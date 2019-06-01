Смена глав государств, дефолт в Украине и чудесный дезодорант – мировые итоги недели

Краткий обзор основных событий обсуждаемых в мировых СМИ.

По-прежнему не иссякает интерес зарубежных СМИ к событиям в Украине, как, впрочем, и поводы для новостей. В нескольких государствах сменились главы стран и правительства, а рейтинги президента России значительно снизились. США продолжает торговые войны с Китаем, а попутно решает проблемы на американо-мексиканской границе. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж проходит лечение в тюремной больнице, а американскому исполнителю R Kelly грозит до 30 лет тюрьмы за сексуальные домогательства. Произошло и немало других событий, заслуживающих внимания. Более подробно обо всем этом можно прочесть в традиционном обзоре, подготовленном Zakon.kz.

Новости Украины: от дефолта до процедуры импичмента

Источник фото: censor.net.ua

Информационная неделя в этой стране началась с того, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал США и Евросоюз списать Украине внешний долг. По мнению Коломойского, западные партнеры должны полностью списать стране долги в качестве компенсации за страдания во время борьбы с Россией. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание", - сказал бизнесмен, обращаясь к США и ЕС. Ранее Коломойский призывал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешнему долгу. Он считает, что страна должна последовать примеру Греции или Аргентины, которые реструктурировали долги, и у них "все в порядке".

В тот же день заявление олигарха Игоря Коломойского прокомментировал депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Он выразил мнение, что с дефолтом Киеву следует подождать, поскольку в первую очередь пострадают рядовые граждане. По его словам, в случае объявления дефолта население обнищает и вряд ли сможет выжить.

В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, что украинские власти договорились с МВФ о разработке новой программы сотрудничества в ходе переговоров с миссией, работающей в Киеве. Никаких деталей договоренностей Данилюк не сообщил. Потому суть новой программы МВФ абсолютно неясна. Хотя можно предположить, что речь идет о новых обязательствах Украины перед Фондом с уточненным перечнем реформ и маяков.

Между тем, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства, и уже на следующий день бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. В разговоре с журналистами политик отметил, что многие украинцы его любят. По словам Саакашвили, даже девушка-пограничник сказала, что соскучилась по нему.

В среду президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте главы государства. Как сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, речь в документе идет об особенной процедуре устранения президента с поста. Вместе с этим документом, по словам Стефанчука, администрация президента направила в парламент обращение Зеленского о том, чтобы "Верховная рада не забыла, что на ней лежит ответственность за законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность" авторства бывшего президента Украины Петра Порошенко.

А 30 мая стало известно, что Верховная Рада отказалась отправлять в отставку правительство Украины. Депутаты проголосовали против отставки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент, которые назначены на 21 июля.

Также 30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом вопрос выборов в Верховную Раду и необходимость дальнейшего давления на Россию с целью выполнения Минских соглашений. Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Верховную Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство. "У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - подчеркнул Зеленский. Кроме того, Зеленский и Портман обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Также в минувший вторник администрация президента Украины Владимира Зеленского обнародовала видео его первого посещения позиций украинских бойцов в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Зеленский пришел в расположение солдат и осмотрел условия, в которых они находятся. Также глава государства заслушал доклад командующего и побывал на передовой, в частности, на постах наблюдения украинских военных и в блиндажах.

В тот же день стало известно, что Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста 24 украинским морякам, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и оставил их в СИЗО.

А в среду во время тренировочного полета разбился военный вертолет Ми-8 Сухопутных войск ВС Украины. Погибли пять человек. Причины аварии выясняются.

Смена глав государств и правительств

Источник фото: Baltnews

В понедельник, 27 мая, в Литве завершился второй тур президентских выборов. По итогам обработки большинства голосов победителем стал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. После окончания голосования Науседа заявил, что хотел бы установить более дипломатические отношения с Москвой. Он подчеркнул, что позитивных изменений стоит ждать, только если отношения между Россией и Украиной станут менее напряженными.

А 29 мая состоялись президентские выборы в Латвии. Сейм Латвии на внеочередном заседании избрал президентом страны юриста Эгилса Левитса. Стоит отметить, что в этой стране президента избирает парламент. На эту должность претендовали три кандидата — Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. Левитс критично высказывается о политике России, считает оправданными санкции в отношении Москвы, является сторонником закрытия русских школ в республике.

Кроме того, на уходящей неделе сменился канцлер Австрии. В понедельник парламент Австрии впервые в истории страны на экстренном заседании вынес вотум недоверия правительству канцлера страны Себастьяну Курцу в связи со скандалом, разразившимся за неделю до выборов в Европарламент. Тогда немецкие СМИ опубликовали видео, на котором вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с некой "россиянкой", обещающей ему помочь купить медиаактивы для усиления влияния. Из-за этого в Австрии развалилась коалиция, и оппозиционные депутаты воспользовались этим. В итоге Штрахе был отправлен в отставку, а президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил канцлера и министров правительства от обязанностей и назначил нового главу кабинета министров. Временным канцлером республики для формирования переходного правительства до досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) стала председатель конституционного суда 69-летняя Бригитте Бирляйн. Она является первой женщиной на посту канцлера Австрии.

Также в минувшую среду была названа причина падения рейтинга российского президента Владимира Путина. Как заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире телеканала "Дождь", многих людей стало уже напрягать то, что, хотя острая фаза кризиса закончилась уже в 2016 году, уровень жизни не улучшается. "Основная проблема в том, что граждане не верят, что завтра они будут лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче", – пояснил он. 24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили о доверии Путину, что стало минимумом с января 2006 года.

А президент Сербии Александр Вучич признал потерю Косово. В своем выступлении перед членами сербского парламента он заявил, что Сербии необходимо признать тот факт, что Белград не обладает каким-либо контролем над Косово. При этом он подчеркнул: необходимо признать, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери. По словам Вучича, существует два сценария решения косовской проблемы. Первый — это сохранение статуса-кво и "замороженный конфликт". Второй вариант — нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Президент Сербии особо выделил, что сам выступает за второй путь.

Также на уходящей неделе стало известно, что расследовавший "вмешательство России" в выборы США спецпрокурор Роберт Мюллер заявил об уходе в отставку. Решение принято в связи с окончанием расследования обстоятельств вмешательства России в выборы президента в США в 2016 году, уточнил Мюллер. Ранее он утверждал, что Россия оказывала влияние на выборы, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.

Геополитика и экономика

Источник фото: Report.az

В минувший понедельник президент США Дональд Трамп встретился с новым императором Японии. Он стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии Нарухито в своем дворце в Токио. О чем говорили главы двух государств, не сообщается.

В тот же день сирийское государственное телевидение сообщило, что Израиль нанес удар ракетой по деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра. Сообщается о раненых и о поврежденной единице военной техники. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.

В среду США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. Это предположение озвучил начальник военной разведки Пентагона Роберт Эшли-младший. Кроме того, уверен американский военачальник, Россия активно развивает свои ядерные силы и может в ближайшие 10 лет значительно увеличить свой арсенал стратегического оружия.

В тот же день Россия ответила на обвинения США в нарушении моратория. Постпред Михаил Ульянов при международных организациях в Вене назвал "несолидным" обвинение американской стороны в нарушении Россией моратория на ядерные испытания, и посоветовал не делать громких заявлений без стопроцентной уверенности и весомых доказательств. Дипломат также обратил внимание на то, что американская администрация ранее решила содержать свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.

31 мая арабские страны Персидского залива вновь заявили о своей поддержке стратегии США в отношении Ирана. Аравийские монархии Персидского залива призвали мировое сообщество помешать Ирану создать ядерное оружие и наложить более жесткие ограничения на его ракетную программу. Также они осудили угрозы, которые Иран создает свободе морского судоходства и поставкам нефти на мировой рынок, и призвали международное сообщество выполнить свои обязательства по обеспечению свободы судоходства после недавних угроз и нападений в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

А в пятницу США заявили о том, что нашли новый способ остановить поток мигрантов из Мексики. Президент США Дональд Трамп заявил о вводе пятипроцентной пошлины на все товары из Мексики. Ограничительная мера вступит в силу с 10 июня, однако тарифы продолжат увеличиваться ежемесячно на пять процентов, если правительство Мексики не остановит поток нелегальных мигрантов в США. 1 октября 2019 года, по плану президента, состоится последнее повышение пошлины до 25 процентов.

Продолжается экономическое противостояние США и Китая. Так глава Соединенных Штатов Дональд Трамп во время визита в Японию заявил, что Вашингтон пока не готов заключить торговую сделку с Пекином, но выразил надежду на то, что рано или поздно проблема будет решена. При этом Трамп отметил, что в настоящее время из-за повышенных пошлин на китайские товары в американскую экономику поступают дополнительные средства. Кроме того, президент США выразил надежду, что в будущем Вашингтон и Пекин смогут заключить "отличную торговую сделку".

А 29 мая компания китайская компания Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей. При этом руководство Huawei выступило против того, чтобы Пекин предпринимал меры против Apple в ответ на решение США внести эту китайскую компанию в черный список. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй.

Между тем, инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов. По данным Центробанка страны, в 2018 году инфляция достигла 130 060%, а в апреле этого года был зарегистрирован показатель 33,8%. При этом в 2017 году инфляция составляла 862,6%, а в 2016 - 274%. В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в следующем году - 10%, инфляция прогнозируется на уровне в 10 миллионов процентов в 2019 и в 2020 годах.

Также стоит отметить, что на уходящей неделе курс биткоина вырос до максимальной отметки с начала года. Среднерыночная цена Bitcoin установила новый годовой максимум в $8846 утром 27 мая. В последний раз первая криптовалюта торговалась на этом уровне больше 12 месяцев назад — 11 мая 2018 года. За последние несколько месяцев ее курс увеличился на 159%.

Терроризм и криминал

Источник фото: Aftonbladet

В понедельник в Баткенской области Кыргызстана при попытке пересечения госграницы были задержаны два боевика-террориста, участвовавших в боевых столкновениях против правительственных войск Сирии. При досмотре у одного из задержанных обнаружены боеприпасы от автомата Калашникова.

В тот же день французские полицейские задержали двух подозреваемых во взрыве 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Тогда в результате взрыва пострадали 13 человек.

А в Японии 50-летний мужчина напал с ножом на людей на автобусной остановке города Кавасаки. Жертвами нападения стали 19 человек, в том числе дети в возрасте шести-семи лет. Одна из раненных при нападении школьниц погибла, еще пять девочек были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. При задержании преступник нанес себе смертельное ранение ножом.

В Москве осудили политтехнолога за организацию свержения власти в Казахстане. Нагатинский районный суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима политтехнолога Петра Милосердова, который помогал националисту Александру Поткину (Белову) в создании экстремистского сообщества на территории Казахстана. Кроме того, суд установил Милосердову ограничение свободы на два года, а также запрет организовывать и принимать участие в общественных организациях сроком на четыре года.

Также в четверг стало известно о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж переведен в больничное крыло британской тюрьмы Белмарш. Как сообщили представители WikiLeaks, здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет нахождения в эквадорском посольстве в условиях, которые "несовместимы с базовыми правами человека".

А против американского исполнителя R Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) выдвинули 11 новых пунктов обвинения в преступлениях сексуального характера. Согласно документам суда, ему вменяются несколько эпизодов сексуального насилия с отягощающими обстоятельствами, в связи с чем исполнителю грозит тюремный срок от шести до 30 лет. Отмечается, что трое из четырех пострадавших, выдвинувших новые обвинения против R Kelly, - несовершеннолетние девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Всего ему предъявлено 21 обвинение в сексуальном насилии.

В Мексике водитель грузовика, уходя от полиции, стал причиной массового ДТП. Седельный тягач с прицепом врезался в 15 автомобилей. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, еще более десяти пострадали. Как выяснилось, грузовик числился в угоне.

Еще одна трагедия произошла в столице Венгрии Будапеште. На Дунае при столкновении с другим судном потерпел крушение прогулочный катер. На его борту были 33 пассажира и два члена экипажа. Семерых удалось спасти. На катере были туристы из Южной Кореи. Также министерство иностранных дел страны сообщило о семерых погибших и 19 пропавших без вести. К спасательной операции были привлечены военные.

Но все же хочется закончить обзор на оптимистичной ноте. Так, на уходящей неделе мировые СМИ облетела новость о том, как обычный дезодорант вывел подростка из комы. В феврале 13-летний Каспер Краузе катался с друзьями на лодке по реке и упал в ледяную воду. Он провел под водой около 25 минут, прежде чем его вытащили на поверхность и вызвали скорую помощь. Подростка удалось спасти, однако он впал в кому. Врачи и родители пытались привести его в сознание около трех недель, но без толку. В один из дней медсестра предложила помыть Краузе, и мать принесла его любимый дезодорант. Когда она распылила его, он открыл глаза. Сейчас Краузе почти полностью восстановился.

Подготовил Владимир Демидов

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