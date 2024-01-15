Коротко о важном за день: дело Самата Абиша, штрафы сотовым операторам, изменение границ области

Расследование дела в отношении Самата Абиша завершили и передали в суд. Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге. Границы Мангистауской области изменили – итоги за 15 января 2024 года от Zakon.kz.

Дело Самата Абиша



Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя Комитета национальной безопасности Казахстана Самата Абиша. Его дело направлено в суд.

Самат Абиш подозревается в совершении превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и он находится в Казахстане. Ранее он проходил по делу о январских беспорядках только как свидетель.

Границы Мангистауской области

Подписано постановление правительства от 28 декабря 2023 года "Об изменении границ Мангистауской области".

"Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию области земель между границей Мангистауской области и исходной линией для отсчета ширины территориальных вод (моря) РК на Каспийском море общей площадью 721940,2365 гектара согласно приложению к настоящему постановлению", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 23 января 2024 года.

Оштрафованы Tele2, Kcell и Beeline

В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отметили, что ведомством на постоянной основе проводится работа по мониторингу и улучшению качества доступа к сети Интернет и мобильной связи. Так, за 2023 год ведомством проведено 782 проверки сотовых операторов Tele2, Kcell и Beeline и выписано штрафов на сумму 3 млрд 288 млн тенге за предоставление некачественных услуг.

Поездка Токаева в Ватикан

В Акорде сообщили, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18-19 января совершит официальные визиты в Италию и Ватикан, в ходе которых встретится с представителями итальянских властей и Папой Римским.

В первый день визита глава государства проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. 19 января президент Казахстана в Ватикане встретится с Папой Римским Франциском, главой Католической церкви. Далее посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

Время на согласование законопроектов

Подготовлен проект постановления правительства, которым вносятся изменения в Правила законотворческой работы Правительства РК и в регламент Правительства РК. В частности, предлагается, что проекты законодательных актов, за исключением проектов кодексов, согласовываются государственными органами в течение семи рабочих дней (Министерством юстиции в течение девяти рабочих дней). В Прежней редакции на эту работу отводилось пять и семь дней соответственно.

На согласование проектов кодексов РК государственными органами предлагается отводить 10 рабочих дней (Министерством юстиции в течение 12 рабочих дней). В прежней редакции – 7 и 10 дней соответственно.

Семья Нигматулиных и Евразийский банк

В ряде СМИ и Telegram-каналах была опубликована информация о том, что Ерлан Нигматулин и его родственники являются акционерами Евразийского банка.

В этой связи банк заявил о том, что акционерами АО "Евразийский банк" со дня его основания выступает АО "Евразийская финансовая компания", преобразованная из АО "Евразийская финансово-промышленная компания" в 2009 году. Владельцами этой компании являются: Мукадасхан Ибрагимова (до 2021 г. – Алиджан Ибрагимов), Патох Шодиев, Александр Машкевич. Каждый из них владеет 33,3% акций.

"Обращаем внимание, что упомянутые в публикациях интернет-изданий персоны (семья Нигматулиных) никогда не имели и не имеют отношения к банку", – говорится в сообщении.

Межрегиональная схема территориального развития Центрального региона страны

Министерство промышленности и строительства разработало Межрегиональную схему территориального развития Центрального региона республики. Межрегиональная схема предназначена для взаимно согласованной (консолидированной) архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территориях нескольких областей, агломераций, а также социально-экономических или экологических районов без учета границ административно-территориальных единиц.

Исходя из схожих экономических и ресурсных потенциалов, а также с учетом наличия Астанинской агломерации к Центральному региону отнесены Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, области Абай и Улытау, город Астана.

Новая форма налоговой отчетности

Министерство финансов подготовило дополнение в формы налоговой отчетности и правил их составления. В частности, появится форма расчета стоимости патента (форма 911.00). Данная форма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Как поясняется, согласно ст. 251 Социального кодекса с 1 января 2024 года у налогоплательщиков возникают обязательства по исчислению и уплате обязательных пенсионных взносов работодателя, в связи с чем возникла необходимость внесения дополнений.

Банки обяжут возмещать украденные мошенниками деньги по кредитам

По Казахстану за 2023 год зарегистрировали порядка 15 тыс. случаев мошенничества, из них порядка 6 тыс. случаев были связаны с оформлением кредитов. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что совместно с правительством принимаются меры, чтобы изменить ситуацию, связанную с выдачей мошеннических кредитов. Так, разработана дорожная карта, которая предусматривает создание антифрод-центра на базе Нацбанка, целью которого будет сбор всей информации по мошенническим операциям. Вторая составляющая этой работы – ужесточение требований к мобильным операторам в целях борьбы с поддельными номерами. При выявлении подозрительной операции банки смогут обратиться в антифрод-центр, а после проверки приостановить все действия на счетах. Однако окончательное решение все же будет за самим клиентом.

Безвиз с Сейшелами

Безвизовый режим между Казахстаном и Сейшелами вступил в силу 6 января. Казахстан и Сейшелы подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований в Нью-Йорке в сентябре 2023 года. Документ подписан в ходе переговоров вице-премьера – главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестра Радегонда на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Кадровые перестановки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первого заместителя министра обороны. Им стал Султан Камалетдинов.

Еще одним распоряжением Марат Хусаинов освобожден от должности первого заместителя министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Постановлением правительства Казахстана Айбат Ильясов освобожден от должности вице-министра просвещения. Он переходит на другую работу.

Русланбек Бекжигитов освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК. Соответствующий документ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В сообщении акимата Алматы распоряжением городского акима Ерболата Досаева на должность руководителя Управления общественного развития города назначен Айдар Есенбеков.

Происшествия

Пассажир пытался провезти через международный аэропорт Астаны 160 тысяч долларов (более 72 миллионов тенге). Его задержали. Международный аэропорт Астаны напомнил, что в соответствии с указом президента Казахстана "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" от 14 марта 2022 года запрещается вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов.

В Усть-Каменогорске на улице в упор расстреляли мужчину. Погибший оказался известным спортсменом Эльером Юнусметовым. В последнее время он тренировался в клубе бразильского джиу-джитсу и грэпплинга "Барыс QTT". По информации родственников, спортсмена похоронят в родном селе.

Полиция Шымкента задержала подозреваемого в серийном мошенничестве. Он выдавал себя за квалифицированного специалиста и обещал жителям города помочь в получении безвозмездного гранта на реализацию бизнес-идей, а также выплат от государства. За свои услуги мужчина требовал плату – от 200 тысяч до 2,5 млн тенге. Таким образом он выманил у 15 доверчивых жителей Шымкента и Туркестанской области 32 млн тенге. Никакой помощи "клиентам" юрист-самозванец при этом не оказал.

Спорт

В Астане прошли торжественные проводы молодых атлетов на IV зимние Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут с 19 января по 1 февраля 2024 года в городе Каннын (Южная Корея). Юношеская сборная РК планирует принять участие в 5-ти видах спорта, где будут разыграны 55 комплектов медалей.

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленный рейтинг. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик улучшил свое положение в табели о рангах, заняв 27 место. Стремительный рывок в рейтинге сделал Дмитрий Попко. Казахстанский теннисист благодаря выходу в финал турнира серии "Челленджер" в Аргентине поднялся на 59 строчек и теперь занимает 358 место. В топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло.

На острове Тенерифе (Испания) стартовал турнир серии "Челленджер". В квалификационных соревнованиях матч первого круга провел казахстанский теннисист Денис Евсеев (184 АТР). Он преодолел стартовый круг. За 57 минут Денис разгромил испанского игрока Кеная Ортиса Гонсалеса со счетом 6:3, 6:0.

В Мельбурне проходит первый в сезоне-2024 турнир "Большого шлема". Во второй игровой день Открытого чемпионата Австралии на корт вышла казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (64 WTA). Она провела матч первого круга против россиянки Анастасии Захаровой (190 WTA). В следующем раунде соревнований в Австралии Захарова сыграет с представительницей Словении Кайей Юван, которая ранее обыграла россиянку Анастасию Потапову.

Голкипер сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий перешел из карагандинского "Шахтера" в состав пятикратных чемпионов страны, клуба "Актобе". Эту информацию распространил западноказахстанский коллектив, который официально объявил о переходе в состав "бело-красных" главного вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого.

Главный тренер "Барселоны" Хави после финала Суперкубка Испании, в котором его команда уступила "Реалу" со счетом 1:4, извинился перед фанатами клуба. Но Хави не унывает: он пообещал, что команда вернется со свежими силами для покорения новых вершин.

64-летний главный тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти догнал французского специалиста Зинедина Зидана, завоевав 11-й титул во главе "галактикос". Оба наставника уступают в этой гонке самому титулованному тренеру в истории "Реала" – Мигелу Муньосу, у которого 14 чемпионских званий. Накануне Анчелотти добрался до своей 11-й золотой награды, когда его подопечные в финале Суперкубка Испании переиграли "Барселону" со счетом 4:1. Анчелотти данной победой сравнялся с Зиданом по числу трофеев (у обоих по 11), но обошел француза по сыгранным играм на посту главного тренера "сливочных" – 264 против 263.

Мир

Более шести тысяч человек эвакуировали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки на острове Флорес в Индонезии. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию высшего уровня. Пока что в результате извержения никто не пострадал.

Власти КНДР объявили о первом успешном запуске новой баллистической ракеты со сверхзвуковой маневренной боеголовкой. Это произошло вскоре после демонстративных артиллерийских учений возле границы с Южной Кореей. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракетные испытания должны были доказать надежность "новых многоступенчатых сверхмощных твердотопливных реактивных двигателей". В материале ЦТАК утверждается, что запуск ракеты "не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран, прошел совсем независимо от ситуации в регионе". В качестве подтверждения издание опубликовало единственную фотографию ракеты.

Йеменские хуситы снова выпустили ракету по американскому эсминцу в Красном море. Это первая атака хуситов на военный корабль США после того, как американские и британские войска нанесли ответные удары по Йемену. Выпущенную хуситами по американскому эсминцу противокорабельную ракету удалось сбить в воздухе. Это первый обстрел со стороны хуситов после массированных ударов по Йемену, которые США и Великобритания нанесли 12 января. Ракету выпустили из порта Ходейда, который давно находится под контролем хуситов.

Брунейский принц Абдул Матин Болкиах, которого называли "самым завидным женихом Азии", женился. Свадьба одного из богатейших людей континента стала грандиозным событием для маленького государства Бруней. Свадебные торжества продлятся десять дней. Невеста принца, 29-летняя Янг Мулия Аниша Роснах, происходит из влиятельной семьи советников султана и владеет собственной туристической компанией.