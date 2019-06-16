Выборы состоялись, президент избран. Новые акимы. Зарубежные провокаторы, протесты, митинги

9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента.

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Касым-Жомарт Токаев: Считаю себя полноправным президентом

9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы.

Напоминаем, 19 марта 2019 года во время обращения к народу Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о решении покинуть пост Президента Казахстана. Согласно Конституции, обязанности Президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву. 20 марта он принес присягу и вступил в должность главы государства.

9 апреля Токаев сообщил казахстанцам о решении провести выборы президента досрочно. Дата была назначена на 9 июня.

Кандидатов в президенты было семь: Касым-Жомарт Токаев - представитель партии Nur Otan, Садыбек Тугел - от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары", Амангельды Таспихов - от Федерации профсоюзов, Дания Еспаева - от партии "Ак жол", Толеутай Рахимбеков - от партии "Ауыл", Жамбыл Ахметбеков - от Коммунистической народной партии Казахстана, Амиржан Косанов - от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры".

Всего в стране и за рубежом были открыты 9968 избирательных участков, в списки избирателей включены 9 627 027 человек.

В день выборов на избирательных участках работало около тысячи наблюдателей, они отметили хорошую активность казахстанских граждан. Впервые в истории казахстанских выборов на избирательном участке при Посольстве РК была организована онлайн-видеотрансляция.

Общая явка избирателей по Казахстану составила 77,4%.

Казахстанцы, находящиеся за рубежом, имели возможность проголосовать на 64 избирательных участках, которые были образованы при дипломатических представительствах Республики Казахстан в 51 государстве мира. По данным МИД РК, в общей сложности за рубежом в выборах президента РК участвовало более восьми тысяч казахстанцев.

10 июня ЦИК озвучил окончательные официальные итоги выборов президента Казахстана.

Садыбек Тугел набрал 84 582 голоса, или 0,92%.

Жамбыл Ахметбеков - 167 649 голосов, 1,82%.

Амангельды Таспихов - 182 898 голосов, 1,98%.

Толеутай Рахимбеков - 280 451 голос, 3.04%.

Дания Еспаева – 465 714 голосов, 5,05%.

Амиржан Косанов - 1 495 491 голос, 16,23%

Касым-Жомарт Токаев - 6 539 715 голосов, 70,96%.

Таким образом, двухмесячная избирательная кампания в Казахстане завершилась, главой государства избран Касым-Жомарт Токаев. Он считает себя полноправным президентом . По его словам, внеочередные выборы президента Казахстана прошли справедливо, открыто и честно. Токаев выразил удовлетворенность итогами выборов. "Это мандат доверия, который я должен оправдать в течение ближайших пяти лет. Сами выборы показали, что казахстанцы относятся к своим гражданским обязанностям неравнодушно. Была большая явка на выборах, это произошло естественным образом. Поэтому есть все основания выразить удовлетворенность итогами выборов", - отметил Токаев.

12 июня Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность главы государства, в Нур-Султане состоялась церемония инаугурации вновь избранного Президента Казахстана. Во время торжественной церемонии, в которой приняли участие 2500 человек, Токаев принес присягу народу Казахстана. Впрочем, для него это уже вторая церемония принесения присяги народу. Первая состоялась 20 марта 2019 года после того, как Нурсултан Назарбаев досрочно сложил с себя полномочия главы государства. Почти три месяца Токаев исполнял обязанности президента страны согласно правопреемственности, записанной в Конституции РК. Теперь он вступил в должность президента после проведенных внеочередных выборов.

Обращаясь к народу Казахстана , Токаев подчеркнул: "Моя политическая платформа – это ответ на главные запросы наших граждан. Я буду работать над реализацией стратегии Елбасы".

Десять приоритетных задач президента Токаева

Во время речи сразу после инаугурации избранный Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал десять задач, над которыми он будет работать в первую очередь.

Первое - повышение доходов населения. Чтобы наши граждане спокойно жили, работали и воспитывали своих детей, должен быть экономический рост. В ближайшее время на расширенном заседании правительства будут определены важные направления развития.

Второе - борьба с коррупцией. До 1 сентября будет разработан пакет поправок по коррупции, против коррупции будет вестись системная работа.

Третье - судебная реформа. Необходимо ужесточить систему отбора судей и кандидатов на эту должность. Суд должен стать последней инстанцией на справедливость.

Четвертое – трудоустройство. Открытие новых рабочих мест. Справедливое распределение доходов - это вопрос стратегической важности.

Пятое - решение жилищных вопросов. Особое внимание нужно уделять получению жилья гражданам разных категорий.

Шестое - справедливая социальная политика. Поддержка всеобщего обучения, оказание качественных госуслуг. Как заявил Токаев, "мы примем новые законы повышающие статус учителей и врачей, защищая их права, создадим все условия".

Седьмое - новый курс развития регионов. Сильный регион - сильный Казахстан. Все задачи должны решаться на местном уровне и население должно принимать в этом участие.

Восьмое - Рухани жангыру. Стремление к свободе, единство и созидательная сила народа, молодежь - это будущее страны.

Девятое - внешняя политика. Казахстан утвердил себя как открытая надежная страна. Мы будем твердо продвигать национальные интересы на мировой арене. Внешнеполитическая деятельность будет приносить выгоды экономические.

Десятое - молодежь - двигатель прогресса. "Елбасы объявил 2019 год Годом молодежи. Начал работать специальный проект. Мы реализуем программу бизнес инициатив молодежи "Жас кәсіпкер", будем поддерживать молодежные стартапы. Внедрим программы трудоустройства молодежи. Моя задача – создать все возможности, чтобы вы реализовали свою самую большую мечту и создали личную историю успеха. Для продвижения молодых талантливых управленцев на все уровни госслужбы будет сформирован президентский кадровый резерв. Наша молодежь целеустремленная, трудолюбивая, креативная, поэтому будущее Казахстан в надежных руках", - подчеркнул президент.

Реализация приоритетных задач Президента позволит придать новый импульс модернизации экономической и политической системы и повышению благосостояния казахстанцев, считает первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Маулен Ашимбаев. По его мнению, сейчас очень важно консолидироваться, объединяться вокруг программы Токаева, которая отражает наиболее актуальные вопросы нашего общества. "Глава государства особо отметил необходимость дальнейшего развития диалога власти и общества. Как подчеркнул Президент, наш главный ориентир – разное мнение, но единая нация. Именно поэтому, уверен, инициатива Токаева о создании Национального совета общественного доверия станет важным шагом на пути диалога между властью и гражданским обществом", - отметил председатель коалиции.

По результатам заседания ОКДС было принято обращение к казахстанцам. В нем члены коалиции высоко оценили открытый и конкурентный характер состоявшихся выборов Президента страны, а также призвали граждан к сплоченности, единству и сохранению ключевых ценностей казахстанского пути развития – общественного согласия и политической стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и толерантности.

- Мы призываем все общественно-политические силы к консолидации в поствыборный период во имя стратегических целей страны. Мы намерены своими словами и действиями выразить поддержку приоритетам и задачам по развитию страны, определенным Президентом Казахстана К.Токаевым, и вместе продолжать курс Елбасы на укрепление Независимости, системную модернизацию страны и повышение благосостояния казахстанцев, - говорится в опубликованном обращении Nur otan.

Испытание и для власти, и для общества

Практически все процессы и события в стране, начиная с 19 марта этого года, стали серьезным испытанием и для власти, и для общества, считает известный политолог-эксперт, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев. По его мнению, на текущий момент правящая элита осуществила свою программу-минимум в виде легитимизации второго президента РК Касым-Жомарта Токаева.

- …Власть постепенно начала выходить из своего напряженного состояния и выразила готовность идти навстречу обществу по разным вопросам. Важным моментом в данном случае стало создание Национального совета общественного доверия. Понятно, что эти шаги еще не вызвали у критически настроенной общественности какого-либо доверия. Есть люди, считающие это все несерьезным или наигранным. Однако таким отношением можно закрыть себе дорогу к диалогу властью. Последняя же вполне может договориться со многими, действуя разными методами от "кнута" до "пряника" с целью нейтрализации их несогласия и протестности, только кулуарным путем. А есть еще проблемы в отношениях не только по линии "власть-общество", но и внутри самого общества, особенно среди оппозиции. Поэтому желательно, чтобы диалог был многообразным, - комментирует политолог.

На его взгляд, "тот же Национальный совет общественного доверия вполне может стать площадкой для данного диалога, если в его состав войдут люди, готовые обсуждать друг с другом актуальные вопросы развития страны и пути их решения. В том числе вопросы освобождения политических заключенных, снятия ограничений на свободу слова, собраний и объединений, развития местного самоуправления, усиления представительных органов власти, правовых гарантий для деятельности оппозиции и т.д. Считать все идущее от власти имитацией и бойкотировать, путь в никуда. Надо разговаривать с ней на равных и учиться добиваться своего. И надо разговаривать друг с другом, уходя от всевозможных обид, претензий, без навешивания ярлыков, поисков "предателей", "пятых колонн" и т.п. От каждого желающего участвовать в диалоге зависят его содержание и результаты".

Митинги, протесты

Выборы президента Казахстана проходили не в простых условиях. Активисты запрещенной экстремистской организации "ДВК"* призывали устраивать провокации в Казахстане в диапазоне: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка. Но силами полиции, Национальной гвардии и других подразделений МВД РК в стране был обеспечен тот уровень общественной безопасности и правопорядка, который позволил гражданам свободно участвовать в процессе голосования в период президентских выборов. Ни на одном из почти десяти тысяч избирательных участков не было допущено серьезных нарушений общественного порядка.

В то же время в Нур-Султане и Алматы активными сторонниками "ДВК" с целью исполнения указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов.

- В результате действий активистов запрещенной организации часть граждан 9 июня преступили законы нашей страны и оказались привлеченными за это к ответственности. 10 июня по результатам мониторинга социальных сетей, чатов активистов "ДВК", а также анализируя поступающие из за рубежа указания руководителей "ДВК", несложно было понять, что они не собираются прекращать деструктивные действия и вновь призывают народ выйти на несанкционированные митинги, - разъяснили в МВД.

Принимая это во внимание и учитывая, что накануне уже отмечались случаи использования камней, палок и перцовых баллонов, региональными штабами городов и областей было принято решение об ограничении доступа людей к местам, анонсированным руководителями "ДВК" для проведения своих акции. Несмотря на превентивные меры, предпринятые правоохранительными органами в указанных местах, отдельные группы граждан, подстрекаемые активистами "ДВК", пытались организовать незаконные митинги. Соответственно они доставлялись в ОВД, и часть из них была привлечена к административной ответственности, а часть отпущена после разъяснительной работы.

Комментируя задержания в Алматы и Нур-Султане, советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз сообщил, что за два дня в этих городах было задержано около 700 человек. Ранее сообщалось, что в день выборов 9 июня полиция задержала 500 человек после митингов в столице Казахстана и Алматы. На следующий день вновь избранный Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о протестах в этих городах и призвал митингующих к диалогу. Он заявил, что будет создан комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов общества, где можно будет обмениваться мнениями.

Так что же было в Алматы? Как отметил начальник Департамента полиции города Серик Кудебаев, несанкционированные митинги начались 9 июня. На площади "Астана" группа агрессивно настроенных людей, провоцируя окружающих на беспорядки и нарушения общественной безопасности, пытались дестабилизировать обстановку. Активные участники были своевременно задержаны и привлечены к ответственности.

Очередные несанкционированные сборы продолжились уже 10 июня. Около 18.00 часов в микрорайоне "Алгабас" перед театром "Алатау" по призыву Рината Заитова собралась группа людей для проведения несанкционированного митинга. Требование разойтись они проигнорировали, оказали сопротивление полиции и были задержаны. Более того, некоторые из них перекрыли дорогу в районе "Алматы Арена". После проведения беседы с Заитовым он был отпущен.

Между тем, перед Департаментом полиции Алматы собралась группа людей в его поддержку. Ринат Заитов приехал из дома и обратился к ним с просьбой разойтись по домам, не участвовать ни в каких незаконных мероприятиях и не поддаваться на провокации. Собравшиеся разделились на несколько групп и разошлись по городу. Но, одна из них на личных автомобилях заблокировала движение по проспектам Толеби и Абая. Выстроившись в колонну шириной три-четыре машины, двигаясь на пониженной скорости со звуковыми сигналами, высовываясь из окон авто, они фактически парализовали нормальное движение. Одновременно, по этим улицам прямо по дороге шли группы людей, перекрывая движение, перекрестки и создавая аварийные ситуации. Люди вели себя агрессивно, громко кричали, свистели, вели себя крайне неадекватно. При этом, каких-то конкретных требований правонарушители не озвучивали, - рассказал Серик Кудебаев.

Кроме того, участниками незаконных акций были допущены несколько уголовных преступлений.

12 июня деструктивными силами была организована очередная попытка беспорядков. Руководители "ДВК" инструктировали граждан, поддавшихся на провокации, на беспорядки и применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, но активные участники сразу же были выявлены и задержаны.

Таким образом, ситуация в Алматы была стабилизирована и полностью находилась под контролем. Были приняты все меры по обеспечению безопасности на улицах. Токаев выразил благодарность сотрудникам полиции, "которые достойно вели службы". В частности, комментируя протесты в двух крупных городах Казахстана, президент подчеркнул: "В Алматы и столице ряд граждан вышли на улицы, чтобы выразить свое мнение. Несмотря на предупреждения Генеральной прокуратуры, действия могут квалифицироваться как незаконные. Что касается свободы волеизъявления, то в Казахстане свобода присутствует в полном объеме. В связи с тем, что некоторые граждане вели себя недостойно, провоцировали сотрудников полиции, со стороны полиции были предприняты необходимые меры. Эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу безопасность других граждан".

Амиржан Косанов: Псевдооппозиционеры в Европе нагло провоцируют наш народ, толкают молодежь под огонь

Один из кандидатов в президенты Амиржан Косанов после оглашения результатов голосования сделал заявление по митингам , прошедшим в день выборов в Алматы и Нур-Султане.

- Сегодня в Алматы и Нур-Султане по призыву беглых псевдо оппозиционеров из-за рубежа пошли митинговать сторонники идеи о бойкотировании выборов. Эти акции проходят в день выборов, они несанкционированные и вызывают резонанс, наши соответствующие органы ясно проявили свою позицию, - заявил Косанов. - Что я хочу сказать о митингах. Во-первых, сейчас Казахстан стоит перед большим и ответственным этапом. Псевдооппозиционеры сидят в Европе, пьют кофе в кафе и нагло провоцируют наш народ, толкают молодежь под огонь. Это очень мерзко с их стороны. Они обманывают нашу молодежь своими псевдо демократическими идеями. Казахстан вошел в транзитный период. В стране, безусловно, произойдут политические изменения. Изменения требует не только народ, я чувствую, что в самой власти зарождаются силы, которые хотят реальных изменений. Оппозиция должна отказаться от своей супер радикальной, бескомпромиссной позиции. Пришло время работать в интересах государства, независимости и демократии, справедливого общества. Оппозиция должна требовать равноправного диалога с властью. А сегодняшние провокации ради провокации не приносят никакой пользы для развития общества. Я сам много лет был в оппозиции, и скажу, что у Казахстана - не только внутренние угрозы, есть еще и серьезные внешние угрозы. Молодежь не должна верить разным вбросам.

Участники беспорядков в Алматы сожалеют о содеянном. Один из них призвал молодежь не вестись на провокации и не нарушать правопорядок.

- Я являюсь организатором группы "Оян, қазақ". Там я призывал людей к митингам и беспорядкам, а теперь сильно сожалею об этом. Так нельзя. Все вопросы нужно решать по закону, - написал в своей объяснительной гр. С., являющийся активным участником беспорядков в Алматы.

В свою очередь, гр. Б. призвал граждан, особенно молодежь, не вестись на провокации и не нарушать правопорядок.

По сообщению Генеральной прокуратуры РК, за участие в незаконных акциях судом административно наказано 957 лиц. Из них арестовано 670, наказаны штрафом 115, предупреждены 172.

Более 370 задержанным сократили административные аресты. В рамках надзорных полномочий прокурорами, с учетом осознания содеянного, семейного положения и других обстоятельств в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства по снижению срока ареста. Суд поддержал, они были освобождены. Остальные десятки человек вышли позже. В спецприемниках остались отбывать арест 180 человек, их сроки от 6 до 15 суток.

Анонсированный беглым олигархом Аблязовым митинг в Нур-Султане также не состоялся. Протестно настроенная масса сначала должна была проехать по проспекту Республики, около Жастар Сарайы, выражая свое несогласие (с чем конкретно, они не уточняют) с помощью автомобильного сигнала, а уже потом собраться на площади. Однако этого не произошло. Машины действительно посигналили ровно в 18:00, но на этом все закончилось.

В других городах страны заявленные "активистами" протесты тоже провалились. В целом казахстанцы против митингов, они они считают, что массовые беспорядки, которые устраивают отдельные группы людей в столице и Алматы, никому не нужны, они только дестабилизируют обстановку и пугают мирное население.

Говоря о митингах в свете последних событий, произошедших в стране, министр информации и общественного развития Даурен Абаев заметил, что ничего страшного не произошло. "Все мы должны понимать, что выборы - это мощнейший катализатор активности всех слов населения, - говорит министр. - И, естественно, выбирая президента, люди выбирают свое будущее. И поэтому они не могут равнодушно отнестись к их результатам. Именно эта энергия после оглашения результатов часто выплескивается в эмоции, которые перерастают в пикеты, демонстрации. Это общемировая практика. В России, во Франции, Турции, США, странах Латинской Америке на улицы выходили десятки тысяч граждан. Да, были столкновения с полицией, задержания, которые перерастали в погромы в некоторых странах. Поэтому несколько сотен демонстрантов на улицах Нур-Султана и Алматы не должно восприниматься как что-то экстраординарное. Это нормально".

За день до выборов Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам и предостерегла от участия в любых массовых собраниях.

Уйдет ли в отставку правительство Казахстана. Назначения

Что касается правительства, то по законодательству Казахстана оно не уходит в отставку. Комментируя этот вопрос, президент Токаев сообщил, что кадровые назначения будут произведены точечно. Он обещал, что в состав правительства будут привлекаться новые лица, обещал подготовить так называемый президентский список, в который войдут 300 человек из всех регионов.

Одним из своих первых указов Токаев назначил нового министра образования и науки РК. Им стал Асхат Аймагамбетов, до этого занимавший должность заместителя акима Карагандинской области. Правда, на этом посту он был не долго – около шести месяцев. Предыдущий министр образования Куляш Шамшидинова освобождена от должности, она стала министром тоже сравнительно недавно – в феврале 2019 года.

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы генерал-майор Ашимбекулы Ардак назначен первым заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Новым акимом столицы Казахстана стал аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, он сменил Бахыта Султанова, который занимал должность акима Нур-Султана с сентября 2018 года.

Токаев объяснил назначение нового акима столицы: "Алтай Кульгинов - молодой специалист, обладающий необходимыми организаторскими способностями и высокой квалификацией. Несколько лет он успешно работал в Западно-Казахстанской области, где пользовался высоким авторитетом среди местных жителей. С учетом его знаний и опыта я принял решение назначить его акимом Нур-Султана".

О новом акиме столицы известно, что он активный пользователь соцсетей, участник скандала с дорогим авто, выпускник "Болашака". За короткое время Алтай Кульгинов успел выложить 157 постов, постоянно выкладывает фото и видео со своих рабочих поездок по разным объектам.

41-летний Алтай Кульгинов является одним из самых молодых действующих региональных руководителей. Он имеет несколько дипломов о высшем образовании. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Ясави, выпускник программы "Болашак", является магистром государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права. Владеет тремя языками. Женат, имеет двоих детей

Но не все так безоблачно. В 2017 году ему пришлось объяснять, откуда у него новый служебный автомобиль за 56 миллионов тенге.

Акимом Западно-Казахстанской области назначен Искалиев Гали, бывший до этого заместителем Кульгинова.

Также сменился аким Мангистауской области, им стал Серикбай Трумов, ранее занимавший должность акима Актау.

Депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва Жаилганова Анар назначена председателем Агентства по делам госслужбы РК. Она была судьей Верховного суда, членом Конституционного совета РК.

Председателем вновь образованного Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) назначен генерал-лейтенант полиции Алик Шпекбаев. Это государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту РК. Раньше он назывался Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. На днях указом Президента преобразован в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).

Также указом Президента Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции переименовано в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы.

*"ДВК" - запрещенная судом экстремистская организация

Подготовила Торгын Нурсеитова

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