азиаде пятую золотую медаль. Он стал лучшим в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 39,6 километра.

Еще одну медаль Казахстану принес Данил Мусабаев. Он завоевал серебряную медаль Азиатских игр в батутной гимнастике.

Боксер Асланбек Шымбергенов потерпел поражение в полуфинале Азиады. За выход в финал в весовой категории до 71 килограмма он встречался с японцем Севонретцем Окадзавой. В результате, Шымбергенов завершил Азиаду с "бронзой".

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Кибератаки на ресурсы госорганов Казахстана

Касым-Жомарт Токаев посетил АО "Государственная техническая служба". Он был проинформирован о состоянии и мерах по обеспечению информационной безопасности страны. Кроме того, ему доложили, что за 9 месяцев 2023 года отражено 163,4 млн кибератак на ресурсы государственных органов и критически важные объекты.

Ротации в Генпрокуратуре

Утром 3 октября Токаев освободил от должности заместителя Генпрокурора Улана Байжанова. А позднее назначил Габита Садырбекова заместителем Генерального прокурора.

Уже в обед на должность прокурора Алматы по согласованию с главой государства был назначен старший советник юстиции Серик Карипбеков. Экс-прокурор Алматы Берик Жуйриктаев стал прокурором Павлодарской области.

Шарипханов пригрозил судом за слухи о его коррумпированности

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов прокомментировал недавнее прямое обвинение его в коррупции.

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"Моя позиция – жить честно, трудиться, поэтому данные факты, которые были указаны в обращении, неприемлемы. Именно по этому факту мы проведем проверку", – сказал он. По его словам, в случае выявления фактов коррупции в ведомстве, люди будут наказаны.

Также глава ведомства прокомментировал задержание своих подчиненных. Министр поблагодарил за работу сотрудников Антикора, отметив, что "они качественно отрабатывают по обращениям МЧС". Он также подчеркнул, что осуждает факты коррупции в ведомстве.

Ужесточение получения водительских прав

Заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев рассказал о планах по ужесточению процедуры получения водительских прав в Казахстане. Он заявил, что одна из причин высокой аварийности на дорогах Казахстана – низкая транспортная дисциплина водителей.

Здоровое детство

Детские оздоровительные центры появятся в Казахстане. Министерство просвещения подготовило изменения и дополнения в Типовые правила деятельности организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования соответствующих типов и видов. В частности, в правила добавлена глава, устанавливающая порядок деятельности детских оздоровительных центров.

Показатели аварийности

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев рассказал, на какие регионы приходится половина всех ДТП в стране. По его словам, показатели аварийности в 2023 году по стране снизились. Однако в ряде регионов она сохраняется.

Одна из основных причин ДТП – состояние дорог и инфраструктуры. По статистике, на населенные пункты приходится 73% ДТП. При этом четверть смертельных случаев связаны с наездами на пешеходов.

Почему аким Щучинска покинул свою должность

Олжас Нурмагамбетов объяснил, почему покинул должность акима Щучинска.

"Текущее состояние моего здоровья не позволяет мне продолжать работу на этой ответственной должности, которая требует 100%-ной отдачи и готовности работать в режиме 24/7", – написал Олжас Нурмагамбетов.

Как правильно подать петицию

2 октября 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками, который, в частности, устанавливает порядок подачи петиций. Подаче и рассмотрению петиций в законе посвящена отдельная глава. Подробнее с правилами можно ознакомиться по ссылке.

Крушение самолета в Карагандинской области

И.о. министра транспорта Талгат Ластаев прокомментировал крушение самолета в Карагандинской области, в результате которого погибли два человека. Он сообщил, что после крушения специалисты сразу же начали расследование и сняли совместно с представителями других правоохранительных органов всю необходимую документацию.

"Как правило, всегда рассматриваются три версии: человеческий фактор, отказ техники, внешние воздействия – метео- или какие-либо другие условия. По итогам расследования результаты сообщат", – сказал Талгат Ластаев.

Когда Досаев переедет в здание акимата

Руководитель аппарата акима Алматы Бейбут Шаханов рассказал, когда сотрудники акимата и Ерболат Досаев переедут в здание бывшего городского акимата, сгоревшего во время январских беспорядков в 2022 году. Он уточнил, что часть сотрудников уже переехали.

"Аким Алматы, предположительно, уже на следующей неделе переедет", – добавил он.

Также, как сейчас выглядит здание акимата изнутри и снаружи после капитального ремонта и реконструкции можно прочитать в материале Zakon.kz.

Реестр бенефициарных собственников юридических лиц в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу приказом от 25 сентября 2023 года утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц. Что представляет из себя реестр и кто имеет к нему доступ – читайте тут.

Запрет на вывоз угля

Запрет на вывоз угля из Казахстана продлят еще на полгода. Министерство промышленности и строительства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита". Подробнее тут.

Мир и спорт

Один из старожилов испанского "Реала", капитан сборной Хорватии Лука Модрич, может вскоре надеть майку американского футбольного клуба "Интер Майами", за который успешно выступает знаменитый аргентинец Лионель Месси.

В Китае мужчина по имени Чжан за 10 минут выпил литр крепкого алкогольного напитка во время вечеринки на работе. Он участвовал в конкурсе с призом в 2 700 долларов. По словам одного из участников, Чжан потерял сознание. Мужчину доставили в больницу. У него диагностировали тяжелое алкогольное отравление, аспирационную пневмонию, удушье и остановку сердца. Несмотря на усилия врачей, он скончался спустя несколько дней.

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