Итоги 29 февраля: задержание в "Казспецэкспорт", извинения Досаева, предупреждение от банков

Задержан исполняющий обязанности главы "Казспецэкспорта". Ерболат Досаев извинился перед алматинцем, который подарил ему картину. Казахстанские банки предупредили клиентов о возможных сбоях в работе их сервисов из-за технических работ. Главное за 29 февраля 2024 года – в обзоре Zakon.kz.

Что говорил Досаев на встрече с населением

Сегодня, 29 февраля 2024 года, аким Алматы Ерболат Досаев встречался с жителями Наурызбайского района. На мероприятии были озвучены важные вопросы, волнующие граждан. Что именно ответил Досаев, читайте ниже:

с 1 июля 2024 года в Алматы начнут действовать новые стандарты обслуживания в общественном транспорте;

в городе предлагают увеличить штрафы за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта;

про ситуацию с точечной застройкой города Досаев убедительно заверил жителей: Мы прикрыли эти лазейки.

аким извинился перед мужчиной, который подарил ему памятный подарок;

Досаев рассказал, какие новые улицы будут пробивать в городе;

когда решат проблему с переполненными автобусами;

Досаев обратился с важным заявлением к застройщикам.

Задержание исполняющего обязанности главы "Казспецэкспорта"

Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу заявила о задержании и.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт". Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники.

Рекомендации МИД про голову

Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко рассказал, в какие страны казахстанцам лучше не выезжать на отдых в период весенних каникул. По его словам, каждый гражданин должен включать мозг и самостоятельно оценивать риск посещения той или иной страны.

Сообщение для казахстанцев от банков

Казахстанские банки выступили с важным объявлением – они предупредили своих клиентов о возможных сбоях в работе их сервисов из-за технических работ. Детально ознакомиться можно по ссылке.

Вывоз валют стран ЕАЭС без ограничений

Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 28 февраля 2024 года, которым внес изменения и дополнения в указ от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан". Внесен пункт о том, что запрет на вывоз валюты не распространяются на: вывоз банками второго уровня наличной национальной валюты государств-членов Евразийского экономического союза, не указанной в подпункте 4 (вывоз банками второго уровня неплатежной или негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком).

Единый часовой пояс

Как известно, в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перейдет на 5-й часовой пояс. Несмотря на большое количество пояснений, данных официальными лицами перед грядущим "путешествием во времени", некоторые вопросы у населения еще остались. Корреспондент Zakon.kz попробовал найти на них ответы.

Новые правила для пограничников

Председатель Комитета национальной безопасности утвердил Стандарт поведения военнослужащего Пограничной службы КНБ РК при проведении пограничного контроля. Что предусмотрено новым документом, читайте по этой ссылке.

Казахстанские военные-миротворцы получат служебные паспорта

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении соответствующих дополнений в перечень должностных лиц, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Казахстана. В перечень лиц, которым выдается служебный паспорт, добавлены военнослужащие, участвующие в выполнении международных обязательств по поддержанию мира и безопасности.

Утечка данных Air Astana

В авиакомпании Air Astana провели проверку относительно информации о предполагаемой утечке данных пассажиров. Что ответили в казахстанской компании читайте тут.

Страховка для студентов колледжей

Министерство просвещения подготовило дополнение в Правила организации и проведения профессиональной практики и правил определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и профессионального образования.

В частности, в пункт 35 вносится дополнение о том, что осуществляется страхование обучающегося от несчастных случаев в период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на предприятиях (организациях) на добровольной основе за счет доходов, полученных от платных услуг.

Режим работы пунктов пропуска на границе с Россией, Китаем и Кыргызстаном

Пограничная служба Казахстана внесла изменения в регламенты работы автомобильных пунктов пропуска с целью улучшения условий для тех, кто пересекает госграницу.

Площадь "Астана" станет временно недоступной

В Алматы 1 марта 2024 года в связи с проведением мероприятия по случаю празднования Всемирного дня Гражданской обороны будет перекрыта площадь "Астана".

Задержания КНБ

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали жителя Шымкента, который подозревается в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.

Талибы в Казахстане

Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко рассказал, зачем Казахстан пригласил на Международный форум Астана талибов. Он отметил, что исполняющий обязанности министра торговли в правительстве Афганистана, приглашенный на форум, не находится под санкциями Совета безопасности ООН. Как и не находится под санкциями и все движение "Талибан".

Фальшивые деньги: как распознать и проверить

Несмотря на то, что тенге является одной из самых защищенных валют, для казахстанцев все еще существует риск столкнуться с фальшивыми деньгами. Как распознать поддельные банкноты и проверить их на подлинность, читайте в материале.

Спорт и мир

В Тукумане (Аргентина) стартовал турнир серии ITF М25 (грунт). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (№309 ATP) провел матч первого круга в одиночном разряде.

Футбольный клуб "Бешикташ", честь которого защищает казахстанец Бахтияр Зайнутдинов, пробился в 1/2 финала Кубка Турции. "Черные орлы" накануне переиграли у себя дома "Коньяспор" со счетом 2:0.

В Германии после 30 лет розыска арестовали террористку-учительницу математики. Даниэла Клетте входила в группировку "Фракция Красной Армии" и участвовала в серии вооруженных атак.

В третий соревновательный день азиатского чемпионата по водным видам спорта, который проходит на Филиппинах, казахстанские атлеты приобрели в свой актив 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали.

В Интернете распространяют видео, на котором мэр Бишкека Айбек Джунушалиев неожиданно встает с места во время совещания и покидает кабинет. Присутствующие выказали удивление. А комментаторы предположили, что градоначальник "психанул".

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала лидером сезона Женской теннисной ассоциации (WTA) по количеству партий, выигранных со счетом 6:0 или 6:1. По этому показателю она обошла спортсменок из топ-3 мирового рейтинга.

Известный казахстанский боксер, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Василий Левит получил должность в акимате Астаны – он возглавил столичное управление физической культуры и спорта.

Накануне прошли заключительные матчи стадии 1/8 Кубка Англии по футболу. По его итогам, одну из путевок в четвертьфинал турнира завоевал "Ливерпуль", благодаря трем голам своих 18-летних воспитанников.

Лидер и капитан футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду получил дисквалификацию на один матч за некрасивый жест. Это наказание будет действовать в рамках чемпионата Саудовской Аравии.